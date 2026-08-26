Incontro (1932) di Cesare Pavese: la poesia sull’amore desiderato ma irraggiungibile

Incontro di Cesare Pavese è una poesia che parla a chiunque abbia mai amato un’immagine, un ricordo o una persona con un’intensità tale da sentirla parte di sé, scoprendo poi l’amara verità: più l’ideale diventa perfetto, più sfugge al nostro controllo.

È il racconto di un desiderio inafferrabile e del legame viscerale tra la nostra memoria, i luoghi che ci hanno formato e quella solitudine esistenziale che ci accompagna anche quando crediamo di aver trovato ciò che cercavamo.

Incontro è una poesia scritta tra l’8 e il 15 agosto 1932 e fa parte della sezione “Le poesie aggiunte” della raccolta Lavorare stanca di Cesare Pavese, pubblicata per la prima volta a Firenze da Solaria, nel 1936.

Leggiamo questa stupenda poesia di Cesare Pavese per viverne l’atmosfera e scoprirne l’illuminante significato.

Incontro di Cesare Pavese



Queste dure colline che han fatto il mio corpo

e lo scuotono a tanti ricordi, mi han schiuso il prodigio

di costei, che non sa che la vivo e non riesco a comprenderla.



L’ho incontrata, una sera: una macchia piú chiara

sotto le stelle ambigue, nella foschía d’estate.

Era intorno il sentore di queste colline

piú profondo dell’ombra, e d’un tratto suonò

come uscisse da queste colline, una voce piú netta

e aspra insieme, una voce di tempi perduti.



Qualche volta la vedo, e mi vive dinanzi

definita, immutabile, come un ricordo.

Io non ho mai potuto afferrarla: la sua realtà

ogni volta mi sfugge e mi porta lontano.

Se sia bella, non so. Tra le donne è ben giovane:

mi sorprende, a pensarla, un ricordo remoto

dell’infanzia vissuta tra queste colline,

tanto è giovane. È come il mattino. Mi accenna negli occhi

tutti i cieli lontani di quei mattini remoti.

E ha negli occhi un proposito fermo: la luce piú netta

che abbia avuto mai l’alba su queste colline.



L’ho creata dal fondo di tutte le cose

che mi sono piú care, e non riesco a comprenderla.



[8-15 agosto 1932]

Quando si incontra un amore che non si può afferrare

Incontro è una delle liriche più emblematiche e intime di Cesare Pavese, una meditazione profonda sul desiderio, sul peso delle origini e su quella sottile forma di solitudine che proviamo di fronte a ciò che amiamo di più.

Il cuore del messaggio pavesiano risiede nel paradosso dell’idealizzazione: il poeta proietta i propri ricordi, la nostalgia dell’infanzia e i desideri più viscerali su una figura femminile che diventa via via sempre più perfetta.

Tuttavia, proprio mentre questa visione si perfeziona nella sua mente, si trasforma in un fantasma inaccessibile. Più cerchiamo di plasmare l’altro a nostra immagine, attingendo a ciò che abbiamo di più caro, più quell’immagine si rivela incomprensibile e impossibile da afferrare.

A fare da legante a questo dramma interiore c’è il concetto del paesaggio-corpo. Le colline delle Langhe non sono mai per Pavese un semplice sfondo decorativo o una cornice naturalistica, ma costituiscono la sostanza stessa della sua identità fisica e spirituale.

La donna misteriosa nasce direttamente da questo terreno: non è una persona in carne e ossa incontrata nel mondo reale, ma un’emanazione della terra, del vento e della memoria.

Attraverso la sua figura, Pavese rievoca il mito dell’infanzia, simboleggiato dalla luce pura dei “mattini remoti”, l’unico momento dell’esistenza in cui il mondo sembrava nitido e privo di ombre.

Eppure, nonostante la bellezza di questa apparizione, l’esito finale non è mai l’unione. Il poeta ci consegna una storia di incomunicabilità e solitudine radicale: tra il soggetto e la sua creazione non c’è dialogo, e l’incontro finisce soltanto per marcare, in modo amaro e definitivo, la distanza incolmabile tra noi e i nostri sogni.

Analisi e significato della poesia Incontro di Cesare Pavese

Prima di immergerci nell’analisi della poesia di Cesare Pavese, è fondamentale comprendere la genesi e l’atmosfera di questo capolavoro. Scritta nel pieno dell’estate del 1932, Incontro è una lirica che cattura perfettamente il momento in cui il paesaggio interiore dell’autore si fonde con le sue inquietudini esistenziali.

Non ci troviamo di fronte a una semplice poesia d’amore o a un racconto autobiografico, ma a un vero e proprio viaggio introspettivo in cui la memoria, la terra natale e il desiderio si intrecciano in un equilibrio magico e doloroso.

Queste dure colline che han fatto il mio corpo

e lo scuotono a tanti ricordi, mi han schiuso il prodigio

di costei, che non sa che la vivo e non riesco a comprenderla.

Sin dai primi versi, Pavese ci catapulta nel cuore del suo mondo: le sue colline non sono una semplice cornice paesaggistica, ma materia viva che ha plasmato la sua stessa carne.

