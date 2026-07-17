Le parole di Dante: scopriamo il significato di “procella”

Tra i numerosi latinismi che impreziosiscono il lessico della Divina Commedia, uno dei più suggestivi è certamente procella, termine che Dante Alighieri impiega nel Paradiso (XXXI, 30) con una forza espressiva che supera di gran lunga il suo significato letterale. La parola, oggi quasi esclusivamente confinata alla lingua poetica e letteraria, deriva direttamente dal latino…

Tra i numerosi latinismi che impreziosiscono il lessico della Divina Commedia, uno dei più suggestivi è certamente procella, termine che Dante Alighieri impiega nel Paradiso (XXXI, 30) con una forza espressiva che supera di gran lunga il suo significato letterale. La parola, oggi quasi esclusivamente confinata alla lingua poetica e letteraria, deriva direttamente dal latino procella, cioè “tempesta”, “burrasca”, “fortuna di mare”. Tuttavia, nel capolavoro dantesco essa acquista un valore profondamente simbolico, diventando la rappresentazione del turbamento dell’uomo, della precarietà della condizione terrena e dell’inquietudine che accompagna l’esistenza umana.

Il celebre passo recita:

«Oh trina luce che 'n unica stella

scintillando a lor vista, sì li appaga!

guarda qua giuso a la nostra procella!»

Siamo ormai nelle battute finali del Paradiso. Dante contempla la candida rosa dei beati e, rivolgendosi alla Trinità, invoca lo sguardo misericordioso di Dio sulla Terra, definita appunto “la nostra procella”. È una sola parola, ma racchiude un universo di significati.

Dante Alighieri e un latinismo in Paradiso

Nel senso proprio, procella indica una violenta burrasca marina, una tempesta capace di sconvolgere il mare e mettere in pericolo le navi. È un vocabolo tipicamente latino, presente nella poesia classica e nella prosa filosofica, dove spesso diventa metafora delle avversità della vita. Dante recupera questo patrimonio culturale e lo inserisce all’interno della propria visione cristiana del mondo, trasformando la tempesta naturale nella rappresentazione della condizione umana.

La scelta del termine non è casuale. Dante avrebbe potuto utilizzare parole italiane già diffuse come tempesta, fortuna, burrasca o fortuna di mare. Preferisce invece il latinismo procella, che possiede una sonorità più austera e solenne e richiama immediatamente il linguaggio della tradizione classica e della filosofia medievale. Questa scelta lessicale contribuisce a innalzare il tono del passo, rendendo ancora più evidente il contrasto tra la serenità perfetta del Paradiso e il caos della Terra.

Il significato figurato della parola è quello che maggiormente interessa Dante. La “procella” non è infatti soltanto una tempesta atmosferica, ma il profondo turbamento dello spirito, l’agitazione morale, politica e religiosa nella quale vive l’umanità. Dal Paradiso la Terra appare come un mare in continuo sconvolgimento, agitato dalle passioni, dalle guerre, dalle ingiustizie e dai peccati degli uomini. L’immagine della burrasca diventa così una sintesi potentissima della storia umana.

La metafora della navigazione attraversa l’intera Divina Commedia. Fin dall’inizio del poema il viaggio è concepito come una traversata difficile. Celebre è il passo del Purgatorio (VI, 76-78), dove Dante paragona l’Italia a una nave senza timoniere:

«Ahi serva Italia, di dolore ostello,

nave sanza nocchiere in gran tempesta,

non donna di province, ma bordello!»

Anche qui la tempesta rappresenta il disordine politico e morale. L’immagine della nave in balìa delle onde costituisce una metafora antichissima, già presente nella letteratura greca e latina. Platone, Cicerone, Seneca e numerosi altri autori avevano utilizzato la navigazione come simbolo della vita dello Stato o dell’esistenza individuale. Dante raccoglie questa lunga tradizione e la rinnova con la propria straordinaria capacità poetica.

Il termine procella richiama inoltre uno dei principali riferimenti filosofici dell’autore: Boezio. Nella Consolazione della filosofia, opera che Dante conosceva profondamente, compare infatti l’immagine dell’umanità agitata dal mare della fortuna:

«Homines quatimur fortunae salo»,

cioè “gli uomini siamo scossi dal mare della fortuna”. La metafora marina diventa così il simbolo dell’instabilità della vita terrena, continuamente esposta ai mutamenti della sorte. Dante riprende questa visione, ma la inserisce in una prospettiva teologica più ampia: la tempesta non è semplicemente il risultato del caso o della fortuna, bensì la conseguenza della lontananza dell’uomo da Dio.

