La magia di Parigi: viaggio nel cuore pulsante della città tra letteratura e arte

Parigi non è solo una città, è uno stato d’animo. Da secoli musa inquieta di poeti maledetti e scrittori in cerca di fortuna, la Ville Lumière continua a incantare chiunque sappia guardare oltre la superficie dei suoi monumenti.

Parigi è la città più romantica del mondo, si dice; ma il suo romanticismo non risiede solo nelle luci della sera, ma nel profumo di carta antica che si respira lungo la Senna e nel ricordo degli artisti che hanno reso immortali i suoi vicoli. Ogni angolo nasconde una storia, ogni facciata un capitolo di un libro ancora da scrivere.

I luoghi di Parigi da visitare, tra letteratura e arte

Passeggiando per le sue vie e lungo il fiume Senna si coglie un’atmosfera magica, che la rende una città unica al mondo. Scopriamo insieme

un itinerario che intreccia la maestosità della storia con la magia della letteratura parigina, magari da visitare durante un fine settimana lungo.

Île de la Cité: dove tutto ebbe inizio

Il cuore di Parigi batte qui, in questa isola fluviale dove la tribù celtica dei Parisii pose le prime basi della città. Passeggiando su quest’isola, si ha la sensazione di sfogliare un manuale di storia a cielo aperto.

Île de la Cité è una delle due isole fluviali della Senna insieme a Île Saint-Louis. Fu proprio in questa isola che la città di Parigi venne rifondata nel Medioevo, nonostante i primi insediamenti umani vengono fatti risalire a molto tempo prima. Pare che proprio qui si insediò la tribù celtica dei Parisii, da cui deriva il nome della città.

È proprio su questa isola che ci sono alcuni dei monumenti più importanti come la Cattedrale di Notre-Dame e il complesso del Palais de la Cité, oggi palazzo di giustizia, con la Sainte-Chapelle e la prefettura. L’isola si collega a Île Saint-Louis attraverso Pont Neuf, il ponte più antico esistente in città.

Poco lontano, il Pont Neuf – il ponte più antico di Parigi – ci ricorda che la bellezza è un ponte sospeso tra passato e presente.

La Cattedrale di Notre-Dame

Simbolo del gotico che ha ispirato Victor Hugo nel suo celebre romanzo, la Cattedrale di Notre-Dame è stata inserita nel Patrimonio dell’UNESCO dal 1991. È definito come monumento simbolo della Francia e del suo gotico così articolato. L’inizio della sua costruzione avvenne nel 1163 e nel 1182 venne consacrata. Ma per la fine dei lavori sarà necessario attendere fino al 1344. La Cattedrale è composta da 5 navate.

Il suo rosone in facciata permette di illuminare l’interno insieme alle numerosissime finestre di vetro istoriate. Nel 2019 la Cattedrale fu distrutta nella parte del tetto da un incendio. Grazie al lavoro dei Vigili del Fuoco, la struttura portante venne messa in salvo, ma non fu lo stesso per il transetto e le guglie che restarono fortemente danneggiate. La Cattedrale ha riaperto ufficialmente al pubblico il 7 dicembre 2024.

Sainte-Chapelle

La Sainte-Chapelle è un vero e proprio capolavoro dell’architettura gotica francese, uno dei monumenti più rinomati e suggestivi di Parigi ed è anche la prima di una serie di Saintes-Chapelles edificate in Francia tra il XIII e il XVI secolo.

Insieme alla Conciergerie, è tutto ciò che resta dell’antico Palais de la Cité, residenza dei sovrani francesi dal X al XIV secolo. La Sainte-Chapelle resta nascosta alla vista perché circondata completamente dagli edifici del Palazzo della Giustizia. È composta anch’essa da vetrate colorate e istoriate, tipiche del periodo della costruzione.

Venne commissionata da re Luigi IX per custodire le reliquie della Passione di Cristo acquistate nel 1239 dall’imperatore bizantino Baldovino II, tra le quali figuravano la corona di spine e una scheggia della croce di Cristo.

Shakespeare and Company: il tempio dei “tumbleweeds”

Attraversando la Senna verso la Rive Gauche, al numero 37 di rue de la Bûcherie, si trova quello che per ogni booklover è un vero santuario: la libreria Shakespeare and Company.

Fondata da George Whitman (ispirandosi alla leggendaria libreria di Sylvia Beach che ospitò Joyce ed Hemingway), non è solo un negozio di libri, ma un rifugio per l’anima. Entrare qui significa calpestare lo stesso pavimento dei giganti della Beat Generation. “Non essere inospitale con gli stranieri, potrebbero essere angeli travestiti”, recita un’iscrizione sopra la porta. Perdetevi tra i suoi scaffali stipati fino al soffitto, ascoltate il ticchettio delle vecchie macchine da scrivere al piano superiore e lasciatevi cullare dall’odore di inchiostro e sogni.

