Rimembranze di scuola di Carducci: la poesia sul potere e sulla bellezza della vita

Rimembranze di scuola di Giosuè Carducci è un inno alla potenza e alla bellezza della vita, un’opera di straordinario impatto emotivo e visivo. Spesso confusa sul web sotto il generico titolo di “Giugno”, a causa dei suoi folgoranti versi iniziali, torna a risuonare dentro di noi in questi giorni in cui ci accoglie il mese che annuncia l’arrivo dell’estate. Quando le giornate toccano la loro massima estensione e la luce solare domina incontrastata il paesaggio, la poesia carducciana si rivela non come una semplice descrizione stagionale, ma come un’autentica esplosione di vitalità che scuote l’interiorità umana.

Il premio Nobel italiano dà voce a un bisogno profondo di rigenerazione che appartiene a ogni epoca. Ciò che emerge dai suoi versi è l’urgenza di liberarsi dalle gabbie e dalle routine opprimenti della quotidianità per abbracciare la gioia incontaminata del mondo esterno. Carducci ci invita a scrollarci di dosso le zavorre dei doveri per compiere un vero e proprio rito di ricongiungimento con la vitalità che la vita ogni giorno ci dona.

Il poeta risponde a questa tensione attraverso un’estasi dei sensi che passa per i colori caldi dei campi, il riso del mare e il richiamo dei frutti maturi. Tuttavia, la grandezza di questo testo sta nel suo finale drammatico. Attraverso il contrasto tra l’energia della natura e la scoperta che la vita non è infinita, l’essere umano sperimenta la vertigine dell’eterno, scoprendo che proprio la consapevolezza della fine rende la bellezza del presente ancora più preziosa e urgente.

Rimembranze di scuola apre il Libro V ed è la quarantaseiesima lirica della raccolta di poesie Rime nuove (1861 – 1887) di Giosuè Carducci, pubblicata per la prima volta nel 1887.

Leggiamo questa vitale poesia di Giosuè Carducci per goderne la bellezza e scoprirne il profondo significato.

Rimembranze di scuola di Giosuè Carducci



Era il giugno maturo, era un bel giorno

Del vital messidoro, e tutta nozze

Ne gli amori del sole ardea la terra.

Igneo torrente dilagava il sole

Pe’ deserti del cielo incandescenti,

E al suo divino riso il mar ridea.

Non rideva io fanciullo: il nero prete

Con voce chioccia bestemmiava Io amo

Ed un fastidio era il suo viso: intanto

A la finestra de la scuola ardito

S’affacciava un ciliegio, e co’ i vermigli

Frutti allegro ammiccava e arcane storie

Bisbigliava con l’aura. Onde, obliato

Il prete e de le coniugazïoni

In su la gialla pagina le file

Quai di formiche ne la creta grigia,

Io tutto desïoso liberava

Gli occhi e i pensier per la finestra, quindi

I monti e il cielo e quinci la lontana

Curva del mare a contemplar. Gli uccelli

Si mescean ne la luce armonizzando

Con mille cori: a i pigolanti nidi

Parlar, custodi pii, gli alberi antichi

Pareano, e gli arbuscelli a le ronzanti

Api ed i fiori sospirare al bacio

De le farfalle; e steli ed erbe e arene

Formicolavan d’indistinti amori

E di vite anelanti a mille a mille

Per ogni istante. E li accigliati monti

Ed i colli sereni e le ondeggianti

Mèssi tra i boschi ed i vigneti bionde,

E fin l’orrida macchia ed il roveto

E la palude livida, pareano

Godere eterna gioventú nel sole.

Quando, come non so, quasi dal fonte

D’essa la vita rampollommi in cuore

Il pensier de la morte, e con la morte

L’informe niente; e d’un sol tratto, quello

Infinito sentir di tutto al nulla

Sentire io comparando, e me veggendo

Corporalmente ne la negra terra

Freddo, immobile, muto, e fuor gli augelli

Cantare allegri e gli alberi stormire

E trascorrere i fiumi ed i viventi

Ricrearsi nel sol caldo irrigati

De la divina luce, io tutto e pieno

L’intendimento de la morte accolsi;

E sbigottii veracemente. Anch’oggi

Quel fanciullesco imaginar risale

Ne la memoria mia; quindi, sí come

Gitto di gelid’ acqua, al cor mi piomba.

La vitalità l’unica forza per affrontare il mondo

Per penetrare il segreto di questa lirica monumentale è fondamentale comprendere il contesto delle Rime Nuove. Carducci compie qui il suo personale omaggio al classicismo pagano, inteso come esaltazione delle forze carnali, eretiche e primordiali della natura.

Giugno non è descritto con una timida e stucchevole delicatezza romantica, ma viene evocato come il “vital messidoro”, il mese del raccolto nella tradizione rivoluzionaria. È un momento in cui la terra letteralmente “ardea” in un trionfo di “nozze” universali, sotto un sole che si riversa sul mondo come un “igneo torrente”.

Tuttavia, l’opera si distacca dal genere idilliaco, per diventare un eccezionale racconto psicologico fondato sul contrasto. Il tema dominante è l’insanabile opposizione tra la claustrofobia delle istituzioni umane e la chiamata irresistibile della vita all’aria aperta. La scuola, le noiose declinazioni di latino e il “nero prete” dalla voce sgradevole rappresentano la mortificazione dello spirito.

