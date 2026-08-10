L’amore (1952) di Pablo Neruda: la poesia spiega perché amiamo chi ci fa soffrire

L’amore di Pablo Neruda è una poesia che spoglia il sentimento romantico da ogni illusione, mostrando senza filtri l’amare nella sua natura più viscerale, dolorosa e inspiegabile. Nella lirica il poeta non parla di un’intesa idillica, ma di una “corda dura” che stringe, ferisce e impedisce di guardare altrove.

In questo testo spiazzante, il premio Nobel cileno compie un gesto d’onestà quasi brutale: ammette che la donna amata non ha nulla di eccezionale, ha occhi come tutti gli occhi e un corpo identico a tanti altri passati senza lasciare memoria.

Eppure, proprio in questa apparente banalità, risiede il paradosso più profondo di tutte le nostre relazioni: amiamo davvero qualcuno non perché è perfetto, ma perché diventa un legame inevitabile da cui non possiamo, e non vogliamo, più liberarci.

La donna a cui dedica i suoi versi è Matilde Urrutia, cantante e musa che sarebbe poi diventata la sua terza moglie. In quei giorni in Italia Neruda celebrò la sua “amante” scrivendo versi d’amore meravigliosi che rimarranno indelebili nella memoria umana.

L’amore è una poesia che fa parte della sezione Le furie della raccolta di poesie I versi del Capitano (Los versos del capitán) di Pablo Neruda, nata nel 1952 durante i mesi del suo esilio italiano. Un’opera concepita e scritta interamente durante il soggiorno a Capri e stampata poi in forma anonima a Napoli nel luglio del 1952, in una tiratura riservatissima di soli quarantaquattro esemplari curata dall’amico Paolo Ricci.

L’anonimato non era dovuto soltanto alla paura delle ripercussioni politiche, ma anche al desiderio di proteggere la moglie ufficiale di allora, Delia del Carril, dalla scoperta del tradimento. L’isola campana divenne così il teatro duale della vita di Neruda: un rifugio d’amore assoluto e al tempo stesso un punto d’osservazione nostalgico sulla patria perduta.

Leggiamo questa intensa e originale poesia di Pablo Neruda per scoprirne il profondo significato.

L'amore di Pablo Neruda



Che hai, che abbiamo,

che ci accade?

Ahi il nostro amore è una corda dura

che ci lega ferendoci

e se vogliamo

uscire dalla nostra ferita,

separarci,

ci stringe un nuovo nodo e ci condanna

a dissanguarci e a bruciarci insieme.



Che hai? Ti guardo

e nulla trovo in te se non due occhi

come tutti gli occhi, una bocca

perduta tra mille bocche che baciai, più belle,

un corpo uguale a quelli che scivolarono

sotto il mio corpo senza lasciar memoria.



E che vuota andavi per il mondo

come una giara di color frumento,

senz'aria, senza suono, senza sostanza!

Invano cercai in te

profondità per le mie braccia

che scavano, senza posa, sotto la terra:

sotto la tua pelle, sotto i tuoi occhi,

nulla,

sotto il tuo duplice petto sollevato,

appena

una corrente d'ordine cristallino

che non sa perché corre cantando.

Perché, perché, perché,

amore mio, perché?

El amor, Pablo Neruda



Qué tienes, qué tenemos,

qué nos pasa?

Ay nuestro amor es una cuerda dura

que nos amarra hiriéndonos

y si queremos

salir de nuestra herida,

separarnos,

nos hace un nuevo nudo y nos condena

a desangrarnos y quemarnos juntos.



Qué tienes? Yo te miro

y no hallo nada en ti sino dos ojos

como todos los ojos, una boca

perdida entre mil bocas que besé, más hermosas,

un cuerpo igual a los que resbalaron

bajo mi cuerpo sin dejar memoria.



Y qué vacía por el mundo ibas

como una jarra de color de trigo

sin aire, sin sonido, sin substancia!

Yo busqué en vano en ti

profundidad para mis brazos

que excavan, sin cesar, bajo la tierra:

bajo tu piel, bajo tus ojos nada,

bajo tu doble pecho levantado

apenas

una corriente de orden cristalino

que no sabe por qué corre cantando.

