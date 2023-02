Quando nasce un amore, la poesia di Sibilla Aleramo “Nome non ha”

Febbraio è il mese che, più di tutti, ci fa pensare all’amore che dovremmo coltivare ogni giorno. In occasione di San Valentino, condividiamo con voi “Nome non ha”, una toccante poesia in cui Sibilla Aleramo racconta le paure e le timidezze di un amore che nasce.

Il mese dell’amore. Febbraio, per via della ricorrenza di San Valentino, è il periodo in cui il pensiero dell’amore è più presente nelle nostre giornate. Che sia perché condividiamo la nostra vita con qualcuno di speciale, che amiamo, o perché magari siamo soli per la prima volta dopo tempo, o perché lo siamo ormai da tanto, San Valentino ci ricorda l’esistenza di un sentimento incredibilmente forte capace di rivoluzionarci la vita: l’amore.

Il volto dell’amore

La poesia che vogliamo leggere con voi questa sera è stata scritta da Sibilla Aleramo, e parla proprio di amore, ma lo fa in modo particolare, senza conferire a questo sentimento il suo vero nome. Già dal titolo, “Nome non ha”, comprendiamo che l’autrice di questo testo non sa definire ciò che prova nei confronti del destinatario del componimento. E chissà quante volte sarà capitato anche a noi di avere paura di un sentimento che nasce e ci stravolge i piani.

“Nome non ha,

amore non voglio chiamarlo

questo che provo per te,

non voglio che tu irrida al cuor mio

com’altri a’ miei canti”.

L’autrice non vuole chiamare ciò che prova con il suo nome. Non vuole chiamarlo amore. Non vuole che quello che sente venga assimilato a tutte le esperienze fallite, che hanno portato delusioni e sofferenze. Con una formula ciclica che apre e chiude la poesia, Sibilla Aleramo sembra quasi voler convincersi che non sia amore. Eppure, anche se “nome non ha”, è fuor di dubbio che si tratti di questo.

“Nome non ha” di Sibilla Aleramo

“Nome non ha,

amore non voglio chiamarlo

questo che provo per te,

non voglio che tu irrida al cuor mio

com’altri a’ miei canti, ma, guarda,

se amore non è

pur vero è

che di tutto quanto al mondo vive

nulla m’importa come di te,

de’ tuoi occhi de’ tuoi occhi

donde sì rado mi sorridi, della tua sorte che non m’affidi,

del bene che mi vuoi e non dici,

oh poco e povero, sia,

ma nulla al mondo più caro m’è,

e anch’esso,

e anch’esso quel tuo bene

nome non ha…”

Sibilla Aleramo

Sibilla Aleramo, il cui vero nome è Marta Felicina Faccio, nasce ad Alessandria il 14 agosto 1876. Figlia di una casalinga e di un professore di scienze, vive un’infanzia difficile, segnata dall’interruzione degli studi per via di un trasferimento, dal lavoro di contabile in una fabbrica gestita dal padre e, soprattutto, dalla forte depressione – e dal conseguente tentato suicidio – della madre e da un tragico episodio di stupro avvenuto quando la giovane ha solo 15 anni. Costretta a sposare l’autore della violenza, Rina – è così che la conoscono tutti – è prigioniera di un legame che la ripugna.

Nemmeno la nascita del figlio Walter la aiuta a risollevarsi. Anzi, sopraggiunge una depressione che porta Rina ad un tentativo di suicidio. Ma da questa triste esperienza, la donna riesce a raccogliere tutte le forze che le sono rimaste e a catalizzarle nell’impegno umanitario e sociale. Scrive articoli che vengono pubblicati in diverse riviste e periodici di ispirazione femminista e socialista, partecipa alle manifestazioni che chiedono l’estensione del diritto di voto alle donne e lotta strenuamente contro la prostituzione.

Nel frattempo, i suoi orizzonti si allargano grazie ad importanti conoscenze, fra cui spiccano i nomi di Paolo Mantegazza, Maria Montessori, Ada Negri, Matilde Serao, Anna Kuliscioff e Filippo Turati. La sua opera più celebre, il romanzo “Una donna”, viene pubblicato nel 1906 sotto lo pseudonimo che Rina sceglierà di mantenere per tutta la vita, Sibilla Aleramo.

Sibilla Aleramo è autrice di numerose opere in prosa e di diverse raccolte poetiche, in cui racconta la sua vita e l’essere donna, e dove ha modo di trasformare l’amore e la passione che caratterizzano la sua esistenza in arte. Scompare il 13 gennaio 1960 a Roma.