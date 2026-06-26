Le parole di Dante: il significato del paradisiaco verbo “inleiare”

La Divina Commedia non è soltanto uno dei più grandi capolavori della letteratura mondiale: è anche un’opera che ha contribuito in maniera decisiva alla formazione della lingua italiana. Dante Alighieri non si limitò infatti a utilizzare il patrimonio lessicale del suo tempo, ma lo ampliò, lo trasformò e, in numerosi casi, inventò parole completamente nuove.…

La Divina Commedia non è soltanto uno dei più grandi capolavori della letteratura mondiale: è anche un’opera che ha contribuito in maniera decisiva alla formazione della lingua italiana. Dante Alighieri non si limitò infatti a utilizzare il patrimonio lessicale del suo tempo, ma lo ampliò, lo trasformò e, in numerosi casi, inventò parole completamente nuove. Tra le più affascinanti creazioni linguistiche del poeta figura il verbo «inleiare», un termine che compare nel Paradiso e che rappresenta uno degli esempi più alti della capacità dantesca di piegare la lingua alle esigenze della poesia e della teologia.

Il verbo appare nel XXII canto del Paradiso, quando Beatrice si rivolge a Dante con queste parole:

«Tu sè sì presso a l'ultima salute»,

cominciò Bëatrice, «che tu dei

aver le luci tue chiare e acute;

e però, prima che tu più t'inlei,

rimira in giù, e vedi quanto mondo

sotto li piedi già esser ti fei…»

(Paradiso, XXII, vv. 124-129)

Dante Alighieri, un maestro senza tempo

È uno dei momenti più solenni dell’intero poema. Dante sta ormai percorrendo gli ultimi cieli del Paradiso e si avvicina sempre più alla contemplazione di Dio. Prima che questa esperienza raggiunga il suo culmine, Beatrice lo invita a volgere ancora una volta lo sguardo verso la Terra, affinché possa comprendere quanto piccolo appaia ormai il mondo rispetto alla grandezza dell’universo divino.

In questo contesto compare il verbo «inleiare», una parola che non esisteva prima di Dante e che praticamente nessun autore utilizzerà dopo di lui. Un verbo costruito con straordinaria creatività Dal punto di vista linguistico, inleiare è un verbo derivato dal pronome femminile lei.

Il verbo significa letteralmente «entrare in Lei», dove Lei non indica una persona qualsiasi, ma la «ultima salute», cioè Dio stesso, che nella tradizione medievale poteva essere indicato anche attraverso un sostantivo femminile riferito alla beatitudine o alla salvezza. I commentatori spiegano infatti che t’inlei significa:

assimilarti a Dio;

partecipare della sua beatitudine;

entrare sempre più profondamente nella contemplazione divina;

condividere la sua intelligenza e la sua perfezione.

Si tratta dunque di un verbo che esprime un processo spirituale, un movimento dell’anima verso la completa unione con il Creatore.

Il significato teologico

La forza di questa parola emerge soprattutto sul piano teologico. Nel Paradiso Dante descrive un cammino di progressiva trasformazione dell’essere umano. Il pellegrino non si limita a osservare Dio da lontano. Man mano che sale attraverso i cieli, diventa sempre più simile a Lui. L’uomo non perde la propria identità, ma partecipa sempre più pienamente della luce divina.

È proprio questa partecipazione che Dante racchiude nel verbo inleiare. Non si tratta semplicemente di vedere Dio, ma di lasciarsi penetrare dalla sua presenza, fino a diventare capace di comprenderla e condividerla. Una sola parola riesce così a sintetizzare uno dei concetti più complessi della mistica cristiana. Un procedimento tipicamente dantesco L’invenzione di inleiare non rappresenta un caso isolato.

Dante costruisce frequentemente nuovi verbi aggiungendo il prefisso in- a sostantivi o pronomi.

Tra i più celebri troviamo:

inluiarsi, cioè circonfondersi in Lui;

intuarsi, entrare nel “tu” dell’altro;

indiarsi, diventare partecipi della natura divina.

Quest’ultimo è forse il neologismo più famoso della Divina Commedia. Nel Paradiso Dante scrive:

«Trasumanar significar per verba

non si poria…»

e poco dopo utilizza proprio il verbo indiarsi, cioè “diventare Dio” non nel senso di sostituirsi a Lui, ma di partecipare della sua natura attraverso la grazia.

Anche inleiare appartiene a questa straordinaria famiglia di verbi.

