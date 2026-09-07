Nostalgia (1916) di Giuseppe Ungaretti: la poesia sul dolore che unisce

Nostalgia di Giuseppe Ungaretti è una poesia che ci rivela come il dolore, anziché separarci, possa diventare un punto d’incontro capace di avvicinare profondamente due esseri umani.

Ci sono momenti della vita in cui la sofferenza sembra condannarci alla solitudine. Ognuno porta dentro di sé le proprie inquietudini, le proprie ferite, quel senso di smarrimento che spesso è difficile persino condividere. Eppure proprio il dolore può creare una forma inattesa di vicinanza: scoprire nell’altro una fragilità simile alla nostra può farci sentire, almeno per un momento, meno soli.

È una condizione che Ungaretti conosce in uno dei periodi più drammatici della sua esistenza. Il poeta scrive Nostalgia a Locvizza, il 28 settembre 1916, mentre è soldato sul fronte del Carso durante la Prima Guerra Mondiale. In quel presente dominato dalla precarietà e dalla sofferenza, il pensiero torna alla Parigi della sua giovinezza, città fondamentale per la sua formazione umana e intellettuale.

Nostalgia appartiene alla sezione Il Porto Sepolto de L’Allegria, la raccolta poetica di Giuseppe Ungaretti che riunisce gran parte dei versi nati dall’esperienza della Prima Guerra Mondiale. La sezione comprende le poesie composte tra il dicembre del 1915 e l’ottobre del 1916.

La storia editoriale dell’opera attraversò diverse fasi: un primo nucleo di poesie uscì nel 1916 con il titolo Il porto sepolto; nel 1919 fu pubblicato Allegria di naufragi, mentre nel 1931 la raccolta assunse il titolo definitivo di L’Allegria.

Leggiamo questa poesia di Giuseppe Ungaretti per viverne le emozioni e scoprirne il profondo significato.

Nostalgia di Giuseppe Ungaretti



Locvizza, il 28 settembre 1916



Quando

la notte è a svanire

poco prima di primavera

e di rado

qualcuno passa



Su Parigi s’addensa

un oscuro colore

di pianto



In un canto

di ponte

contemplo

l’illimitato silenzio

di una ragazza

tenue



Le nostre

malattie

si fondono



E come portati via

si rimane.

Nostalgia: il ricordo di un dolore condiviso

Nostalgia è una poesia sul ricordo e sulla lontananza, ma soprattutto su ciò che il tempo rende improvvisamente prezioso. Giuseppe Ungaretti la scrive nel settembre del 1916, mentre si trova sul fronte del Carso, e con la memoria ritorna alla Parigi della sua giovinezza, dove aveva vissuto alcuni anni prima della guerra.

Il presente e il passato appartengono ormai a due mondi lontanissimi. Da una parte c’è la realtà del soldato, segnata dalla precarietà e dalla continua presenza della morte; dall’altra riaffiora un momento della vita precedente, custodito dalla memoria e diventato ormai irraggiungibile.

È proprio questa distanza a dare senso alla “nostalgia” del titolo.

Ungaretti non sembra rimpiangere semplicemente Parigi, né guardare alla propria giovinezza come a un’età necessariamente felice. Il ricordo che ritorna porta con sé, infatti, una malinconia già presente allora. Ciò di cui il poeta avverte la mancanza è piuttosto un’esperienza di vicinanza umana vissuta nel passato, un momento nel quale la propria fragilità aveva trovato un punto di contatto con quella di un’altra persona.

La nostalgia diventa così qualcosa di più complesso del desiderio di tornare indietro. Possiamo avere nostalgia anche di un momento doloroso, se proprio dentro quel dolore abbiamo vissuto qualcosa che il presente non può più restituirci.

Ed è qui che emerge il tema centrale della poesia: il dolore che unisce.

La sofferenza tende a separarci dagli altri, perché ciascuno vive dentro di sé paure, inquietudini e ferite che possono sembrare impossibili da comunicare. Ungaretti racconta invece la possibilità opposta: proprio la fragilità può diventare un punto di contatto tra due esseri umani.

Il dolore non è quindi soltanto ciò che divide e condanna alla solitudine. Può diventare anche uno spazio di riconoscimento reciproco, nel quale le distanze tra noi e gli altri sembrano per un momento ridursi.

Attorno a questo nucleo si intrecciano gli altri grandi temi di Nostalgia: la memoria, il trascorrere del tempo, la lontananza, la solitudine, la fragilità dell’essere umano e il bisogno di comunione.

La guerra rimane un elemento fondamentale del contesto, perché rende ancora più radicale la distanza tra il presente e il passato del poeta. Ma il significato di Nostalgia va oltre l’esperienza del soldato e riguarda qualcosa che appartiene alla vita di tutti.

