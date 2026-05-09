Festa della Mamma: le 21 poesie più belle da dedicare con amore alle mamme

Poesie della Festa della Mamma, per rendere omaggio a una donna speciale. Non c’è niente di più emozionante che dedicare una poesia ad una mamma, il cui sentimento è stato da sempre stato uno dei temi più ricorrenti nei versi degli scrittori di tutto il mondo, soprattutto per i grandi poeti che hanno celebrato la figura della madre attraverso le loro parole.

Dedicare una poesia alla mamma è un gesto romantico che richiama un po’ quel momento in cui da piccoli tornavamo da scuola con il “lavoretto” nella borsa, quel momento in cui in piedi sulla sedia si recitava la filastrocca della maestra e si mostrava con tanto orgoglio il lavorino creato in classe. Oggi, da adulti è possibile rinnovare quella tradizione e rendere omaggio alla nostra mamma attraverso versi e poesie d’autore.

Vi proponiamo le più belle poesie e filastrocche per la Festa della Mamma, versi scritti da grandi autori della letteratura proprio su questo tema. Un omaggio letterario a tutte le mamme, che può essere accompagnato da un regalo speciale.

Poesie per la festa della mamma, versi di pura emozione da donare

La Festa della Mamma è l’occasione perfetta per dire grazie con il cuore. E cosa c’è di più emozionante di una poesia? Che sia scritta da grandi autori o composta con parole semplici e sincere, una poesia per la mamma riesce a esprimere amore, gratitudine e dolcezza come nient’altro.

Vi proponiamo un’antologia delle più belle poesie da dedicare alla mamma, da quelle classiche a quelle moderne, perfette per un biglietto, un messaggio o una sorpresa speciale.

Scopri le più belle poesie per la Festa della Mamma più toccanti e scegli quella che parla davvero di voi.

1. La madre, Giuseppe Ungaretti



E il cuore quando d’un ultimo battito

avrà fatto cadere il muro d’ombra

per condurmi, Madre, sino al Signore,

come una volta mi darai la mano.



In ginocchio, decisa,

Sarai una statua davanti all’eterno,

come già ti vedeva

quando eri ancora in vita.



Alzerai tremante le vecchie braccia,

come quando spirasti

dicendo: Mio Dio, eccomi.



E solo quando m’avrà perdonato,

ti verrà desiderio di guardarmi.



Ricorderai d’avermi atteso tanto,

e avrai negli occhi un rapido sospiro.

2. Mia madre, Giovanni Pascoli



Zitti, coi cuori colmi,

ci allontanammo un poco.

Tra il nereggiar degli olmi

brillava il cielo in fuoco.

… Come fa presto sera,

o dolce madre, qui!

Vidi una massa buia

di là del biancospino:

vi ravvisai la thuia,

l’ippocastano, il pino…

… Or or la mattiniera

voce mandò il luì;

Tra i pigolìi dei nidi,

io vi sentii la voce

mia di fanciullo… E vidi,

nel crocevia, la croce.

… sonava a messa, ed era

l’alba del nostro dì:

E vidi la Madonna

dell’Acqua, erma e tranquilla,

con un fruscìo di gonna,

dentro, e l’odor di lilla.

… pregavo… E la preghiera

di mente già m’uscì!

Sospirò ella, piena

di non so che sgomento.

Io me le volsi: appena

vidi il tremor del mento.

… Come non è che sera,

madre, d’un solo dì?

Me la miravo accanto

esile sì, ma bella:

pallida sì, ma tanto

giovane! una sorella!

bionda così com’era

quando da noi partì.

3. Le Mani della Madre, Rainer Maria Rilke



Tu non sei più vicina a Dio

di noi; siamo lontani tutti. Ma tu hai stupende

benedette le mani.

Nascono chiare in te dal manto,

luminoso contorno:

io sono la rugiada, il giorno,

ma tu, tu sei la pianta.

4. Preghiera alla madre, Umberto Saba



Madre che ho fatto soffrire

(cantava un merlo alla finestra, il giorno

abbassava, sì acuta era la pena

che morte a entrambi io m’invocavo) madre

ieri in tomba obliata,

oggi rinata; presenza,

che dal fondo dilaga quasi vena

d’acqua, cui dura forza reprimeva,

e una mano le toglie abile o incauta

l’impedimento;

presaga gioia io sento

il tuo ritorno, madre mia che ho fatto,

come un buon figlio amoroso, soffrire.

