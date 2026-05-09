A mia madre (1881) di Edmondo de Amici: la poesia da dedicare a tutte le mamme

A mia madre di Edmondo de Amicis è una poesia che riesce in un’impresa rara, riuscire a raccontare come l’amore di un figlio sia capace di sconfiggere il tempo. Molto più di un semplice componimento d’occasione, questa lirica è un “fermo immagine” dell’anima, una dichiarazione d’amore che sfida le leggi della bellezza estetica per celebrare quella del cuore.

Pubblicata nel 1881 nella raccolta Poesie, l’opera nasce cinque anni prima del successo mondiale del romanzo Cuore (1886). Al centro di questi versi non c’è una figura letteraria astratta, ma Teresa Busseti, la madre dell’autore.

Teresa non fu solo un genitore, ma la vera guida intellettuale e morale di De Amicis. Fu lei a instillare nel giovane Edmondo quei valori di civiltà, spiritualità e dedizione al prossimo che sarebbero diventati il pilastro della sua intera produzione letteraria.

Composta probabilmente nel crepuscolo della vita della donna, la poesia si configura come un “testamento affettivo”, scritto da un figlio che vede la propria radice farsi fragile, ma non per questo meno luminosa.

In occasione della Festa della Mamma, leggiamo questa poesia di Edmondo de Amicis per condividere la sua dolcezza e scoprirne il significato.

A mia madre di Edmondo De Amicis



Non sempre il tempo la beltà cancella

O la sfioran le lacrime e gli affanni;

Mia madre ha sessant’anni,

E più la guardo e più mi sembra bella.



Non ha un detto, un sorriso, un guardo, un atto

Che non mi tocchi dolcemente il core;

Ah se fossi pittore

Farei tutta la vita il suo ritratto.



Vorrei ritrarla quando inchina il viso

Perch’io le baci la sua treccia bianca,

O quando inferma e stanca

Nasconde il suo dolor sotto un sorriso.



Ma se fosse un mio prego in cielo accolto

Non chiederei del gran pittor d’Urbino

Il pennello divino

Per coronar di gloria il suo bel volto;



Vorrei poter cangiar vita con vita,

Darle tutto il vigor degli anni miei,

Veder me vecchio, e lei

Dal sacrifizio mio ringiovanita.

Un inno senza tempo all’amore per la mamma

A mia madre è una poesia di Edmondo De Amicis che evidenzia l’amore e la devozione di un figlio verso la propria mamma. Il cuore pulsante di questa poesia risiede nella vittoria dell’amore sul decadimento fisico.

Edmondo De Amicis non scrive un’ode alla giovinezza perduta, ma celebra la bellezza della maturità, quella che si nutre di ricordi, sacrifici e sguardi d’intesa.

Per comprendere questa poesia bisogna guardare alla realtà storica. Al centro dei versi c’è Teresa Busetti, la madre dello scrittore.

Teresa fu presenza centrale nella vita di Edmondo, soprattutto dopo la morte del padre e del fratello. Era una donna di Oneglia, appartenente a quella borghesia ligure solida e concreta, che trasmise al figlio non solo l’amore per le lettere, ma un senso del dovere quasi militare.

Il legame tra i due era profondissimo, quasi simbiotico. De Amicis non prese mai decisioni importanti senza il suo parere e la sua morte, avvenuta pochi anni dopo la pubblicazione di questa poesia, segnò l’inizio di un periodo di profonda crisi per lo scrittore.

Quando leggiamo della sua “treccia bianca”, non leggiamo un artificio letterario: leggiamo il ritratto di una donna che è stata la bussola di un uomo che, pur celebrato in tutto il mondo, restava profondamente legato alle proprie radici familiari.

Il tema centrale della poesia è la bellezza etica, dove il volto della madre diventa uno specchio di una vita intera spesa per il bene altrui. In questo contesto, le rughe non sono viste come segni di decadenza, ma come solchi preziosi che raccontano una storia di dedizione assoluta, rendendo la figura materna un’icona che splende di luce propria.

Un altro tema fondamentale è quello del desiderio di protezione e del profondo ribaltamento dei ruoli che avviene con il passare degli anni. In questi versi è il figlio che vorrebbe farsi scudo per la madre, cercando di proteggerla dalla sofferenza e dal trascorrere inesorabile del tempo.

Emerge inoltre prepotentemente il concetto dell’insufficienza dell’arte. Il poeta riconosce con umiltà che nemmeno il talento più cristallino o il pennello più celebre della storia potrebbero mai catturare l’essenza spirituale di un gesto materno.

Solo il cuore, secondo De Amicis, possiede la sensibilità necessaria per “ritrarre” e custodire davvero quell’immagine.

Parole per esprimere l’amore verso la madre

La poesia si apre con una dichiarazione che sfida il tempo e le convenzioni sociali: la bellezza della madre non è un fiore destinato a appassire, ma una luce che si intensifica con l’esperienza.

Non sempre il tempo la beltà cancella

O la sfioran le lacrime e gli affanni

Mia madre ha sessant’anni,

E più la guardo e più mi sembra bella.

Contrariamente ai canoni estetici tradizionali che legano il fascino esclusivamente alla giovinezza, Edmondo De Amicis riconosce nella maturità della madre, nei suoi sessant’anni segnati da dolori e sacrifici, una forma superiore di splendore.

Nonostante gli affanni della vita abbiano solcato il suo volto, lo sguardo del figlio riesce a cogliere una bellezza profonda, che non è solo esteriore ma si fa spirituale, emotiva ed etica.

È il riconoscimento di una vita donata agli altri, che rende il soggetto sempre più caro e ammirevole agli occhi di chi osserva con amore.