Ci sono ricordi che continuano a tornare non perché appartengano ai momenti più felici della nostra esistenza, ma perché custodiscono qualcosa che abbiamo vissuto una sola volta e che non possiamo più ritrovare nello stesso modo.

È forse questo il sentimento più profondo raccontato da Ungaretti:”La nostalgia nasce allora da qualcosa di più profondo della perdita di un tempo o di un luogo: dalla consapevolezza che alcuni incontri e alcune emozioni diventano irripetibili proprio quando appartengono al passato.

Analisi e significato della poesia Nostalgia di Giuseppe Ungaretti

Per comprendere fino in fondo il significato di Nostalgia bisogna entrare nelle immagini attraverso cui Giuseppe Ungaretti fa riaffiorare il ricordo. La poesia procede infatti per pochi frammenti essenziali: prima il tempo sospeso di una notte parigina, poi la città avvolta dalla malinconia, quindi l’apparizione silenziosa di una ragazza e infine l’incontro tra due fragilità.

Il testo rinuncia a un vero racconto e alle spiegazioni esplicite. Come accade spesso nella poesia di Ungaretti, sono le singole parole, gli spazi, i silenzi e le immagini a concentrare il significato. Anche la brevità dei versi contribuisce a dare al ricordo un carattere frammentario, come se dal passato emergessero soltanto alcuni istanti rimasti impressi nella memoria.

L’intera poesia compie così un movimento progressivo: parte da una Parigi quasi vuota e immersa nell’oscurità, si concentra sempre più sulla presenza della ragazza e arriva infine al punto in cui la distanza tra due esseri umani sembra annullarsi. È seguendo questo movimento che possiamo comprendere anche la forza della conclusione e il senso più profondo della nostalgia evocata dal titolo.

Una notte sospesa alle porte della primavera

Quando

la notte è a svanire

poco prima di primavera

e di rado

qualcuno passa

La poesia comincia in un momento di passaggio. La notte “è a svanire”, mentre la primavera è ormai vicina. Ungaretti colloca così il ricordo sulla soglia tra una fine e un principio, in una dimensione sospesa nella quale tutto sembra ancora incerto e indefinito.

Anche Parigi appare insolitamente vuota. “Di rado / qualcuno passa” e la grande città perde il movimento della vita quotidiana per trasformarsi in uno spazio silenzioso e appartato.

Il tempo della scena contribuisce a creare questa sensazione di sospensione. La notte sta terminando e la primavera sta per arrivare: entrambi suggeriscono l’avvicinarsi di qualcosa di nuovo, mentre il poeta concentra la memoria proprio sull’istante che precede il cambiamento.

Parigi assume il colore del pianto

Su Parigi s’addensa

un oscuro colore

di pianto

Lo sguardo si allarga sulla città, ma l’atmosfera conserva la stessa intensità malinconica. Su Parigi “s’addensa” un colore oscuro che Ungaretti associa direttamente al pianto, trasformando uno stato d’animo in qualcosa che sembra avvolgere l’intero paesaggio.

Il verbo “s’addensa” suggerisce qualcosa che si concentra progressivamente e acquista peso. La malinconia assume quasi una consistenza fisica, fino a diventare parte della città ricordata.

L’espressione “oscuro colore / di pianto” unisce la percezione visiva alla dimensione emotiva. Il dolore diventa colore e Parigi viene filtrata attraverso il sentimento che accompagna quel ricordo.

Il passato evocato da Ungaretti porta quindi già dentro di sé una profonda inquietudine. La nostalgia riguarda un momento lontano che la memoria ha conservato insieme alla sua malinconia.

Nel silenzio nasce il riconoscimento dell’altro

In un canto

di ponte

contemplo

l’illimitato silenzio

di una ragazza

tenue

La scena si restringe progressivamente. Dalla città lo sguardo raggiunge un “canto / di ponte” e infine si concentra sulla figura di una ragazza. Il ricordo sembra procedere attraverso successive messe a fuoco, fino a raggiungere la presenza umana che ne costituisce il centro.

Il verbo “contemplo” attribuisce alla scena un’intensità particolare. L’attenzione del poeta si concentra sull’”illimitato silenzio” della ragazza, un’espressione che trasforma l’assenza di parole in una dimensione interiore vastissima.

L’aggettivo “tenue” restituisce invece la delicatezza e la fragilità della sua figura. La ragazza appare quasi impalpabile, in armonia con la notte che svanisce e con l’atmosfera rarefatta nella quale è immersa.

Proprio il silenzio assume un valore decisivo nell’incontro. Tra Ungaretti e la ragazza la vicinanza nasce prima delle parole, dalla capacità di percepire nell’altro una condizione interiore che risuona con la propria. Il riconoscimento della fragilità dell’altro apre così la strada a una comunione più profonda, che nei versi successivi arriverà fino alla fusione delle rispettive sofferenze.

