Carme V (A Lesbia) di Catullo: la poesia sull’amore che va vissuto senza limiti (e freni)

L’amore, quello vero, non può avere limiti, non ammette compromessi e non può essere intralciato da nessuno. È questo il messaggio immortale, quasi programmatico, racchiuso nel Carme V (A Lesbia) di Gaio Valerio Catullo, noto anche come “Vivamus, mea Lesbia, atque amemus” (“Godiamoci la vita, mia Lesbia, e l’amore”). Scritto nel I secolo a.C. e contenuto all’interno del Liber (o Carmina), la raccolta di 116 carmi scritta dal poeta latino di origini veronesi, questo componimento è una delle poesie più celebrate, amate e rivoluzionarie dell’intera letteratura mondiale.

Il Carme 5 non è una semplice e ingenua dedica sentimentale: è il manifesto esplicito che l’amore e la passione non si curano di ciò che pensano e dicono gli altri. È, a tutti gli effetti, il Carpe Diem dell’amore. Molto prima che Orazio coniasse la sua celebre massima sull’”afferrare il giorno”, Catullo trasforma quel concetto in una furia passionale e sentimentale.

Se la vita è breve e la morte è inevitabile, l’unica risposta sensata dell’essere umano è amarsi all’infinito, adesso, senza perdere un solo istante di felicità.

In un’epoca come quella romana, Catullo urla una verità che scuote l’antichità e incendia il nostro presente: il sentimento autentico deve essere una forza anarchica, libera, priva di freni e totalmente indipendente dai canoni e dai giudizi imposti dalla società.

Leggiamo questo capolavoro di Gaio Valerio Catullo per capirne e respirarne la potenza, per scoprirne la sua incredibile rivoluzione.

Carme V di Gaio Valerio Catullo



Godiamoci la vita, mia Lesbia, l’amore,

e il mormorio dei vecchi inaciditi

consideriamolo un soldo bucato.

I giorni che muoiono possono tornare,

ma se questa nostra breve luce muore

noi dormiremo un’unica notte senza fine.

Dammi mille baci e ancora cento,

dammene altri mille e ancora cento,

sempre, sempre mille e ancora cento.

E quando alla fine saranno migliaia per scordare

tutto ne imbroglieremo il conto,

perché nessuno possa stringere in malie

un numero di baci così grande.

Carme V, Gaio Valerio Catullo



Vivamus, mea Lesbia, atque amemus

rumoresque senum severiorum

omnis unius aestimemus assis.

Soles occidere et redire possunt:

nobis cum semel occidit brevis lux,

nox est perpetua una dormienda.

Da mi basia mille, deinde centum,

dein mille altera, dein secunda centum,

deinde usque altera mille, deinde centum.

Dein, cum milia multa fecerimus,

conturbabimus illa, ne sciamus,

aut nequis malus invidere possit,

cum tantum sciat esse basiorum.

Un inno all’amore trasgressivo e rivoluzionario universale

Per cogliere la portata rivoluzionaria e l’attualità del Carme 5, è fondamentale inserirlo nel suo preciso contesto storico-giuridico, ovvero quello di una Roma tardo-repubblicana ossessionata dalla difesa disperata del mos maiorum, il severo codice degli antenati che considerava “pericolosa” qualsiasi forma di anticonformismo, come dimostra un famoso editto di censura del 92 a.C. che dichiarava ingiusta ogni novità contraria alle tradizioni.

In questo clima di rigido dovere sociale, in cui l’osservanza dei mores era strettamente controllata e interpretata dai pontefici prima di passare, in età imperiale, sotto il controllo normativo e censorio degli stessi imperatori – dinamica che avrebbe in seguito portato alla punizione della poesia erotica (si pensi all’esilio di Ovidio sotto Augusto) e al progressivo svuotamento delle usanze in sterili formalismi pagani prima dell’avvento del Cristianesimo – Catullo e il circolo dei Poetae Novi compiono un’insubordinazione culturale senza precedenti.

Voltando le spalle al negotium pubblico e alla grande epica celebrativa dello Stato per rifugiarsi nell’otium lirico, il poeta trasforma il Carme 5 nel manifesto esplicito di una passione anarchica, gioiosa e totalizzante per Lesbia (Clodia), elevando il sentimento privato a valore assoluto dell’esistenza e liquidando i pettegolezzi dei vecchi moralisti come un “soldo bucato”.

Il messaggio profondo e i temi chiave del componimento si configurano così come il vero e proprio Carpe Diem dell’amore: un’urgenza selvaggia che usa la consapevolezza della fugacità dell’esistenza. il drammatico contrasto tra i cicli infiniti della natura e l’unica “notte eterna” della morte umana, non come motivo di rassegnazione, ma come acceleratore del desiderio.

