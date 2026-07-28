Due sigarette (1933) di Cesare Pavese: poesia che svela come basti poco per non sentirsi soli

Due sigarette di Cesare Pavese è una poesia che svela, con grazia disarmante, come basti davvero poco per sconfiggere la solitudine.

C’è una sensazione di inaspettato calore che tutti noi conosciamo: quella che si prova quando, in una notte fredda e ventosa, uno sconosciuto si avvicina per strada chiedendo da accendere. Un gesto banale, quasi insignificante. Eppure, per Cesare Pavese, due cerini spenti dal vento e due sigarette fumate sul marciapiede sono bastati per scrivere una delle sue liriche più intime e sorprendenti.

Possiamo dimenticare per un attimo il Pavese cupo, incomunicabile e tormentato che ci hanno fatto studiare a scuola. In questo testo, il poeta torinese sorprende il lettore con qualcosa di estremamente raro nella sua produzione: la speranza limpida di un contatto umano autentico.

Due sigarette è una poesia del luglio 1933 e fa parte della sezione Dopo della raccolta di poesie Lavorare stanca di Cesare Pavese, pubblicata per la prima volta a Firenze da Solaria, nel 1936.

Leggiamo questa stupenda poesia di Cesare Pavese per viverne l’atmosfera e scoprirne l’illuminante significato.

Due sigarette di Cesare Pavese



Ogni notte è la liberazione. Si guarda i riflessi

dell’asfalto sui corsi che si aprono lucidi al vento.

Ogni rado passante ha una faccia e una storia.

Ma a quest’ora non c’è piú stanchezza: i lampioni a migliaia

sono tutti per chi si sofferma a sfregare un cerino.



La fiammella si spegne sul volto alla donna

che mi ha chiesto un cerino. Si spegne nel vento

e la donna delusa ne chiede un secondo

che si spegne: la donna ora ride sommessa.

Qui possiamo parlare a voce alta e gridare,

ché nessuno ci sente. Leviamo gli sguardi

alle tante finestre — occhi spenti che dormono —

e attendiamo. La donna si stringe le spalle

e si lagna che ha perso la sciarpa a colori

che la notte faceva da stufa. Ma basta appoggiarci

contro l’angolo e il vento non è piú che un soffio.

Sull’asfalto consunto c’è già un mozzicone.

Questa sciarpa veniva da Rio, ma dice la donna

che è contenta d’averla perduta, perché mi ha incontrato.

Se la sciarpa veniva da Rio, è passata di notte

sull’oceano inondato di luce dal gran transatlantico.

Certo, notti di vento. È il regalo di un suo marinaio.

Non c’è piú il marinaio. La donna bisbiglia

che, se salgo con lei, me ne mostra il ritratto

ricciolino e abbronzato. Viaggiava su sporchi vapori

e puliva le macchine: io sono piú bello.



Sull’asfalto c’è due mozziconi. Guardiamo nel cielo:

la finestra là in alto — mi addita la donna — è la nostra.

Ma lassú non c’è stufa. La notte, i vapori sperduti

hanno pochi fanali o soltanto le stelle.

Traversiamo l’asfalto a braccetto, giocando a scaldarci.

Basta poco per sconfiggere la solitudine

Per comprendere davvero la carica emotiva di Due sigarette, occorre collocarla nel complesso percorso evolutivo di Cesare Pavese all’interno di Lavorare stanca (e in particolare nella sezione Dopo, aggiunta nella fondamentale riorganizzazione dell’opera nel 1943).

Se la maggior parte della produzione pavesiana è segnata dalla fatica di vivere, dall’incomunicabilità e da una solitudine che appare come una condanna esistenziale e sociale, questa lirica del 1933 si erge come una folgorante e rarissima eccezione: è il racconto di un piccolo miracolo di contatto umano che si compie sui marciapiedi della città.

