Il dittatore (1960) di Gianni Rodari: la poesia che smaschera l’arroganza del potere

È sorprendente come una filastrocca possa contenere una lezione di libertà più potente di molti discorsi solenni. Il dittatore di Gianni Rodari è una poesia che trasforma un semplice segno di punteggiatura in una metafora lucidissima del potere assoluto e della sua fragilità. Una poesia che condanna le derive dell’arroganza e insegna il valore del rispetto e della libertà.

Bastano pochi versi, un ritmo leggero e un’ironia sottile per smontare la presunzione di chi si crede indispensabile. Il protagonista è un punto “piccoletto, superbo e iracondo” che pretende di essere la fine di tutto, l’ultima parola possibile. Ma Rodari, con la sua consueta intelligenza narrativa, ribalta la prospettiva: quel punto non è un limite invalicabile, ma solo l’inizio di qualcosa che continua.

In questa breve poesia, il linguaggio diventa strumento di resistenza e le parole, libere e consapevoli, mostrano che nessun potere può davvero fermare il corso del pensiero. Anche quando qualcuno grida “basta”, la vita trova sempre il modo di andare avanti. Una riga più in basso.

“Il dittatore” è la prima poesia della sezione La famiglia Punto-e-virgola, che apre la raccolta Filastrocche in cielo e in terra di Gianni Rodari, pubblicata da Einaudi nel 1960 con le illustrazioni di Bruno Munari. Un’opera pensata per bambini e ragazzi, ma capace di parlare con forza anche agli adulti. Perché, in fondo, è proprio agli adulti che questa poesia chiede qualcosa in più.

Leggiamo questa breve filastrocca di Gianni Rodari per scoprirne il significato.

Il dittatore di Gianni Rodari Un punto piccoletto,

superbo e iracondo,

“Dopo di me” gridava

“verrà la fine del mondo!”. Le parole protestarono:

“Ma che grilli ha pel capo?

Si crede un Punto-e-basta,

e non è che un Punto-e-a-capo” Tutto solo a mezza pagina

lo piantarono in asso

e il mondo continuò

una riga più in basso.

Quando l’arroganza del singolo deve avere un limite

In questa breve ma densissima filastrocca, Gianni Rodari affida a un semplice segno di punteggiatura una riflessione che riguarda il potere, il linguaggio e la libertà. Il messaggio della poesia è chiaro: nessuna autorità che si creda assoluta può davvero fermare il corso della vita, del pensiero e della storia. Anche ciò che si presenta come definitivo, come un “punto e basta”, può rivelarsi soltanto una pausa da cui ripartire.

Tra i temi centrali del componimento emerge anzitutto la critica all’arroganza del potere. Il piccolo punto si comporta come un tiranno, si sente al centro del mondo, immagina che tutto finisca con lui e pretende di imporsi come ultima parola possibile. Rodari smonta questa illusione con l’ironia, ridimensionando la figura del dittatore e mostrandone la fragilità.

Un altro tema fondamentale è quello del linguaggio come spazio di libertà. Le parole, nella poesia, non subiscono passivamente il potere del punto, ma reagiscono, protestano, si sottraggono alla sua logica. In questo modo Rodari suggerisce che il linguaggio non è mai neutro: può essere usato per imporre, ma anche per resistere, per immaginare alternative, per continuare il discorso là dove qualcuno vorrebbe interromperlo.

C’è poi il tema della forza collettiva. Il punto, da solo, non conta nulla: sono le parole intorno a lui a dargli senso. Quando però queste decidono di abbandonarlo, il suo potere si svuota. La poesia mostra così che ogni autorità fondata solo sulla prepotenza è destinata a restare isolata, mentre la comunità, quando sceglie di non piegarsi, può andare avanti “una riga più in basso”.

Infine, il testo porta con sé un grande insegnamento civile: la libertà non coincide con lo scontro violento, ma con la capacità di non lasciarsi bloccare, di continuare a pensare, parlare, scrivere. È questa la lezione più profonda della filastrocca: la vera risposta al potere arrogante non è il rumore, ma la coscienza.

Dalla tirannia del “punto e basta” alla libertà del “punto e a capo”

La filastrocca si apre con un’immagine tanto semplice quanto rivelatrice:

Un punto piccoletto,

superbo e iracondo.

Fin dai primi due versi, Rodari costruisce il paradosso su cui si regge l’intero testo. Il protagonista è minuscolo, quasi insignificante, ma si percepisce come grande e terribile. L’aggettivo “piccoletto” ne sottolinea la dimensione ridotta, mentre “superbo e iracondo” lo carica immediatamente di tratti umani, trasformandolo in una figura caricaturale del tiranno.

Nei versi successivi, il punto prende parola e proclama:

Dopo di me

verrà la fine del mondo!