Questa urgenza influenza direttamente la gestione del sentimento, spingendo gli amanti a perdersi nella vertigine di migliaia di baci e a “imbrogliarne il conto”, sia per dimostrare l’incalcolabilità del sentimento autentico, sia per proteggerlo superstiziosamente dal malocchio degli invidiosi (invidere, che in latino significa letteralmente “guardare storto”).

Rifiutando i doveri civici, la rigidità delle forme e le convenzioni del matrimonio romano, inteso all’epoca come mero contratto politico e patrimoniale, Catullo difende la purezza di un’intimità viva e disperata. Il suo è l’ultimo grande grido di libertà di un individuo prima che il sistema imperiale normalizzasse e irrigidisse le regole, ricordando con sconvolgente modernità che l’amore vero è una forza autonoma che deve rivendicare il diritto di essere vissuta senza limiti, senza freni e al di fuori di ogni controllo o giudizio della società.

Chi era Clodia, la “Lesbia” di Catullo: la donna che ha sconvolto Roma

Dietro il nome di Lesbia, scelto da Catullo come omaggio colto alla poetessa greca Saffo, nativa dell’isola di Lesbo, si celava una delle figure femminili più affascinanti, controverse e influenti della storia romana: Clodia.

Appartenente alla potentissima e antichissima gens Claudia, Clodia era una patrizia di altissimo rango, sorella del celebre e violento tribuno della plebe Publio Clodio Pulcro (nemico giurato di Cicerone) e moglie del console Quinto Metello Celere. Ma Clodia era tutto fuorché una sottomessa matrona romana dedita solo al focolare.

Fiera, colta, intelligente e straordinariamente bella, Clodia cavalcò la crisi della Repubblica per rivendicare una libertà personale assoluta, impensabile per le donne del suo tempo.

Trasformò la sua casa sul colle Palatino in un salotto culturale frequentato da giovani intellettuali, politici e poeti d’avanguardia (tra cui lo stesso Catullo). Viveva il proprio corpo e i propri sentimenti alle sue sole condizioni, collezionando amanti e sfidando apertamente il perbenismo dei senatori romani, che la ribattezzarono con disprezzo Quadrantaria (una prostituta da quattro soldi).

Lo stesso Cicerone, nell’orazione Pro Caelio, ne tracciò un ritratto impietoso descrivendola come una donna dissoluta, velenosa e dominatrice.

Per Catullo, Clodia fu una benedizione e una condanna, una musa capace di donargli l’estasi del Carme 5 ma anche lo strazio del tradimento.

Comprendere la caratura di questa donna è la chiave di volta per leggere il Carme. Lesbia non è una fanciulla indifesa da corteggiare, ma una predatrice sociale, una donna libera e sposata con un uomo potentissimo. Amare lei significava, per Catullo, accettare il brivido del pericolo, dell’adulterio e della clandestinità assoluta contro lo Stato.

Analisi e significato del Carme V di Catullo

La poesia si apre con un’equazione assoluta: per Catullo, vivere e amare coincidono.

Godiamoci la vita, mia Lesbia, l’amore,

e il mormorio dei vecchi inaciditi

consideriamolo un soldo bucato.

Non esiste vera esistenza se non è bruciata dalla passione. Subito dopo, però, il poeta evoca l’ostacolo: il “mormorio”, ovvero i pettegolezzi malevoli dei “vecchi inaciditi”. Questa espressione mette a nudo la distanza psicologica e generazionale che separa i due amanti dai custodi di una morale arcaica, severa e ormai svuotata di senso.

La provocazione tocca il culmine quando Catullo invita a considerare tutto questo perbenismo alla stregua di un “soldo bucato” (la moneta di minor valore dell’epoca): è il rifiuto totale del controllo dello Stato e della società sulla sfera sacra e privata degli affetti.

I giorni che muoiono possono tornare,

ma se questa nostra breve luce muore

noi dormiremo un’unica notte senza fine.

In questi versi, la poesia rallenta e assume una venatura tragica, filosofica ed esistenziale. Catullo crea un contrasto immenso e struggente tra la natura e l’essere umano attraverso due immagini contrapposte:

“I giorni che muoiono” rappresentano il tempo ciclico del cosmo. Il sole tramonta, ma ha il potere di risorgere e tornare ogni mattina.

Di contro, la “nostra breve luce” rappresenta la vita umana, lineare e fragilissima. Dura un attimo appena e, una volta spenta, cede il passo a “un’unica notte senza fine”.

La transizione non serve a generare rassegnazione o depressione, ma funge da spaventoso acceleratore del desiderio. Se il buio della morte è una certezza matematica e inevitabile, allora l’unica reazione logica e vitale per l’uomo è accendere al massimo la fiammata del presente.

Ad un certo punto, la poesia ha un ritmo travolgente. Esprime tutta la travolgente passione che il poeta vuole vivere con la sua amata Lesbia.

