Giornata contro la violenza sulle donne, 12 poesie dedicate all’universo femminile

Troppo, spesso, purtroppo, le donne nel mondo sono vittime di soprusi e di violenze. Per denunciare le ingiustizie vissute, e al tempo stesso esaltarne la forza e la coraggio di saper reagire a certe condizioni di disagio, diversi autori hanno scritto testi e poesie dedicate alle donna, descrivendone il rapporto con l’altro sesso e con il proprio mondo interiore. Scopriamo alcune poesie contro la violenza sulle donne.

Nel corso del 2025, stando ai dati del Viminale aggiornati a settembre, In Italia quest’anno sono stati registrati 224 omicidi, con 73 vittime di genere femminile, di cui 60 uccise in ambito familiare/affettivo; di queste, 53 hanno trovato la morte per mano del partner/ex partner. Dati leggermente in calo rispetto al periodo dell’anno precedente, ma che non devono far diminuire la soglia dell’attenzione nei confronti di quella che rimane purtroppo una piaga sociale assolutamente da debellare.

Giornata contro la violenza sulle donne, le poesie più belle per dire stop al femminicidio

In occasione della Giornata contro la violenza sulle donne, abbiamo scelto 11 tra i componimenti a nostro parere più belli ed emozionanti per riflettere su questa piaga sociale.

1. Canto delle donne, Alda Merini Io canto le donne prevaricate dai bruti

la loro sana bellezza, la loro “non follia”

il canto di Giulia io canto riversa su un letto

la cantilena dei salmi, delle anime “mangiate”

il canto di Giulia aperto portava anime pesanti

la folgore di un codice umano disapprovato da Dio, Canto quei pugni orrendi dati sui bianchi cristalli

il livido delle cosce, pugni in età adolescente

la pudicizia del grembo nudato per bramosia, Canto la stalla ignuda entro cui è nato il “delitto”

la sfera di cristallo per una bocca “magata”. Canto il seno di Bianca ormai reso vizzo dall’uomo

canto le sue gambe esigue divaricate sul letto

simile ad un corpo d’uomo era il suo corpo salino

ma gravido d’amore come in qualsiasi donna. Canto Vita Bello che veniva aggredita dai bruti

buttata su un letticciolo, battuta con ferri pesanti

e tempeste d’insulti, io canto la sua non stagione

di donna vissuta all’ombra di questo grande sinistro

la sua patita misura, il caldo del suo grembo schiuso

canto la sua deflorazione su un letto di psichiatra,

canto il giovane imberbe che mi voleva salvare. Canto i pungoli rostri di quegli spettrali infermieri

dove la mano dell’uomo fatta villosa e canina

sfiorava impunita le gote di delicate fanciulle

e le velate grazie toccate da mani villane. Canto l’assurda violenza dell’ospedale del mare

dove la psichiatria giaceva in ceppi battuti

di tribunali di sogno, di tribunali sospetti. Canto il sinistro ordine che ci imbrigliava la lingua

e un faro di marina che non conduceva al porto. Canto il letto aderente che aveva lenzuola di garza

e il simbolo-dottore perennemente offeso

e il naso camuso e violento degli infermieri bastardi. Canto la malagrazia del vento traverso una sbarra

canto la mia dimensione di donna strappata al suo unico amore

che impazzisce su un letto di verde fogliame di ortiche

canto la soluzione del tutto traverso un’unica strada

io canto il miserere di una straziante avventura

dove la mano scudiscio cercava gli inguini dolci. Io canto l’impudicizia di quegli uomini rotti

alla lussuria del vento che violentava le donne. Io canto i mille coltelli sul grembo di Vita Bello

calati da oscuri tendoni alla mercé di Caino

e canto il mio dolore d’esser fuggita al dolore

per la menzogna di vita

per via della poesia.

2. Finding Freedom (Troverò la libertà), Wadia Samadi Mi sveglio ogni mattina progettando la mia fuga

Ma che ne sarà dei miei figli?

Chi mi crederà?

Chi mi darà una casa?

Passano gli anni e io sto ancora aspettando

Quando finirà tutto questo? Il mio trucco non copre il mio viso livido

Il mio sorriso non nasconde il mio volto tirato.

Eppure, nessuno viene ad aiutarmi

Dicono: andrà meglio

Dicono: non parlarne

Dicono: questo era il mio destino

Dicono: una donna deve tollerare

I panni sporchi si lavano in famiglia, dicono.

Quando finirà tutto questo? Ancora una volta, trascina il mio corpo sul pavimento.

Mi soffoca e io lo imploro di non uccidermi.

Ancora una volta, pretende il mio silenzio

Ancora una volta mi dice che non merito di vivere. Ne ho avuto abbastanza

Non voglio tacere

Vivrò

Troverò la libertà

Tutto questo finirà oggi. (trad. Libreriamo)

3. A tutte le donne, Alda Merini Fragile, opulenta donna, matrice del paradiso

sei un granello di colpa

anche agli occhi di Dio

malgrado le tue sante guerre

per l’emancipazione.

