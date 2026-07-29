Le parole di Dante: “solecchio”… d’obbligo col sole estivo

La Divina Commedia rappresenta non soltanto uno dei massimi capolavori della letteratura mondiale, ma anche uno straordinario laboratorio linguistico nel quale Dante Alighieri sperimenta parole nuove, recupera vocaboli antichi e attribuisce nuova vita a termini provenienti dalla tradizione latina e volgare. Molte delle parole presenti nel poema compaiono una sola volta, ma sono sufficienti a…

La Divina Commedia rappresenta non soltanto uno dei massimi capolavori della letteratura mondiale, ma anche uno straordinario laboratorio linguistico nel quale Dante Alighieri sperimenta parole nuove, recupera vocaboli antichi e attribuisce nuova vita a termini provenienti dalla tradizione latina e volgare. Molte delle parole presenti nel poema compaiono una sola volta, ma sono sufficienti a testimoniare la ricchezza del lessico dantesco e la sua straordinaria capacità di scegliere sempre il vocabolo più preciso e più efficace per descrivere una situazione.

Tra queste vi è solecchio, sostantivo attestato una sola volta nella Commedia, precisamente nel XV canto del Purgatorio, dove indica il gesto di proteggere gli occhi dalla luce troppo intensa facendo ombra con la mano. È una parola oggi completamente scomparsa dall’uso comune, ma di grande interesse linguistico e poetico, perché racchiude in sé una vivace immagine concreta e una raffinata elaborazione lessicale.

Il termine compare nei celebri versi:

«Ond' io levai le mani inver' la cima

de le mie ciglia, e fecimi 'l solecchio,

che del soverchio visibile lima.»

(Purgatorio, XV, 13-15)

Quando la luce abbaglia Dante

La scena è di immediata comprensione. Dante viene investito da una luce tanto intensa da costringerlo a sollevare la mano davanti agli occhi per attenuarne lo splendore. Il poeta descrive questo gesto quotidiano con un vocabolo specifico: farsi il solecchio. In altre parole, egli costruisce con la mano una sorta di piccolo schermo che permette alla vista di sopportare l’eccesso di luce. È un’immagine semplice, quasi domestica, ma inserita nel contesto del Purgatorio assume un significato simbolico molto più profondo, poiché la luce rappresenta la progressiva vicinanza dell’anima alla verità divina.

Dal punto di vista lessicale, solecchio significa propriamente «schermo, riparo dal sole». Più precisamente indica quel riparo improvvisato che si ottiene portando la mano sopra gli occhi per proteggerli dall’abbagliamento. Ancora oggi ciascuno di noi compie spontaneamente questo gesto quando guarda verso un orizzonte molto luminoso o quando il sole è particolarmente forte. L’italiano moderno, tuttavia, non possiede più un sostantivo specifico per designarlo e ricorre a perifrasi come fare ombra con la mano, ripararsi gli occhi oppure schermare la vista. Dante, invece, disponeva di un termine preciso, capace di condensare in una sola parola l’intera azione.

Le note filologiche mostrano che solecchio non nasce con Dante. La parola è infatti documentata già nel latino medievale, dove compare, intorno al 1295, nella forma soliculum, con il significato di «struttura coperta da un telo che ripara dalla luce, baldacchino». Successivamente il termine è attestato anche nel volgare, ad esempio nella Cronica di Giovanni Villani, dove mantiene proprio il valore di riparo dal sole. Dante utilizza dunque una parola già esistente, ma la inserisce in un contesto completamente diverso, trasformando un oggetto materiale in un gesto quotidiano. Il baldacchino diventa, per così dire, la mano stessa dell’uomo, che costruisce istantaneamente un piccolo tetto davanti ai propri occhi.

Questa evoluzione semantica è estremamente interessante. Il significato originario indicava una struttura stabile, costruita per offrire protezione dal sole. Nel passo della Commedia, invece, il riparo è provvisorio, naturale e personale. Non è più un oggetto, ma un’azione. In pochi istanti la mano diventa un minuscolo baldacchino che permette alla vista di adattarsi alla luce. È una trasformazione linguistica che dimostra la straordinaria capacità dell’italiano medievale di trasferire immagini concrete da un ambito all’altro, conservandone intatto il valore figurativo.

Cosa ne pensano alcuni commentatori del Poema

Molto significativa è anche la spiegazione offerta dagli antichi commentatori della Commedia. Francesco da Buti, uno dei più importanti esegeti danteschi del Trecento, interpreta così il termine: «e fecemi solecchio; cioè riparo, come si fa per lo troppo splendore del Sole alli occhi». Egli osserva inoltre che quando la luce supera la capacità visiva dell’uomo, è necessario o chiudere gli occhi oppure costruire con la mano questo piccolo schermo protettivo.

