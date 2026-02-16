I gatti hanno da sempre avuto influenze equivoche sull’animo umano: un animale affettuoso eppure indipendente, capace di infondere a amore e compagnia, ma spesso distaccato e opportunista. Non è un caso se, nel corso dell’anno, è protagonista di diverse feste e ricorrenze, come la Festa Internazionale del Gatto, promossa dall’Ifaw nel 2002 e in programma il 17 febbraio, e la Giornata Internazionale del Gatto che ricorre ogni anno l’8 agosto.

Questa enigmatica ambivalenza dei nostri amici a 4 zampe ha reso protagonista i gatti delle poesie di molti dei più grandi poeti della letteratura mondiale, a evidenziare l’universalità di questo particolare tema letterario.

Gatti e poesia: quando i “musi” ispirano

C’è qualcosa di profondamente poetico nel silenzio di un gatto. Da secoli, questi piccoli felini attraversano le pagine della letteratura con la stessa eleganza con cui camminano sui tetti, diventando muse ispiratrici (o forse meglio dire “musi”?) per chi sa coglierne il mistero. Baudelaire ne lodava lo sguardo magnetico, Neruda l’indipendenza regale e Szymborska la malinconica assenza.

Non sono solo animali domestici: i gatti sono custodi di segreti e maestri di libertà. I nostri amici a quattro zampe hanno sempre affascinato i grandi poeti, offrendo loro un riflesso della propria anima solitaria e creativa.

Le poesie più belle dedicate ai gatti

In questa selezione, abbiamo raccolto le 11 poesie più belle dedicate ai gatti: versi che tentano di tradurre in parole l’ineffabile legame tra l’uomo e il suo compagno più enigmatico. Da Charles Baudelaire a Gianni Rodari, ecco le dieci poesie d’autore sui gatti, versi iconici dedicati ai nostri amati mici.

1. Il gatto – Charles Baudelaire

Vieni bel gatto, vieni sul mio cuore amoroso;

trattieni i tuoi artigli

ch’io mi sprofondi dentro i tuoi begli occhi d’agata e metallo.

Quando a bell’agio le mie dita a lungo

ti carezzan la testa e il dorso elastico,

e gode la mia mano ebbra al toccare il tuo corpo elettrico,

vedo in spirito la mia donna:

profondo e freddo come il tuo, il suo sguardo, bestia amabile,

penetra tagliente come fosse una freccia,

e dai piedi alla testa

una sottile aria, rischioso effluvio,

tutt’intorno gira al suo corpo bruno.

2. La gatta – Umberto Saba

La tua gattina è diventata magra.

Altro male non è il suo che d’amore:

male che alle tue cure la consacra.

Non provi un’accorata tenerezza?

Non la senti vibrare come un cuore

sotto alla tua carezza?

Ai miei occhi è perfetta

come te questa tua selvaggia gatta,

ma come te ragazza

e innamorata, che sempre cercavi,

che senza pace qua e là t’aggiravi,

che tutti dicevano :’È pazza’.

È come te ragazza.

3. Donne e gatti – Paul Verlaine

Lei giocava con la sua gatta

E che meraviglia era vedere

La bianca mano e la bianca zampa

Trastullarsi nell’ombra della sera!

Lei nascondeva – la scellerata –

Sotto i guanti di filo nero

Le micidiali unghie d’agata

Taglienti e chiare come un rasoio.

Anche l’altra faceva la smorfiosa

E ritraeva i suoi artigli d’acciaio,

Ma il diavolo non ci perdeva nulla

E nel boudoir, in cui tintinnava, aereo,

Il suo riso, scintillavano quattro punti fosforescenti.

4. Al gatto di donna Reynolds – John Keats

Gatto, che la tua età matura hai superato,

quanti sorcetti e ratti hai sterminato nei tuoi bei giorni?

E quanti, con guardo fisso di accesi e verdi anelli

pungenti e morbidi, ed unghie che germoglian dal velluto,

celati artigli che ti pregano me di non ferire,

n’hai carpiti, bocconcini d’uccello?

Ora, rinforza il miagolar grazioso, e narra

le tue zuffe con pesci, sorci e teneri pulcini, di cui,

dalle tue fusa, dal guardar basso e leccarti le zampe,

oggi non vedo traccia; e per quanto la serva

a pugna e mazza assai ti percotè, lucida è la pelliccia

come quando, in giovinezza, nella lizza tu entrasti,

sopra un muro di vetri di bottiglia.

5. Il gatto – Guillaume Apollinaire

Io mi auguro di avere in casa mia:

una donna provvista di prudenza,

un gatto a passeggio fra i libri,

e in tutte le stagioni amici

di cui non posso far senza.

6. Gatto che giochi per via – Fernando Pessoa

Gatto che giochi per via

come se fosse il tuo letto,

invidio la sorte che è tua,

ché neppur sorte si chiama.

Buon servo di leggi fatali

che reggono i sassi e le genti,

hai istinti generali,

senti solo quel che senti;

sei felice perché sei come sei,

il tuo nulla è tutto tuo.

Io mi vedo e non mi ho,

mi conosco, e non sono io.

7. Il nome dei gatti – Thomas Stearns Eliot

Mettere un nome ai gatti è un’impresa difficile,

Non un gioco dei tanti che fate nei giorni di festa;

Potreste dapprima anche pensare che io sia matto da legare

Quando vi dico che un gatto deve avere TRE NOMI DIVERSI.