Spaccarono la tua bellezza

e rimane uno scheletro d’amore

che però grida ancora vendetta

e soltanto tu riesci

ancora a piangere,

poi ti volgi e vedi ancora i tuoi figli,

poi ti volti e non sai ancora dire

e taci meravigliata

e allora diventi grande come la terra

e innalzi il tuo canto d’amore.

4. Ciò che indossavo, Mary Simmerling Era questo:

a partire dall’alto

una maglietta bianca

di cotone

a manica corta

e girocollo Questa era infilata

in una gonna di jeans

(anche quella di cotone)

che finiva appena sopra le ginocchia

e con una cintura in vita Sotto tutto questo

c’era un reggiseno di cotone bianco

e mutande bianche

(anche se probabilmente non abbinate) Ai miei piedi

scarpe da tennis bianche

il tipo di scarpe con cui giochi a tennis e per finire

orecchini d’argento e lucidalabbra. Questo è ciò che indossavo

quel giorno

quella notte

il quattro di luglio

del 1987. Potreste chiedervi

perché è importante

o perché io mi ricordi

ogni capo di abbigliamento

con questa precisione Vedete

mi hanno fatto questa domanda

molte volte

l’ho ricordato

molte volte

questa domanda

questa risposta

questi dettagli. Ma la mia risposta

così attesa

così prevista

sembra piatta in qualche modo

visto il resto dei dettagli di quella notte

durante la quale

ad un certo punto sono stata violentata. E mi chiedo

quale risposta

quali dettagli

vi darebbero conforto

potrebbero darvi conforto

a voi

miei inquirenti cercate conforto

laddove

ahimè

nessun conforto

può essere trovato. Se solo fosse così semplice

se solo potessimo

mettere fine allo stupro

semplicemente cambiandoci d’abito Ricordo anche

che cosa lui stesse indossando

quella notte

anche se

è vero

nessuno

me l’ha mai chiesto

5. Dedicato alle donne, Maria Teresa di Calcutta Tieni sempre presente che la pelle fa le rughe,

i capelli diventano bianchi,

i giorni si trasformano in anni. Però ciò che è importante non cambia;

la tua forza e la tua convinzione non hanno età.

Il tuo spirito è la colla di qualsiasi tela di ragno. Dietro ogni linea di arrivo c’è una linea di partenza.

Dietro ogni successo c’è un’altra delusione. Fino a quando sei viva, sentiti viva.

Se ti manca ciò che facevi, torna a farlo.

Non vivere di foto ingiallite…

insisti anche se tutti si aspettano che abbandoni. Non lasciare che si arrugginisca il ferro che c’è in te.

Fai in modo che invece che compassione, ti portino rispetto. Quando a causa degli anni non potrai correre, cammina veloce.

Quando non potrai camminare veloce, cammina.

Quando non potrai camminare, usa il bastone.

Però non trattenerti mai!

6. Corpo di donna, Pablo Neruda Corpo di donna, bianche colline, cosce bianche,

assomigli al mondo nel tuo gesto di abbandono.

Il mio corpo di rude contadino ti scava

e fa scaturire il figlio dal fondo della terra. Fui solo come un tunnel. Da me fuggivano gli uccelli

e in me irrompeva la notte con la sua potente invasione.

Per sopravvivere a me stesso ti forgiai come un’arma,

come freccia al mio arco, come pietra per la mia fionda.

Ma viene l’ora della vendetta, e ti amo.

Corpo di pelle, di muschio, di latte avido e fermo. Ah le coppe del seno! Ah gli occhi d’assenza!

Ah le rose del pube! Ah la tua voce lenta e triste!

Corpo della mia donna, resterò nella tua grazia.

Mia sete, mia ansia senza limite, mio cammino incerto!

Rivoli oscuri dove la sete eterna rimane,

e la fatica rimane, e il dolore infinito.

7. Il mio primo trafugamento di madre, Alda Merini Il mio primo trafugamento di madre

avvenne in una notte d’estate

quando un pazzo mi prese

mi adagiò sopra l’erba

e mi fece concepire un figlio. O mai la luna gridò così tanto

contro le stelle offese,

e mai gridarono tanto i miei visceri,

né il Signore volse mai il capo all’indietro,

come in quell’istante preciso

vedendo la mia verginità di madre

offesa dentro a un ludibrio. Il mio primo trafugamento di donna

avvenne in un angolo oscuro

sotto il calore impetuoso del sesso,

ma nacque una bimba gentile

con un sorriso dolcissimo

e tutto fu perdonato. Ma io non perdonerò mai

e quel bimbo mi fu tolto dal grembo

e affidato a mani più « sante »,

ma fui io ad essere oltraggiata,

io che salii sopra i cieli

per avere concepito una genesi.

8. Il serpente che danza, Charles Baudelaire O quant’amo vedere, cara indolente,

delle tue membra belle,

come tremula stella rilucente,

luccicare la pelle!

Sulla capigliatura tua profonda

dall’acri essenze asprine,

odorosa marea vagabonda

di onde turchine,

come un bastimento che si desta

al vento antelucano

l’anima mia al salpare s’appresta

per un cielo lontano.