Pacificata in me ripeti antichi

moniti vani. E il tuo soggiorno un verde

giardino io penso, ove con te riprendere

può a conversare l’anima fanciulla,

inebbriarsi del tuo mesto viso,

sì che l’ali vi perda come al lume

una farfalla. È un sogno,

un mesto sogno; ed io lo so. Ma giungere

vorrei dove sei giunta, entrare dove

tu sei entrata

ho tanta gioia e tanta stanchezza!

farmi, o madre,

come una macchia dalla terra nata,

che in sé la terra riassorbe ed annulla.

Scopri le frasi più belle da dedicare alla mamma

5. A Mia Madre, Edmondo De Amicis



Non sempre il tempo la beltà cancella

o la sfioran le lacrime e gli affanni

mia madre ha sessant’anni e più la guardo

e più mi sembra bella.

Non ha un accento, un guardo, un riso

che non mi tocchi dolcemente il cuore.

Ah se fossi pittore, farei tutta la vita

il suo ritratto.

Vorrei ritrarla quando inchina il viso

perch’io le baci la sua treccia bianca

e quando inferma e stanca,

nasconde il suo dolor sotto un sorriso.

Ah se fosse un mio prego in cielo accolto

non chiederei al gran pittore d’Urbino

il pennello divino per coronar di gloria

il suo bel volto.

Vorrei poter cangiar vita con vita,

darle tutto il vigor degli anni miei

Vorrei veder me vecchio e lei…

dal sacrificio mio ringiovanita!

6. La madre, Victor Hugo



La madre è un angelo che ci guarda

che ci insegna ad amare!

Ella riscalda le nostre dita, il nostro capo

fra le sue ginocchia, la nostra anima

nel suo cuore: ci dà il suo latte quando

siamo piccini, il suo pane quando

siamo grandi e la sua vita sempre.

7. Supplica a Mia Madre, Pier Paolo Pasolini



È difficile dire con parole di figlio

ciò a cui nel cuore ben poco assomiglio.

Tu sei la sola al mondo che sa, del mio cuore,

ciò che è stato sempre, prima d’ogni altro amore.

Per questo devo dirti ciò ch’è orrendo conoscere:

è dentro la tua grazia che nasce la mia angoscia.

Sei insostituibile. Per questo è dannata

alla solitudine la vita che mi hai data.

E non voglio esser solo. Ho un’infinita fame

d’amore, dell’amore di corpi senza anima.

Perché l’anima è in te, sei tu, ma tu

sei mia madre e il tuo amore è la mia schiavitù:

ho passato l’infanzia schiavo di questo senso

alto, irrimediabile, di un impegno immenso.

Era l’unico modo per sentire la vita,

l’unica tinta, l’unica forma: ora è finita.

Sopravviviamo: ed è la confusione

di una vita rinata fuori dalla ragione.

Ti supplico, ah, ti supplico: non voler morire.

Sono qui, solo, con te, in un futuro aprile…

8. A tutte le donne, Alda Merini



Fragile, opulenta donna, matrice del paradiso

sei un granello di colpa

anche agli occhi di Dio

malgrado le tue sante guerre

per l’emancipazione.

Spaccarono la tua bellezza

e rimane uno scheletro d’amore

che però grida ancora vendetta

e soltanto tu riesci

ancora a piangere,

poi ti volgi e vedi ancora i tuoi figli,

poi ti volti e non sai ancora dire

e taci meravigliata

e allora diventi grande come la terra.

9. Maternità, Rabindranath Tagore



Da dove sono venuto?

Dove mi hai trovato?

Domandò il bambino a sua madre.

Ed ella pianse e rise allo stesso tempo

e stringendolo al petto gli rispose:

tu eri nascosto nel mio cuore, bambino mio,

tu eri il suo desiderio.



Tu eri nelle bambole della mia infanzia,

in tutte le mie speranze,

in tutti i miei amori, nella mia vita,

nella vita di mia madre,

tu hai vissuto.