È proprio da questo terreno di roccia e ricordi che affiora il “prodigio”, l’apparizione improvvisa di una figura femminile. Inizia qui il corto circuito emotivo della poesia: questa donna ignora completamente di essere al centro dei pensieri del poeta, mentre lui, pur portandola dentro di sé ogni giorno, deve fare i conti con l’amara consapevolezza di non poterla capire mai fino in fondo.

L’ho incontrata, una sera: una macchia piú chiara

sotto le stelle ambigue, nella foschía d’estate.

Era intorno il sentore di queste colline

piú profondo dell’ombra, e d’un tratto suonò

come uscisse da queste colline, una voce piú netta

e aspra insieme, una voce di tempi perduti.

L’incontro prende vita in un’atmosfera sospesa, quasi rarefatta, in cui i confini tra realtà e suggestione sfumano del tutto. La donna non si presenta con contorni nitidi né attraverso dettagli anatomici o tratti fisici definiti: è un’apparizione indistinta, una pura “macchia piú chiara” che emerge dal calore e dall’umidità della foschia estiva, illuminata appena da “stelle ambigue” che sembrano complici di questa dimensione irreale.

In questo scenario, la percezione visiva cede subito il passo a un’esperienza sensoriale molto più profonda e viscerale. Prima ancora di vederla chiaramente, il poeta ne sente la presenza attraverso l’olfatto, avvolto dal “sentore” selvatico e inconfondibile delle colline, un profumo che si radica nell’aria facendosi persino più denso e scuro dell’ombra stessa.

La fusione tra la figura femminile e la terra raggiunge l’apice quando rompe il silenzio una voce «netta e aspra insieme». Non è un parlato comune, ma un suono che sembra vibrare e scaturire direttamente dalle viscere della terra piemontese, trasformando la donna nel tramite di un’eco antica: la voce di un passato arcaico, di quei “tempi perduti” che appartengono al mito personale di Pavese e al desiderio inappagato di ritrovare le proprie origini.

Qualche volta la vedo, e mi vive dinanzi

definita, immutabile, come un ricordo.

Io non ho mai potuto afferrarla: la sua realtà

ogni volta mi sfugge e mi porta lontano.

Se sia bella, non so. Tra le donne è ben giovane:

mi sorprende, a pensarla, un ricordo remoto

dell’infanzia vissuta tra queste colline,

tanto è giovane. È come il mattino. Mi accenna negli occhi

tutti i cieli lontani di quei mattini remoti.

E ha negli occhi un proposito fermo: la luce piú netta

che abbia avuto mai l’alba su queste colline.

La figura si cristallizza nella mente del poeta con la fissietà nitida e immutabile di un ricordo indelebile, eppure ogni tentativo di stringerla o di definirla sul piano della realtà fallisce miseramente. È un inseguimento continuo in cui l’essenza stessa di questa donna sfugge alla presa, trascinando l’autore verso orizzonti lontani e irraggiungibili.

Pavese non si cura delle categorie estetiche tradizionali, ammettendo di non sapere nemmeno se sia bella nel senso comune del termine. Ciò che lo trafigge e lo affascina è la sua straordinaria, quasi incontaminata giovinezza, un’energia vitale che diventa tutt’uno con la luce pura dell’alba e del mattino che sorge sulle Langhe.

Guardare nei suoi occhi significa riaprire uno squarcio temporale verso i “mattini remoti” dell’infanzia, l’unica stagione della vita in cui il mondo e la natura apparivano nitidi, incontaminati e privi delle ombre della delusione.

La donna si fa così custodia di una determinazione antica, riflettendo uno sguardo fermo e trasparente come la luce più pura mai apparsa su quelle alture.

L’ho creata dal fondo di tutte le cose

che mi sono piú care, e non riesco a comprenderla.

Nei due versi di chiusura esplode la rivelazione più amara, lucida e folgorante dell’intera composizione. Pavese svela finalmente la natura profonda di questo prodigio: la donna, reale o trasfigurata dal ricordo, non è più soltanto una presenza esterna, ma una figura che il poeta ha ricreato dentro di sé, caricandola dei propri ricordi, desideri e affetti più profondi.

È stata plasmata interiormente attingendo al “fondo” delle cose che gli sono più care: le colline, i ricordi dell’infanzia, la luce dei mattini remoti e il richiamo delle proprie origini. È qui che emerge il grande paradosso della poesia: proprio perché Pavese ha proiettato su questa figura una parte così intima di sé, la donna finisce per diventare ancora più misteriosa e inafferrabile.

“L’ho creata” non significa necessariamente, dunque, che Pavese abbia inventato una donna inesistente, ma che l’ha trasformata attraverso la memoria e il desiderio, fino a renderla inseparabile dal proprio mondo interiore. Ed è proprio questa trasformazione a spiegare l’ultimo, doloroso paradosso: pur avendola “creata” con tutto ciò che gli è più caro, il poeta continua a non riuscire a comprenderla.

Leggere Incontro significa fare i conti con quella sottile illusione che tutti, almeno una volta, abbiamo coltivato: credere che desiderare intensamente qualcuno o idealizzarlo possa bastare a colmare la distanza che ci separa dal suo mistero.

Cesare Pavese ci lascia con una consapevolezza aspra ma autentica, insegnandoci che l’arte e la memoria possono creare immagini di bellezza straordinaria, ma non potranno mai colmare la distanza tra noi e il mistero dell’altro.