Il messaggio profondo della poesia scardina l’idea che la solitudine si possa sconfiggere soltanto attraverso grandi stravolgimenti, passioni travolgenti o promesse d’amore eterno. Pavese ci dimostra con disarmante lucidità che il rimedio al freddo dell’esistenza risiede nell’aprirsi al presente, accettando la bellezza e il valore di un incontro imperfetto e precario, persino se destinato a consumarsi nello spazio di pochi minuti, giusto il tempo di fumare una sigaretta.

L’architettura tematica del testo si fonda sul ribaltamento dei grandi miti pavesiani. La notte urbana, che in altre pagine dell’autore è scenario di smarrimento o alienazione, qui si trasforma al primo verso in una folgorante “liberazione”. Una volta spento il chiasso del giorno e sospesa la routine soffocante del lavoro, quella stessa fatica che dà il titolo all’intera raccolta, la città deserta e spazzata dal vento smette di essere una prigione di cemento per diventare un rifugio complice, un luogo sospeso dove le maschere sociali cadono e ci si può finalmente riconoscere come esseri umani.

Anche il motivo della memoria e dell’esotico, incarnato nel racconto della donna sulla sciarpa regalatale da un marinaio di Rio de Janeiro, subisce un cortocircuito straordinario. Il passato nostalgico e l’illusione di un altrove romantico perdono improvvisamente il loro potere di seduzione di fronte alla concretezza del presente.

La donna preferisce il freddo reale della notte torinese e la compagnia del poeta al ricordo di un transatlantico lontano: l’ora e il qui vincono su qualsiasi mitologia del ricordo.

In questo scenario, il proverbiale muro dell’incomunicabilità cede il passo a una complicità inaspettata, innescata non da un grande discorso intellettuale, ma da un imprevisto banale e quotidiano come un cerino che continua a spegnersi per il vento.

Pavese ci svela così che il calore umano non è mai una certezza preconfezionata né un rifugio definitivo, ma un tentativo imperfetto, un gioco di resistenza condiviso che, per un istante, sa far tremare il buio della notte.

Analisi e significato della poesia Due sigarette di Cesare Pavese

Attraverso il suo caratteristico “verso-racconto” – un verso lungo, misurato e cadenzato che attinge alla colloquialità del quotidiano e al respiro del verso libero tipico di Walt Whitman, Pavese costruisce in Due sigarette una vera e propria sceneggiatura urbana, dove ogni gesto minimo carica la narrazione di una forte valenza simbolica e psicologica.

La struttura della lirica si sviluppa secondo una scansione narrativa precisa che muove dall’ambiente urbano verso l’interiorità dei due protagonisti.

L’esordio della poesia proietta immediatamente il lettore in una dimensione quasi irreale: quando la frenesia del giorno si placa e la massa dei lavoratori si ritira, la città notturna rivela il suo volto più autentico.

L’asfalto bagnato dai riflessi dei lampioni e i grandi corsi spazzati dal vento non evocano desolazione, ma una calma stupita. I lampioni, presenti a migliaia, sembrano perdere la loro funzione pubblica e impersonale per accendersi soltanto per chi decide di fermarsi: la notte appartiene a chi sceglie di sospendere il tempo e sfregare un cerino.

È in questo scenario che si innesta l’evento drammatico fondamentale della lirica, ovvero la richiesta della donna e il piccolo intoppo del vento che spegne la fiammella per ben due volte. Questo fallimento pratico, anziché generare stizza o distacco, agisce come un formidabile catalizzatore empatico.

La risata sommessa della donna spezza la rigidità delle difese individuali, trasformando due sconosciuti in complici. Sotto lo sguardo muto dei palazzi cittadini, definiti da Pavese con la bellissima immagine degli “occhi spenti che dormono”, i due scoprono di abitare uno spazio di libertà assoluta, un perimetro protetto in cui è persino possibile parlare ad alta voce o gridare senza essere giudicati.

