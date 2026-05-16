Rivedersi (1916) di Hermann Hesse: la poesia sull’amore che sopravvive al dolore della fine

Rivedersi di Hermann Hesse è una poesia che accende una luce improvvisa e salvifica in tutti coloro che attraversano il dolore e la sofferenza della fine di un amore. Con questi versi, il Premio Nobel tedesco non sceglie la via della negazione o del facile ottimismo: quando una storia finisce il trauma non è facile da smaltire.

Hesse non minimizza la ferita della separazione, ma invita a compiere un gesto rivoluzionario, spostare il punto di vista, rinunciando a guardare al grigio presente fatto molte volte di tristezza e disperazione. La vita è fatta così, è diretta inevitabilmente da Chronos, il tempo lineare che consuma, logora e distrugge le cose umane nel suo scorrere inesorabile. Bisogna saper fare i conti con le malvagità, le cattiverie di questa poco generosa divinità.

Ecco perché il poeta invita ad un atto di resistenza psicologica: spinge chi soffre a guardare oltre la gabbia del presente, introducendo la dimensione del Kairos, il momento supremo, l’istante di bellezza assoluta che, una volta vissuto, si sottrae alle leggi del tempo. La memoria dell’amore realmente e carnalmente vissuto, continua ad offrire la forza sorgiva per illuminare il “grigiore” e il “buio” dell’esistenza attuale. In quel ricordo si scopre uno splendore che nessuna fine, nessun distacco e nessun tempo possono cancellare.

La poesia fa parte della raccolta Poesie d’amore di Hermann Hesse, con la traduzione di A. Ruchat e pubblicata da Mondadori nel 2011.

Leggiamo questa meravigliosa poesia sulla forza dell’amore di Hermann Hesse per scoprirne il potente significato.

Rivedersi di Hermann Hesse



Ti sei forse dimenticata

che un tempo ci tenevamo sottobraccio

e smisurato il piacere passava

dalle tue mani alle mie

dalla mia bocca alla tua e i tuoi capelli biondi

per tutta una fugace primavera

sono stati il felice mantello del mio amore

e questo mondo ora così grigio e annoiato,

privo ormai di tempeste e di follie amorose,

un tempo di suoni e di profumo era impregnato?



Tutto il male che ci facciamo

il tempo lo porta via, il cuore lo cancella;

stanno invece le ore felici

in uno splendore senza fine.

Wiedersehen, Hermann Hesse



Hast du das ganz vergessen,

Daß einst dein Arm in meinem hing

Und Wonne unermessen

Von deiner Hand in meine Hand

Von meinem Mund in deinen überging,

Und daß dein blondes Haar

Einst einen flüchtigen Frühling lang

Der selige Mantel meiner Liebe war,

Und daß die Welt einst duftete und klang,

Die jetzt so grau verdrossen liegt,

Von keinem Liebessturm, von keiner Torheit mehr gewiegt?



Was wir einander wehe tun,

Die Zeit verweht's, das Herz vergißt;

Die seligen Stunden aber ruhn

In einem Glanz, der ohne Ende ist.

Lo splendore dell’amore vissuto è più forte della crisi del presente

Hermann Hesse scrive Rivedersi nel 1916, un anno che si colloca tra i più cupi e devastanti della storia moderna e della sua stessa biografia. L’Europa è intrappolata nel fango e nel sangue della Prima Guerra Mondiale, un massacro fratricida contro cui Hesse si schiera pubblicamente, subendo per questo l’ostracismo, gli insulti e le accuse di tradimento da parte della stampa tedesca.

Ma per lo scrittore l’inferno non infuria solo fuori, sui campi di battaglia. devasta, con la stessa violenza, le mura della sua anima. In pochissimi mesi viene a mancare suo padre, punto di riferimento e figura complessa della sua giovinezza. Si ammala gravemente suo figlio Martin, portando la famiglia in uno stato di costante angoscia. Il suo matrimonio con Mia Bernoulli naufraga definitivamente, travolto dalla grave psicosi e dalla successiva schizofrenia della donna, che la costringerà al ricovero in clinica.

