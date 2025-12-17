“Il Mago di Natale” (1960) di Gianni Rodari, poesia che svela il potere degli auguri

Il mago di Natale di Gianni Rodari è una poesia che celebra la festa più attesa dell’anno come gesto collettivo, prima ancora che come festa. Non è la magia a rendere speciale questo tempo, ma la capacità di condividere, augurare, prendersi cura. Rodari trasforma l’augurio in un atto civile, in una forma di responsabilità umana accessibile a tutti.

Filastrocca per grandi e bambini, Il mago di Natale invita a guardare la festa da un punto di vista diverso. Non quello delle luci e dei regali, ma quello dell’incontro, della gioia condivisa, dell’attenzione verso chi è vicino e chi è lontano.

La poesia fa parte della sezione Il mago di Natale della raccolta Filastrocche in cielo e in terra, pubblicata da Einaudi nel 1960.

Leggiamo questa profonda poesia di Gianni Rodari per scoprirne l’importante significato.

Il mago di Natale di Gianni Rodari

S’io fossi il mago di Natale

farei spuntare un albero di Natale

in ogni casa, in ogni appartamento

dalle piastrelle del pavimento,

ma non l’alberello finto,

di plastica, dipinto

che vendono adesso all’Upim:

un vero abete, un pino di montagna,

con un po’ di vento vero

impigliato tra i rami,

che mandi profumo di resina

in tutte le camere,

e sui rami i magici frutti: regali per tutti.

Poi con la mia bacchetta me ne andrei

a fare magie

per tutte le vie.

In via Nazionale

farei crescere un albero di Natale

carico di bambole

d’ogni qualità,

che chiudono gli occhi

e chiamano papà,

camminano da sole,

ballano il rock an’roll

e fanno le capriole.

Chi le vuole, le prende:

gratis, s’intende.

In piazza San Cosimato

faccio crescere l’albero

del cioccolato;

in via del Tritone

l’albero del panettone

in viale Buozzi

l’albero dei maritozzi,

e in largo di Santa Susanna

quello dei maritozzi con la panna.

Continuiamo la passeggiata?

La magia è appena cominciata:

dobbiamo scegliere il posto

all’albero dei trenini:

va bene piazza Mazzini?

Quello degli aeroplani

lo faccio in via dei Campani.

Ogni strada avrà un albero speciale

e il giorno di Natale

i bimbi faranno

il giro di Roma

a prendersi quel che vorranno.

Per ogni giocattolo

colto dal suo ramo

ne spunterà un altro

dello stesso modello

o anche più bello.

Per i grandi invece ci sarà

magari in via Condotti

l’albero delle scarpe e dei cappotti.

Tutto questo farei se fossi un mago.

Però non lo sono

che posso fare?

Non ho che auguri da regalare:

di auguri ne ho tanti,

scegliete quelli che volete,

prendeteli tutti quanti.