Il dolore diventa uno spazio di condivisione

Le nostre

malattie

si fondono

In questi tre versi brevissimi Ungaretti raggiunge il cuore della poesia. La parola “malattie” assume un significato che va oltre la dimensione fisica e richiama un malessere interiore fatto di inquietudine, solitudine, fragilità e dolore.

Particolarmente importante è il passaggio al possessivo “nostre”. Fino a questo momento il poeta e la ragazza erano due presenze distinte, una di fronte all’altra; adesso emerge qualcosa che appartiene a entrambi. La sofferenza crea un terreno comune nel quale ciascuno può riconoscere nell’altro una parte della propria condizione.

Il verbo “si fondono” rende ancora più intensa questa vicinanza. La fusione suggerisce che, almeno per un momento, i confini tra le due individualità si attenuano. Le rispettive fragilità entrano in contatto e il dolore, da esperienza vissuta interiormente, diventa una forma di comunione.

Ungaretti coglie così uno dei paradossi più profondi della sofferenza umana. Il dolore può spingere verso l’isolamento, ma può anche permettere di riconoscere nell’altro la stessa vulnerabilità che sentiamo dentro di noi. La condivisione nasce proprio da questo riconoscimento e crea una vicinanza che supera le parole.

Il ricordo parigino acquista qui il suo significato più profondo. A distanza di tempo, Ungaretti conserva nella memoria un istante nel quale la propria inquietudine aveva incontrato quella di un altro essere umano, trasformando due fragilità individuali in un’esperienza condivisa.

L’incontro crea una sospensione dalla realtà

E come portati via

si rimane.

La conclusione porta questa esperienza di comunione alla sua massima intensità. Ungaretti accosta due condizioni apparentemente opposte: essere “portati via” implica un movimento, mentre “si rimane” esprime la permanenza.

Il contrasto racchiude la particolare condizione interiore vissuta in quell’istante. I due rimangono nella realtà che li circonda e, allo stesso tempo, la vicinanza che si è creata sembra trasportarli oltre i confini della loro esperienza individuale.

Essere “portati via” assume così il senso di una sospensione. Per un momento il peso della propria solitudine perde centralità, perché l’io entra in una dimensione condivisa con l’altro. Il verbo “rimane” conserva però il legame con la realtà e rende ancora più intenso il paradosso: il movimento avviene interiormente, mentre esteriormente tutto resta immobile.

Anche la forma impersonale “si rimane” completa il percorso iniziato nei versi precedenti. Dal “nostre” che unisce le due fragilità si arriva a una condizione nella quale la distinzione tra l’io e l’altra persona diventa ancora più sfumata. La poesia approda così a un’esperienza di comunione capace di sospendere, per un istante, la percezione della propria individualità.

La chiusa permette infine di tornare al titolo Nostalgia. Nel presente di Locvizza, Ungaretti recupera la memoria di un momento lontano nel quale aveva sperimentato una vicinanza tanto intensa da sentirsi quasi “portato via” dalla propria solitudine. La distanza temporale rende quell’esperienza irripetibile e, proprio per questo, carica di nostalgia.

Il ricordo conserva così una presenza che appartiene ormai al passato: un istante di comunione che il tempo ha allontanato, ma che continua a vivere nella memoria.

Sono gli istanti più piccoli a lasciare le tracce più profonde

C’è un aspetto di Nostalgia che continua a parlarci anche a più di un secolo di distanza: spesso comprendiamo l’importanza di un momento soltanto quando quel momento è già diventato passato.

La nostra memoria segue percorsi imprevedibili. Intere giornate scompaiono, periodi che credevamo importanti diventano confusi, mentre restano nitidi dettagli apparentemente secondari: un luogo, un volto, una luce, una frase, il silenzio condiviso con qualcuno.

Ungaretti sembra ricordarci proprio questo. La vita lascia dentro di noi tracce che, mentre le viviamo, possiamo persino ignorare. È il tempo a cambiarne il valore, perché la distanza ci permette di riconoscere ciò che quell’istante ha rappresentato davvero.

Anche la nostalgia nasce da questo misterioso lavoro della memoria. Il passato ritorna per frammenti e la memoria sembra spesso scegliere al posto nostro cosa conservare. Ci restituisce persone e situazioni che appartengono a un tempo concluso, ma che continuano ad avere qualcosa da dirci nel presente.

Forse per questo alcune presenze attraversano la nostra vita soltanto per poco e riescono comunque a rimanere con noi molto più a lungo di quanto avremmo immaginato.

Giuseppe Ungaretti ci lascia davanti a questa consapevolezza: la durata di un incontro non misura necessariamente la profondità della traccia che può lasciare nella nostra vita.