Por qué, por qué, por qué, amor mío, por qué?

Perché ci innamoriamo proprio di chi non ha nulla di speciale?

Dietro i versi essenziali e spietati di L’amore si nasconde una delle intuizioni psicologiche ed emotive più spiazzanti di tutta la poesia del Novecento: l’amore non è una scelta razionale basata sul calcolo dei “pregi” o dell’eccellenza dell’altro, ma un’attrazione viscerale, incontrollabile e a tratti inspiegabile.

Pablo Neruda distrugge senza mezzi termini l’illusione romantica dell’anima gemella idillica o della creatura angelicata, mettendo a nudo la natura più autentica e paradossale di ogni legame umano.

La prima verità con cui il poeta ci costringe a confrontarci è che l’amore prescinde totalmente da qualsiasi valore oggettivo. Guardando Matilde, Neruda compie un gesto di lucida e quasi crudele onestà: ammette che la donna di fronte a lui non possiede nulla di eccezionale. Non è la più bella tra le donne che ha baciato, i suoi occhi sono simili a tutti gli altri e il suo corpo sfuma nella memoria di tanti passaggi passati.

Eppure, nonostante questa apparente banalità estetica e interiore, lei diventa l’unica persona da cui gli è impossibile staccarsi, dimostrando che non ci innamoriamo dell’eccezionalità dell’altro, ma di ciò che l’altro scatena in noi.

A rendere ancora più profonda la visione nerudiana è l’immagine della sofferenza vista non come un ostacolo, bensì come un potente collante emotivo. Definendo la passione una “corda dura”, il poeta esule in Italia descrive con straordinaria precisione il meccanismo della dipendenza affettiva e del dolore condiviso.

Più i due amanti tentano di sottrarsi alla ferita della relazione – resa ancora più complessa e lacerante dalla clandestinità dell’esilio – più ogni tentativo di fuga finisce per stringere un nuovo nodo. La sofferenza non diventa un motivo di allontanamento, ma il territorio comune in cui bruciare e dissanguarsi insieme.

In questo quadro, il triplice e disperato “Perché?” che chiude la poesia trasforma il testo in una riflessione universale sull’irrazionalità del sentimento. Di fronte all’Amore, la logica e le spiegazioni intellettuali falliscono inevitabilmente.

Sotto la superficie dell’amata non c’è una risposta metafisica o un motivo razionale; c’è soltanto un flusso vitale primordiale che scorre senza un senso apparente.

La lezione finale di Pablo Neruda è potente e destabilizzante: non amiamo qualcuno perché è speciale, ma quell’individuo diventa unico, insostituibile e persino doloroso per il solo e semplice fatto che abbiamo iniziato ad amarlo.

Analisi e significato della poesia L’amore di Pablo Neruda

Addentrarsi nei versi di L’amore significa compiere un viaggio anatomico e psicologico all’interno della passione umana. Neruda non si limita a descrivere una condizione emotiva, ma seziona la lirica in momenti distinti che accompagnano il lettore dallo smarrimento iniziale di fronte al dolore del legame, attraverso una spietata svalutazione dell’idealizzazione estetica, fino alla resa finale dinanzi all’imperscrutabile mistero dell’esistenza.

Ogni strofa aggiunge un tassello a questo percorso di scomposizione della figura dell’amata, costruendo un’indagine poetica che unisce la brutalità della materia alla purezza del flusso vitale.

La trappola del legame indissolubile

La poesia si apre con tre interrogativi incalzanti che restituiscono subito il senso di totale smarrimento dei due amanti.

Che hai, che abbiamo,

che ci accade?

Ahi il nostro amore è una corda dura

che ci lega ferendoci

e se vogliamo

uscire dalla nostra ferita,

separarci,

ci stringe un nuovo nodo e ci condanna

a dissanguarci e a bruciarci insieme.

L’amore non si manifesta qui come la classica grazia romantica o come un dono celeste capace di elevare lo spirito, bensì come un evento subito con sgomento, un’irruzione quasi traumatica e fin dal primo momento dolorosa.

