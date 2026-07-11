Il sogno (1821) di Giacomo Leopardi: poesia per un amore mai nato e la giovinezza spezzata

Il sogno di Giacomo Leopardi è una lirica di straordinaria bellezza che mette in scena l’eterno conflitto tra il desiderio d’amore e la crudeltà del destino. Al centro del componimento c’è l’evocazione di una ragazza portata via troppo presto dalla malattia, e la terribile, imminente consapevolezza che il poeta non potrà mai vivere la sua vita accanto a lei.

Per dare voce a questo tormento, Leopardi sfrutta magistralmente l’espediente letterario del sogno notturno: l’unico spazio sospeso in cui gli è concesso rievocare l’immagine della fanciulla e cantare il profondo sentimento che lo lega a lei. Attraverso versi carichi di pathos, l’autore esprime l’immenso dolore per la scomparsa prematura di Teresa Fattorini, la giovane vicina di casa che il poeta ascoltava cantare e guardava lavorare dal balcone di Palazzo Leopardi prima che la tisi la spegnesse.

Tuttavia, la biografia del testo nasconde un secondo e affascinante retroscena: secondo molte fonti storiche, l’ispirazione immediata per scrivere l’opera venne al poeta dall’intenso, febbrile desiderio di dare un bacio a un’altra giovane donna di Recanati, la coetanea Teresa Brini.

Inserito come il Canto XV dei Canti di Giacomo Leopardi, la raccolta che custodisce il cuore pulsante della produzione poetica leopardiana, pubblicata per la prima volta nel 1831. Questo componimento resta un manifesto universale sulla fine delle illusioni.

Leggiamo insieme questa splendida poesia di Giacomo Leopardi per apprezzarne il significato più intimo e riscoprire la fragilità di una giovinezza spezzata.

Il sogno di Giacomo Leopardi



Era il mattino, e tra le chiuse imposte

Per lo balcone insinuava il sole

Nella mia cieca stanza il primo albore;

Quando in sul tempo che più leve il sonno

E più soave le pupille adombra,

Stettemi allato e riguardommi in viso

Il simulacro di colei che amore

Prima insegnommi, e poi lasciommi in pianto.



Morta non mi parea, ma trista, e quale

Degl’infelici è la sembianza. Al capo

Appressommi la destra, e sospirando,

Vivi, mi disse, e ricordanza alcuna

Serbi di noi? Donde, risposi, e come

Vieni, o cara beltà? Quanto, deh quanto

Di te mi dolse e duol: nè mi credea

Che risaper tu lo dovessi; e questo

Facea più sconsolato il dolor mio.



Ma sei tu per lasciarmi un’altra volta?

Io n’ho gran tema. Or dimmi, e che t’avvenne?

Sei tu quella di prima? E che ti strugge

Internamente? Obblivione ingombra

I tuoi pensieri, e gli avviluppa il sonno;

Disse colei. Son morta, e mi vedesti

L’ultima volta, or son più lune. Immensa

Doglia m’oppresse a queste voci il petto.



Ella seguì: nel fior degli anni estinta,

Quand’è il viver più dolce, e pria che il core

Certo si renda com’è tutta indarno

L’umana speme. A desiar colei

Che d’ogni affanno il tragge, ha poco andare

L’egro mortal; ma sconsolata arriva

La morte ai giovanetti, e duro è il fato

Di quella speme che sotterra è spenta.



Vano è saper quel che natura asconde

Agl’inesperti della vita, e molto

All’immatura sapienza il cieco

Dolor prevale. Oh sfortunata, oh cara,

Taci, taci, diss’io, che tu mi schianti

Con questi detti il cor. Dunque sei morta,

O mia diletta, ed io son vivo, ed era

Pur fisso in ciel che quei sudori estremi

Cotesta cara e tenerella salma

Provar dovesse, a me restasse intera

Questa misera spoglia? Oh quante volte

In ripensar che più non vivi, e mai

Non avverrà ch’io ti ritrovi al mondo,

Creder nol posso. Ahi ahi, che cosa è questa

Che morte s’addimanda? Oggi per prova

Intenderlo potessi, e il capo inerme

Agli atroci del fato odii sottrarre.



Giovane son, ma si consuma e perde

La giovanezza mia come vecchiezza;

La qual pavento, e pur m’è lunge assai.

