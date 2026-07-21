Le parole di Dante: qual è il significato dell’aggettivo “serafico”?

Tra i molti aggettivi di straordinaria forza espressiva che costellano la Divina Commedia, serafico occupa un posto speciale. Dante Alighieri lo utilizza una sola volta in tutto il poema, nel Paradiso (XI, 37), ma questa unica occorrenza è sufficiente a consegnare alla lingua italiana un termine destinato a una lunga fortuna. Nel celebre passo dedicato ai due grandi fondatori degli ordini mendicanti, san Francesco e san Domenico, il poeta scrive:

«L'un fu tutto serafico in ardore;

l'altro per sapïenza in terra fue

di cherubica luce uno splendore.»

Analizziamo il termine grazie al Vocabolario Dantesco

In questi tre versi Dante racchiude un’intera concezione della santità cristiana. San Francesco viene definito «tutto serafico in ardore», mentre san Domenico è descritto come uno splendore di «cherubica luce». Non si tratta di semplici aggettivi ornamentali: ciascuno richiama uno dei più alti cori angelici e sintetizza le qualità spirituali che, secondo la tradizione teologica medievale, caratterizzano i due santi.

L’aggettivo serafico deriva dal latino seraphicus, a sua volta formato da seraph, adattamento latino dell’ebraico śārāf, termine che significa letteralmente “ardente”, “bruciante”. La radice ebraica richiama infatti il fuoco, elemento simbolico che attraversa tutta la tradizione biblica e cristiana. I serafini, gli angeli da cui deriva l’aggettivo, sono dunque gli “ardenti”, coloro che bruciano dell’amore di Dio e vivono immersi nella carità perfetta.

Il riferimento biblico fondamentale si trova nel libro del profeta Isaia, dove il veggente contempla il Signore circondato dai serafini che proclamano incessantemente: «Santo, santo, santo è il Signore degli eserciti». Nel corso dei secoli la riflessione teologica, soprattutto attraverso gli scritti attribuiti a Dionigi l’Areopagita e poi sviluppati da san Tommaso d’Aquino, attribuì ai serafini il grado più elevato della gerarchia angelica. Essi rappresentano il massimo ardore dell’amore verso Dio.

È proprio questa tradizione che Dante riprende nel canto XI del Paradiso. A pronunciare l’elogio di san Francesco è san Tommaso d’Aquino, domenicano, mentre nel canto successivo sarà san Bonaventura, francescano, a lodare san Domenico. Questo scambio di elogi tra appartenenti ai due ordini costituisce uno dei momenti più alti della Commedia e manifesta l’ideale di concordia tra due grandi esperienze spirituali.

Quando Dante scrive che san Francesco fu «tutto serafico in ardore», non intende dire semplicemente che fosse molto devoto. L’aggettivo esprime una partecipazione totale alla carità divina. Francesco non possiede soltanto un amore intenso: egli diventa quasi un serafino sulla terra, incarnando quella stessa fiamma spirituale che caratterizza il coro angelico più vicino a Dio.

L’avverbio «tutto» rafforza ulteriormente questa identificazione. Francesco è interamente, completamente, assolutamente serafico. Ogni aspetto della sua vita è dominato dall’ardore della carità. La sua povertà, la sua predicazione, il suo rapporto con gli uomini, con gli animali e con l’intera creazione nascono da questo amore totale.

L’aggettivo acquista ancora maggiore significato se viene confrontato con cherubico, utilizzato nel verso successivo per san Domenico. Secondo la teologia medievale, i cherubini rappresentano soprattutto la sapienza, mentre i serafini simboleggiano l’amore. San Tommaso d’Aquino sintetizza efficacemente questa distinzione nella Summa Theologiae: «Cherubim denominatur a scientia… Seraphim vero denominatur ab ardore caritatis», cioè “Il cherubino prende il nome dalla conoscenza… il serafino invece dall’ardore della carità”.

Dante costruisce così un perfetto parallelismo. Francesco è il santo dell’amore ardente; Domenico è il santo della sapienza luminosa. Non si tratta di una contrapposizione, ma di una complementarità. La Chiesa ha bisogno sia della carità infuocata sia dell’intelligenza illuminata. I due santi incarnano insieme le due grandi vie attraverso cui l’uomo può avvicinarsi a Dio.

