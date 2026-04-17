Con Dio dalla nostra parte (1964) di Bob Dylan: il manifesto di pace degli uomini liberi

Colpisce che una canzone di Bob Dylan torni oggi al centro del dibattito internazionale, diventando il manifesto della pace di miliardi di persone. A riportarla sotto i riflettori è stato Robert Francis Prevost, oggi Papa Leone XIV, che ha rilanciato il messaggio universale di With God on Our Side, uno dei testi più belli e profondi del grande cantautore statunitense, in un momento storico segnato da nuove tensioni e conflitti.
Più che una semplice canzone, quella di Dylan è una vera e propria poesia civile. Può essere benissimo considerata un’elegia della storia dei conflitti bellici raccontata attraverso lo sguardo disincantato di un cittadino del mondo.
Un testo che attraversa guerre, ideologie e propaganda, arrivando a una provocazione tanto semplice quanto potente: “Se Dio è dalla nostra parte, fermerà la prossima guerra.”
Il dibattito tra i potenti della Terra, riacceso dall’appello del Papa alla pace, è cronaca quotidiana. Ma il significato profondo di Con Dio dalla nostra parte, questa la traduzione del titolo della componimento poetico, merita un’analisi più attenta. Perché nelle parole di Bob Dylan non c’è solo critica alla guerra, ma una riflessione universale sulla coscienza, sulla responsabilità e sul rischio di usare Dio come giustificazione di qualsiasi conflitto.
È per questo che questa canzone può essere considerata, ancora oggi, il manifesto di chi, di fronte alla tristezza e alla brutalità della guerra, sceglie di credere nella possibilità, e nella necessità, della bellezza e della felicità che può donare la pace.
Ma leggiamo i versi di questa canzone poesia di Bob Dylan per apprezzarne il significato.
Con Dio dalla nostra parte di Bob Dylan
Oh, il mio nome non conta niente, la mia età conta ancora meno
Il paese da cui vengo si chiama Midwest
Lì sono cresciuto, educato a rispettare le leggi
E a credere che la terra in cui vivo abbia Dio dalla sua parte
Oh, i libri di storia lo raccontano, lo raccontano così bene
La cavalleria caricò, gli indiani caddero
La cavalleria caricò, gli indiani morirono
Oh, il paese era giovane con Dio dalla sua parte
La guerra ispano-americana ebbe il suo momento
E anche la guerra civile fu presto archiviata
E i nomi degli eroi li imparai a memoria
Con i fucili in mano e Dio dalla loro parte
La Prima guerra mondiale, ragazzi, andò e venne
Il motivo per combattere non l’ho mai capito
Ma imparai ad accettarlo, ad accettarlo con orgoglio
Perché non conti i morti quando Dio è dalla tua parte
La Seconda guerra mondiale giunse alla fine
Perdonammo i tedeschi e poi diventammo amici
Anche se uccisero sei milioni, bruciati nei forni
Ora anche i tedeschi hanno Dio dalla loro parte
Ho imparato a odiare i russi per tutta la vita
Se scoppierà un’altra guerra, saranno loro da combattere
A odiarli e temerli, a fuggire e nascondersi
E accettare tutto con coraggio, con Dio dalla mia parte
Ma ora abbiamo armi di polvere chimica
Se saremo costretti a usarle, allora dovremo usarle
Basta premere un bottone e colpiscono tutto il mondo
E non fai domande quando Dio è dalla tua parte
In molte ore buie ho pensato a tutto questo
Che Gesù Cristo fu tradito con un bacio
Ma non posso pensare al posto tuo, dovrai decidere
Se Giuda Iscariota avesse Dio dalla sua parte
E ora che me ne vado, sono stanco morto
La confusione che sento non si può spiegare
Le parole riempiono la mia testa e poi cadono a terra
Che se Dio è dalla nostra parte, fermerà la prossima guerra
With God on Our Side, Bob Dylan
Oh, my name, it ain’t nothin’, my age, it means less
The country I come from is called the Midwest
I’s taught and brought up there, the laws to abide
And that the land that I live in has God on its side
Oh, the history books tell it, they tell it so well
The cavalries charged, the Indians fell
The cavalries charged, the Indians died
Oh, the country was young with God on its side
The Spanish-American War had its day
And the Civil War too was soon laid away
And the names of the heroes I was made to memorize
With guns in their hands and God on their side
The First World War, boys, it came and it went
The reason for fightin’ I never did get
But I learned to accept it, accept it with pride
For you don’t count the dead when God’s on your side
The Second World War came to an end
We forgave the Germans, and then we were friends
Though they murdered six million, in the ovens they fried
The Germans now too have God on their side
I learned to hate the Russians all through my whole life
If another war comes, it’s them we must fight
To hate them and fear them, to run and to hide
And accept it all bravely with God on my side
But now we’ve got weapons of chemical dust
If fire them we’re forced to, then fire them we must
One push of the button and they shot the world wide
And you never ask questions when God’s on your side
Through many dark hour I been thinkin’ about this
That Jesus Christ was betrayed by a kiss
But I can’t think for you, you’ll have to decide
Whether Judas Iscariot had God on his side
So now as I’m leavin’, I’m weary as hell
The confusion I’m feelin’ ain’t no tongue can tell
The words fill my head, and they fall to the floor
That if God’s on our side, he’ll stop the next war
Fonte: Musixmatch
Compositori: Bob Dylan
Testo di With God on Our Side © Special Rider Music, Universal Tunes
Il manifesto della pace di ogni uomo libero del mondo
Con Dio dalla nostra parte (With God on Our Side) è uno dei testi più lucidi e provocatori mai scritti contro la guerra. Bob Dylan costruisce una riflessione potente su un meccanismo ricorrente nella storia: la tendenza delle nazioni a giustificare i conflitti attraverso la religione.