Prima di tutto, c’è il nome che la famiglia usa ogni giorno,

Come Pietro, Augusto, Alonzo o Giacomo,

Come Vittorio o Gionata, Giorgio o Bill Baley –

Tutti nomi sensati da usare ogni giorno.

Ma se pensate che vi suonino meglio ci sono nomi più fantasiosi,

Alcuni per i signori, altri per le dame:

Come Platone, Admeto, Elettra o Demetrio –

Sempre nomi sensati da usare ogni giorno.

Ma io vi dico che un gatto ha bisogno di un nome che sia particolare,

Caratteristico, insomma, e molto più dignitoso,

Come potrebbe altrimenti tenere la coda diritta,

O mettere in mostra i baffi, o sentirsi orgoglioso?

Nomi di questo tipo posso inventarne mille,

Come Munkustrap, Quaxo o Coricopat,

Come Bombalurina o Jellylorum –

Nomi che non appartengono mai a più di un gatto alla volta.

Ma oltre a questi c’è ancora un nome che manca,

Nome che non potrete mai indovinare;

Nome che nessuna ricerca umana potrà mai scovare –

Ma il GATTO LO SA, anche se mai vorrà confidarlo.

Quando vedete un gatto in profonda meditazione,

La ragione, io vi dico, è sempre la stessa:

La sua mente è perduta in estatica contemplazione

Del pensiero, del pensiero, del pensiero del suo nome:

Del suo ineffabile effabile

Effineffabile

Profondo e inscrutabile unico Nome.

8. Beppo – Jorge Luis Borges

Il gatto bianco e celibe si guarda

Nella lucida lastra dello specchio

E sapere non può che quel candore

E le pupille d’oro non vedute

Mai nella casa sono la sua immagine.

Chi gli dirà che l’altro che l’osserva

E’ solamente un sogno dello specchio?

Penso che questi armoniosi gatti

Quello di vetro e quello a sangue caldo

Sono fantasmi che regala al tempo

Un archetipo eterno…

9. Un gatto – Pablo Neruda

Come dorme bene un gatto

dorme con zampe e di peso,

dorme con unghie crudeli,

dorme con sangue sanguinario,

dorme con tutti gli anelli

che come circoli incendiati

costruirono la geologia

d’una corda color di sabbia.

Vorrei dormire come un gatto

con tutti i peli del tempo,

con la lingua di pietra focaia,

con il sesso secco del fuoco

e, non parlando con nessuno,

stendermi sopra tutto il mondo,

sopra le tegole e la terra,

intensamente consacrato

a cacciare i topi del sogno.

Ho veduto come vibrava

il gatto nel sonno:

correva la notte in lui come acqua oscura,

e a volte pareva cadere

o magari precipitare

nei desolati ghiacciai,

forse crebbe tanto nel sonno

come un antenato di tigre

e avrebbe saltato nel buio

tetti, nuvole e vulcani.

Dormi, dormi, gatto notturno

con i tuoi riti di vescovo,

e i tuoi baffi di pietra:

ordina tutti i nostri sogni,

guida le tenebre delle nostre

addormentate prodezze

con il tuo cuore sanguinario

e il lungo collo della tua coda.

10. Il giornale dei gatti – Gianni Rodari

I gatti hanno un giornale

con tutte le novità

e sull’ultima pagina

la ‘Piccola Pubblicità’.

‘Cercasi casa comoda

con poltrone fuori moda:

non si accettano bambini

perchè tirano la coda’.

‘Cerco vecchia signora

a scopo compagnia.

Precisare referenze

e conto in macelleria’.

‘Premiato cacciatore

cerca impiego in granaio.’

‘Vegetariano, scapolo,

cerca ricco lattaio’.

I gatti senza casa

la domenica dopo pranzo

leggono questi avvisi

più belli di un romanzo:

per un’oretta o due

sognano ad occhi aperti,

poi vanno a prepararsi

per i loro concerti.

11. Il gatto in un appartamento vuoto di Wisława Szymborska

Morire – questo a un gatto non si fa.

Perché cosa può fare un gatto

in un appartamento vuoto?

Arrampicarsi sulle pareti.

Strofinarsi tra i mobili.

Qui niente sembra cambiato,

eppure tutto è mutato.

Niente sembra spostato,

eppure tutto è fuori posto.

E la sera la lampada non brilla più.

Si sentono passi sulle scale,

ma non sono quelli.

Anche la mano che mette il pesce nel piattino

non è quella di prima.

Qualcosa qui non comincia

alla solita ora.

Qualcosa qui non accade

come dovrebbe.

Qui c’era qualcuno, c’era

poi d’un tratto è scomparso

e si ostina a non esserci.

In ogni armadio si è guardato.

Sui ripiani si è corso.

Sotto il tappeto si è controllato.

Si è perfino infranto il divieto

di sparpagliare le carte.

Che altro si può fare.

Aspettare e dormire.

Che lui provi solo a tornare,

che si faccia vedere.

Imparerà allora

che con un gatto così non si fa.

Gli si andrà incontro

come se proprio non se ne avesse voglia,

pian pianino,

su zampe molto offese.

E all’inizio niente salti né squittii.