Carducci ci mostra che la vera educazione del fanciullo avviene fuori dalla classe, attraverso una rivoluzione dei sensi innescata dal ciliegio sfacciato che si affaccia alla finestra, dal volo degli uccelli e dal formicolio di “vite anelanti” che abita ogni singolo stelo d’erba. La natura carducciana è un organismo immenso che cura lo sguardo e regala un senso di eterna giovinezza a cui l’uomo ha il dovere di partecipare.

Spiegazione e analisi dei versi di Rimembranze di scuola di Giosuè Carducci

La poesia si apre proiettandoci in un pomeriggio caldissimo di “giugno maturo”, dove il sole dilaga nel cielo come un fiume di fuoco e il mare risponde all’orizzonte con un “divino riso”.

A questa splendida esplosione di luce esterna si contrappone immediatamente la prigione buia dell’aula scolastica, dove il Carducci fanciullo sperimenta un senso di profonda insofferenza. Il maestro, un prete severo, ripete meccanicamente la formula “Io amo” svuotando di significato quella parola sacra tra le mura opprimenti della scuola.

Fuori, invece, l’amore è reale e visibile. Un ciliegio “ardito” si sporge verso la finestra, ammiccando con i suoi frutti rossi (“vermigli”) e sussurrando storie misteriose nel vento. Le file di verbi sulla pagina ingiallita appaiono al bambino come file di formiche nella creta: polvere grigia e morta, l’esatto opposto della vita vera.

Davanti al richiamo carnale del ciliegio, il fanciullo decide di liberare gli occhi e i pensieri dal controllo del maestro. Dalla finestra lo sguardo impara a contemplare i monti, il cielo e la curva lontana del mare. Il paesaggio si rivela come un coro orchestrale in cui gli uccelli si mescolano alla luce, gli alberi protettivi parlano ai nidi e i fiori sembrano sospirare al bacio delle farfalle.

Carducci usa un’espressione magnifica parlando di “indistinti amori”. Ogni centimetro di terra, dai fili d’erba fino alle arene della spiaggia, pulsa di creature che desiderano esistere e godere in ogni singolo istante. Persino i luoghi solitamente cupi, come la palude livida o il roveto selvaggio, sotto la forza del sole estivo sembrano dimenticare la propria decadenza per partecipare a un banchetto di giovinezza perenne.

È precisamente nel momento più alto di questa estasi vitale che avviene il cortocircuito filosofico e drammatico della poesia. Dal fondo di quella straordinaria pienezza, rampolla improvvisamente nel cuore del bambino il pensiero della morte, intesa come “l’informe niente”.

Il fanciullo sperimenta lo sbigottimento del confronto. Immagina se stesso sepolto nella “negra terra”, freddo, immobile e muto, mentre fuori il mondo continuerà a scorrere e a gioire senza di lui, con i fiumi che viaggiano, gli uccelli che cantano e i viventi che si rigenerano sotto la luce calda del sole. Questa epifania della fine non è una riflessione distaccata, ma un brivido fisico che scuote l’infanzia.

Nelle ultime battute, il poeta adulto confessa che quel ricordo infantile ha la forza di risalire ancora oggi nella memoria, piombando sul cuore come una secchiata d’acqua gelida capace di spegnere, per un secondo, il calore dell’estate.

La poesia diventa manifesto dell’anima: i versi ideali come cura per il nostro presente

Che cosa ci insegna, alla fine, un’opera così monumentale e drammatica come Rimembranze di scuola? La sua grande forza non risiede in un ingenuo invito a godersi le belle giornate, ma nel metterci a nudo davanti al motore segreto dell’esistenza: la consapevolezza della fine come spinta alla rivolta.

Carducci, un uomo segnato da lutti privati devastanti e dalla disillusione storica, non usa la natura come un rifugio consolatorio. Al contrario, il suo “giugno maturo” è un atto di fiera ribellione dell’individuo contro il nichilismo, un rifiuto categorico di farsi paralizzare dal vuoto e dal pessimismo.

La scoperta del nulla, che al fanciullo piomba sul cuore come un getto d’acqua gelida, non produce rassegnazione, ma scatena per reazione una fame d’aria e di assoluto.

Ed è precisamente in questa dinamica che la poesia si rivela di un’attualità sconvolgente, parlando direttamente alle ferite aperte della nostra epoca. Oggi respiriamo una diffusa, tossica mancanza di futuro. Immersi in un presente iper-connesso ma emotivamente isolato, siamo costantemente schiacciati da una narrazione di declino inevitabile, di crisi perenni e di precarietà esistenziale.

Questa assenza di prospettive rischia di trasformarci in spettatori passivi, prigionieri di quelle moderne “gialle pagine” dei doveri e delle performance che ci vogliono freddi, produttivi e muti. Il pessimismo contemporaneo ci anestetizza, privandoci della capacità di desiderare il domani.

In questo scenario claustrofobico, il testo di Carducci cessa di essere un reperto dell’Ottocento e diventa un grido di insurrezione spirituale. Ci insegna che quando il futuro sembra svanire e il “niente” bussa alla porta dell’anima, l’unica risposta possibile è la ribellione dei sensi e della coscienza.

Dobbiamo avere il coraggio di liberare i pensieri e gli occhi dalle gabbie che ci circondano, di cercare il nostro “ciliegio ardito” e di immergerci in quel formicolio di “vite anelanti” che continua a scorrere fuori dalle nostre stanze artificiali.

Giosuè Carducci ci indica che la cura per la mancanza di futuro non si trova nell’attesa passiva che le cose cambino, ma nella decisione radicale di riappropriarsi dell’istante, di pretendere la nostra quota di luce e di restare disperatamente, orgogliosamente vivi contro ogni oscurità.