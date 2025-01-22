Fa freddo (1972) di Gianni Rodari, poesia in cui il meteo svela la povertà

Fa Freddo è una filastrocca di Gianni Rodari che sembra raccontare ciò che accade quando le temperature si abbassano e gli effetti che genera in ogni parte dell’Italia, e non solo. La grandezza di Gianni Rodari è proprio questa. Attraverso un linguaggio semplice e diretto riesce a dare poesia a ciò che ci circonda a ciò che accade nel reale.

Leggendo i versi di Fa Freddo è come seguire il racconto di una telegiornale satirico per tutte le età. In modo ironico e scanzonato il meteo diventa strumento di denuncia sociale. Il racconto dei fatti di cronaca tipici dell’arrivo del primo grande freddo invernale e delle nevicate, viene canzonato da Gianni Rodari in modo ironico e originale.

Fa freddo è contenuta nella sezione Storie nuove del libro per ragazzi Filastrocche in cielo e in terra di Gianni Rodari, pubblicato per la prima volta dalla case editrice Einaudi, con le illustrazioni originali di Bruno Munari, nel 1960. In realtà la sezione in cui è contenuta la poesia, Storie nuove, fu aggiunta da Rodari nel 1972 per la collana Gli struzzi sempre di Einaudi.

Leggiamo questa originale poesia di Gianni Rodari per viverne l’importante messaggio.

Fa freddo di Gianni Rodari Italia sottozero.

Lo stivale si è ghiacciato.

Sta la neve sui monti

come panna sul gelato. I gatti del Colosseo,

a Roma, battono i denti.

Si pattina sul Po

e i suoi maggiori affluenti. E’ gelata la coda

di un asino a Potenza.

Le gondole di Venezia

sono a letto con l’influenza. Un pietoso alpinista

è partito da Torino

per mettere un berretto

sulla cima del Cervino. Ma dov’è, dov’è il mago

con la fiaccola fatata

per portare in tutte le case

una calda fiammata?

Non tutti hanno la fortuna di potersi difendere dal freddo

Fa Freddo è una poesia di Gianni Rodari che dietro un racconto giocoso cela un messaggio davvero importante. Quando il termometro segna le temperature più basse molte persone purtroppo non hanno l’opportunità di potersi proteggere e quindi il Maestro di Omegna chiede aiuto a al “mago con la fiaccola fatata”.

“Dov’è il mago con la fiaccola fatata per portare in tutte le case una calda fiammata?”

Il senso di tutta la filastrocca di Gianni Rodari può essere colta in quest’ultima strofa di Fa Freddo. Per i più poveri, all’epoca erano tanti, ma ancora oggi ci sono tantissime famiglie in difficoltà, termosifoni, radiatori, climatizzatori possono non esserci nelle case.

In molti casi, non si hanno i soldi per poter pagare i riscaldamenti. Il freddo, quindi, non è quella magica atmosfera dei “cinepanettoni” o dei film della Disney. Non è il camino e il calore che unisce le famiglie.

Il freddo può diventare un vero problema, che colpisce il fisico, ma anche l’anima. Vivere il freddo e come vivere la fame. Per questi sfortunati guardare le case dei vicini e accorgersi delle disparità a cui si è costretti a vivere, può avere degli effetti devastanti, soprattutto per i bambini e i ragazzi. Ricordiamo che sono tantissime le persone che non hanno neppure una casa e quando il freddo arriva rischiano le conseguenze più gravi.

Una poesia all’apparenza paradossale

Tutto diventa un paradosso, “la neve sui monti” è “come panna sul gelato”. “I gatti del Colosseo battono i denti”, il Po si trasforma in pista di pattinaggio. “A Potenza un asino ha la coda gelata” e a “Venezia le gondole sono a letto con l’influenza”.

Come in un Tg satirico modello “Striscia la notizia”, del quale forse Gianni Rodari è precursore, gli eventi si trasformano in farsa. Dietro la farsa però si nasconde sempre qualcosa che merita di stimolare le nostre riflessioni.

Gianni Rodari in tutte le sue opere si è posto il fine di conquistare i più piccoli, ma anche gli adulti, giocando con le parole, esibendo versi che fanno sorridere e allo stesso tempo facili da memorizzare. Per fare questo ci vuole genio. Mascherare dietro una filastrocca un messaggio sociale di grande impatto, utile a stimolare l solidarietà non è da tutti.

Una filastrocca che da voce al disagio

La magia di Fa Freddo sta nel fatto che Gianni Rodari riesce a dare voce con il suo linguaggio al disagio, alle disparità, alla condizione di tanti che meriterebbero di avere il dovuto sostegno.

Non tutti i bambini nascono con la fortuna di poter vivere in una casa decente, di avere una famiglia in grado di poter assicurare un degno stile di vita e una casa con i dovuti confort.

In alcuni casi il freddo diventa anche pericoloso e questo è ciò che evidentemente il Maestro Rodari voleva enfatizzare. Pertanto, se il “Mago con la fiaccola” non arriva, spetta a chi di dovere la salvaguardia di tutti i bambini.

Una semplice poesia può salvare il mondo, non solo perché fa parte della Dostoevskijana “bellezza”, ma perché anche una semplice filastrocca può aiutare ad avere cura degli altri. La poesia, e su questo, Gianni Rodari è il vero maestro, ci offre stimoli di riflessione importanti. Quando i bambini si sentono attratti da ciò che dona pensiero, è il regalo più grande che si può offrire alle future generazioni.

Gianni Rodari il maestro che ogni alunno vorrebbe avere

Gianni Rodari dovrebbe diventare il simbolo della scuola del presente e del futuro. Lui si rese conto che la scuola, l’insegnamento devono puntare su un linguaggio divertente e coinvolgente. La fantasia e lo sviluppo della stessa nei bambini e ragazzi è l’unica via per rendere lo studio e l’apprendimento stimolanti e attrattivi.

Non si può prescindere da questo dato di fatto. D’altronde, insegnare è un dono che chi lo riceve deve farne motivo di vanto, di realizzazione, di autostima. Ahimè, l’insegnamento non rende ricchi e in molti casi prima di ottenere quel posto di lavoro tanto atteso e desiderato, donne e uomini che hanno scelto la via dell’insegnamento sono costretti a sacrifici enormi.

Ecco perché da parte nostra non possiamo che rivolgere a tutti gli insegnati il nostro più sentito grazie.