Lo Spirito immortale che presiede nella nostra casa

ti ha cullato nel Suo seno in ogni tempo,

e mentre contemplo il tuo viso,

l’onda del mistero mi sommerge

perché tu che appartieni a tutti,

tu mi sei stato donato.



E per paura che tu fugga via

ti tengo stretto nel mio cuore.

Quale magia ha dunque affidato

il tesoro del mondo nelle mie esili braccia?

10. Consolazione, Gabriele d’ Annunzio



Non pianger più. Torna il diletto figlio

a la tua casa. È stanco di mentire.

Vieni; usciamo. Tempo è di rifiorire.

Troppo sei bianca: il volto è quasi un giglio.



Vieni; usciamo. Il giardino abbandonato

serba ancora per noi qualche sentiero.

Ti dirò come sia dolce il mistero

che vela certe cose del passato.



Ancóra qualche rose è ne’ rosai,

ancóra qualche timida erba odora.

Ne l’abbandono il caro luogo ancóra

sorriderà, se tu sorriderai.



Ti dirò come sia dolce il sorriso

di certe cose che l’oblìo afflisse.

Che proveresti tu se fiorisse

la terra sotto i piedi, all’improvviso?



Tanto accadrà, ben che non sia d’aprile.

Usciamo. Non coprirti il capo. È un lento

sol di settembre; e ancor non vedo argento

su ‘l tuo capo, e la riga è ancor sottile.



Perché ti neghi con lo sguardo stanco?

La madre fa quel che il buon figlio vuole.

Bisogna che tu prenda un po’ di sole,

un po’ di sole su quel viso bianco.



Bisogna che tu sia forte; bisogna

che tu non pensi a le cattive cose…

Se noi andiamo verso quelle rose,

io parlo piano, l’anima tua sogna.



Sogna, sogna, mia cara anima! Tutto,

tutto sarà come al tempo lontano.

Io metterò ne la tua pura mano

tutto il mio cuore. Nulla è ancor distrutto.



Sogna, sogna! Io vivrò de la tua vita.

In una vita semplice e profonda

io rivivrò. La lieve ostia che monda

io la riceverò da le tue dita.



Sogna, ché il tempo di sognare è giunto.

Io parlo. Di’: l’anima tua m’intende?

Vedi? Ne l’aria fluttua e s’accende

quasi il fantasma d’un april defunto.



Settembre (di’: l’anima tua m’ascolta?)

ha ne l’odore suo, nel suo pallore,

non so, quasi l’odore ed il pallore

di qualche primavera dissepolta.



Sogniamo, poi ch’è tempo di sognare.

Sorridiamo. È la nostra primavera,

questa. A casa, più tardi, verso sera,

vo’ riaprire il cembalo e sonare.



Quanto ha dormito, il cembalo! Mancava,

allora, qualche corda; qualche corda

ancora manca. E l’ebano ricorda

le lunghe dita ceree de l’ava.



Mentre che fra le tende scolorate

vagherà qualche odore delicato,

(m’odi tu?) qualche cosa come un fiato

debole di viole un po’ passate,



sonerò qualche vecchia aria di danza,

assai vecchia, assai nobile, anche un poco

triste; e il suono sarà velato, fioco,

quasi venisse da quell’altra stanza.



Poi per te sola io vo’ comporre un canto

che ti raccolga come in una cuna,

sopra un antico metro, ma con una

grazia che sia vaga e negletta alquanto.



Tutto sarà come al tempo lontano.

L’anima sarà semplice com’era;

e a te verrà, quando vorrai, leggera

come vien l’acqua al cavo de la mano.

Poesie per la mamma dolci e divertenti per grandi e bambini

La Festa della Mamma è un’occasione speciale per celebrare l’amore con leggerezza e dolcezza. Non servono sempre parole solenni o versi profondi: a volte basta una poesia semplice, allegra, magari con una rima simpatica, per strappare un sorriso e scaldare il cuore.

In questa sezione abbiamo raccolto le poesie per la mamma più dolci e divertenti, perfette sia per i più piccoli – da recitare a scuola o da scrivere su un biglietto – sia per gli adulti che vogliono dire “ti voglio bene” con un tocco giocoso e affettuoso. Ideali per un momento tenero in famiglia, da condividere anche sui social.

