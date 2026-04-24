25 aprile, le poesie sulla resistenza che celebrano la liberazione dell’Italia

Scopri le più intense poesie sulla resistenza, versi di libertà e canti alla memoria per non dimenticare il 25 aprile e la liberazione dal nazi-fascismo.

Le poesie sulla Resistenza rappresentano una delle forme più intense e autentiche di memoria della lotta per la libertà in Italia. Attraverso i versi, poeti e testimoni hanno raccontato non solo gli eventi storici, ma soprattutto le emozioni, le paure e le speranze di chi ha scelto di opporsi al nazifascismo.

Il 25 aprile, Festa della Liberazione, segna proprio il momento in cui questa lotta ha trovato il suo compimento: la fine del regime fascista e dell’occupazione nazista, resa possibile dall’azione delle forze partigiane durante la Seconda guerra mondiale.

Ma la Resistenza non è stata solo un fatto militare. Dopo l’8 settembre 1943, è diventata una scelta individuale e collettiva, un atto di responsabilità che ha coinvolto uomini e donne comuni, spesso giovanissimi, chiamati a decidere da che parte stare. Una scelta che significava rinunciare alla sicurezza, affrontare la violenza, e in molti casi sacrificare la propria vita.

È in questo contesto che nascono le poesie sulla Resistenza: non come celebrazione retorica, ma come necessità di dare voce a ciò che accadeva. Nei versi si intrecciano dolore e dignità, morte e speranza, perdita e futuro. La poesia diventa così uno strumento per comprendere la storia nella sua dimensione più umana, restituendo senso a un’esperienza che ha segnato profondamente l’identità del Paese.

Le poesie sulla resistenza e la liberazione

Il periodo della Resistenza è stato uno dei più complessi e decisivi della storia italiana, segnato da scelte difficili, divisioni profonde e atti di straordinario coraggio. Raccontarlo significa confrontarsi con una realtà fatta di contraddizioni, dolore e speranza, che nel tempo è stata interpretata in modi diversi da storici, romanzieri e testimoni.

Accanto ai grandi racconti e alle ricostruzioni storiche, la poesia ha avuto un ruolo unico: quello di restituire la dimensione più intima e umana di quegli anni. Nei versi dedicati alla Resistenza e alla Liberazione emergono le voci di chi ha vissuto la guerra, di chi ha combattuto, di chi ha perso e di chi ha continuato a credere in un futuro possibile.

Le poesie sulla Resistenza non sono solo testimonianze del passato, ma strumenti ancora vivi per comprendere il valore della libertà. Attraverso immagini potenti e parole essenziali, raccontano il sacrificio, la dignità e la forza di una generazione che ha contribuito a costruire l’Italia di oggi.

Versi sulla libertà: le poesie della Resistenza

Di seguito una selezione di poesie sulla libertà e la liberazione che restituiscono, con linguaggi e sensibilità diverse, l’esperienza della Resistenza e il significato profondo della Liberazione.

1. La madre del partigiano, Gianni Rodari

Sulla neve bianca bianca

c’è una macchia color vermiglio;

è il sangue, il sangue di mio figlio,

morto per la libertà.



Quando il sole la neve scioglie

un fiore rosso vedi spuntare:

o tu che passi, non lo strappare,

è il fiore della libertà.



Quando scesero i partigiani

a liberare le nostre case,

sui monti azzurri mio figlio rimase

a far la guardia alla libertà.

2. Viva la Libertà, Gianni Rodari

Viva la primavera

che viaggia liberamente

di frontiera in frontiera

senza passaporto,

con un seguito di primule,

mughetti e ciclamini

che attraversando i confini

cambiano nome come

passeggeri clandestini.

Tutti i fiori del mondo son fratelli.

3. Canto degli ultimi partigiani, Franco Fortini

Sulla spalletta del ponte

Le teste degli impiccati

Nell’acqua della fonte

La bava degli impiccati.



Sul lastrico del mercato

Le unghie dei fucilati

Sull’erba secca del prato

I denti dei fucilati.



Mordere l’aria mordere i sassi

La nostra carne non è più d’uomini

Mordere l’aria mordere i sassi

Il nostro cuore non è più d’uomini.



Ma noi s’è letta negli occhi dei morti

E sulla terra faremo libertà

Ma l’hanno stretta i pugni dei morti

La giustizia che si farà.