La sua spiegazione contiene anche un’interessante osservazione etimologica: il vocabolo viene interpretato quasi come un «piccolo sole», capace di ridurre l’eccesso della luce fino a renderla proporzionata alle possibilità della vista umana. Pur non trattandosi di una vera etimologia scientifica, questa interpretazione rivela la sensibilità linguistica dei primi commentatori e il loro desiderio di cogliere ogni sfumatura della parola dantesca.

Il contesto poetico nel quale compare solecchio è altrettanto importante. Nel Purgatorio la luce assume progressivamente un ruolo centrale. A differenza dell’Inferno, dominato dall’oscurità e dalle tenebre, il secondo regno ultraterreno è caratterizzato da una luminosità crescente che accompagna il cammino di purificazione delle anime. Ogni balzo verso l’alto corrisponde a un avvicinamento simbolico a Dio, fonte della luce assoluta.

Quando Dante è costretto a farsi il solecchio, il gesto non indica soltanto una reazione fisiologica all’abbagliamento, ma rappresenta anche il limite naturale dell’uomo davanti allo splendore del divino. La vista umana non è ancora pienamente preparata a sostenere quella luce. È necessario schermarla, adattarla gradualmente, proprio come accade nel percorso spirituale che conduce dalla condizione terrena alla contemplazione finale di Dio.

Particolarmente raffinato è il verso conclusivo della terzina: «che del soverchio visibile lima.» Il verbo limare significa qui attenuare, smussare, ridurre. Il solecchio svolge dunque la funzione di eliminare il soverchio visibile, cioè l’eccesso di luminosità che impedisce agli occhi di vedere correttamente. Dante descrive un fenomeno fisico con straordinaria precisione: una quantità eccessiva di luce non migliora la visione, ma la ostacola. Occorre ridurla affinché l’occhio possa esercitare pienamente la propria funzione. Ancora una volta la realtà materiale diventa metafora della conoscenza spirituale: anche la verità più alta deve essere ricevuta gradualmente, secondo le capacità dell’uomo.

Dal punto di vista linguistico, solecchio rappresenta un bellissimo esempio della ricchezza del lessico medievale italiano. Oggi tendiamo a descrivere molti gesti quotidiani attraverso espressioni analitiche, mentre l’italiano antico disponeva spesso di parole specifiche per indicare azioni molto precise. La perdita di vocaboli come solecchio testimonia un processo di semplificazione del lessico che ha interessato tutte le lingue moderne. Tuttavia questi termini conservano un enorme valore storico, perché documentano il modo in cui i nostri antenati osservavano e nominavano la realtà.

È interessante notare come il verbo corrispondente, farsi il solecchio, sia costruito riflessivamente. Non si dice semplicemente fare il solecchio, ma farselo, quasi a sottolineare il carattere personale e immediato del gesto. Ognuno costruisce il proprio piccolo riparo, adattandolo alla posizione del sole e alla propria visuale. La lingua registra così anche il carattere individuale dell’esperienza.

Studiare una parola come solecchio significa comprendere quanto profondamente Dante sapesse unire precisione linguistica e valore simbolico. Nulla nel suo lessico è casuale. Anche un termine apparentemente umile, riferito a un gesto quotidiano, acquista nel poema una densità straordinaria. Il lettore vede il poeta che porta la mano alla fronte, percepisce quasi fisicamente l’intensità della luce e, nello stesso tempo, comprende che quella luce è il segno di una realtà spirituale infinitamente più grande. È proprio questa capacità di trasformare il concreto in simbolo universale che rende la lingua della Divina Commedia inesauribile.

Oggi solecchio appartiene ai vocabolari storici e agli studi filologici, ma continua a esercitare un fascino particolare. È una parola che racconta insieme la storia della lingua italiana, l’evoluzione del lessico medievale e la straordinaria sensibilità poetica di Dante Alighieri.

Recuperarla significa non soltanto riscoprire un vocabolo dimenticato, ma anche apprezzare quella precisione espressiva che ha fatto della Commedia uno dei monumenti linguistici più importanti della nostra tradizione. Attraverso una semplice mano sollevata davanti agli occhi, Dante riesce infatti a evocare contemporaneamente un gesto quotidiano, un fenomeno naturale e una profonda verità spirituale: l’uomo può avvicinarsi alla luce della conoscenza solo gradualmente, preparando lo sguardo a contemplare ciò che, in un primo momento, appare ancora troppo luminoso per essere sostenuto.