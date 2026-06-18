“Passerò per Piazza di Spagna” di Cesare Pavese, la poesia sul miraggio della rinascita attraverso l’amore

Tra le tracce della prima prova dell’esame di Maturità 2026, per quanto riguarda l’analisi del testo, è stata proposta l’analisi della poesia “Passerò per Piazza di Spagna”, una delle liriche più luminose e al contempo struggenti di Cesare Pavese.

Il componimento, scritto il 28 marzo 1950, è inserito nella celeberrima e tragica raccolta postuma “Verrà la morte e avrà i tuoi occhi“, pubblicata da Einaudi nel 1951 sotto la cura di Italo Calvino. Questa silloge raccoglie gli ultimi canti d’amore e di disperazione del poeta delle Langhe, gran parte dei quali scritti in inglese e in italiano e dedicati all’attrice americana Constance Dowling. La fine della relazione con la Dowling segnerà profondamente gli ultimi mesi di vita di Pavese, spingendolo al tragico suicidio nell’agosto del 1950.

"Passerò per Piazza di Spagna" di Cesare Pavese



Sarà un cielo chiaro.

S’apriranno le strade

sul colle di pini e di pietra.

Il tumulto delle strade

non muterà quell’aria ferma.



I fiori spruzzati

di colori alle fontane

occhieggeranno come donne

divertite. Le scale

le terrazze le rondini

canteranno nel sole.



S’aprirà quella strada,

le pietre canteranno,

il cuore batterà sussultando

come l’acqua nelle fontane –

sarà questa la voce

che salirà le tue scale.



Le finestre sapranno

l’odore della pietra e dell’aria

mattutina. S’aprirà una porta.

Il tumulto delle strade

sarà il tumulto del cuore

nella luce smarrita.



Sarai tu – ferma e chiara.

Analisi e significato della poesia “Passerò per Piazza di Spagna”: la Città Eterna come palcoscenico dell’attesa

L’intera architettura poetica si regge su una proiezione futuristica: l’uso sistematico del tempo futuro (“sarà”, “s’apriranno”, “occhieggeranno”, “canteranno”) indica un’ipotesi del desiderio, un’allucinazione sentimentale. Pavese, storicamente legato alla rigidità geometrica e alle nebbie di Torino o alla dimensione mitica e ancestrale delle sue Langhe, si sposta qui a Roma. Piazza di Spagna, con la monumentale scalinata di Trinità dei Monti e la fontana della Barcaccia, smette di essere un mero elemento da cartolina per tramutarsi nel correlativo oggettivo della speranza.

La Roma di Pavese è inondata da una luce panica, quasi mitica. La contrapposizione tra il “tumulto delle strade” (il caos della città moderna) e l’ “aria ferma” introduce immediatamente una tensione sospesa. Tutto il paesaggio urbano sembra animarsi attraverso un processo di antropomorfizzazione: i fiori “occhieggeranno come donne divertite”, le scale e le terrazze “canteranno nel sole”, persino le pietre acquisiscono una voce. È una primavera romana che risuona di vita, una promessa di palingenesi in cui la natura e l’artificio architettonico si fondono per accogliere l’epifania dell’amata.

La fusione tra spazio esterno e moto interiore

Nella seconda parte del testo, il centro di gravità si sposta progressivamente dall’esterno all’interno. La transizione è mediata dall’elemento liquido: il cuore del poeta batte sussultando “come l’acqua nelle fontane”. Questo parallelismo istituisce un legame indissolubile tra l’urbanistica romana e la fisiologia del sentimento. La voce del poeta non è un’emissione sonora articolata, ma è il battito stesso del cuore che si fa spazio, che si fa cammino, che “salirà le tue scale”, identificando la scalinata monumentale della piazza con i gradini ideali che conducono all’appartamento della donna.

L’olfatto e la vista cooperano alla costruzione di questa atmosfera sospesa: le finestre “sapranno l’odore della pietra e dell’aria mattutina”. C’è un senso di purezza primordiale nell’alba descritta da Pavese, un momento in cui il mondo si svela intatto, privo delle scorie della quotidianità. Eppure, proprio nel momento di massima vicinanza all’incontro, la luce da “chiara” si fa “smarrita”. Il tumulto esterno viene definitivamente introiettato: “Il tumulto delle strade / sarà il tumulto del cuore”. È il climax emotivo della lirica, in cui l’ansia dell’attesa si fa quasi insostenibile, oscillando tra il giubilo e il presentimento della vertigine.

L’epifania finale: la staticità dell’idolo

L’ultimo verso rappresenta la chiave di volta dell’intero componimento, isolato e potente nella sua brevità: “Sarai tu – ferma e chiara”. La figura femminile appare finalmente, ma non si muove, non corre incontro al poeta. È definita da due aggettivi speculari a quelli che aprivano la lirica: se nel primo verso avevamo un “cielo chiaro” e nel quinto un’ “aria ferma”, ora è la donna a riassumere in sé l’intero cosmo. Lei è la fermezza che ordina il caos, lei è la chiarezza che dissolve la luce smarrita del tumulto interiore.

Tuttavia, questa immobilità nasconde un’ombra profonda. La donna di Pavese, identificabile biograficamente con Constance ma miticamente sovrapponibile alla figura di un idolo distaccato o di una divinità classica, è un’entità marmorea, salvifica ma distante. La sua “aria ferma” è sì pace, ma rischia di confinare con l’immobilità della morte. Non a caso, il tema della fermezza e della pietra ricorre nell’intera raccolta come sinonimo di un destino ineluttabile e immodificabile (“Sei la terra e la morte”, scriveva in un altro testo della stessa silloge).

“Passerò per Piazza di Spagna” rappresenta l’ultimo, disperato tentativo di Cesare Pavese di aggrapparsi alla bellezza del mondo attraverso la parola poetica. La straordinaria solarità di Piazza di Spagna, il canto delle rondini e il gioco cromatico delle fontane rappresentano un palcoscenico luminoso steso sopra l’abisso della depressione e della solitudine. Pavese canta la vita, la carne e la luce con la struggente intensità di chi sente che l’ombra sta per calare definitivamente, regalandoci un capolavoro assoluto e immortale della letteratura del Novecento.