Ma poco da vecchiezza si discorda

Il fior dell’età mia. Nascemmo al pianto,

Disse, ambedue; felicità non rise

Al viver nostro; e dilettossi il cielo

De’ nostri affanni. Or se di pianto il ciglio,

Soggiunsi, e di pallor velato il viso

Per la tua dipartita, e se d’angoscia

Porto gravido il cor; dimmi: d’amore

Favilla alcuna, o di pietà, giammai

Verso il misero amante il cor t’assalse

Mentre vivesti? Io disperando allora

E sperando traea le notti e i giorni;

Oggi nel vano dubitar si stanca

La mente mia. Che se una volta sola

Dolor ti strinse di mia negra vita,

Non mel celar, ti prego, e mi soccorra

La rimembranza or che il futuro è tolto

Ai nostri giorni. E quella: ti conforta,

O sventurato. Io di pietade avara

Non ti fui mentre vissi, ed or non sono,

Che fui misera anch’io. Non far querela

Di questa infelicissima fanciulla.



Per le sventure nostre, e per l’amore

Che mi strugge, esclamai; per lo diletto

Nome di giovanezza e la perduta

Speme dei nostri dì, concedi, o cara,

Che la tua destra io tocchi. Ed ella, in atto

Soave e tristo, la porgeva. Or mentre

Di baci la ricopro, e d’affannosa

Dolcezza palpitando all’anelante

Seno la stringo, di sudore il volto

Ferveva e il petto, nelle fauci stava

La voce, al guardo traballava il giorno.



Quando colei teneramente affissi

Gli occhi negli occhi miei, già scordi, o caro,

Disse, che di beltà son fatta ignuda?

E tu d’amore, o sfortunato, indarno

Ti scaldi e fremi. Or finalmente addio.

Nostre misere menti e nostre salme

Son disgiunte in eterno. A me non vivi

E mai più non vivrai: già ruppe il fato

La fe che mi giurasti. Allor d’angoscia

Gridar volendo, e spasimando, e pregne

Di sconsolato pianto le pupille,

Dal sonno mi disciolsi. Ella negli occhi

Pur mi restava, e nell’incerto raggio

Del Sol vederla io mi credeva ancora.

Il sogno di un bacio e la metafora di una vita in solitudine

Attraverso Il sogno, Giacomo Leopardi dà voce al proprio mondo interiore e sentimentale, manifestando il profondo bisogno di esprimere il duro dolore per la morte di Teresa Fattorini. L’ispirazione immediata, come suggeriscono le ricostruzioni biografiche, si intreccia però anche con il febbrile desiderio di dare un bacio a un’altra giovane donna di Recanati, la coetanea Teresa Brini, per la quale l’autore provava un’intensa passione.

Nel capolavoro in prosa dei Ricordi d’infanzia e di adolescenza, Leopardi stesso descrive lo shock emotivo e la verità di quell’esperienza notturna, confidando che proprio in sogno provò per la primissima volta una consolazione così vivida che, una volta sveglio, si rese conto di come quel piacere fosse stato reale e vivo.

In quel momento il poeta conobbe come sia vero che tutta l’anima si possa trasfondere in un bacio e perder di vista tutto il mondo, restando attonito a errare per un pezzo dopo il risveglio.

La morte di Teresa Fattorini rappresenta l’evento più devastante per Leopardi. Attraverso la dimensione del sogno, il genio di Recanati comprende la dolorosa certezza che non potrà mai più amare nella sua vita reale. La scomparsa della fanciulla, che in giovane età aveva mostrato pietà e affetto per lui, costituisce un trauma insuperabile.

Fin da giovanissimo il poeta sperava di poter vivere un amore corrisposto, e considerava quella ragazza una figura unica, capace di mostrargli sentimenti sinceri. Con la sua morte, a Leopardi non rimane che rinchiudersi nella solitudine e nella disperazione, privato dell’illusione di poter vivere la passione e il desiderio, se non sperando che quel bacio onirico possa un giorno farsi reale.

Dall’opera emerge anche una riflessione più ampia e universale sulla tragedia della morte prematura. Quando si perde una persona ancora in tenera età, il lutto lascia nell’anima di chi resta una ferita profonda e difficile da rimarginare.

Morire nel fiore degli anni è la pena più grande, un evento tremendo che priva i giovani del diritto di scoprire cosa la vita avrebbe riservato loro. Leopardi sottolinea come sia già complesso accettare la morte come un fatto naturale, ma essa diventa del tutto inconcepibile e ingiustificabile quando colpisce improvvisamente un ragazzo o un giovane.