Schiacciato da questo cumulo di macerie, nella primavera del 1916 Hesse subisce un gravissimo crollo nervoso. È proprio in questo preciso momento che avviene l’incontro che cambierà la sua vita e la sua letteratura: inizia una profonda terapia psicoanalitica con il dottor Joseph Bernhard Lang, allievo diretto di Carl Gustav Jung.

L’integrazione della psicoanalisi è la chiave di volta per comprendere la dinamica profonda di Rivedersi. Hesse non usa la poesia come un anestetico o come una fuga infantile dalla realtà. Al contrario, guidato dall’analisi junghiana, impara a immergersi nel proprio inconscio per integrare l’Ombra e trasformare il dolore in autoconsapevolezza.

Quando nella seconda strofa scriverà che “tutto il male che ci facciamo il tempo lo porta via, il cuore lo cancella”, non sta esprimendo un pio desiderio, ma un principio di guarigione psicologica. Attraverso l’analisi, Hesse scopre che l’archetipo dell’amore e della bellezza vissuta ha una forza strutturale superiore al trauma presente.

La sofferenza del qui e ora, per quanto acuta, appartiene alla contingenza; la felicità autentica entra a far parte del Sé transpersonale. Di fronte all’eternità dello “splendore” dell’amore, la disperazione del presente viene ridimensionata, relativizzata e, infine, integrata.

Una poesia che rende omaggio all’amore, anche se purtroppo la storia finisce

La poesia di Hermann Hesse si apre con una domanda che è al contempo un richiamo affettuoso, intimo e profondamente malinconico:

Ti sei forse dimenticata

che un tempo ci tenevamo sottobraccio

e smisurato il piacere passava

dalle tue mani alle mie

dalla mia bocca alla tua...

Il poeta si rivolge direttamente alla donna amata, evocando con estrema delicatezza una complicità che oggi appare perduta. Hesse sceglie di partire da un gesto quotidiano e apparentemente semplice: tenersi sottobraccio. Nella geometria dei corpi, questo contatto rappresenta un simbolo perfetto di reciprocità, simmetria e assoluta unione. Non c’è sottomissione, c’è un camminare insieme allo stesso passo.

Da questo contatto fisico si sprigiona un flusso energetico continuo: il piacere non è statico, ma “passava dalle tue mani alle mie / dalla mia bocca alla tua”. È una descrizione carnale e spirituale insieme, un circuito perfetto d’amore in cui il dare e il ricevere si fondono. Quel contatto era la forma più pura dell’esistenza, un’intimità profonda che la brutalità del presente e il distacco hanno dissolto solo in apparenza, ma che la memoria restituisce integra, intatta e luminosa.

Subito dopo, Hesse eleva l’evocazione attraverso un’immagine sublime, costruita con la sensibilità simbolista che lo contraddistingue:

...e i tuoi capelli biondi

per tutta una fugace primavera

sono stati il felice mantello del mio amore

I capelli dell’amata non sono un semplice dettaglio estetico, ma subiscono una metamorfosi poetica diventando un “mantello”. Il mantello è, per eccellenza, l’archetipo della protezione, del rifugio e del calore. Quei capelli biondi si trasformano in un velo di luce dorata che avvolge, scherma e protegge la coppia dal freddo del mondo esterno.

La primavera che fa da sfondo a questo legame è definita “fugace”. Hesse introduce qui il tema della precarietà. La giovinezza e la passione sono stagioni brevi, destinate a sfiorire. Tutto passa, la natura segue il suo ciclo e le relazioni cambiano, eppure il ricordo di quel “mantello protettivo” rimane impresso nell’anima come uno scudo contro le intemperie della vita. Tutto passa, eppure il ricordo rimane.

L’ultima parte della prima strofa segna un netto e drammatico cambiamento di tono. All’improvviso, l’oro dei capelli biondi e il calore del contatto lasciano il posto a un’atmosfera cupa e opaca:

…e questo mondo ora così grigio e annoiato,

privo ormai di tempeste e di follie amorose,

un tempo di suoni e di profumo era impregnato?