11. Per la mamma, Gianni Rodari



Filastrocca delle parole:

si faccia avanti chi ne vuole.

Di parole ho la testa piena,

come dentro ‘la luna’ e ‘la balena’.

Ma le più belle che ho nel cuore,

le sento battere: ‘mamma’, ‘amore’.

12. Festa della Mamma , Stephen Littleword



Per la tua festa dolce mamma

ho raccolto i fiori più belli del nostro giardino

ho colorato il disegno più speciale

ho cercato tra i ricordi la storia più bella.

Tutto questo per fartene dono,

anche se, il fiore più bello, i colori più accesi,

e la storia più speciale nella mia vita,

sei tu, mamma!

Auguri, è la tua festa!

13. La mamma, Roberto Piumini



Due braccia che m’abbracciano,

due labbra che mi baciano,

due occhi che mi guardano,

e mani che accarezzano

sento un buon odore

e sento un bel sapore:

la mamma e’ questo per me

e molto altro ancora:

la mamma e’ una dolcissima signora.

14. Grazie mamma , Judith Bond



Grazie mamma

perché mi hai dato

la tenerezza delle tue carezze,

il bacio della buona notte,

il tuo sorriso premuroso,

la dolce tua mano che mi dà sicurezza.

Hai asciugato in segreto le mie lacrime,

hai incoraggiato i miei passi,

hai corretto i miei errori,

hai protetto il mio cammino,

hai educato il mio spirito,

con saggezza e con amore

mi hai introdotto alla vita.

E mentre vegliavi con cura su di me

trovavi il tempo

per i mille lavori di casa.

Tu non hai mai pensato

di chiedere un grazie.

Grazie mamma.

15. La mamma, Ada Negri



La mamma non è più giovane

e ha già molti capelli

grigi: ma la sua voce è squillante

di ragazzetta e tutto in lei è chiaro

ed energico: il passo, il movimento,

lo sguardo, la parola.

16. Mi ha fatto la mia mamma di Gianni Rodari



Persone male informate

O più bugiarde del diavolo

Dicono che tu sei nato

Sotto a una foglia di cavolo!



Persone male informate

O più bugiarde del diavolo

Dicono che sono nato

Sotto a una foglia di cavolo!



Altri maligni invece

Sostengono senza vergogna

Che sei venuto al mondo

A bordo di una cicogna!



Altri maligni invece

Sostengono senza vergogna

Che sono venuto al mondo

A bordo di una cicogna!



Se mamma ti ha comperato

Come taluni pretendono

Dimmi: dov’è il negozio

Dove i bambini si vendono?



Se mamma mi ha comperato

Come taluni pretendono

Diteci: dov’è il negozio

Dove i bambini si vendono?



Tali notizie sono

Prive di fondamento:

Ti ha fatto la tua mamma

E devi essere contento!



Tali notizie sono

Prive di fondamento:

Mi ha fatto la mia mamma

E sono molto contento!

Tali notizie sono

Prive di fondamento:

Mi ha fatto la mia mamma

E sono molto contento!

E sono molto contento!

Poesie da dedicare alle mamme profonde e ricche di significato

Ci sono poesie che non servono solo a festeggiare, ma anche a ricordare. Alcuni versi hanno la forza di scavare nell’anima e raccontare quel legame unico, profondo, che ci unisce alla mamma ben oltre il tempo e la presenza fisica.

Questa selezione raccoglie poesie intense, ricche di significato, perfette da dedicare a tutte le mamme: a quelle che ci accompagnano ogni giorno e a quelle che vivono ormai nei nostri ricordi.

Parole che abbracciano il cuore, consolano e rendono omaggio a chi ci ha dato la vita. Un modo per sentirle vicine, ancora una volta, attraverso la forza della poesia.

17. Lettera Alla Madre, Salvatore Quasimodo



Mater dolcissima, ora scendono le nebbie, il Naviglio urta confusamente sulle dighe,

gli alberi si gonfiano d’acqua, bruciano di neve; non sono triste nel Nord:

non sono in pace con me, ma non aspetto perdono da nessuno,

molti mi devono lacrime da uomo a uomo.

So che non stai bene, che vivi come tutte le madri dei poeti,

povera e giusta nella misura d’amore per i figli lontani.

