“All’autunno” (1819) di John Keats, potente poesia sulla stagione che segna il culmine della vita

All’autunno di John Keats è una poesia che celebra la stagione delle foglie morte come fosse un quadro o un video d’autore. Una ricca abbondanza di vita è ciò che emerge dai versi di Keats, ma, allo stesso tempo, emerge un senso di decadenza imminente.

L’abbondanza dell’autunno è possibile solo perché arriva alla fine della stagione di crescita, e tutto questo benessere esiste sull’orlo della morte, della fine della vita. Con l’avvicinarsi dell’inverno, i frutti marciranno, le foglie cadranno e le colture saranno raccolte.

Questo però non sminuisce la bellezza dell’autunno, anzi suggerisce che la bellezza risplende ancora di più nei momenti che precedono la sua imminente fine. In un certo senso, quindi, la morte fa parte della bellezza dell’autunno tanto quanto la vita.

All’autunno è una poesia che fu scritta il 19 settembre 1819 e fa parte 1819 odes un volume di poesie di John Keats pubblicato nel 1820.

Si racconta che Kets scrisse il poema dopo una passeggiata serale nei pressi di Winchester. L’opera segna la fine della sua carriera poetica, poiché aveva bisogno di guadagnare denaro e non poteva più dedicarsi allo stile di vita di un poeta. Poco più di un anno dopo la pubblicazione della poesia, John Keats morì a Roma il 23 febbraio del 1821.

Leggiamo questa Ode all’Autunno (alcuni titolano la poesia in italiano così), poesia di John Keats considerata come una delle più belle della letteratura inglese. La traduzione dall’originale, che ha il titolo To Autumn è quella di Mario Praz che pubblicò la poesia nel suo libro Poeti inglesi dell’Ottocento, pubblicato a Firenze dalla Casa Editrice Marzocco nel 1925.

All’autunno (Ode all’autunno) di John Keats

Tempo di nebbie e d’ubertà matura,

Dell’almo sole amico prediletto;

Tu che, seco, la vite ti dai cura

Di far felice d’uve, intorno al tetto,

E di pomi i muscosi alberi adorni,

Gonfi la zucca, e alle nocciuòle un sapido

Gheriglio infondi, e i frutti empi di nettare,

E ancor fai gemme, ultimi fior per l’api,

Ond’esse credon che coi caldi giorni

Sopra la terra Estate ognor soggiorni,

Per cui trabocca ogni umida celletta:

Chi non ti ha visto tra le tue ricchezze?

Talor chi cerca scopre te: sei colco

Su un’aia, pigro, ventilanti brezze

Fra i tuoi crini asolando; o presso un solco

Mezzo-mietuto, mentre il tuo falcetto

Lascia di tagliar l’erba e i fiori attorti,

T’infondono i papaveri il sopore;

O, attraversando un rivo, il capo eretto,

Come spigolatrice, a volte porti;

O, ad un torchio di sidro, gli occhi assorti

Tu fissi al gemitio per ore ed ore.

Dove son, dove i cantici di Maggio?

Non pensarvi, hai tu pur tua melodia:

Quando, affocando il dì che muor, d’un raggio

Roseo le stoppie opaca nube stria,

Un coro di zanzare si querela

Tra i salci fluviali, in basso o in suso

Spinte, secondo il vento cada o aneli,

E dai borri gli agnelli adulti belano,

Cantano i grilli, ed un gorgheggio effuso

Fa il pettirosso da un giardino chiuso,

Rondini a stormi stridono pei cieli.

************************

To autumn, John Keats

Season of mists and mellow fruitfulness,

Close bosom-friend of the maturing sun;

Conspiring with him how to load and bless

With fruit the vines that round the thatch-eves run;

To bend with apples the moss’d cottage-trees,

And fill all fruit with ripeness to the core;

To swell the gourd, and plump the hazel shells

With a sweet kernel; to set budding more,

And still more, later flowers for the bees,

Until they think warm days will never cease,

For summer has o’er-brimm’d their clammy cells.

Who hath not seen thee oft amid thy store?

Sometimes whoever seeks abroad may find

Thee sitting careless on a granary floor,

Thy hair soft-lifted by the winnowing wind;

Or on a half-reap’d furrow sound asleep,

Drows’d with the fume of poppies, while thy hook

Spares the next swath and all its twined flowers:

And sometimes like a gleaner thou dost keep

Steady thy laden head across a brook;

Or by a cyder-press, with patient look,

Thou watchest the last oozings hours by hours.

Where are the songs of spring? Ay, where are they?

Think not of them, thou hast thy music too, –

While barred clouds bloom the soft-dying day,

And touch the stubble-plains with rosy hue;

Then in a wailful choir the small gnats mourn

Among the river sallows, borne aloft

Or sinking as the light wind lives or dies;

And full-grown lambs loud bleat from hilly bourn;