La metafora centrale della “corda dura” non indica una semplice unione affettiva, ma una vera e propria morsa fisica e materiale che introduce la duplice e tragica natura del sentimento: da una parte salda e trattiene i due corpi, dall’altra distrugge, stringe la carne e scava solchi profondi nell’epidermide emotiva degli amanti.

L’aspetto più inquietante di questa dinamica risiede nel suo meccanismo paradossale. La ferita non è soltanto la conseguenza del legame, ma diviene la condizione stessa della relazione: il tentativo di curarsi o di cercare la salvezza attraverso la separazione produce infatti l’effetto opposto a quello sperato.

Ogni strappo, ogni gesto d’allontanamento o di ribellione non fa che tendere ulteriormente il filo, serrando un nuovo nodo ancora più stretto attorno alle vite dei due protagonisti. La solitudine non è più un’opzione praticabile.

L’esito finale si trasforma così in una condanna inevitabile, un destino tragico e rigorosamente condiviso che non lascia spazio alla via di fuga individuale. Neruda sigilla questo verdetto con due verbi di straordinaria e quasi brutale potenza sensoriale: dissanguarci, che evoca la perdita lenta, inesorabile e silenziosa di ogni energia vitale, e bruciarci, che richiama il fuoco di una passione divorante e distruttiva capace di consumare e ridurre in cenere i corpi dei due amanti nello stesso istante.

La demitizzazione dell’amata

Che hai? Ti guardo

e nulla trovo in te se non due occhi

come tutti gli occhi, una bocca

perduta tra mille bocche che baciai, più belle,

un corpo uguale a quelli che scivolarono

sotto il mio corpo senza lasciar memoria.

Con un secondo, isolato interrogativo (“Che hai?”), il poeta sposta l’attenzione dalla dimensione della coppia all’analisi individuale dell’amata. Si compie qui l’atto più spiazzante e audace dell’intera lirica: un’ispezione fredda, distaccata, quasi chirurgica.

Lo sguardo di Neruda rifiuta programmaticamente l’idealizzazione della donna, tipica della tradizione stilnovista o petrarchesca, per adottare un confronto impietoso con la realtà e con il proprio passato amatorio.

Gli occhi di Matilde non possiedono alcuna luce divina, ma sono banali, ordinari, “come tutti gli occhi”. La sua bocca perde ogni aura di unicità, smarrendosi nel ricordo indistinto delle oltre mille bocche che il poeta ha già baciato in passato, molte delle quali persino oggettivamente “più belle”.

Persino la fisicità della donna viene spogliata di ogni privilegio: il suo corpo appare del tutto identico a quelli che in passato sono scivolati sotto quello del poeta senza lasciare alcuna traccia o memoria duratura.

Togliendo all’amata qualsiasi attrattiva di eccezionalità o perfezione estetica, Neruda isola il vero e angoscioso interrogativo della poesia: se Matilde non ha nulla di unico rispetto alle altre, qual è la forza oscura e insondabile che rende questo specifico legame così viscerale, ossessivo e insostituibile?

La ricerca dell’anima e il flusso della vita

E che vuota andavi per il mondo

come una giara di color frumento,

senz'aria, senza suono, senza sostanza!

Invano cercai in te

profondità per le mie braccia

che scavano, senza posa, sotto la terra:

sotto la tua pelle, sotto i tuoi occhi,

nulla,

sotto il tuo duplice petto sollevato,

appena

una corrente d'ordine cristallino

che non sa perché corre cantando.

La demitizzazione si spinge ancora più in questa parte della lirica, dove la figura di Matilde viene associata all’immagine evocativa della “giara di color frumento”.

Il riferimento al grano e alla terracotta richiama la materia prima, la terra e la natura carnale tipiche della poetica nerudiana. Tuttavia, questo recipiente appare desolatamente vuoto, privo d’aria, di suono e di una sostanza spirituale o intellettuale evidente. La donna attraversava il mondo senza lasciare un’impronta di eccezionalità.

Di fronte a questo vuoto apparente, il poeta assume la figura dello scavatore, muovendo le proprie braccia in un tentativo disperato di perforare la superficie alla ricerca di una profondità metafisica o di una giustificazione razionale al proprio sentimento.