Il cuore del brano è proprio questo cortocircuito morale. Quando un popolo è convinto che Dio sia dalla propria parte, smette di interrogarsi sulla legittimità delle proprie azioni. La guerra diventa così non solo accettabile, ma addirittura giusta, inevitabile, quasi sacra.
Dylan attraversa diversi momenti della storia, dal genocidio dei nativi americani alle guerre mondiali, fino alla Guerra Fredda, mostrando come ogni epoca costruisca il proprio nemico e la propria narrazione morale.
Il risultato è un ciclo continuo in cui cambiano i protagonisti, ma non il meccanismo: ieri si odiavano i tedeschi, oggi si perdonano; poi si impara a odiare i russi. E ogni volta, Dio sembra stare dalla stessa parte.
Tra i temi centrali della canzone emerge fin da subito la giustificazione della violenza attraverso la religione. Questa capacità di trovare i giusti argomenti per sollecitare il conflitto si lega alla propaganda e l’educazione patriottica, che formano coscienze obbedienti.
È evidente ancora l’ipocrisia della memoria storica, che cambia a seconda delle convenienze, così come il dubbio morale, che Dylan restituisce al mondo intero, attraverso le sue parole senza mai risolverlo.
Il verso finale sintetizza tutto il messaggio del brano: se davvero Dio è dalla nostra parte, allora la vera prova non è combattere, ma evitare la guerra.
La storia della canzone di Bob Dylan che oggi parla al mondo
With God on Our Side fu pubblicata il 13 gennaio 1964 come terza traccia dell’album The Times They Are A-Changin’, uno dei dischi più impegnati e politici di Bob Dylan. La canzone era già stata eseguita dal vivo nel 1963, durante il debutto dell’artista al Town Hall di New York.
Il brano nasce in piena Guerra Fredda, un periodo segnato dalla tensione tra Stati Uniti e Unione Sovietica e dalla costante minaccia nucleare. Non a caso, Dylan fa riferimento a “armi di polvere chimica” e alla possibilità di distruggere il mondo con la pressione di un bottone: immagini che riflettono il clima di paura globale di quegli anni, e che oggi sembrano riprendere sempre più quota.
Dal punto di vista musicale, la canzone si inserisce nella tradizione folk. La melodia, infatti, riprende quella di un brano irlandese tradizionale, già utilizzata in The Patriot Game di Dominic Behan. Questo generò polemiche, ma rientra nella pratica tipica del folk, basata sulla trasmissione e reinterpretazione delle melodie.
Nel corso degli anni, Dylan ha modificato il testo nelle esibizioni dal vivo, aggiungendo riferimenti alla guerra del Vietnam negli anni ’80, segno della natura “aperta” e sempre attuale della canzone.
Il brano ha avuto anche un impatto culturale significativo. Ha ispirato Tim Rice nella scrittura di Jesus Christ Superstar, in particolare guardando al ruolo di Giuda nel film che diede voce ad un’intera generazione.
È stato interpretato da artisti come Joan Baez, con versioni anche controverse e talvolta censurate in ambito militare. In Italia è stato tradotto e reinterpretato da Francesco De Gregori con il titolo Con Dio dalla nostra parte.
Tutti elementi che confermano come questa canzone non sia solo un prodotto musicale, ma un vero e proprio testo culturale capace di attraversare epoche e contesti diversi.
Cosa dice davvero la canzone di Bob Dylan: il significato dei versi
In Con Dio dalla nostra parte, Bob Dylan racconta la storia attraverso la voce di un individuo comune, educato fin da giovane a credere che il proprio Paese agisca sempre nel giusto.
Le prime strofe sono fondamentali perché mostrano l’origine di questa convinzione. Il protagonista cresce nel Midwest, impara a rispettare le leggi e ad accettare senza discussione ciò che gli viene insegnato. È qui che nasce l’idea che Dio sia dalla sua parte: un concetto interiorizzato, mai davvero messo in discussione.