I tuoi occhi in cui nulla si rivela

di dolce né d’amaro

son due freddi gioielli, una miscela

d’oro e di duro acciaro.

Quando cammini cadenzatamente

bella nell’espansione,

si direbbe, al vederti, che un serpente

danzi in cima a un bastone.

9. In piedi signori davanti a una donna, William Jean Bertozzo In piedi,

in piedi, signori, davanti a una donna,

per tutte le violenze consumate su di lei,

per le umiliazioni che ha subito,

per quel suo corpo che avete sfruttato

per l’intelligenza che avete calpestato

per l’ignoranza in cui l’avete tenuta

per quella bocca che le avete tappato

per la sua libertà che le avete negato

per le ali che le avete tarpato

per tutto questo

in piedi, Signori, in piedi davanti a una Donna. E se ancora non vi bastasse,

alzatevi in piedi ogni volta che lei vi guarda l’anima

perché lei la sa vedere

perché lei sa farla cantare. In piedi, sempre in piedi,

quando lei entra nella stanza e tutto risuona d’amore

quando lei vi accarezza una lacrima,

come se foste suo figlio! Quando se ne sta zitta

nasconde nel suo dolore

la sua voglia terribile di volare.

Non cercate di consolarla

quando tutto crolla attorno a lei. No, basta soltanto che vi sediate accanto a lei,

e che aspettiate che il suo cuore plachi il battito

che il mondo torni tranquillo a girare

e allora vedrete che sarà lei la prima

ad allungarvi una mano e ad alzarvi da terra,

innalzandovi verso il cielo

verso quel cielo immenso

a cui appartiene la sua anima

e dal quale voi non la strapperete mai

per questo in piedi

in piedi

davanti a una donna.

10. In ricordi di Reyhnaeh Jabbari, Maria Letizia Del Zompo Hai preferito andartene spiegando le tue ali bianche

anziché sporcare la tua dignità,

svilire la tua bellezza,

rinnegare la tua libertà,

quella che nasce dal coraggio del Vero. Pugnalasti per difenderti

e ti hanno impiccata

perché certe leggi sono fatte da uomini

che non sopportano donne consapevoli e fiere. Eri colpevole di essere donna,

giovane, moderna, gentile, forte e bella.

Al processo non hai pianto,

non ti sei disperata,

non hai chiesto perdono. Avresti potuto salvarti

rinnegando ciò che ti era successo.

Hai preferito morire e donare i tuoi occhi,

il tuo cuore, la tua pelle

a che non diventino polvere,

ma continuino a celebrare vita. Quante e quanti

avrebbero avuto il tuo coraggio,

il coraggio della vera bellezza

in un mondo che troppo spesso la ignora,

il coraggio della verità

in un mondo che in ogni istante la calpesta,

il coraggio della responsabilità. Perché chi non si piega alla menzogna

restituisce al mondo intero dignità

e chi muore ingiustamente

per mano di un simile,

preservando il candore della sua anima,

dona luce al mondo intero.

11. “Se domani non torno”, di Cristina Torres Cáceres Se domani non rispondo alle tue chiamate, mamma.

Se non ti dico che non torno a cena. Se domani, il taxi non appare.

Forse sono avvolta nelle lenzuola di un hotel, su una strada o in un sacco nero (Mara, Micaela, Majo, Mariana).

Forse sono in una valigia o mi sono persa sulla spiaggia (Emily, Shirley).

Non aver paura, mamma, se vedi che sono stata pugnalata (Luz Marina).

Non gridare quando vedi che mi hanno trascinata per i capelli (Arlette).

Cara mamma, non piangere se scopri che mi hanno impalata (Lucia). Ti diranno che sono stata io, che non ho urlato abbastanza, che era il modo in cui ero vestita, l’alcool nel sangue.

Ti diranno che era giusto, che ero da sola.

Che il mio ex psicopatico aveva delle ragioni, che ero infedele, che ero una puttana. Ti diranno che ho vissuto, mamma, che ho osato volare molto in alto in un mondo senza aria.

Te lo giuro, mamma, sono morta combattendo.

Te lo giuro, mia cara mamma, ho urlato tanto forte quanto ho volato in alto.

Ti ricorderai di me, mamma, saprai che sono stata io a rovinarlo quando avrai di fronte tutte le donne che urleranno il mio nome. Perché lo so, mamma, tu non ti fermerai.

Ma, per carità, non legare mia sorella.

Non rinchiudere le mie cugine, non limitare le tue nipoti.

Non è colpa tua, mamma, non è stata nemmeno mia.

Sono loro, saranno sempre loro. Lotta per le vostre ali, quelle ali che mi hanno tagliato.

Lotta per loro, perché possano essere libere di volare più in alto di me.

Combatti perché possano urlare più forte di me.

Perché possano vivere senza paura, mamma, proprio come ho vissuto io.

Mamma, non piangere le mie ceneri. Se domani sono io, se domani non torno, mamma, distruggi tutto.

Se domani tocca a me, voglio essere l’ultima.