Il pulcino marziano di Gianni Rodari: la poesia che trasforma Pasqua in una lezione di civiltà

Il pulcino marziano è una poesia di Gianni Rodari è una poesia che prende uno dei simboli più riconoscibili della Pasqua, l’uovo, e lo attraversa in modo inatteso. Non per negarne il significato, ma per spostarlo e renderlo una potente lezione di civiltà.

Dentro un uovo di Pasqua non troviamo una sorpresa come le altre. Prende forma qualcosa che non appartiene al nostro immaginario, qualcosa che non è immediatamente comprensibile e che, proprio per questo, sorprende.

È in questa sorpresa che la poesia si muove. In pochi versi riesce a portare al centro un’esperienza che tocca il senso più autentico della Pasqua, quello dell’incontro. Un incontro che non avviene tra simili, ma tra ciò che riconosciamo e ciò che, invece, ci appare lontano.

Rodari costruisce una scena essenziale, ma aperta. Ci mette davanti a qualcosa che non sappiamo definire subito, e proprio per questo ci chiede di fermarci. Non c’è bisogno di spiegare, né di ridurre a ciò che già conosciamo. C’è uno spazio da abitare. In quello spazio prende forma una possibilità.

Perché ciò che appare diverso, ciò che arriva da altrove e ci lascia senza parole, non entra in scena per essere giudicato. Si presenta, e nel farlo apre una relazione. Non impone, non invade. Si affida a un gesto minimo. Un semplice e spontaneo saluto.

E forse è proprio qui che la poesia si compie davvero. Nel momento in cui ciò che sorprende non viene respinto, ma accolto. Nel momento in cui, anche senza capire tutto, si sceglie di rispondere. Anche solo con un “ciao”.

Leggiamo questa breve ma intensa filastrocca di Gianni Rodari per scoprirne il profondo significato.

Il pulcino marziano di Gianni Rodari Ho visto, a Pasqua, sbarcare

dall’uovo di cioccolato

un pulcino marziano.

Di certo il comandante

di quell’uovo volante

di zucchero e cacao

con la zampa ha fatto ciao.

E il gatto, per la sorpresa,

non ha detto neanche: “Miao”.

Quando lo stupore sospende ciò che sembra naturale

Questa poesia di Gianni Rodari si sviluppa in pochi versi, ma lascia emergere una dinamica che va oltre la scena raccontata.

L’arrivo del pulcino marziano introduce qualcosa che non rientra in ciò che siamo abituati a riconoscere. Non viene preparato, non viene spiegato. Compare, e nel suo comparire modifica il modo in cui la scena può essere letta.

Non accade molto, almeno in apparenza. Un saluto, un silenzio. Eppure è proprio lì che si concentra il senso.

Il pulcino si presenta senza cercare di ridurre la distanza. Non prova a farsi capire, non si avvicina a ciò che già conosciamo. Rimane nella sua forma, e affida tutto a un gesto semplice.

Il gatto, che dovrebbe reagire secondo un movimento immediato, si ferma. Non perché cambi natura, ma perché qualcosa lo trattiene. L’incontro con ciò che non riesce a collocare interrompe, anche solo per un istante, la continuità dell’azione. In quel breve spazio si apre una possibilità diversa.

Non si tratta di capire, né di trovare subito un significato. Si tratta di restare dentro ciò che non è ancora definito. Il silenzio del gatto non è una risposta, ma una pausa che lascia esistere ciò che è appena arrivato.

La scena non si chiude. Rimane sospesa. Ed è proprio in questa sospensione che il diverso non viene ridotto a qualcosa di già noto, ma resta presente, così com’è.

Ciò che è diverso è la sorpresa più bella

In questa breve filastrocca, Gianni Rodari concentra un movimento che appartiene profondamente alla sua scrittura. Parte da un oggetto familiare, l’uovo di Pasqua, e lo porta fuori dal suo significato più prevedibile. Non per allontanarlo dall’esperienza comune, ma per restituirgli nuova vita.

L’incipit è immediato.