Dal punto di vista stilistico, serafico è un evidente cultismo. Dante recupera direttamente la forma latina, inserendola nella lingua volgare con naturalezza. Questo procedimento è tipico della sua straordinaria capacità di fondere il patrimonio classico, biblico e medievale all’interno di un italiano ancora in formazione. Ogni latinismo scelto dal poeta risponde a precise esigenze espressive. In questo caso nessun’altra parola avrebbe potuto condensare con la stessa efficacia il complesso universo simbolico legato ai serafini.

L’importanza di questa unica occorrenza nella Commedia è testimoniata anche dalla fortuna successiva dell’aggettivo. Nei secoli seguenti serafico entra stabilmente nel lessico religioso e letterario italiano. San Francesco stesso verrà frequentemente chiamato il Serafico Padre, mentre l’Ordine francescano sarà definito Ordine Serafico proprio in virtù dell’immagine proposta da Dante e consolidata dalla tradizione.

Con il tempo il significato della parola si è progressivamente ampliato. Oltre al valore originario, che indica ciò che possiede le qualità proprie dei serafini, serafico ha assunto anche un’accezione figurata. Oggi si parla di un sorriso serafico, di un volto serafico, di una calma serafica per indicare un’espressione di perfetta serenità, pace interiore e distacco dalle preoccupazioni terrene.

Questa evoluzione semantica è particolarmente interessante. Mentre in Dante il termine richiama soprattutto il fuoco dell’amore divino, nell’italiano moderno esso evoca prevalentemente la tranquillità, la dolcezza e la beatitudine. Le due accezioni non sono però in contraddizione. Nella tradizione cristiana il massimo amore per Dio conduce infatti anche alla massima pace interiore. L’ardore della carità non è agitazione, ma perfetta armonia dello spirito.

Non è raro, ad esempio, leggere espressioni come «continuava a sorridere con aria serafica» oppure «accettò la notizia con una serenità serafica». In questi casi l’aggettivo conserva un’eco religiosa, pur essendo ormai pienamente inserito nel linguaggio comune. La sua origine dantesca e teologica rimane spesso ignota a chi lo utilizza, ma continua a conferire alla parola una particolare nobiltà espressiva.

È interessante osservare come la cultura medievale attribuisse ai diversi cori angelici qualità ben precise, trasformandoli in modelli simbolici. I serafini rappresentano l’amore, i cherubini la conoscenza, i troni la stabilità della giustizia divina e così via. Dante conosce perfettamente questa complessa gerarchia e la utilizza come chiave interpretativa delle figure umane. I santi diventano così il riflesso terreno delle perfezioni angeliche.

L’aggettivo serafico dimostra inoltre una caratteristica fondamentale della poesia dantesca: la capacità di concentrare un vastissimo patrimonio culturale in una sola parola. Per comprendere pienamente quel semplice aggettivo occorre conoscere la Bibbia, la teologia medievale, la gerarchia degli angeli e la spiritualità francescana. Eppure il lettore, anche senza possedere tutte queste conoscenze, percepisce immediatamente l’intensità dell’immagine grazie alla straordinaria efficacia poetica del verso.

La fortuna della parola nella letteratura successiva conferma la forza della scelta dantesca. Poeti, predicatori, mistici e scrittori continueranno a utilizzare serafico per evocare una spiritualità fondata sull’amore assoluto. Ancora oggi il termine conserva un registro elevato e letterario, capace di suggerire una dimensione di purezza, elevazione morale e intensa partecipazione spirituale.

L’aggettivo serafico, pur comparendo una sola volta nella Divina Commedia, rappresenta uno degli esempi più riusciti della straordinaria densità semantica della lingua di Dante. Derivato dal latino seraphicus e, più remotamente, dall’ebraico śārāf, esso richiama il fuoco dei serafini e diventa il simbolo dell’ardore della carità incarnato da san Francesco d’Assisi. Attraverso questo termine Dante non si limita a lodare un santo, ma propone un modello universale di amore capace di consumare ogni egoismo e di avvicinare l’uomo a Dio.

La successiva evoluzione del vocabolo, che oggi indica anche una serenità profonda e luminosa, dimostra ancora una volta come la grande poesia possa lasciare un’impronta duratura nella lingua, trasformando una singola parola in un patrimonio condiviso dalla cultura italiana.