Montmartre e il richiamo dei “Poeti Maledetti”

Salire sulla collina di Montmartre significa immergersi in quell’atmosfera bohémien che ha stregato Baudelaire, Verlaine e Rimbaud. Se oggi è meta di turisti, un tempo era il rifugio di chi cercava l’assenzio e l’ispirazione tra i cabaret e i vicoli scoscesi.

Sedetevi a un tavolino di un caffè vicino a Place du Tertre e rileggete un passo de “I Fiori del Male”. Sentirete ancora l’eco di quel malessere esistenziale che ha trasformato Parigi nella capitale mondiale della poesia moderna.

Scopri l’itinerario di Parigi alla scoperta dei poeti maledetti

Il fascino eterno della Senna e i Bouquinistes

Nessuna visita a Parigi è completa senza una sosta lungo i quais della Senna. Qui troverete i Bouquinistes, i librai all’aperto con le loro iconiche scatole verde scuro cariche di libri usati, stampe d’epoca e vecchie riviste. È un patrimonio dell’umanità UNESCO che rappresenta l’amore viscerale dei parigini per la parola scritta. Cercate un volume ingiallito dal tempo: sarà il souvenir più prezioso del vostro viaggio.

Il Museo del Louvre

Un luogo simbolo di Parigi è, naturalmente, il maestoso Museo del Louvre. L’edificio ha origine da una fortificazione voluta nel 1190 da Filippo Augusto, che aveva lo scopo di proteggere la riva destra della Senna. Inizialmente il Louvre era la residenza principale dei sovrani francesi, ma quando Luigi XIV fece edificare la Reggia di Versailles, il Luovre divenne il museo della città. È il museo più visitato d’Europa e contiene opere d’arte che coprono un arco temporale infinito. Forse, l’opera più nota all’interno delle sue sale è la Gioconda di Leonardo.

La Tour Eiffel

Costruita nel 1889 in occasione dell’Esposizione Universale, la Tour Eiffel è diventato uno dei principali simboli di Parigi, sicuramente il più riconoscibile. L’edifico venne ideato dall’ingegnere Gustave Eiffel. È alta ben 324 metri. Nacque come opera temporanea sarebbe dovuta essere demolita alla fine dell’esposizione universale. Ma ciò non avvenne e la Tour Effeil divenne il simbolo della modernità e della città.

Museo D’Orsay

Il Museo D’Orsay fu progettato dall’architetto Victor Laloux a partire dal 1898 dove sorgevano precedentemente una caserma di cavalleria e il vecchio Palazzo d’Orsay. I lavori furono terminati dopo due anni, in tempo per l’Esposizione Universale. Le opere che il museo conserva sono principalmente quelle dell’arte impressionista dei più grandi protagonisti dell’epoca come Monet, Cezanne, Renoir, Degas e Manet. Tra i vari capolavori, forse il più noto è “Le déjeuner sur l’herbe”, la scandalosa opera di Édouard Manet.

Case Museo: vivere l’intimità del genio

Per chi vuole “entrare” fisicamente nella vita dei grandi, Parigi offre perle rare come la Maison de Victor Hugo in Place des Vosges o la Maison de Balzac. Visitare questi luoghi non è solo fare turismo museale; è un atto di voyeurismo culturale che ci permette di capire dove sono nate opere come I Miserabili o La Commedia Umana.

Parigi ci insegna che la cultura non è qualcosa di statico, ma un’esperienza viva. È una città che ti fa sentire protagonista di un racconto, anche quando non succede nulla, semplicemente camminando con un libro sotto il braccio.

La Parigi nei romanzi di Émile Zola

Infine, concludiamo questo viaggio alla scoperta delle meraviglie di Parigi con un ultimo itinerario in cui a “guidarci” simbolicamente è Émile Zola (Parigi, 2 aprile 1840- Parigi, 29 settembre 1902), celebre autore francese che ha saputo dipingere in pagine indimenticabili la Parigi in cui egli stesso viveva.

Attraverso la creazione di personaggi unici egli descrive la città nelle sue diverse sfaccettature. Parigi è la città in cui giunge Denise Baudu, la protagonista del celebre romano “Il paradiso delle signore”, pubblicato nel 1883 e diventato una serie tv.

Denise si trasferisce nella Parigi degli Anni Sessanta del XIX secolo e viene assunta in un grande magazzino come commessa. Attraverso il suo sguardo, il lettore conosce l’alta borghesia parigina, e luoghi in cui protagonista è il lusso.

Uno fra tutti sono le Gallerie Lafayette. Tuttavia, c’è anche la Parigi povera, che Zola dipinge nel romanzo “Therese Raquin”, pubblicato nel 1860, opposto rispetto al ruolo di Denise Baudu, ma con molti punti in comune, a partire dalla merceria della zia in cui vive. Solo che la Parigi che si vede da qui è povera, i tessuti non sono quelli dell’alta moda e il vicolo in cui vive è buio, lontano dalla luce della borghesia e dei grandi magazzini.