Ho visto, a Pasqua, sbarcare

Il maestro d’Omegna apre la poesia come se tutto accadesse davanti agli occhi di chi parla. Il verbo “sbarcare” è già decisivo, perché non appartiene al linguaggio abituale della Pasqua. Richiama viaggi, approdi, arrivi da lontano. Introduce subito un’immagine di movimento e di alterità. La festa non viene raccontata a partire dal raccoglimento o dalla tradizione, ma da un’apparizione.

Subito dopo arriva il primo vero scarto immaginativo. Dall’uovo di cioccolato esce un pulcino marziano. Rodari unisce due mondi che normalmente restano separati. Da una parte c’è l’uovo, simbolo pasquale per eccellenza, legato alla nascita, all’attesa, alla sorpresa. Dall’altra c’è il marziano, figura dell’altrove, di ciò che non appartiene al nostro orizzonte abituale. Il pulcino, che di solito rappresenta la vita che nasce in una forma tenera e riconoscibile, viene trasformato in qualcosa che porta con sé distanza, mistero, differenza.

È qui che la poesia prende davvero forma. Non ci mette davanti a una sorpresa semplicemente buffa, ma a qualcosa che costringe a cambiare sguardo. L’immaginazione di Rodari non serve a decorare la realtà. Serve a spostarla, a mostrarla da un’altra angolazione. L’uovo non contiene più un oggetto da consumare o da collezionare. Contiene l’irruzione di qualcosa che non avevamo previsto.

Anche l’immagine dell’“uovo volante / di zucchero e cacao” ha una funzione importante. L’uovo di Pasqua smette di essere un involucro e diventa mezzo di passaggio, quasi una navicella. Rodari prende un oggetto quotidiano, profondamente inserito nell’immaginario infantile, e lo trasforma in veicolo di immaginazione. In questo modo la materia più comune, il cioccolato, il cacao, lo zucchero, viene attraversata da una dimensione fantastica. È un modo molto rodariano di mostrare che la fantasia non vive fuori dal reale, ma dentro le cose di tutti i giorni.

Poi arriva il gesto che cambia il tono dell’intera poesia. Il comandante di quell’uovo volante “con la zampa ha fatto ciao”. In questi versi il marziano non entra in scena come figura minacciosa, né come creatura incomprensibile. Si presenta attraverso il gesto più semplice e universale che esista, un saluto. Rodari riduce tutta la complessità dell’incontro con l’altro a un movimento minimo, quasi infantile, e proprio per questo lo rende essenziale.

Quel “ciao” ha una forza profonda. Non spiega, non argomenta, non chiede. Apre. Trasforma l’alterità in possibilità di relazione. Il diverso non si impone, non invade lo spazio, non genera conflitto. Si affaccia e si affida a un segno elementare di presenza. In questo senso la poesia lascia emergere un messaggio molto netto, anche se mai didascalico. L’incontro con ciò che non conosciamo può iniziare in una forma semplice, disarmata, priva di aggressività.

Il finale è forse il punto più interessante dell’intera filastrocca.

E il gatto, per la sorpresa,

non ha detto neanche: “Miao”.

Qui Rodari lavora su una sottrazione. Il gatto non compie l’azione che ci aspetteremmo, ma neppure pronuncia il verso che definisce la sua natura. Non soltanto si ferma, ma perde per un attimo il linguaggio che lo identifica.

Questo silenzio vale moltissimo. Di fronte a ciò che arriva da altrove, il gatto resta senza parola. Non c’è aggressione, non c’è attacco, non c’è risposta automatica. C’è una sospensione. Lo stupore interrompe ciò che sembrava già scritto. Rodari mostra così che la meraviglia può arrestare l’istinto, o almeno rallentarlo, creando uno spazio nuovo dentro la scena.

È uno dei passaggi più profondi della poesia. Il gatto non viene moralizzato. Non diventa improvvisamente buono. Semplicemente, la sorpresa lo disarma. E in questo disarmo prende forma un’idea molto sottile di civiltà. Prima ancora delle regole, prima ancora dei discorsi, esiste un momento in cui ciò che non conosciamo ci costringe a fermarci. È in quel momento che possiamo decidere come stare davanti all’altro.

