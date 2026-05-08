Supplica a mia madre (1962)di Pasolini: la poesia sull’unico amore che aiuta a vivere

Supplica a mia madre è la poesia di Pier Paolo Pasolini che celebra la mamma da chi vive la diversità e i disagi procurati dalla mancata accettazione della società. Ma dà voce a tutti coloro che per motivi esistenziali sono costretti a vivere come divisi dal resto del mondo.

In occasione della Festa della Mamma, vogliamo proporre un modo diverso di guardare a questa ricorrenza. Vogliamo dare forza alla figura materna per il significato che ha per chi si sente ai margini, per chi vive le difficoltà della vita percependo l’esclusione psicologica e sociale.

Un problema sempre più crescente, anche perché il mal di vivere, genera quella diversità silenziosa che merita di trovare protezione e ascolto.

La poesia permette di enfatizzare come la mamma non è solo una figura affettiva, ma un faro, un punto di riferimento solido e, talvolta, l’unico porto sicuro in un mondo ostile.

Supplica a mia madre è un’opera profondamente contemporanea perché mette in scena il legame viscerale tra una madre e un figlio che vive sulla propria pelle le contraddizioni sociali della sua diversità.

Tutto ebbe inizio in un giorno di maggio del 1962, quando Susanna Colussi pose una rosa sulla scrivania del figlio. Da quel gesto semplice nacquero meditazioni profonde, tante quanti erano i petali di quel fiore, che confluiranno poi nella raccolta Poesia in forma di rosa , pubblicata da Garzanti nel 1964. La poesia, scritta il 24 aprile 1962, apre la sezione “La Realtà“, segnando uno dei vertici della lirica pasoliniana.

Leggiamo questa emozionante poesia di Pier Paolo Pasolini per coglierne il profondo significato.

Supplica a mia madre di Pier Paolo Pasolini



È difficile dire con parole di figlio

ciò a cui nel cuore ben poco assomiglio.



Tu sei la sola al mondo che sa, del mio cuore,

ciò che è stato sempre, prima d’ogni altro amore.



Per questo devo dirti ciò ch’è orrendo conoscere:

è dentro la tua grazia che nasce la mia angoscia.



Sei insostituibile. Per questo è dannata

alla solitudine la vita che mi hai data.



E non voglio esser solo. Ho un’infinita fame

d’amore, dell’amore di corpi senza anima.



Perché l’anima è in te, sei tu, ma tu

sei mia madre e il tuo amore è la mia schiavitù:



ho passato l’infanzia schiavo di questo senso

alto, irrimediabile, di un impegno immenso.



Era l’unico modo per sentire la vita,

l’unica tinta, l’unica forma: ora è finita.



Sopravviviamo: ed è la confusione

di una vita rinata fuori dalla ragione.



Ti supplico, ah, ti supplico: non voler morire.

Sono qui, solo, con te, in un futuro aprile…

La mamma: un amore tra “grazia” e “schiavitù

In questa lirica, Pier Paolo Pasolini trasforma il legame filiale in un campo di battaglia esistenziale. Il tema centrale non è solo l’affetto verso la madre, ma il modo in cui questo amore assoluto si scontra con una società che rifiuta la diversità del poeta.

Pasolini delinea la figura materna come l’unico essere capace di contenere l’interezza della sua anima, ma proprio questa esclusività diventa una forma di isolamento. La madre resta il solo testimone di una purezza pre-sociale, di un tempo in cui il figlio non era ancora “diverso” agli occhi del mondo, ma semplicemente se stesso.

Tuttavia, questa protezione genera un paradosso. La madre è il porto sicuro che impedisce al figlio di naufragare, ma è anche l’ancora che gli impedisce di prendere il largo verso una vita autonoma e risolta.

Il disagio espresso dal poeta non riguarda solo la sua sfera privata, ma diventa una critica feroce al perbenismo dell’epoca. Pasolini vive la propria condizione come una “caduta” dalla grazia materna verso l’angoscia della realtà.

La diversità, che per la società degli anni ’60 era uno scandalo o una colpa, nel dialogo con la madre diventa un segreto condiviso che però incatena entrambi in una solitudine duale.