Quando Dylan affronta la storia americana, in particolare il massacro dei nativi, introduce già una prima frattura: la narrazione ufficiale (“i libri di storia lo raccontano così bene”) contrasta con la realtà della violenza. Ma il protagonista continua ad accettarla, perché sostenuta da una giustificazione superiore.
Nelle strofe successive emerge il tema più inquietante: l’abitudine alla guerra di tutte le epoche della storia umana.
Il narratore ammette di non aver mai capito davvero le ragioni dei conflitti, ma di aver imparato ad accettarli con orgoglio. È uno dei passaggi più potenti del testo, perché mostra come il pensiero critico venga sostituito da un senso di appartenenza.
Il momento più crudo arriva con il riferimento all’Olocausto. Dylan non si limita a ricordare l’orrore, ma evidenzia il paradosso del perdono e delle alleanze: anche chi è stato responsabile di atrocità può essere reintegrato nel sistema, e tornare a sentirsi “giusto”.
La parte finale rappresenta il culmine filosofico della canzone. Il riferimento a Giuda Iscariota introduce un dubbio radicale: se anche il tradimento più emblematico della storia cristiana può essere interpretato come parte di un disegno divino, allora chi può davvero dire da che parte sta Dio?
Dylan non offre risposte. Al contrario, restituisce all’ascoltatore la responsabilità di scegliere e di pensare.
Il verso conclusivo, “Se Dio è dalla nostra parte, fermerà la prossima guerra”, resta sospeso tra speranza e disillusione. Può essere letto come una preghiera, ma anche come una provocazione: la vera prova della presenza di Dio non è vincere una guerra, ma evitarla.
Ed è proprio in questa ambiguità che risiede la forza della canzone. Una forza che oggi, anche grazie al richiamo di Papa Leone XIV, torna a parlare con straordinaria urgenza al nostro presente.
La responsabilità della pace è il dovere degli uomini liberi
C’è qualcosa di profondamente umano, e per questo inquietante, in With God on Our Side. Non è una canzone che si limita a denunciare la guerra. È un testo che scava più a fondo, fino a toccare il punto in cui la storia collettiva incontra la coscienza individuale.
Dylan non mette sotto accusa solo i conflitti o le ideologie che li generano. Mette in discussione un meccanismo più sottile, quasi invisibile: il bisogno dell’uomo di sentirsi nel giusto anche quando non lo è. È qui che entra in gioco Dio, non come presenza spirituale, ma come costruzione culturale. Un’idea utilizzata per dare senso, ordine e soprattutto legittimità a ciò che, senza quella giustificazione, sarebbe difficile accettare.
Attribuire a Dio una posizione nelle guerre significa trasformarlo in uno strumento. E, allo stesso tempo, liberare l’uomo dal peso del dubbio. Se Dio è con noi, allora non serve più interrogarsi. Non serve più distinguere davvero tra giusto e sbagliato. La responsabilità si dissolve dentro una narrazione più grande.
Ma è proprio questa deresponsabilizzazione il punto più fragile. Perché la storia raccontata da Dylan mostra con chiarezza che le parti cambiano, i nemici cambiano, le verità cambiano. Ciò che resta è la struttura: ogni epoca costruisce la propria legittimità morale, spesso usando le stesse parole, gli stessi simboli, la stessa idea di bene.
In questo senso, il richiamo contemporaneo, anche quello proveniente da Papa Leone XIV, assume un valore che va oltre la cronaca. Non si tratta solo di invocare la pace, ma di ridefinire il modo in cui la pensiamo. Di sottrarla alla retorica e riportarla nella sfera della responsabilità.
La domanda implicita nel testo non riguarda Dio. Riguarda l’uomo.
Riguarda la sua capacità di riconoscere i propri limiti, di accettare il dubbio, di non rifugiarsi in verità assolute quando queste diventano comode. Perché è proprio nel dubbio che nasce la coscienza. Ed è nella coscienza che si costruisce la possibilità della pace.
In un tempo in cui le narrazioni sono sempre più polarizzate, e in cui ogni conflitto tende a essere semplificato in una contrapposizione tra bene e male, Con Dio dalla nostra parte invita a un gesto radicale: sospendere il giudizio automatico, rifiutare le semplificazioni, restituire complessità alla realtà.
Non è un invito alla neutralità. È un invito alla consapevolezza.
Perché la pace non è solo l’assenza di guerra. È una forma di intelligenza culturale. È la capacità di riconoscere l’altro senza trasformarlo immediatamente in nemico. È la scelta di non delegare a nessuna ideologia, a nessuna fede, a nessun potere, la responsabilità delle proprie decisioni.
E forse è proprio questo il lascito più profondo della canzone di Bob Dylan: ricordarci che la storia non cambia quando qualcuno ha ragione, ma quando qualcuno smette di aver bisogno di averla a tutti i costi.