In questo contesto, ogni gesto della madre viene elevato al rango di opera d’arte.

Non ha un accento, un guardo, un riso

Che non mi tocchi dolcemente il cuore;

Ah se fossi pittore

Farei tutta la vita il suo ritratto.

Il poeta sottolinea come non esista un accento della voce, un sorriso o uno sguardo che non sia capace di toccare dolcemente le corde del suo cuore. Il desiderio di essere pittore nasce proprio da questa urgenza: dedicare l’intera esistenza a ritrarre quella figura per celebrarne la grandezza affettiva.

Il paragone con l’arte pittorica è il fulcro centrale della poesia, poiché la madre è vista come un’opera d’arte vivente, un capolavoro da custodire e tramandare, capace di evocare sentimenti che le parole, da sole, faticano a contenere.

La tenerezza raggiunge il suo picco emotivo quando De Amicis descrive la forza silenziosa delle mamme.

Vorrei ritrarla quando inchina il viso

Perch’io le baci la sua treccia bianca,

E quando inferma e stanca

Nasconde il suo dolor sotto un sorriso.

Egli desidera catturare l’immagine più intima e autentica, quella della madre che inchina il viso per ricevere un bacio, mostrando con orgoglio la sua treccia bianca, simbolo di età e saggezza, ma anche di radici familiari.

È la descrizione di una donna che, sebbene inferma e stanca, nasconde il proprio dolore sotto un sorriso per proteggere la serenità del figlio.

In questo passaggio, la madre appare come un pilastro di discrezione e forza, capace di soffrire in silenzio con una dignità che commuove e ispira.

L’altezza del sentimento del figlio si manifesta pienamente nel momento in cui l’autore evoca il “pittore d’Urbino”.

Ma se fosse un mio prego in cielo accolto

Non chiederei al gran pittore d’Urbino

Il pennello divino

Per coronar di gloria il suo bel volto.

Nemmeno se un desiderio venisse accolto in cielo, il poeta chiederebbe il pennello divino di Raffaello Sanzio per coronare di gloria il volto materno.

Questo rifiuto simbolico sottolinea un punto cruciale: l’amore umano, nella sua verità e fatica quotidiana, supera persino la perfezione dell’arte rinascimentale.

La gloria e la bellezza del volto di una madre non hanno bisogno di essere esaltate da nessun genio, perché la vita stessa ha già trasformato quel volto in un capolavoro insuperabile.

La conclusione della poesia rappresenta infine il dono più prezioso e struggente che un figlio possa immaginare: l’eterna giovinezza come sacrificio personale.

Vorrei poter cangiar vita con vita,

Darle tutto il vigor degli anni miei,

Vorrei veder me vecchio, e lei

Dal sacrificio mio ringiovanita.

Il desiderio di “cangiar vita con vita” non è un semplice esercizio retorico, ma l’espressione di un bisogno reale di alleviare le sofferenze di chi ci ha dato la vita.

In questa scena quasi sacrificale, il poeta accetta l’idea di invecchiare prematuramente pur di vedere la madre ringiovanita dal proprio sacrificio.

È l’ultima, grandiosa testimonianza di un amore che vorrebbe invertire il corso naturale del tempo pur di restituire gioia e vitalità alla persona più importante della propria esistenza.

La mamma e sempre la mamma e De Amicis lo ricorda

Leggere o rileggere oggi A mia madre significa spogliarsi di ogni sentimentalismo banale per affrontare una verità cruda e meravigliosa: l’amore non ha bisogno di perfezione, ma di verità.

De Amicis non ci sta offrendo l’immagine di una madre idealizzata o una figura angelica fuori dal tempo, ma ci mette davanti a una donna di sessant’anni, stanca, segnata dagli affanni e forse dalla malattia.

La sua lezione è uno schiaffo al mito moderno dell’eterna giovinezza. La bellezza autentica non è quella che sfida il tempo rimanendo intatta, ma quella che accade mentre la vita si consuma per qualcuno.

Il vero fulcro emotivo del testo risiede nella scoperta della fragilità. C’è un momento preciso nella vita di ogni figlio in cui si smette di vedere i genitori come supereroi invincibili e li si riconosce, per la prima volta, come esseri umani che invecchiano. In quel momento la bellezza cambia natura e diventa puramente etica.

Lo scrittore del libro Cuore ci insegna che non dobbiamo amare i nostri genitori cercando di ignorare la loro stanchezza, ma dobbiamo amarli proprio attraverso di essa. Ogni ruga e ogni capello bianco diventano allora i segni visibili di un amore che si è fatto carico della nostra vita.

La lezione finale, quella più dura e pura, risiede nel desiderio di “cangiar vita con vita”. Non è un semplice gioco di parole, ma il riconoscimento di un debito esistenziale profondo.

Il poeta ci suggerisce che l’unico modo per affrontare il senso di smarrimento davanti alla vecchiaia di chi ci ha amato è la restituzione. Invecchiare al loro posto e dare loro il nostro vigore non è un sacrificio punitivo, ma l’atto supremo di libertà di un figlio che ha compreso il valore di ciò che ha ricevuto.

In un mondo che corre verso il nuovo e l’efficiente, Edmondo de Amicis ci invita a fermarci davanti a quella “treccia bianca”. È proprio in quel gesto materno di nascondere il dolore sotto un sorriso per non darci preoccupazioni che risiede la forma più alta di dignità umana.

Questa poesia ci ricorda che la vera bellezza che sconfigge il tempo non è quella della pelle liscia, ma quella di un cuore che non smette di essere coraggioso per amore dei figli, trasformando la fragilità nel dono più grande che ci sia mai stato dato.