4. Aprile 1945, Dino Buzzati

Ecco, la guerra è finita. Si è fatto silenzio sull’Europa. E sui mari intorno ricominciano di notte a navigare i lumi. Dal letto dove sono disteso posso finalmente guardare le stelle. Come siamo felici. A metà del pranzo la mamma si è messa improvvisamente a piangere per la gioia, nessuno era più capace di andare avanti a parlare. Che da stasera la gente ricominci a essere buona? Spari di gioia per le vie, finestre accese a sterminio, tutti sono diventati pazzi, ridono, si abbracciano, i più duri tipi dicono strane parole dimenticate. Felicità su tutto il mondo è pace! Infatti quante cose orribili passate per sempre. Non udremo più misteriosi schianti nella notte che gelano il sangue e al rombo ansimante dei motori le case non saranno mai più cosi ‘ immobili e nere. Non arriveranno più piccoli biglietti colorati con sentenze fatali, Non più al davanzale per ore, mesi, anni, aspettando lui che ritorni. Non più le Moire lanciate sul mondo a prendere uno qua uno là senza preavviso, e sentirle perennemente nell’aria, notte e dì, capricciose tiranne. Non più, non più, ecco tutto; Dio come siamo felici 5. 25 aprile, Italo Calvino Forse non farò cose importanti, ma la storia è fatta di piccoli gesti anonimi, forse domani morirò, magari prima di quel tedesco, ma tutte le cose che farò prima di morire e la mia morte stessa saranno pezzetti di storia, e tutti i pensieri che sto facendo adesso influiscono sulla mia storia di domani, sulla storia di domani del genere umano.

6. Filastrocca Libera, Bruno Tognolini

Libero, libera, liberi tutti

Libero l’albero e libero il seme

Liberi i belli di essere brutti

Le volpi furbe di essere sceme

Il fiume libero d’essere mare

Il mare libero dall’orizzonte

Libero il vento se vuole soffiare

Liberi noi di sentircelo in fronte

Libero tu di essere te

Libero io di essere me

Liberi i piccoli di essere grandi

Liberi i fiori di essere frutti

Libero, libera, liberi tutti.

7. Morte del partigiano, Corrado Govoni

Dorme nei suoi capelli, vegetali

fili che il sole e il vento scioglieranno

vivi all’alba: una buia sventagliata

di mitra lo sferzò tra capo e collo

come brusca manata di un amico:

così cadde supino, per voltarsi

a riconoscerlo e a scambiare il colpo.

Non sentì allontanarsi per la riva

i passi dei fucilatori, dopo

che gli diedero un calcio per saluto

gridandogli: «Carogna!», e dentro il fiume

scaricarono l’arma e un po’ più avanti

graffiarono rabbiosamente il ponte

di bombe a mano: troppo poco a fare,

anche se così complice od assente,

che la notte straripi di terrore

per un sol sparo secco. Dorme, dorme

lungo disteso, stretto il gonfio collo

nella sciarpa di sangue larga e morbida

sempre più gelida; e il lungo cappotto

indurito di brina è il suo sepolcro.

E la sua patria è l’erba.

8. La Resistenza e la sua luce, Pier Paolo Pasolini

Così giunsi ai giorni della Resistenza

senza saperne nulla se non lo stile:

fu stile tutta luce, memorabile coscienza

di sole. Non poté mai sfiorire,

neanche per un istante, neanche quando

l’Europa tremò nella più morta vigilia.

Fuggimmo con le masserizie su un carro

da Casarsa a un villaggio perduto

tra rogge e viti: ed era pura luce.



Mio fratello partì, in un mattino muto

di marzo, su un treno, clandestino,

la pistola in un libro: ed era pura luce.

Visse a lungo sui monti, che albeggiavano

quasi paradisiaci nel tetro azzurrino

del piano friulano: ed era pura luce.



Nella soffitta del casolare mia madre

guardava sempre perdutamente quei monti,

già conscia del destino: ed era pura luce.

Coi pochi contadini intorno

vivevo una gloriosa vita di perseguitato

dagli atroci editti: ed era pura luce.

Venne il giorno della morte

e della libertà, il mondo martoriato

si riconobbe nuovo nella luce ….



Quella luce era speranza di giustizia:

non sapevo quale: la Giustizia.

La luce è sempre uguale ad altra luce.

Poi variò: da luce diventò incerta alba,

un’alba che cresceva, si allargava

sopra i campi friulani, sulle rogge.

Illuminava i braccianti che lottavano.



Così l’alba nascente fu una luce

fuori dall’eternità dello stile …

Nella storia la giustizia fu coscienza

d’una umana divisione di ricchezza,

e la speranza ebbe nuova luce.

9. Tu non sai le colline, Cesare Pavese

Tu non sai le colline

dove si è sparso il sangue.

Tutti quanti fuggimmo

Tutti quanti gettammo

l’arme e il nome. Una donna

ci guardava fuggire.

Uno solo di noi

si fermò a pugno chiuso,

vide il cielo vuoto,

chinò il capo e morì

sotto il muro, tacendo.

