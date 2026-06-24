Le parole di Dante: stai attento al “greppo”

La Divina Commedia di Dante Alighieri rappresenta uno dei più straordinari patrimoni linguistici della letteratura italiana. Nelle sue terzine convivono parole di uso comune e termini rari, vocaboli provenienti dal latino e dal volgare, espressioni tecniche e invenzioni poetiche. Tra queste parole merita attenzione «greppo», un termine che compare nell’Inferno e che oggi è quasi…

La Divina Commedia di Dante Alighieri rappresenta uno dei più straordinari patrimoni linguistici della letteratura italiana. Nelle sue terzine convivono parole di uso comune e termini rari, vocaboli provenienti dal latino e dal volgare, espressioni tecniche e invenzioni poetiche. Tra queste parole merita attenzione «greppo», un termine che compare nell’Inferno e che oggi è quasi del tutto scomparso dall’italiano corrente, pur conservando un notevole interesse linguistico e letterario.

Il passo in cui Dante utilizza questo vocabolo si trova nel trentesimo canto dell’Inferno:

«Qui li trovai - e poi volta non dierno -»,

rispuose, «quando piovvi in questo greppo,

e non credo che dieno in sempiterno.»

(Inferno, XXX, 94-96)

Cosa descrive Dante Alighieri nella decima bolgia?

Nel contesto del canto, il termine indica la decima bolgia dell’ottavo cerchio infernale, il luogo in cui sono puniti i falsari. Tuttavia, il significato originario della parola è diverso e rinvia a un elemento del paesaggio naturale: una parte scoscesa di un’altura, una costa ripida, un pendio accidentato o un terreno aspro e difficile da percorrere.

Questa duplice dimensione, concreta e simbolica, rende il vocabolo particolarmente interessante.

L’origine della parola

La voce greppo appartiene al lessico antico italiano e ha conosciuto una discreta diffusione soprattutto nelle regioni dell’Italia centrale. I dizionari storici la definiscono generalmente come un terreno in forte pendenza, una scarpata, un ciglio ripido o una balza.

Il termine evoca immediatamente un paesaggio irregolare, difficile da attraversare, caratterizzato da asperità e dislivelli.

Nella lingua parlata di alcune zone rurali italiane, soprattutto della Toscana e dell’Appennino, la parola è sopravvissuta fino a tempi relativamente recenti. Ancora oggi può capitare di incontrarla in alcuni dialetti o in testi che descrivono ambienti montani e collinari.

Per Dante, cresciuto in una Toscana caratterizzata da colline, vallate e pendii scoscesi, il termine doveva risultare particolarmente familiare.

Il «greppo» nell’Inferno

Quando Dante utilizza questa parola nel trentesimo canto dell’Inferno, il significato si amplia e assume una dimensione simbolica.

L’Inferno dantesco non è infatti un semplice luogo di punizione. È una costruzione complessa, dotata di una geografia precisa, fatta di fossati, argini, ponti, dirupi, rupi e precipizi.

Per descrivere questo universo il poeta ha bisogno di un lessico capace di trasmettere al lettore una sensazione concreta di spazio. Il termine greppo contribuisce perfettamente a questo scopo.

La parola richiama immediatamente l’idea di un luogo aspro, difficile e inospitale. Non si tratta di una semplice fossa o di una generica cavità, ma di uno spazio caratterizzato da una conformazione accidentata e ostile.

Attraverso una sola parola, Dante riesce a evocare un’intera atmosfera.

È una delle caratteristiche più affascinanti della sua scrittura: la capacità di trasformare termini appartenenti alla realtà quotidiana in strumenti poetici di grande forza evocativa.

La geografia morale della Commedia

Nel mondo della Divina Commedia, ogni elemento geografico possiede anche un significato morale.

Le salite del Purgatorio rappresentano il cammino verso la purificazione; la luminosità del Paradiso simboleggia la vicinanza a Dio; le profondità dell’Inferno corrispondono invece all’allontanamento dal bene.

Anche il greppo si inserisce in questa logica simbolica.

La sua natura aspra e scoscesa riflette la condizione spirituale delle anime che vi sono rinchiuse. I falsari, puniti nella decima bolgia, vivono immersi nella corruzione e nell’inganno. Il luogo che li ospita non può essere armonioso o accogliente: deve esprimere visivamente il disordine morale che essi hanno creato durante la loro vita terrena.

La geografia infernale diventa così una sorta di rappresentazione materiale del peccato. Uno degli aspetti più interessanti di greppo è la sua capacità evocativa. Molte parole moderne tendono a essere precise ma neutre. Dante, invece, sceglie spesso vocaboli che possiedono una forte carica immaginativa.

Quando leggiamo greppo, non pensiamo soltanto a una pendenza. Immaginiamo una parete rocciosa, un terreno difficile, un sentiero impervio. Sentiamo quasi la fatica del cammino e la durezza del paesaggio.

Questo effetto deriva dalla straordinaria sensibilità linguistica del poeta. Ogni parola è scelta non soltanto per il suo significato, ma anche per la sua capacità di suscitare immagini e sensazioni. In questo senso greppo rappresenta un perfetto esempio della ricchezza espressiva della lingua dantesca.

Il destino della parola nella lingua italiana

A differenza di molti vocaboli utilizzati da Dante, greppo non è riuscito a mantenere una presenza significativa nell’italiano moderno.

Oggi è considerato un termine letterario o regionale. La maggior parte dei parlanti preferisce utilizzare parole come:

pendio;

scarpata;

dirupo;

costa;

declivio;

balza.

Questi vocaboli hanno progressivamente sostituito greppo nell’uso comune.

Tuttavia, la parola continua a vivere grazie alla letteratura e alla tradizione culturale italiana. Chi legge Dante la incontra ancora e ne scopre la forza espressiva.

Il suo progressivo abbandono testimonia come il lessico di una lingua sia in continua evoluzione. Alcuni termini si conservano nei secoli, altri vengono sostituiti da parole nuove, mentre altri ancora sopravvivono soltanto nei testi letterari.

Studiare vocaboli come greppo significa entrare in contatto con una dimensione profonda della lingua italiana. Le parole antiche non sono semplici curiosità lessicali. Esse raccontano il modo in cui le generazioni passate osservavano il mondo e lo descrivevano.

Nel caso di greppo, emerge una stretta connessione con il paesaggio. Si tratta di una parola nata dall’esperienza concreta della natura, delle colline e dei sentieri. Dante la recupera e la trasforma in uno strumento poetico capace di descrivere perfino una regione dell’oltretomba.

Questa operazione rivela uno degli aspetti più affascinanti della Commedia: la capacità di fondere realtà e immaginazione, esperienza quotidiana e visione spirituale.

La parola «greppo», utilizzata da Dante Alighieri nel trentesimo canto dell’Inferno, indica originariamente una parte scoscesa di un’altura, un pendio ripido o una scarpata. Nella Divina Commedia il termine viene impiegato per designare una zona dell’Inferno, assumendo così un valore geografico e simbolico insieme.

Attraverso questo vocabolo antico, Dante dimostra ancora una volta la sua straordinaria maestria linguistica. Una semplice parola del paesaggio toscano diventa il mezzo per rappresentare la durezza morale e fisica del regno infernale. Sebbene oggi greppo sia quasi scomparso dall’uso comune, continua a vivere nelle pagine della Commedia, ricordandoci la ricchezza del patrimonio linguistico italiano e la capacità della poesia di trasformare le parole in immagini indimenticabili.