Dammi mille baci e ancora cento,

dammene altri mille e ancora cento,

sempre, sempre mille e ancora cento.

Dall’astrazione filosofica della morte si passa improvvisamente all’azione fisica e carnale più travolgente. Catullo costruisce questa sezione utilizzando una struttura retorica studiata per aggredire il lettore: un’anafora martellante unita a un ritmo paratattico (“mille… cento… altri mille… ancora cento”).

Questa ripetizione ossessiva non è un semplice gioco di parole, ma un espediente stilistico che simula l’affanno, il respiro spezzato, la fame e l’avidità fisica degli amanti in un crescendo iperbolico.

Il finale svela il nucleo antropologico più affascinante del componimento. La ragione e la logica matematica della mente romana si dissolvono deliberatamente nel caos controllato dell’eccesso.

E quando alla fine saranno migliaia per scordare

tutto ne imbroglieremo il conto,

perché nessuno possa stringere in malie

un numero di baci così grande.

La necessità di “imbrogliare il conto” per scordare il totale. Nel testo latino Catullo usa il verbo conturbabimus, un termine mutuato direttamente dal linguaggio tecnico-commerciale della finanza romana.

Era l’espressione usata per i mercanti che, sull’orlo del fallimento, rimescolavano o cancellavano i registri contabili (turbare rationes) per non far capire la reale entità dei propri debiti o patrimoni ai creditori.

Catullo compie un’operazione geniale. L’amore vero rifiuta la contabilità borghese della società e si difende diventando incalcolabile.

Questa scelta, oltre a un evidente valore psicologico (l’estasi amorosa non può essere misurata), possedeva una fortissima funzione scaramantica e protettiva. Nella Roma antica, la superstizione legata all’invidia e al fascino maligno era una componente serissima della vita quotidiana.

Come accennato, il verbo latino invidere deriva da in-videre, ovvero “guardare storto”, “gettare lo sguardo addosso” con l’intento di prosciugare la fortuna altrui.

Gli antichi credevano fermamente nel potere della fascinatio. Se un malintenzionato (il malus) fosse venuto a conoscenza del numero esatto e preciso di un tuo bene o di una tua felicità, avrebbe potuto usarlo come formula matematica per scagliare una fattura, un maleficio o, come dice splendidamente la traduzione, “stringerti in malie”.

Nascondendo il totale, eliminando il numero preciso dei baci, Catullo erige una barriera protettiva invalicabile. Gli invidiosi e i moralisti possono vedere l’atto, ma non potendo quantificare la portata di quella felicità, sono privati della “materia prima” per scagliare il loro anatema.

I due amanti diventano così invisibili, intangibili e immuni ai veleni e alla cattiveria del mondo esterno, sigillando la loro intimità in una dimensione sacra e inafferrabile.

Un manifesto universale: la contemporaneità eterna del Carme V

Il Carme 5 di Catullo sopravvive da oltre duemila anni perché non è un pezzo di antiquariato letterario, ma un frammento vivo della cultura umana. È l’archetipo di una resistenza intima che tocca chiunque, almeno una volta nella vita, abbia dovuto lottare per il diritto di esistere attraverso il proprio sentimento.

Catullo ha preso un amore asimmetrico, clandestino e scandaloso per la sua epoca, e lo ha trasformato in un manifesto esistenziale che parla direttamente a chiunque conosca il peso del silenzio.

Ancora oggi, infatti, cambiano le strutture sociali e le epoche, ma la tendenza della collettività a giudicare, etichettare e normare i corpi e gli affetti rimane identica. Il “mormorio dei vecchi” di cui scrive il poeta non è scomparso. È il coro di chiunque pretenda di tracciare i confini dell’amore altrui, stabilendo cosa sia decoroso e cosa sia sbagliato, chi sia degno e chi debba essere confinato nell’ombra.

Questo testo parla al cuore di tutti coloro che, ieri come oggi, sono costretti a frenare, nascondere o limitare il proprio amare per paura del fango, delle convenzioni o di un giudizio che sa essere spietato.

A questo tentativo di controllo e di soffocamento, la poesia risponde con una forza disperata e bellissima. Ci ricorda che l’amore autentico è una forza intrinsecamente anarchica e primitiva, che non deve chiedere il permesso alle leggi o ai codici morali del momento. Di fronte alla brevità della vita e all’inevitabilità del buio, l’unica risposta sensata non è la prudenza, ma l’eccesso.

Il Carme 5 di Gaio Valerio Catullo rimane così l’inno eterno di chi, contro ogni divieto o convenzione sociale, rivendica il diritto sacrosanto di amare a viso aperto e alle proprie esclusive condizioni: senza limiti, senza freni e con l’urgenza assoluta di accendere la fiammata del presente prima che arrivi la notte.