Il presente in cui si muove il poeta appare svuotato, “grigio e annoiato”. La noia (Verdrossenheit nel testo originale tedesco) non è un semplice tedio quotidiano, ma riflette l’apatia profonda della depressione, l’aridità di un’anima che ha perso il proprio centro vitale. Il mondo attuale è privo di “tempeste” (Liebessturm) e di “follie amorose” (Torheit): è un paesaggio piatto, anestetizzato, lo specchio fedele di un’esistenza che si è fatta opaca sotto i colpi dei traumi personali e storici.

Hesse utilizza qui una potente sinestesia: ricorda che un tempo il mondo era “di suoni e di profumo… impregnato”. Il ricordo non è un concetto astratto o un freddo pensiero, ma un’esperienza che riattiva tutti i sensi. Odori e suoni si fondono per evocare la pienezza della vita passata.

Eppure, la domanda retorica che chiude la strofa non è un lamento sterile, ma rappresenta già il primo nucleo di una rinascita. Nel momento stesso in cui il poeta formula la domanda, costringe l’amata (e se stesso) a ricordare. Quel mondo vibrante non è andato perduto nel nulla: la memoria ha il potere magico di trattenerlo, di custodirlo e, attraverso l’atto poetico, di riportarlo in vita, riaccendendo la scintilla della bellezza all’interno del buio presente.

Nella seconda parte della lirica, Hesse compie una meditazione filosofica straordinaria, ribaltando completamente una delle convinzioni più radicate del senso comune:

Tutto il male che ci facciamo

il tempo lo porta via, il cuore lo cancella;

stanno invece le ore felici

in uno splendore senza fine.

La psicologia umana e l’esperienza quotidiana tendono a suggerirci che siano le ferite, i torti e il dolore a lasciare le cicatrici più profonde e indelebili, mentre la felicità sembra un velo volatile destinato a svanire senza lasciar traccia. Hesse scardina questa visione con un paradosso terapeutico: è il bene, non il male, ad avere uno statuto di eternità.

Il tempo, che nella prima parte appariva sotto le spoglie distruttive di Chronos, viene qui ridefinito. Non è più un carnefice, ma un alleato silenzioso e benevolo. Il tempo agisce come un setaccio naturale: con il suo fluire porta via le scorie della sofferenza, i rancori e le amarezze della fine (“la Zeit verweht’s”, il tempo lo disperde come vento). Il cuore umano, dal canto suo, possiede una naturale forza di guarigione e di autodepurazione che gli permette di dimenticare il male.

Ciò che resiste al filtro del tempo sono le “ore felici” (die seligen Stunden), che non svaniscono, ma si cristallizzano. Esse si posizionano in una dimensione atemporale, in uno “splendore senza fine”. Ricordare le ore felici, dunque, non è un atto di debolezza, una fuga infantile o un rifugio nostalgico per non affrontare la realtà: è un atto cosciente di resistenza.

È il modo in cui l’essere umano decide di custodire dentro di sé ciò che è stato autentico e vero, separando l’essenza dell’amore dalle contingenze dolorose della sua conclusione.

L’amore che non finisce è la luce che tiene in vita la felicità

Nei versi di Rivedersi si intravede già, in nuce, la potente filosofia umanistica e spirituale che attraverserà l’intera produzione matura di Hermann Hesse. Per il poeta tedesco, l’amore non si riduce mai a una semplice e transitoria esperienza sentimentale o a un gioco psicologico a due.

L’amore è, prima di tutto, una via di conoscenza, un’esperienza iniziatica attraverso la quale l’essere umano ha la possibilità di avvicinarsi alla verità più profonda del proprio cuore e dell’universo.

L’amore vissuto pienamente, con tutta la sua carica di gioia e di follia, entra a far parte della struttura stessa della coscienza. Diventa una sorgente interiore, un patrimonio spirituale che nessuno può sottrarre all’individuo.

Anche quando una relazione giunge al termine, o si spezza sotto il peso delle incomprensioni e del dolore, l’essenza profonda di quell’esperienza resta. Essa continua a nutrire e a fecondare l’anima da dentro. L’uomo che ha amato profondamente è un uomo che ha conosciuto la sacralità della vita, e quella conoscenza archetipica diventa la base solida su cui edificare una nuova forma di pace interiore.