Ma l’indagine anatomica ed emotiva produce un esito desolante: sotto la pelle e sotto gli occhi dell’amata non c’è “nulla”. Soltanto spingendosi sotto il “duplice petto sollevato” il poeta rintraccia finalmente qualcosa: non una grande verità intellettuale, ma “una corrente d’ordine cristallino”.

Questa linfa vitale, trasparente e pura è la metafora dell’istinto e della natura stessa, una forza primaria che scorre e “canta” senza porsi domande, senza conoscere il motivo della propria corsa e senza alcuna necessità di giustificarsi.

Il mistero senza risposta

Perché, perché, perché,

amore mio, perché?

L’ossessiva e martellante ripetizione finale del punto di domanda suggella l’intera composizione nell’impossibilità assoluta di una spiegazione razionale. Quel triplice “perché” rivolto all’amata (e a se stesso) non trova e non vuole trovare una risposta logica.

Neruda prende atto che di fronte alla forza primordiale dell’amore, la ragione e le categorie concettuali devono fatalmente arrendersi. Il percorso anatomico della poesia si conclude dimostrando che il sentimento non risponde ad alcun calcolo sui pregi o sulle virtù dell’altro: l’amore esiste, travolge e condanna nella sua dolorosa e bellissima irrazionalità semplicemente perché è una legge di natura che deve accadere.

La lezione universale di Neruda: la resa della ragione e l’accettazione del mistero

La straordinaria resistenza del testo di Neruda al trascorrere del tempo risiede nella sua capacità di toccare una verità antropologica immutabile: l’esperienza dell’amore come forza primordiale e ingovernabile, capace di superare ogni categoria morale, estetica o intellettuale. Attraverso questa lirica, il poeta chileno non offre una semplice testimonianza biografica, ma formula una vera e propria chiarificazione filosofica sull’essenza del legame umano.

La prima e più radicale lezione di Neruda sta nella distruzione dell’egocentrismo sentimentale. Tradizionalmente, l’atto di innamorarsi è stato raccontato come una forma di proiezione narcisistica: amiamo chi rispecchia i nostri ideali, chi appaga il nostro senso del bello o chi ci eleva socialmente e spiritualmente.

Neruda ribalta questa prospettiva in modo drastico. Costringendo il lettore ad ammettere che l’altro può non possedere alcun attributo straordinario – né una bellezza superiore, né una profondità d’animo eccezionale -, il poeta spoglia l’amore da ogni vanità.

L’atto di amare cessa di essere una medaglia da esibire o la conquista di un “oggetto di valore”, per trasformarsi in una resa incondizionata: si ama la vita nell’altro, non la sua perfezione.

Un altro snodo concettuale di portata universale riguarda la natura della sofferenza all’interno della passione. Nella visione nerudiana, il dolore non rappresenta un’anomalia da correggere o un errore di percorso, ma il sintomo stesso della verità del legame.

La corda che ferisce mentre unisce dimostra che ogni vero incontro con l’Altro richiede un’incisione, un’apertura nella corazza dell’individuo. La tentazione di fuggire dalla ferita produce soltanto un nodo più stretto, perché l’alternativa al dolore della condivisione non è la libertà, ma la sterile atrofia dell’isolamento.

Neruda ci insegna che l’unico modo per vivere la passione fino in fondo è accettare la sua componente tragica e consumante.

Infine, la lirica riconduce l’esperienza amorosa nel territorio delle grandi leggi naturali. Come la pianta non sceglie dove radicarsi e la marea non decide quando scagliarsi sulla riva, così l’essere umano non sceglie razionalmente verso chi indirizzare la propria dedizione.

Sotto la superficie dell’amata non si trova una spiegazione metafisica o una risposta logica, ma soltanto “una corrente d’ordine cristallino”: il flusso puro dell’esistenza che scorre e canta per il solo fatto di esistere.

Il consecutivo interrogativo finale non è un grido di disperazione, ma l’atto di resa più alto dell’intelligenza umana di fronte all’imperscrutabile.

Per Pablo Neruda la ragione può analizzare, catalogare e spiegare quasi ogni fenomeno del mondo, ma di fronte al mistero di ciò che ci legherà indissolubilmente a un altro essere umano, l’unica risposta possibile rimane il silenzio dell’accettazione.