Oggi sono io che ti scrivo:

Finalmente, dirai, due parole di quel ragazzo che fuggì di notte

con un mantello corto e alcuni versi in tasca.

Povero, così pronto di cuore lo uccideranno un giorno in qualche luogo.

Certo, ricordo, fu da quel grigio scalo di treni lenti che

portavano mandorle

e arance, alla foce dell’Imera, il fiume pieno di gazze, di sale,

d’eucalyptus.

Ma ora ti ringrazio, questo voglio, ell’ironia che hai messo sul mio labbro,

mite come la tua. Quel sorriso m’ha salvato da pianti e da dolori.

E non importa se ora ho qualche lacrima per te, per tutti quelli che come te

aspettano, e non sanno che cosa.

Ah, gentile morte, non toccare l’orologio in cucina che batte

sopra il muro

tutta la mia infanzia è passata sullo smalto del suo quadrante,

su quei fiori dipinti: non toccare le mani, il cuore dei vecchi.

Ma forse qualcuno risponde?

O morte di pietà, morte di pudore.

Addio, cara, addio, mia dolcissima Mater.

18. Madre, Kahlil Gibran



La parola più bella sulle labbra del genere umano è madre

e la più bella invocazione è “madre mia”.

E’ la fonte dell’amore, della misericordia,

della comprensione, del perdono.

Ogni cosa in natura parla della madre

la stella sole è madre della terra

e le dà il suo nutrimento di calore;

non lascia mai l’universo nella sera

finché non abbia coricato la terra

al suono del mare e al canto melodioso

degli uccelli e delle acque correnti.

E questa terra è madre degli alberi e dei fiori.

Li produce, li alleva e li svezza.

Alberi e fiori diventano

madri tenere dei loro grandi frutti e semi.

La parola “madre” è nascosta nel cuore

e sale sulle labbra

nei momenti di dolore e di felicità,

come il profumo sale dal cuore della rosa

e si mescola

all’aria chiara e all’aria nuvolosa

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19. A mia madre, Eugenio Montale



Ora che il coro delle coturnici

ti blandisce nel sonno eterno, rotta

felice schiera in fuga verso i clivi

vendemmiati del Mesco, or che la lotta

dei viventi più infuria, se tu cedi

come un’ombra la spoglia

(e non è un’ombra,

o gentile, non è ciò che tu credi)

chi ti proteggerà? La strada sgombra

non è una via, solo due mani, un volto,

quelle mani, quel volto, il gesto d’una

vita che non è un’altra ma se stessa,

solo questo ti pone nell’eliso

folto d’anime e voci in cui tu vivi;

e la domanda che tu lasci è anch’essa

un gesto tuo, all’ombra delle croci.

20. La Ballata delle Madri, Pier Paolo Pasolini



Mi domando che madri avete avuto.

Se ora vi vedessero al lavoro in un mondo a loro sconosciuto, presi in un giro mai compiuto

d’esperienze così diverse dalle loro, che sguardo avrebbero negli occhi?

Se fossero lì, mentre voi scrivete il vostro pezzo, conformisti e barocchi,

o lo passate, a redattori rotti a ogni compromesso, capirebbero chi siete?



Madri servili, abituate da secoli a chinare senza amore la testa,

a trasmettere al loro feto l’antico, vergognoso segreto d’accontentarsi dei resti della festa.

Madri servili, che vi hanno insegnato come il servo può essere felice

odiando chi è, come lui, legato, come può essere, tradendo, beato,

e sicuro, facendo ciò che non dice.



È così che vi appartiene questo mondo: fatti fratelli nelle opposte passioni,

o le patrie nemiche, dal rifiuto profondo a essere diversi: a rispondere del selvaggio dolore di esser uomini.

21. La Madre, Ada Negri Sciara-Sciat, 23 ottobre 1911 Non piango, no. — So ben che tu non vuoi, figlio. Il cuore impietrò sotto le bende nere, il tacito cuor che non t’attende più. Non si piange sui caduti eroi. Un nome s’incavò nella memoria: Sciara-Sciat. — Là piombasti, in una pozza di sangue; e ti fu poi la testa mozza, figlio!... — Non piango, no. — Questa è la gloria.