Questo concetto è il preludio esatto del pensiero che Hesse svilupperà successivamente nel suo capolavoro, Siddharta: la comprensione che la vita è un flusso unico e continuo, e che solo accettando il dolore, l’impermanenza e la perdita si può approdare alla vera illuminazione e alla serenità dello spirito.

Rivedersi si rivela così una poesia breve nella struttura, ma totale nel significato. In pochissimi versi racchiude una visione cosmica del tempo, dell’amore e della memoria. Hesse compie il miracolo alchemico della letteratura: trasforma la nostalgia in rivelazione e il dolore in saggezza.

Nel suo messaggio finale si riflette un’intera filosofia dell’esistenza: la felicità vissuta una volta non muore mai davvero. Rimane impressa nell’anima come un’impronta indelebile, come una luce che resiste all’usura dei giorni, come una verità assoluta che nessun dolore del presente ha il potere di cancellare.

In questa profonda consapevolezza Hesse trova la sua personale catarsi e la sua pace, insegnando a chiunque soffra che è sempre possibile ritrovare, nel santuario della memoria, lo splendore senza fine di ciò che è stato autentico.

Una lezione per chi soffre oggi e pensa che tutto sia finito

Nelle parole scritte da Hermann Hesse nel lontano 1916 si cela una verità terapeutica di straordinaria attualità, che parla direttamente al cuore di chiunque, oggi, si trovi a vivere il trauma della fine di un amore e sperimenti la sensazione claustrofobica che tutto sia perduto.

Rivedersi trascende i confini della lirica sentimentale per farsi cammino interiore di guarigione ed elaborazione del lutto affettivo. È una meditazione profonda sulla capacità della memoria emotiva di preservare la luce anche quando il buio del presente sembra assoluto e invalicabile.

Hesse ci mostra con delicatezza come la vita, pur venendo ciclicamente attraversata dalla sofferenza e dalle ferite della separazione, custodisca al suo interno una forza segreta e innata di rinnovamento. Il dolore, per sua stessa natura, non è eterno: appartiene alla dimensione lineare del tempo, è un passaggio transitorio.

Al contrario, ciò che è stato condiviso e vissuto con amore autentico si sottrae a questa linearità, rimanendo impresso nella sostanza stessa dell’anima come una forma di eternità personale. Ogni esperienza autentica, anche se conclusa sul piano della realtà oggettiva, continua a vibrare e a emanare calore nel cuore di chi l’ha vissuta, trasformandosi in una riserva di energia vitale che sostiene nei momenti di sbandamento e orienta verso il futuro.

La poesia si configura così come una vera e propria mappa di orientamento per chi soffre. Insegna che la memoria non deve essere vissuta come una prigione di rimpianti o come un vicolo cieco, ma come uno spazio sacro di resistenza e di rinascita. Ricordare non significa rimanere dolorosamente congelati nel passato, rifiutando il presente; significa, al contrario, riconoscere che tutto ciò che vi è stato di bello e di puro non scompare con la fine della relazione, ma continua a vivere dentro di noi, ridefinendo la nostra identità e arricchendo la nostra sostanza più intima.

Nell’universo poetico e filosofico di Hesse, la felicità non è un cristallo fragile da piangere una volta frantumato, ma un’impronta luminosa e indelebile che attraversa indenne il tempo. Il presente, con tutta la sua durezza, le sue ferite e il suo apparente grigiore, rappresenta soltanto una transizione, un momento nel bilancio complessivo dell’esistenza.

La vita concede all’essere umano il dono dei ricordi non come condanna, ma come strumento di cura e di auto-anestesia spirituale. Nel momento esatto in cui tutto sembra crollare e finire, la memoria dell’amore diventa la prova empirica che la luce interiore non si spegne mai del tutto. Chi impara a custodire e a proteggere questa luce scopre che la speranza non è una sterile illusione consolatoria, ma la forma più alta e matura della conoscenza di sé.

È proprio in questo nucleo che risiede la grandiosa saggezza che Hermann Hesse ha voluto regalare a chi soffre: nulla è mai davvero perduto finché l’essere umano conserva la capacità di ricordare la bellezza e, di conseguenza, di amare ancora.

Perché è solo accettando la fine e benedicendo il passato che, proprio dalle ceneri del dolore, può germogliare una nuova, profonda e incrollabile pace.