Il messaggio profondo è dunque la ricerca di una legittimazione che solo lo sguardo materno può dare, in un mondo che ha smesso di guardare all’uomo per concentrarsi solo sul giudizio morale.

Il corpo a corpo con il destino: l’analisi profonda dei versi

Supplica a mia madre si apre con una dichiarazione di scacco linguistico:

“È difficile dire con parole di figlio

ciò a cui nel cuore ben poco assomiglio”.

Pasolini denuncia qui l’impotenza della parola tradizionale nel descrivere una mutazione interiore. Il “cuore” del poeta è diventato un luogo estraneo alla lingua dei padri e delle istituzioni. C’è una frattura insanabile tra l’identità profonda, segnata dalla diversità, e l’immagine pubblica distorta che la società gli cuce addosso.

In questo vuoto di senso, la madre emerge come la custode di una conoscenza arcaica. Lei è l’unica testimone del “prima”: conosce l’essenza del figlio precedente a ogni sovrastruttura sociale, a ogni colpa e a ogni “amore” carnale che avrebbe poi complicato la sua esistenza.

Il punto di massima tensione poetica e psichica si raggiunge quando la “grazia” materna viene identificata come la radice stessa dell’angoscia. È un ribaltamento teologico: solitamente la grazia salva, qui invece condanna.

La perfezione morale e l’amore incondizionato di Susanna agiscono come un termine di paragone insostenibile. Sentendosi “irregolare” rispetto ai canoni del mondo, Pasolini percepisce la purezza della madre non come un balsamo, ma come una ferita speculare.

Più lei è accogliente e santa, più lui si sente “dannato” a una solitudine ontologica, poiché nessun altro legame potrà mai replicare quell’altezza spirituale.

Questa saturazione sentimentale genera una conseguenza drammatica: la “fame d’amore di corpi senza anima”.

È una delle confessioni più brucianti di Pasolini. Poiché la sua anima è già interamente occupata, quasi “sequestrata”, dal legame assoluto con la madre, egli cerca nel mondo esterno solo l’urto dei corpi, il sesso puro, l’incontro fugace che non richiede impegno spirituale.

È un tentativo di compensazione: laddove il sentimento è bloccato in un’infanzia perenne e “schiava”, la carne cerca una libertà brutale e priva di sovrastrutture.

Il rapporto con Susanna viene definito un “impegno immenso” e “irrimediabile”. Pasolini riconosce che questo amore non è stato solo un affetto, ma l’unico strumento che gli ha permesso di “sentire la vita”, di darle una tinta e una forma. Tuttavia, nell’età adulta, questo schema è “finito”.

Ciò che resta è una “sopravvivenza”, una vita che rinasce “fuori dalla ragione”, ovvero nel caos di chi deve inventarsi un modo di stare al mondo dopo aver compreso che il suo baricentro affettivo è fuori dal tempo e dalle norme comuni.

La chiusura è un’invocazione che trascende la biografia per farsi mito:

“Ti supplico, ah, ti supplico: non voler morire

Sono qui, solo, con te, in un futuro aprile…”.

Non è solo la paura naturale della perdita di un genitore, ma il terrore della scomparsa dell’unico specchio che riflette la sua umanità senza distorsioni.

Chiedendo alla madre di restare in un “futuro aprile”, Pasolini esprime il desiderio di fermare il tempo in un eterno presente dove il figlio e la madre possano esistere come un’unità indissolubile, al riparo dalle tempeste di una storia e di una società che non sanno dove collocare la bellezza tragica della loro relazione.

La conclusione della poesia è un ritorno alla fragilità dell’infanzia. La supplica finale a non morire non è solo il timore della perdita, ma la paura del buio assoluto.

Se la madre muore, muore l’ultimo specchio in cui il poeta può vedersi come un essere umano degno d’amore. La madre è l’unica difesa contro l’ostilità di una società che non vuole accettare la bellezza della diversità.

La confessione che rompe il tabù

In un’epoca drasticamente diversa dalla nostra, dove l’omosessualità era marchiata come una patologia, Pasolini compie con questa poesia un atto di coraggio estremo.