Qui la filastrocca mette in scena il cuore della mentalità dittatoriale, ovvero la convinzione di essere indispensabili, di coincidere con l’ordine stesso delle cose. Il tono è enfatico, assoluto, teatrale. Rodari concentra in questa battuta tutta la presunzione del potere che non tollera alternative e si immagina come ultimo confine possibile.

La svolta arriva subito dopo: “Le parole protestarono”. È un passaggio decisivo, perché introduce una ribellione che nasce dentro il linguaggio stesso. Le parole non si piegano all’autorità del punto, ma reagiscono. Rodari le personifica e le rende una piccola comunità viva, intelligente, capace di giudicare. La loro protesta non è aggressiva: è lucida, ironica, perfino beffarda.

Lo dimostra il gioco geniale dei versi seguenti:

Si crede un Punto-e-basta,

e non è che un Punto-e-a-capo.

In questo snodo si concentra tutta la forza poetica della filastrocca. Il “punto e basta” rappresenta la chiusura, il comando, la pretesa di troncare ogni discorso. Il “punto e a capo”, invece, conserva sì la funzione di chiudere, ma solo per permettere una ripartenza. Rodari trasforma così un dettaglio grammaticale in una lezione politica: ciò che il potere considera fine definitiva può essere, per la vita e per la libertà, solo un nuovo inizio.

Il finale è essenziale e potentissimo:

Tutto solo a mezza pagina

lo piantarono in asso

e il mondo continuò

una riga più in basso.

Il dittatore non viene abbattuto con la forza, ma lasciato solo. È un’immagine di straordinaria efficacia simbolica. Restare “a mezza pagina” significa essere espulsi dal flusso vivo del discorso, perdere contatto con la realtà, ritrovarsi immobili mentre tutto il resto prosegue. Le parole, e con loro il mondo, non si fermano: cambiano posizione, si spostano, continuano.

In questi ultimi versi si condensa il significato più profondo della poesia. Gianni Rodari suggerisce che la storia non appartiene mai a un solo uomo e che nessun potere, per quanto arrogante, può impedire alla vita di trovare una nuova linea su cui scriversi. La resistenza, allora, coincide con la continuità: con il coraggio di non interrompersi, di non lasciare che la paura o la prepotenza mettano davvero fine al discorso.

La vera resistenza e quando con il linguaggio si smette di obbedire

C’è una forma di intelligenza rara nella scrittura di Rodari: quella che non impone, ma rivela. Non costruisce sistemi complessi, non cerca la forza dell’argomentazione, eppure arriva esattamente al cuore delle cose. “Il dittatore” è una poesia minima, ma dentro quella misura ridotta si muove una visione del mondo sorprendentemente ampia.

Rodari ci insegna che il potere non è mai davvero ciò che dichiara di essere. È, prima di tutto, una narrazione. E come ogni narrazione, vive solo finché qualcuno la riconosce, la ripete, la accetta. Il punto “superbo e iracondo” non è potente perché lo è davvero, ma perché crede di esserlo e perché pretende che gli altri credano con lui.

Ma la poesia introduce una frattura decisiva: le parole smettono di aderire a quella narrazione. E in quel momento il potere si svuota.

Non c’è scontro, non c’è rivoluzione violenta. C’è qualcosa di più sottile e più radicale: una sottrazione. Le parole si ritirano, si spostano, continuano altrove. È un gesto quasi impercettibile, eppure è sufficiente a lasciare il dittatore sospeso, isolato, “a mezza pagina”. Fuori dal discorso, fuori dal tempo vivo della realtà.

Ed è qui che la poesia diventa profondamente contemporanea.

Perché oggi il potere raramente si impone solo con la forza: si costruisce attraverso il linguaggio, attraverso le narrazioni dominanti, attraverso ciò che viene considerato “normale”, “inevitabile”, “definitivo”. Rodari sembra anticipare tutto questo, ricordandoci che la vera libertà nasce nel momento in cui scegliamo di non riconoscere più quelle narrazioni come assolute.

Andare “a capo”, allora, non è solo un gesto grammaticale. È un atto culturale. È la capacità di interrompere una logica che ci viene imposta e di immaginare una continuità diversa, più libera, più aperta.

In questo senso, “Il dittatore” è molto più di una filastrocca: è una piccola educazione alla coscienza. Ci invita a riconoscere i “punti e basta” che attraversano il nostro tempo nelle parole, nei discorsi, nelle dinamiche sociali e a non subirli passivamente.

Perché la cultura, quella autentica, non coincide mai con ciò che chiude, ma con ciò che apre. Non è mai un punto definitivo, ma sempre un movimento, una possibilità, una linea che continua.

E forse è proprio questa la lezione più duratura di Gianni Rodari: che la libertà non ha bisogno di proclamarsi. Ha bisogno di continuare. Sempre. Una riga più in basso.