Il ramo rubato (1952) di Pablo Neruda: poesia sull’amore che chiede libertà

Il confine tra il peccato e la purezza, a volte, si decide nell’arco di una sola notte. Esistono poesie capaci di trasformare un piccolo reato, come il furto di un fiore, nel manifesto universale della libertà sentimentale. Il ramo rubato di Pablo Neruda, rappresenta esattamente questo, configurandosi come un concentrato di assoluta tenerezza, sensualità e aperta ribellione.

Dietro la delicatezza di un semplice melo in fiore che si staglia nell’oscurità si nasconde in realtà una storia clandestina e tormentata, che trasforma questo componimento nel simbolo eterno degli amori impossibili.

Per comprendere a fondo la potenza di questi versi, è necessario fare un salto indietro nel tempo, fino a un frammento cruciale della biografia di Pablo Neruda.

Il ramo rubato fa parte della celebre raccolta I versi del Capitano, un’opera la cui genesi editoriale porta con sé il brivido del segreto. Il libro venne pubblicato per la prima volta a Napoli nel 1952 grazie all’aiuto del prezioso amico Paolo Ricci, ma uscì in una veste completamente anonima.

Lo stesso autore confessò in seguito che quelle liriche erano nate per celebrare l’amore travolgente per Matilde Urrutia, una donna conosciuta e amata in segreto durante il suo soggiorno nella splendida e suggestiva cornice di Capri.

All’epoca, il grande poeta cileno era ancora legato sentimentalmente a un’altra donna e scelse di omettere il proprio nome proprio per evitare di ferirla pubblicamente prima di una separazione ufficiale, proteggendo così la nascita di quel nuovo, irrefrenabile sentimento.

Leggiamo questa bellissima poesia di Pablo Neruda per viverne la sensibilità e le emozioni.

Il ramo rubato di Pablo Neruda



Nella notte entreremo

a rubare

un ramo fiorito.



Passeremo il muro,

nelle tenebre del giardino altrui,

due ombre nell’ombra.



Ancora non se n’è andato l’inverno,

e il melo appare

trasformato d’improvviso

in cascata di stelle odorose.



Nella notte entreremo

fino al suo tremulo firmamento,

e le tue piccole mani e le mie

ruberanno le stelle.



E cautamente

nella nostra casa,

nella notte e nell’ombra,

entrerà con i tuoi passi

il silenzioso passo del profumo

e con i piedi stellati

il corpo chiaro della Primavera.

La rama robada, Pablo Neruda



En la noche entraremos

a robar

una rama florida.



Pasaremos el muro,

en las tinieblas del jardín ajeno,

dos sombras en la sombra.



Aún no se fue el invierno,

y el manzano aparece

convertido de pronto

en cascada de estrellas olorosas.



En la noche entraremos

hasta su tembloroso firmamento,

y tus pequeñas manos y las mías

robarán las estrellas.



Y sigilosamente,

a nuestra casa,

en la noche y en la sombra,

entrará con tus pasos

el silencioso paso del perfume

y con pies estrellados

el cuerpo claro de la primavera.

Quando l’amore riesce ad illuminare ogni cosa

Il ramo rubato è una poesia d’amore di Pablo Neruda che si distingue nel panorama della lirica mondiale per la sua straordinaria dolcezza, un’opera in cui la notte smette di essere un momento di paura per trasformarsi in un attimo di universale complicità.

Neruda riesce a celebrare il momento più alto di due cuori che si amano attraverso un gesto apparentemente semplice ma profondamente simbolico. Rubare un ramo fiorito diventa l’emblema della ribellione più alta, un’azione che evoca immediatamente l’archetipo letterario e spirituale del gesto di Adamo ed Eva nell’Eden.

Tuttavia, il poeta compie un ribaltamento dal significato diametralmente opposto. La trasgressione dei due amanti non è affatto un peccato da punire, ma l’atto supremo che celebra la purezza dell’amore. Questo piccolo furto notturno non palesa alcuna violenza, bensì una tenerezza infinita, diventando il manifesto di una complicità silenziosa tra due anime che cercano e pretendono un frammento di bellezza.

Quel ramo fiorito rappresenta il desiderio di condivisione totale, una scheggia di primavera e di speranza strappata al buio per essere vissuta in modo assolutamente libero, in barba a tutte le convenzioni sociali e alle ipocrisie del mondo esterno.

Rubare un ramo fiorito come rito segreto dell’amore

Nella notte entreremo

a rubare

un ramo fiorito.

La poesia si apre proprio con la promessa solenne di questo gesto di condivisione trasgressiva, l’impegno reciproco di entrare di notte in un giardino altrui per portare via una parte di quel miracolo vegetale. Non c’è forzatura, ma solo il desiderio di un piccolo furto d’amore che si trasforma nel manifesto di una complicità silenziosa tra due anime che vagano nel mondo.

Quel ramo specifico diventa il simbolo tangibile di ciò che si desidera spartire con l’altro, poiché non contiene solo un fiore, ma racchiude un frammento intero di primavera, di rinascita e di speranza per il futuro. Quel ramo fiorito diventa l’atto stesso dell’amare, un sentimento vissuto in modo libero, spontaneo e del tutto incurante di ciò che la società impone come lecito o accettabile.

L’amore dà vita ad ogni cosa

Ancora non se n’è andato l’inverno,

e il melo appare

trasformato d’improvviso

in cascata di stelle odorose.