La “supplica” non è solo una richiesta d’amore, ma una rivelazione del suo segreto più intimo. Svelando a lei la causa del suo comportamento, il poeta cerca di liberarsi da quell’amore assoluto e immaturo che lo ha reso schiavo.

È un momento di rottura necessario. Pasolini ha bisogno di amare gli altri, ma per farlo deve prima essere trasparente con l’unica persona che conta davvero.

Il suo pensiero rompeva violentemente il “bel sogno” dell’Italia di allora. Mentre la società si rifugiava in un perbenismo di facciata, Pasolini portava alla luce un racconto vero, tragico e contraddittorio.

La sua grandezza risiede proprio in questa fedeltà a se stesso: aver trasformato il proprio disagio in un valore altissimo.

In questa dialettica, la madre assume un ruolo universale, dando l’opportunità di celebrare la mamma come il simbolo di un’umanita che ha bisogno e chiede protezione.

La madre è il traghetto che dà vita al disagio per la troppa sensibilità trasmessa, ma è anche la scialuppa di salvataggio che non lo abbandona mai quando il mondo fuori diventa un incubo.

Oltre la diversità: una voce per ogni solitudine

La straordinaria forza di Supplica a mia madre risiede nella sua capacità di parlare a chiunque, non solo a chi vive una specifica condizione di diversità legata all’orientamento sessuale o all’emarginazione sociale.

Nei suoi versi, Pasolini dà voce a tutti coloro che nutrono un rapporto complicato con la propria esistenza, a chi sente quel “mal di vivere” che nasce dal non trovarsi mai completamente a casa nel mondo esterno.

La poesia diventa così un manifesto universale per chiunque percepisca l’esclusione, sia essa sociale, psicologica o spirituale, come un’ombra che accompagna i propri passi.

Il grido di Pasolini risuona oggi più forte che mai per tutti coloro che combattono contro il senso di inadeguatezza in un’epoca dominata dall’apparenza e dalla performance, dove ogni fragilità viene spesso vissuta come un fallimento.

In questo contesto, la madre rappresentata dal poeta è l’unico spazio sacro in cui è permesso essere imperfetti, essere sofferenti e, finalmente, essere se stessi senza maschere.

Per chi vive ai margini, per chi affronta il vuoto esistenziale o la fatica di adattarsi a ritmi e modelli che non gli appartengono, l’amore materno descritto in questo componimento non è solo un semplice affetto familiare, ma si trasforma in un vero e proprio atto di resistenza.

È il luogo della tregua dove la battaglia quotidiana contro il mondo esterno può finalmente fermarsi, diventando uno spazio di legittimazione profonda dove il dolore non deve essere giustificato o spiegato, ma viene semplicemente accolto.

Pier Paolo Pasolini ci insegna che la mamma è il ponte verso la vita non perché ha il compito di renderci uguali agli altri o conformi alla massa, ma perché ci dona la forza di accettare la nostra unicità, anche quando questa ci isola o ci rende incomprensibili agli occhi della folla.

La sua supplica è dunque un invito a proteggere quel nucleo di amore primordiale che ci permette di non soccombere alla confusione di una vita che troppo spesso rinasce fuori dalla ragione.

In conclusione, questa poesia non deve essere considerata solo un documento storico o biografico legato alla vita tormentata di un grande intellettuale, ma va letta come una scialuppa di salvataggio lanciata nel mare agitato della contemporaneità.

Ci ricorda che l’amore, nella sua forma più pura e complessa, è l’unico territorio rimasto dove la nostra diversità smette di essere un peso o una vergogna per diventare la nostra identità più autentica. Leggere oggi questo testo significa onorare il coraggio di restare umani in un mondo che spesso ci vorrebbe automi senza cuore.

Significa riconoscere che finché esiste un’anima capace di conoscerci dal di dentro, non saremo mai davvero soli, nemmeno nel più buio dei nostri inverni interiori.

È un inno alla vita che resiste attraverso lo sguardo di chi ci ha messo al mondo e continua, con la sua sola presenza, a garantirci il diritto fondamentale di esistere e di essere amati.