Lo stesso Dante aveva già utilizzato questa immagine nella sua opera latina Monarchia, dove scrive:

“O genus humanum, quantis procellis atque iacturis quantisque naufragiis agitari te necesse est…”

(“O genere umano, da quante tempeste, da quante perdite e da quanti naufragi è necessario che tu sia agitato…”).

Qui la parola procellae assume già il valore metaforico che ritroveremo nel Paradiso. L’umanità appare come una nave continuamente sbattuta dai flutti perché incapace di trovare una direzione comune. La frammentazione politica, le lotte tra fazioni e l’assenza di un ordine universale sono descritte attraverso il linguaggio della navigazione.

Dal punto di vista linguistico, procella rappresenta uno dei numerosi cultismi presenti nella Commedia. Si tratta di parole recuperate direttamente dal latino senza passare attraverso l’evoluzione fonetica del volgare. Dante utilizza questi termini con grande consapevolezza, scegliendoli quando desidera conferire particolare solennità al discorso. Il risultato è una lingua straordinariamente ricca, nella quale convivono vocaboli popolari e latinismi raffinati, parole concrete e concetti filosofici.

Dopo Dante, il termine non conobbe una larga diffusione nella lingua comune. Rimase prevalentemente confinato nei volgarizzamenti, cioè nelle traduzioni in volgare di opere latine, e nella poesia colta. Sarà soprattutto Francesco Petrarca a recuperarlo più volte nel Canzoniere e nelle altre sue opere. Celebre è il verso della canzone Vergine bella, che di sol vestita, dove ricompare la rima stella : procella, probabilmente proprio in omaggio al passo dantesco del Paradiso. È un esempio significativo di come Petrarca dialoghi continuamente con Dante, riprendendone immagini e soluzioni linguistiche.

Dal punto di vista stilistico, procella possiede una forza evocativa superiore rispetto al semplice sinonimo tempesta. Quest’ultimo descrive prevalentemente il fenomeno meteorologico; procella, invece, richiama immediatamente la tradizione classica, la navigazione, il naufragio e il destino umano. In una sola parola convivono il mare in burrasca, la fragilità dell’uomo e il bisogno di una guida capace di condurre la nave in porto.

Questa ricchezza semantica spiega perché il vocabolo continui ancora oggi a essere utilizzato nella poesia e nella prosa letteraria. Espressioni come “la procella degli eventi”, “la procella della vita” o “la procella dell’animo” conservano una forza simbolica che il linguaggio quotidiano difficilmente riesce a eguagliare. Anche se il termine è ormai raro nella comunicazione comune, esso mantiene intatta la propria capacità evocativa.

L’immagine della tempesta possiede inoltre un valore universale. Ogni epoca conosce le proprie “procelle”: guerre, crisi economiche, conflitti politici, smarrimenti morali, sofferenze individuali. La parola utilizzata da Dante continua quindi a parlare anche al lettore contemporaneo. La “nostra procella” non è soltanto quella del Trecento, ma ogni situazione nella quale l’umanità sembra perdere la propria rotta.

È significativo che questa invocazione venga pronunciata proprio nel Paradiso, il regno della pace perfetta. Solo da quella prospettiva assoluta è possibile cogliere pienamente quanto agitata appaia la condizione terrestre. Il contrasto tra la quiete eterna dei beati e il mare tempestoso del mondo rende ancora più intensa la preghiera di Dante. Egli non guarda la Terra con disprezzo, ma con compassione, chiedendo alla Trinità di volgere lo sguardo verso quell’umanità continuamente scossa dalle proprie inquietudini.

Procella è molto più di un semplice latinismo. È una parola nella quale convergono la tradizione classica, la filosofia di Boezio, la riflessione politica della Monarchia e la straordinaria visione poetica della Divina Commedia. Attraverso questo vocabolo Dante riesce a condensare l’intera esperienza dell’uomo sulla Terra: un’esistenza spesso simile a una navigazione difficile, esposta ai venti della fortuna, alle onde del peccato e alle tempeste della storia.

La sua forza espressiva è tale che, a distanza di oltre sette secoli, quella semplice invocazione – «guarda qua giuso a la nostra procella!» – continua a commuovere il lettore, ricordandogli che la vita umana è fragile come una nave nel mare, ma anche che ogni tempesta può essere illuminata dalla speranza di un approdo sicuro.