Ora è un cencio di sangue

e il suo nome. Una donna

ci aspetta alle colline.

10. Alle fronde dei salici, Salvatore Quasimodo

E come potevano noi cantare Con il piede straniero sopra il cuore, fra i morti abbandonati nelle piazze sull’erba dura di ghiaccio, al lamento d’agnello dei fanciulli, all’urlo nero della madre che andava incontro al figlio crocifisso sul palo del telegrafo? Alle fronde dei salici, per voto, anche le nostre cetre erano appese, oscillavano lievi al triste vento.

Altre poesie sulla Resistenza e sulla memoria della guerra

Esistono altre poesie che raccontano la guerra, il dolore e il valore della libertà, contribuendo a mantenere viva la memoria della Resistenza.

11. Non gridate più, Giuseppe Ungaretti

Cessate d’uccidere i morti,

Non gridate più, non gridate

Se li volete ancora udire,

Se sperate di non perire.



Hanno l’impercettibile sussurro,

Non fanno più rumore

Del crescere dell’erba,

Lieta dove non passa l’uomo.

12. Uomo del mio tempo, Salvatore Quasimodo

Sei ancora quello della pietra e della fionda,

uomo del mio tempo. Eri nella carlinga,

con le ali maligne, le meridiane di morte,

t’ho visto – dentro il carro di fuoco, alle forche,

alle ruote di tortura. T’ho visto: eri tu,

con la tua scienza esatta persuasa allo sterminio,

senza amore, senza Cristo. Hai ucciso ancora,

come sempre, come uccisero i padri, come uccisero

gli animali che ti videro per la prima volta.

E questo sangue odora come nel giorno

quando il fratello disse all’altro fratello:

«Andiamo ai campi». E quell’eco fredda, tenace,

è giunta fino a te, dentro la tua giornata.

Dimenticate, o figli, le nuvole di sangue

Salite dalla terra, dimenticate i padri:

le loro tombe affondano nella cenere,

gli uccelli neri, il vento, coprono il loro cuore.

13. 25 aprile, Alfonso Gatto

La chiusa angoscia delle notti, il pianto

delle mamme annerite sulla neve

accanto ai figli uccisi, l’ululato

nel vento, nelle tenebre, dei lupi

assediati con la propria strage,

la speranza che dentro ci svegliava

oltre l’orrore le parole udite

dalla bocca fermissima dei morti

«liberate l’Italia, Curiel vuole

essere avvolto nella sua bandiera»:

tutto quel giorno ruppe nella vita

con la piena del sangue, nell’azzurro

il rosso palpitò come una gola.

E fummo vivi, insorti con il taglio

ridente della bocca, pieni gli occhi

piena la mano nel suo pugno: il cuore

d’improvviso ci apparve in mezzo al petto.

14. La casa dei doganieri, Eugenio Montale

Tu non ricordi la casa dei doganieri

sul rialzo a strapiombo sulla scogliera:

desolata t’attende dalla sera

in cui v’entrò lo sciame dei tuoi pensieri

e vi sostò irrequieto.



Libeccio sferza da anni le vecchie mura

e il suono del tuo riso non è più lieto:

la bussola va impazzita all’avventura

e il calcolo dei dadi più non torna.

Tu non ricordi; altro tempo frastorna

la tua memoria; un filo s’addipana.



Ne tengo ancora un capo; ma s’allontana

la casa e in cima al tetto la banderuola

affumicata gira senza pietà.

Ne tengo un capo; ma tu resti sola

né qui respiri nell’oscurità.



Oh l’orizzonte in fuga, dove s’accende

rara la luce della petroliera!

Il varco è qui? (Ripullula il frangente

ancora sulla balza che scoscende...).

Tu non ricordi la casa di questa

mia sera. Ed io non so chi va e chi resta.

15. Epigrafe, Primo Levi

O tu che segni, passeggero del colle,

Uno fra i molti, questa non più solitaria neve,

Porgimi ascolto: ferma per pochi istanti il tuo corso

Qui dove m’hanno sepolto, senza lacrime, i miei compagni:

Dove, per ogni estate, di me nutrita cresce

Più folta e verde che altrove l’erba mite del campo.

Da non molti anni qui giaccio io, Micca partigiano,

Spento dai miei compagni per mia non lieve colpa,

Né molti più ne avevo quando l’ombra mi colse.



Passeggero, non chiedo a te né ad altri perdono,

Non preghiera né pianto, non singolare ricordo.

Solo una cosa chiedo: che questa mia pace duri,

Che perenni su me s’avvicendino il caldo ed il gelo,

Senza che nuovo sangue, filtrato attraverso le zolle,

Penetri fino a me col suo calore funesto

Destando a nuova doglia quest’ossa oramai fatte pietra.