L’immagine centrale di questi versi successivi possiede una forza visiva davvero potente e suggestiva. La riproposizione simbolica di un melo ancora immerso nel rigore dell’inverno che si trasforma inaspettatamente, davanti agli occhi degli amanti, in una galassia fiorita, rappresenta uno dei vertici della lirica nerudiana. La poesia riesce a trasfigurare completamente la natura circostante, rendendola lo specchio fedele del sentimento umano. I fiori si convertono in stelle e la primavera si manifesta come luce e profumo concreto.

Questi versi costituiscono la celebrazione assoluta dell’amore inteso come la forza più grande dell’universo, un moto dell’anima che merita di essere promosso, vissuto e sostenuto a ogni costo. L’amore non può e non deve essere considerato un peccato, esso è gioia pura, vita, lucentezza e immensità. L’amore coincide con il cosmo intero, e gli amanti vi si trovano immersi godendone l’armonia originaria e la bellezza incontaminata.

Si tratta del miracolo dell’amore, quell’energia capace di far sbocciare le cose prima del tempo, che sospende il corso delle stagioni e accende il desiderio nel cuore della notte. Senza questa spinta vitale non potrebbe esserci nessun ramo fiorito sulla terra, ma rimarrebbe soltanto l’oscura e gelida presenza del nulla.

La trasgressione in amore è la primavera

E cautamente

nella nostra casa,

nella notte e nell’ombra,

entrerà con i tuoi passi

il silenzioso passo del profumo

e con i piedi stellati

il corpo chiaro della Primavera.

La poesia si chiude con un crescendo lirico d’immane bellezza. Il ramo fiorito non è solo un oggetto rubato, ma una presenza viva. Con esso entrano in casa il profumo, la luce, l’intera stagione del risveglio. La donna amata è portatrice e custode di questa trasformazione. I suoi passi lasciano scie stellate e la casa si riempie di una bellezza che prima era accessibile solo nel segreto.

La primavera viene magnificamente personificata da Neruda, che le attribuisce “piedi stellati” e un “corpo chiaro”: la stagione si fonde e si identifica totalmente con la figura dell’amata. È l’amore stesso che entra e rinnova tutto, trasformando la notte profonda in una nuova aurora.

Quando il ramo varca la soglia, porta con sé una presenza sensuale e sottile. Il profumo è antropomorfo, prende le sembianze umane, si muove con un passo silenzioso, a dimostrazione del fatto che l’ingresso della persona scelta ridefinisce gli spazi e guarisce dal freddo del mondo esterno.

Il significato profondo de Il ramo ramo rubato di Pablo Neruda

Il ramo rubato si rivela quindi come un testo che celebra l’amore segreto e complice, quel sentimento puro che riesce a battere tutte le barriere erette dalle convenzioni sociali del tempo. Liriche di questo spessore si scontrano apertamente con gli stereotipi e i pregiudizi, liberando l’amore dalla prigione concettuale in cui molte volte la religione e la società pretendono di rinchiuderlo.

Non si può e non si deve avere paura di amare, così come non si può temere di vivere i propri desideri intimi e di esprimere con la massima apertura sentimenti ed emozioni profonde. L’amore non va mai condannato se vive della linfa vitale e della felicità autentica dei due amanti. Quando si sta bene insieme e si condivide in modo totale ogni cosa, il sentimento non può essere inquadrato o limitato da ciò che viene imposto dagli altri.

Il furto di un ramo fiorito non può rappresentare in nessun modo un reato, una colpa o un motivo di pregiudizio. Anzi, quando l’amore non si esprime nella sua massima evidenza e libertà, tutto il mondo circostante finisce per diventare oscurità.

Due persone costrette a vivere insieme senza amore rappresentano il peccato più grande contro la vita stessa. L’impossibilità di poter scegliere una vita in comune tra due persone che si amano veramente costituisce il vero reato da condannare, la vera ingiustizia sociale che priva l’essere umano della sua dignità.

Pablo Neruda ambasciatore universale degli amori impossibili

Attraverso queste parole, Pablo Neruda chiede giustizia in nome dell’amore e si trasforma nell’avvocato ideale di tutti quegli amanti che non possono esprimere con audace libertà i propri sentimenti alla luce del sole.

Non sempre la realtà permette a un legame di vivere apertamente. Esistono rapporti che, per ragioni sociali, morali o personali, devono rimanere nascosti, taciuti, protetti dal silenzio e sfiorati soltanto nell’oscurità. Neruda dà idealmente voce a Romeo e Giulietta, a Elena e Paride, a Paolo e Francesca, e a tutti quegli amori impossibili che la società, la morale del tempo o il destino hanno voluto osteggiare in tutti i modi.

Ecco perché il furto di un ramo diventa il sogno romantico di un momento condiviso, un singolo attimo sottratto alla quotidianità opprimente e a una realtà che non permette a quell’amore di manifestarsi pubblicamente. Le due ombre nell’ombra descritte nella lirica si convertono nella metafora perfetta di una relazione proibita, che trova proprio nella notte il suo rifugio sicuro e la sua unica, straordinaria possibilità di esistere.

La primavera si trasforma nella naturale complice di tutto ciò che, pur essendo costretto a vivere momentaneamente al buio, chiede e desidera con forza di poter avere luce. Gli amori impossibili vivono di questa speranza, di sogni continui e di attimi notturni da consumare in un’esclusiva e totale complicità. Il ramo rubato rimane l’immagine eterna della bellezza che si nasconde per salvarsi, ma che resiste strenuamente, della passione che si consuma nel silenzio ma che continua a profumare ogni cosa.

È la primavera che entra con coraggio dalla finestra, anche se sa che non potrà restare per sempre. È un ramo rubato, ma rappresenta anche la più grande e vera bellezza dell’amore umano.