L’analisi del testo raggiunge il suo culmine nella dinamica del racconto della sciarpa di Rio de Janeiro. Il ricordo del marinaio “ricciolino e abbronzato” e l’evocazione del gran transatlantico inondato di luce rappresentano il classico espediente della fuga fantastica verso un altrove mitico, tema ricorrente nella poetica pavesiana.

Tuttavia, il testo compie un ribaltamento concettuale straordinario: la donna dichiara esplicitamente di essere contenta di aver perso quell’oggetto prezioso, poiché quell’imprevisto le ha consentito di deviare il proprio cammino e incontrare l’io narrante.

La realtà del presente, per quanto imperfetta e sferzata dal vento, demolisce la nostalgia del passato. La spontanea confessione rivolta al poeta (“io sono più bello”) sancisce il trionfo della vicinanza fisica sul fantasma del ricordo.

Il progredire del tempo condiviso viene misurato visivamente dall’autore attraverso la presenza dei mozziconi lasciati sull’asfalto. Al singolo mozzo iniziale si aggiunge il secondo, segno tangibile che l’incontro ha attecchito e si è consolidato nel tempo di una sosta. Nemmeno l’invito della donna a salire nella stanza in alto soffoca la lucida consapevolezza dei protagonisti.

L’indicazione della finestra e l’ammissione che “lassù non c’è stufa” dimostrano come nessuno dei due si illuda di aver trovato una soluzione definitiva ai problemi dell’esistenza. Non ci sono promesse borghesi o garanzie per il futuro, ma solo la presa d’atto di una precarietà condivisa.

Il finale della poesia suggella questa presa di coscienza con una delle immagini più felici della poesia del Novecento. Attraversare l’asfalto a braccetto “giocando a scaldarsi” non significa aver sconfitto per sempre il freddo della notte, ma aver trovato il coraggio e la dolcezza di affrontarlo insieme, trasformando la fragilità umana in un momento di pura e indimenticabile poesia.

La fame di un incontro autentico nel tempo della fragilità

Il motivo per cui Due sigarette ci riguarda così da vicino, quasi un secolo dopo essere stata scritta, non sta nei libri di letteratura, ma nella vita reale. Basta guardarsi attorno per capire che viviamo in un’epoca apparentemente riempita da mille contatti, ma attraversata da un’epidemia silenziosa di solitudine.

Milioni di persone si svegliano, lavorano e vanno a dormire sentendosi sole, immerse in una fragilità che spesso non si ha neanche il coraggio di ammettere per paura di sembrare deboli o sbagliati.

La trappola del nostro tempo è farci credere che la soluzione alla solitudine sia l’intrattenimento continuo o le relazioni perfette, dove tutto deve funzionare subito e senza rischi. Ma la solitudine vera, quella che senti quando spegni lo schermo della TV o del telefono e ti ritrovi al buio con i tuoi pensieri, non si cura con le distrazioni.

Ed è qui che Cesare Pavese ci insegna qualcosa di rivoluzionario con una semplicità disarmante.

Pavese non fa discorsi teorici e non vende illusioni: mette due persone vere su un marciapiede freddo, a cercare di accendere una sigaretta col vento che continua a spegnere i fiammiferi. Non si giurano amore eterno, non si raccontano bugie per impressionarsi e non sanno nemmeno se si rivedranno mai. Eppure, in quei pochi minuti, succede qualcosa di enorme: smettono di stare soli.

La lezione che ci lascia Pavese è diretta e liberatoria: per trovare un po’ di calore umano non servono miracoli, né bisogna attendere la persona o l’occasione perfetta. Serve solo il coraggio di mostrarsi per quello che si è, stanchi, imperfetti, infreddoliti, e accettare l’imprevisto di una chiacchierata o di un gesto minimo.

In un mondo che ci spinge a chiuderci in noi stessi, anche solo camminare per un pezzo di strada insieme a qualcuno, “giocando a scaldarsi”, può bastare a farci sentire di nuovo vivi.