Contesto letterario e genesi de Il sogno

Sotto il profilo delle fonti e della costruzione letteraria, la critica concorda nel legare l’ispirazione del testo alla memoria delle letture petrarchesche. In particolare, Leopardi risente del modello del trionfo della morte e della canzone trecentocinquantanove delle Rime, intitolata Quando il soave, mio fido conforto, dove il poeta fiorentino dialoga proprio con il fantasma di Laura.

Notevoli punti di contatto si riscontrano anche con un testo dello stesso Leopardi del dicembre 1820, intitolato Del fingere poetando un sogno.

Anche la storia editoriale rivela la natura sperimentale di questo testo all’interno della produzione leopardiana. Composta tra la fine del 1820 e l’inizio del 1821 a Recanati, l’opera apparve per la prima volta in modo anonimo sul giornale bolognese Il Caffè di Petronio il 13 agosto 1825, recando il titolo Il sogno. Elegia (inedita).

Successivamente venne pubblicata nel Nuovo Ricoglitore di Milano nel gennaio 1826 e nella raccolta di Bologna dello stesso anno con il sottotitolo di Idillio. Questo preciso riferimento di genere scomparirà definitivamente a partire dalla storica edizione dei Canti stampata a Firenze nel 1831, dove l’opera assume la sua collocazione stabile.

Analisi e significato della poesia

Sotto il profilo formale, Il sogno si presenta come un blocco compatto di endecasillabi sciolti. La scelta di questa struttura metrica non è casuale: l’assenza di uno schema di rime rigido permette a Leopardi di modulare il ritmo sul modello del parlato, trasformando la lirica in un vero e proprio monologo drammatico di stampo teatrale. La poesia non vive di astrazioni, ma si sviluppa attraverso una precisa progressione narrativa che si articola in quattro momenti chiave: l’apparizione, la rivelazione della morte, il contatto fisico illusorio e la violenta sanzione del risveglio.

L’incipit della poesia stabilisce immediatamente le coordinate spaziali e temporali del componimento, introducendo una delle contrapposizioni più care alla poetica leopardiana: quella tra la luce esterna e la tenebra interiore. Il mattino penetra attraverso le fessure delle imposte chiuse, proiettando il primo albore all’interno di una stanza definita significativamente “cieca”. Questo aggettivo non descrive soltanto la mancanza di luce fisica, ma riflette la condizione di isolamento e di cecità esistenziale in cui si trova il poeta.

Il sogno si colloca in un tempo sospeso, quel dormiveglia mattutino in cui il sonno è più lieve e le facoltà immaginative sono più acute. È in questo limbo che si materializza il “simulacro” della fanciulla. Il termine simulacro, mutuato dalla tradizione classica, definisce un’immagine che ha la consistenza del fantasma: un’ombra che conserva le sembianze della donna amata, la quale prima insegnò l’amore al poeta e poi lo lasciò in un pianto perenne.

Il cuore della poesia è occupato da un serrato botta e risposta in cui la fanciulla non appare come una creatura celeste o beatificata (come accadeva nella tradizione del Dolce Stil Novo o nel Petrarca delle Rime), bensì come una figura triste, accomunata al poeta dalla medesima sofferenza terrena.

Quando il poeta le domanda quale pena la consumi, la risposta della donna introduce la dolorosa tematica della giovinezza recisa. Essere estinta nel fior degli anni significa morire nel momento in cui il vivere è più dolce, ma racchiude in sé un paradosso filosofico: la morte precoce risparmia alla giovane la consapevolezza matura di scoprire come ogni speranza umana sia interamente vana (“pria che il core / Certo si renda com’è tutta indarno / L’umana speme”).

In questo passaggio si avverte la transizione intellettuale del giovane Leopardi. La morte dei giovani è un’ingiustizia della Natura, ma per chi resta la vita si trasforma in una lenta agonia. Il poeta lo esprime chiaramente nei versi successivi, dove confessa che la propria giovinezza si consuma e si perde precocemente, assimilando il fiore dei suoi anni a una precoce vecchiaia.

La risposta della fanciulla (“Nascemmo al pianto […] felicità non rise / Al viver nostro”) sigilla questa totale identità di vedute: entrambi sono stati condannati dal cielo a una vita di affanni, uniti non dal compimento dell’amore, ma dalla condivisione del dolore.

Il momento di massima tensione drammatica coincide con la richiesta del contatto fisico. Leopardi, tormentato dal dubbio se la ragazza avesse mai provato un sentimento per lui in vita, riceve la confessione di un’antica “pietà” (da intendersi nel senso latino di affetto profondo e compassione). Confortato, supplica di poterle toccare la mano destra.