Rodari affida tutto questo a una lingua leggerissima, musicale, costruita per restare in mente. La filastrocca mantiene il ritmo del gioco, ma dentro il gioco lascia passare un contenuto che riguarda il rapporto con il diverso, la forza dello stupore, la possibilità di uscire dai comportamenti più meccanici. È proprio questa una delle grandi qualità della sua scrittura. Far coincidere semplicità e profondità senza appesantire mai il testo.

Letta oggi, Il pulcino marziano continua a parlarci proprio per questo. Dietro l’apparente leggerezza mette in scena una situazione che conosciamo bene. Qualcosa o qualcuno arriva da fuori, non assomiglia a ciò che ci aspettavamo, rompe il quadro abituale. La prima reazione potrebbe essere il rifiuto, la paura, la chiusura.

Gianni Rodari, invece, immagina un’altra possibilità. Un saluto da una parte, un silenzio dall’altra. Non è ancora piena comprensione, non è ancora amicizia compiuta. È qualcosa di più fragile e più vero. È il momento iniziale in cui il diverso viene lasciato esistere.

Ed è forse qui che la poesia incontra davvero il senso più vivo della Pasqua. Non in una ripetizione di simboli già noti, ma nella capacità di fare spazio a ciò che arriva inatteso. Nell’apertura a ciò che non conosciamo. Nel riconoscere che perfino un pulcino marziano, uscito da un uovo di cioccolato, può insegnarci qualcosa sul modo in cui accogliamo il mondo.

Il pulcino marziano ci insegna il significato vero della Pasqua

Questa poesia di Gianni Rodari resta nella memoria per la sua leggerezza, ma continua a lavorare per ciò che lascia intravedere.

Dentro una scena così semplice prende forma un modo diverso di intendere la relazione con il mondo. Non come qualcosa da controllare o interpretare subito, ma come qualcosa da attraversare con attenzione, lasciando spazio a ciò che non riconosciamo.

Il pulcino marziano non è soltanto una figura fantastica. È la presenza di ciò che non rientra nelle nostre categorie, di ciò che arriva da altrove e mette in discussione il nostro modo abituale di reagire. Non chiede di essere spiegato, né di essere ridotto a qualcosa di familiare. Si limita a esserci.

È qui che la poesia tocca un punto più ampio. Nel tempo che viviamo, spesso attraversato da velocità, semplificazioni e reazioni immediate, il diverso tende a essere subito classificato, avvicinato o allontanato. Rodari introduce un altro tempo. Un tempo più lento, in cui qualcosa può restare anche senza essere compreso del tutto.

Il silenzio del gatto, in questo senso, non è solo una reazione alla sorpresa. È una soglia. Un momento in cui il mondo non viene immediatamente chiuso dentro uno schema. In cui ciò che appare estraneo non viene cancellato, ma resta.

Dentro questa sospensione si apre una possibilità più ampia, che riguarda il modo in cui costruiamo le nostre relazioni, il modo in cui ci muoviamo dentro la complessità, il modo in cui lasciamo spazio all’altro.

La forza della scrittura di Gianni Rodari sta proprio qui. Nel riuscire a tenere insieme gioco e profondità, immaginazione e realtà, infanzia e pensiero. Non offre risposte, non costruisce modelli. Crea le condizioni in cui lo sguardo può cambiare.

E forse è questo il dono più grande che questa poesia lascia. Non un messaggio da trattenere, ma una postura da abitare. La capacità di restare davanti a ciò che sorprende senza respingerlo. Di accogliere senza avere subito bisogno di capire. Di riconoscere che anche da un incontro inatteso può nascere qualcosa.

È in questo spazio che la Pasqua torna a essere un passaggio. Non qualcosa che si celebra una volta l’anno, ma qualcosa che può accadere ogni volta che lasciamo entrare ciò che non avevamo previsto.

Ogni volta che, davanti a ciò che è diverso, troviamo il modo di restare. E, semplicemente, rispondere con la massima semplicità: ciao!