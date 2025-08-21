“La Vita è un’isola”, la geniale lezione di Khalil Gibran sulla solitudine umana

“LA VITA È UN’ISOLA in un oceano di solitudine”. Così esordisce Della Vita, la stupenda riflessione poetica di Khalil Gibran che dona una profonda lezione di vita a tutti gli esseri umani. Non importa quanto si è ricchi, potenti, forti, pieni di potere, accerchiati da amanti: alla fine la solitudine non scompare mai.

La poesia in prosa di Gibran riesce ad entrare dentro l’anima, perché le sue parole svelano una profonda verità. Il valore di questi versi sono universali ed oggi sembrano apparire ancora più attuali, malgrado la tecnologia che invece che ridurre le distanze, sembra invece allontanare sempre più.

Della Vita di Khalil Gibran è l’apertura del capitolo 2, dal titolo The Words of the Master (Le Parole del Maestro), del libro The Voice of the Master (La Voce del Maestro) di Khalil Gibran pubblicato postumo per la prima volta da The Citadel Press, a New York nel 1958. In Italia ci sono state diverse edizioni di questa meravigliosa e formativa opera. Noi vi proponiamo la nostra traduzione dall’originale.

Della Vita di Khalil Gibran

La vita è un’isola in un oceano di solitudine, un’isola le cui rocce sono speranze, i cui alberi sono sogni, i cui fiori sono solitudine, e i cui ruscelli sono sete.

La tua vita, fratello mio, è un’isola separata da tutte le altre isole e regioni. Non importa quante navi lascino le tue coste verso altri lidi, non importa quante flotte tocchino il tuo porto,

tu rimani un’isola solitaria, sofferente per i tormenti della solitudine e anelante alla felicità. Tu sei sconosciuto ai tuoi simili, e lontano dalla loro simpatia e comprensione.

Fratello mio, ti ho visto sedere sul tuo cumulo d’oro, rallegrarti delle tue ricchezze, orgoglioso dei tuoi tesori e sicuro nella convinzione che ogni manciata d’oro accumulata fosse un legame invisibile capace di unire i desideri e i pensieri degli altri ai tuoi.

Ti ho visto, con l’occhio della mente, come un grande conquistatore alla testa dei tuoi eserciti, intento alla distruzione delle roccaforti dei tuoi nemici.

Ma quando ho guardato di nuovo, non ho visto altro che un cuore solitario che languiva dietro i tuoi scrigni d’oro, un uccello assetato in una gabbia dorata, con la sua coppa d’acqua vuota.

Ti ho visto, fratello mio, sedere sul trono della gloria, circondato dal tuo popolo che acclamava la tua maestà, cantava inni alle tue grandi imprese, esaltava la tua saggezza, e ti guardava come alla presenza di un profeta, con i loro spiriti che salivano fino al cielo.

E mentre tu contemplavi i tuoi sudditi, io scorgevo sul tuo volto i segni della felicità, del potere e del trionfo, come se tu fossi l’anima stessa del loro corpo.

Ma quando ho guardato di nuovo, ti ho trovato solo nella tua solitudine, accanto al trono, esule che tendeva la mano in ogni direzione, come se implorasse pietà e gentilezza da fantasmi invisibili — chiedendo rifugio,

anche se contenesse soltanto calore e amicizia.

Ti ho visto, fratello mio, innamorato di una donna bellissima, posare il tuo cuore sull’altare della sua grazia. E quando l’ho vista guardarti con tenerezza e amore materno, ho detto a me stesso: “Lunga vita all’Amore, che ha cancellato la solitudine di quest’uomo e unito il suo cuore a quello di un’altra.”

Eppure, quando ho guardato di nuovo, ho visto dentro il tuo cuore amante un altro cuore solitario, che invano gridava il desiderio di rivelare i propri segreti alla donna. E dietro la tua anima colma d’amore ho visto un’altra anima solitaria, come una nube errante che invano desiderava trasformarsi in lacrime negli occhi della tua amata.

La tua vita, fratello mio, è un’abitazione solitaria separata dalle dimore degli altri uomini. È una casa nel cui interno nessuno sguardo di vicino può penetrare. Se fosse sprofondata nelle tenebre, la lampada del vicino non potrebbe illuminarla. Se fosse vuota di provviste, le scorte del vicino non potrebbero riempirla. Se si trovasse in un deserto, non potresti spostarla nei giardini altrui, coltivati da altre mani. Se fosse su una cima di montagna, non potresti trascinarla giù nella valle calpestata dai piedi degli uomini.

La vita del tuo spirito, fratello mio, è cinta dalla solitudine; e se non fosse per quella solitudine e per quel raccoglimento, tu non saresti tu, né io sarei io. Se non fosse per questa solitudine, potrei credere, ascoltando la tua voce, che fosse la mia voce a parlare; o guardando il tuo volto, che fosse me stesso a specchiarmi.