La sequenza che segue è caratterizzata da un forte realismo somatico, quasi erotico, che contrasta con la natura incorporea del fantasma. Il poeta la ricopre di baci, la stringe al seno palpitante, e il testo si fa concitato attraverso l’accumulo di sensazioni fisiche: il sudore che ferve sul volto e sul petto, la voce che si blocca nelle fauci e la vista che vacilla (“al guardo traballava il giorno”).

Questo passaggio dimostra come per Leopardi l’immaginazione e il sogno non siano una fuga intellettuale, ma l’unico canale per esperire, seppur transitoriamente, la violenza e la verità delle passioni corporee.

L’illusione erotica viene interrotta bruscamente dalla voce del fantasma, che ristabilisce la distanza incolmabile tra i vivi e i morti. Guardando il poeta negli occhi, Teresa pronuncia parole definitive che smascherano la vanità di quel calore: “già scordi, o caro, che di beltà son fatta ignuda?”. La decomposizione fisica del cadavere irrompe nella delicatezza del sogno. La fanciulla ricorda al poeta che le loro menti e i loro corpi sono disgiunti in eterno e che il destino ha irrevocabilmente spezzato la fede giurata.

Il finale della poesia descrive il trauma del risveglio, che coincide con l’esperienza della perdita assoluta. Il tentativo di gridare per l’angoscia provoca la rottura del sonno.

Il risveglio non porta la pace, ma lascia il poeta in uno stato di allucinazione post-onirica: gli occhi sono carichi di un pianto inconsolabile, eppure, nell’incerto raggio di sole che illumina la stanza, la mente tesse ancora l’illusione di poter vedere il profilo della fanciulla svanita.

Che cosa insegna Il sogno di Giacomo Leopardi

Per comprendere appieno la portata filosofica e letteraria de Il sogno, occorre isolare i grandi nuclei concettuali che si intrecciano sotto la superficie del dialogo onirico. Il primo e più evidente è la concezione dell’amore incompiuto inteso come una vera e propria condanna esistenziale.

All’interno della lirica, il sentimento amoroso esiste quasi esclusivamente in quanto negato, perduto e strutturalmente impossibile. Non si celebra l’unione dei corpi o la complicità di una vita condivisa, ma il rimpianto struggente di una possibilità biologica, affettiva e sentimentale che la morte ha stroncato sul nascere, lasciando il sopravvissuto in un limbo di desideri frustrati.

A questo si lega strettamente l’affiorare della Natura matrigna e la presa di coscienza della vanità delle speranze umane. Sebbene in questa delicata fase giovanile Leopardi non abbia ancora formalizzato il pessimismo cosmico radicale e sistematico della maturità, tra i versi emerge già con chiarezza l’idea di un cielo crudele o indifferente che sembra dilettarsi degli affanni delle sue creature.

La giovinezza perde così la sua connotazione classica di età della gioia e dell’innocenza per trasformarsi nell’età dell’inganno e dell’illusione, una stagione ingannevole in cui l’essere umano coltiva grandi speranze che sono destinate, per legge naturale, a essere precocemente sepolte.

Un altro elemento di profonda novità rispetto alla tradizione letteraria precedente è il concetto di solidarietà nell’infelicità. Il legame che unisce il poeta alla fanciulla defunta si fonda su una radicale fratellanza esistenziale. Entrambi i protagonisti riconoscono esplicitamente di essere nati per il pianto e accomunati dallo stesso destino di sofferenza.

A differenza delle figure femminili dello Stilnovo o del classicismo petrarchesco, la ragazza del sogno non è una guida spirituale, un’anima beatificata o un tramite verso la salvezza celeste. Al contrario, si presenta come una compagna di sventura radicata nella miseria terrena, il cui compito non è redimere il poeta, ma convalidare e specchiare il suo stesso dolore.

Infine, l’opera mette in luce la fondamentale importanza della memoria visiva come unico argine contro il nulla. Il trauma del risveglio evidenzia il valore che Giacomo Leopardi attribuisce alla permanenza e alla persistenza delle immagini nella mente del soggetto.

Il fatto che la fanciulla rimanga impressa negli occhi del poeta anche dopo la rottura del sonno dimostra come l’atto del ricordare, per quanto doloroso e venato di nostalgia, costituisca l’unica e fragile difesa dell’essere umano contro l’annichilamento e l’oblio operati dal tempo e dalla morte.