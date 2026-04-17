Con Dio dalla nostra parte (1964) di Bob Dylan: il manifesto di pace degli uomini liberi

Colpisce che una canzone di Bob Dylan torni oggi al centro del dibattito internazionale, diventando il manifesto della pace di miliardi di persone. A riportarla sotto i riflettori è stato Robert Francis Prevost, oggi Papa Leone XIV, che ha rilanciato il messaggio universale di With God on Our Side, uno dei testi più belli e profondi del grande cantautore statunitense, in un momento storico segnato da nuove tensioni e conflitti.

Più che una semplice canzone, quella di Dylan è una vera e propria poesia civile. Può essere benissimo considerata un’elegia della storia dei conflitti bellici raccontata attraverso lo sguardo disincantato di un cittadino del mondo.

Un testo che attraversa guerre, ideologie e propaganda, arrivando a una provocazione tanto semplice quanto potente: “Se Dio è dalla nostra parte, fermerà la prossima guerra.”

Il dibattito tra i potenti della Terra, riacceso dall’appello del Papa alla pace, è cronaca quotidiana. Ma il significato profondo di Con Dio dalla nostra parte, questa la traduzione del titolo della componimento poetico, merita un’analisi più attenta. Perché nelle parole di Bob Dylan non c’è solo critica alla guerra, ma una riflessione universale sulla coscienza, sulla responsabilità e sul rischio di usare Dio come giustificazione di qualsiasi conflitto.

È per questo che questa canzone può essere considerata, ancora oggi, il manifesto di chi, di fronte alla tristezza e alla brutalità della guerra, sceglie di credere nella possibilità, e nella necessità, della bellezza e della felicità che può donare la pace.

Ma leggiamo i versi di questa canzone poesia di Bob Dylan per apprezzarne il significato.

Con Dio dalla nostra parte di Bob Dylan

Oh, il mio nome non conta niente, la mia età conta ancora meno

Il paese da cui vengo si chiama Midwest

Lì sono cresciuto, educato a rispettare le leggi

E a credere che la terra in cui vivo abbia Dio dalla sua parte

Oh, i libri di storia lo raccontano, lo raccontano così bene

La cavalleria caricò, gli indiani caddero

La cavalleria caricò, gli indiani morirono

Oh, il paese era giovane con Dio dalla sua parte

La guerra ispano-americana ebbe il suo momento

E anche la guerra civile fu presto archiviata

E i nomi degli eroi li imparai a memoria

Con i fucili in mano e Dio dalla loro parte

La Prima guerra mondiale, ragazzi, andò e venne

Il motivo per combattere non l’ho mai capito

Ma imparai ad accettarlo, ad accettarlo con orgoglio

Perché non conti i morti quando Dio è dalla tua parte

La Seconda guerra mondiale giunse alla fine

Perdonammo i tedeschi e poi diventammo amici

Anche se uccisero sei milioni, bruciati nei forni

Ora anche i tedeschi hanno Dio dalla loro parte

Ho imparato a odiare i russi per tutta la vita

Se scoppierà un’altra guerra, saranno loro da combattere

A odiarli e temerli, a fuggire e nascondersi

E accettare tutto con coraggio, con Dio dalla mia parte

Ma ora abbiamo armi di polvere chimica

Se saremo costretti a usarle, allora dovremo usarle

Basta premere un bottone e colpiscono tutto il mondo

E non fai domande quando Dio è dalla tua parte

In molte ore buie ho pensato a tutto questo

Che Gesù Cristo fu tradito con un bacio

Ma non posso pensare al posto tuo, dovrai decidere

Se Giuda Iscariota avesse Dio dalla sua parte

E ora che me ne vado, sono stanco morto

La confusione che sento non si può spiegare

Le parole riempiono la mia testa e poi cadono a terra

Che se Dio è dalla nostra parte, fermerà la prossima guerra

With God on Our Side, Bob Dylan

Oh, my name, it ain’t nothin’, my age, it means less

The country I come from is called the Midwest

I’s taught and brought up there, the laws to abide

And that the land that I live in has God on its side

Oh, the history books tell it, they tell it so well

The cavalries charged, the Indians fell

The cavalries charged, the Indians died

Oh, the country was young with God on its side

The Spanish-American War had its day

And the Civil War too was soon laid away

And the names of the heroes I was made to memorize

With guns in their hands and God on their side

The First World War, boys, it came and it went

The reason for fightin’ I never did get

But I learned to accept it, accept it with pride

For you don’t count the dead when God’s on your side

The Second World War came to an end

We forgave the Germans, and then we were friends

Though they murdered six million, in the ovens they fried

The Germans now too have God on their side

I learned to hate the Russians all through my whole life

If another war comes, it’s them we must fight

To hate them and fear them, to run and to hide

And accept it all bravely with God on my side

But now we’ve got weapons of chemical dust

If fire them we’re forced to, then fire them we must

One push of the button and they shot the world wide

And you never ask questions when God’s on your side

Through many dark hour I been thinkin’ about this

That Jesus Christ was betrayed by a kiss

But I can’t think for you, you’ll have to decide

Whether Judas Iscariot had God on his side

So now as I’m leavin’, I’m weary as hell

The confusion I’m feelin’ ain’t no tongue can tell

The words fill my head, and they fall to the floor

That if God’s on our side, he’ll stop the next war

Fonte: Musixmatch

Compositori: Bob Dylan

Testo di With God on Our Side © Special Rider Music, Universal Tunes