Essi non descrivono semplici azioni esteriori, ma trasformazioni interiori che il linguaggio ordinario non possedeva ancora gli strumenti per esprimere.

Quando la lingua non basta

La creazione di inleiare dimostra una caratteristica fondamentale della poesia di Dante. Il poeta è consapevole che alcune esperienze non possono essere raccontate utilizzando esclusivamente il lessico esistente. L’incontro con Dio, la contemplazione della luce eterna, la trasformazione dell’anima sono realtà nuove, che richiedono parole nuove.

In questo senso Dante anticipa un principio fondamentale della letteratura: quando la realtà cambia, anche la lingua deve rinnovarsi.vIl poeta diventa allora un creatore di vocaboli.

Non inventa parole per puro gusto dell’originalità, ma perché nessun termine tradizionale riuscirebbe a esprimere con sufficiente precisione ciò che desidera comunicare.

La potenza del prefisso «in-»

Uno degli elementi più interessanti del verbo è il prefisso in-.

Nella lingua italiana esso indica spesso un movimento verso l’interno:

incorporare;

infiltrare;

immergere;

introdurre.

Nel caso di inleiare, il movimento non è fisico ma spirituale.

L’anima entra progressivamente nella realtà divina.

Non è un semplice avvicinamento.

È una partecipazione sempre più profonda, una trasformazione dell’essere.

Il prefisso diventa quindi uno strumento capace di rendere dinamica un’esperienza mistica.

La modernità di un verbo medievale

Può sembrare sorprendente, ma inleiare possiede una straordinaria modernità. Oggi si parla spesso della difficoltà di esprimere emozioni profonde, esperienze spirituali o stati interiori complessi. Dante affrontava già questo problema sette secoli fa.

La sua risposta consisteva nell’arricchire la lingua. Invece di rinunciare a descrivere ciò che appariva ineffabile, inventava parole nuove. È una lezione ancora attuale. La lingua non è un sistema chiuso e immutabile. Ogni epoca produce nuovi termini per raccontare nuove realtà. Pensiamo ai neologismi della tecnologia, della medicina o delle scienze. Dante faceva qualcosa di analogo, ma nel campo della poesia e della spiritualità.

Una parola praticamente irripetibile

A differenza di molti altri neologismi danteschi entrati stabilmente nell’italiano, inleiare è rimasto un hapax, cioè una parola attestata una sola volta.

Ciò non ne diminuisce l’importanza, anzi, proprio la sua unicità ne accresce il fascino. Essa appartiene esclusivamente al mondo della Divina Commedia e conserva intatta la sua forza poetica. Ogni volta che il lettore incontra quel verbo percepisce di trovarsi davanti a qualcosa di irripetibile.

È come se Dante avesse costruito una parola destinata a vivere soltanto in quell’esatto momento del viaggio ultraterreno.

La lingua come esperienza spirituale

Uno degli insegnamenti più profondi offerti da inleiare riguarda il rapporto tra linguaggio e conoscenza. Per Dante la parola non serve soltanto a descrivere il mondo. Serve anche a trasformare chi legge.

Il lettore, seguendo il pellegrino attraverso il Paradiso, viene invitato a immaginare esperienze che superano i limiti della percezione umana. In questo senso, anche il linguaggio partecipa al cammino spirituale. Inventare un verbo significa aprire una nuova possibilità di pensiero.

I neologismi di Dante Alighieri

Il verbo «inleiare» rappresenta uno dei più raffinati esempi della creatività linguistica di Dante Alighieri. Nato dall’unione del prefisso in- con il pronome Lei, riferito simbolicamente a Dio, esso significa assimilarsi progressivamente alla beatitudine divina attraverso la contemplazione. Più che una semplice invenzione lessicale, inleiare è una straordinaria intuizione poetica e teologica: una parola capace di esprimere ciò che il linguaggio ordinario non riusciva ancora a dire.

Con questo neologismo Dante dimostra che la lingua non è un repertorio statico di vocaboli, ma uno strumento vivo, in continua evoluzione, capace di crescere insieme al pensiero umano. A distanza di oltre sette secoli, inleiare continua ad affascinare lettori, linguisti e studiosi perché testimonia come la poesia possa spingersi oltre i confini del linguaggio comune, creando parole nuove per raccontare le esperienze più alte dello spirito. È il segno della grandezza di Dante: un poeta che non si limitò a usare la lingua italiana, ma contribuì a inventarla, arricchirla e renderla capace di esprimere persino l’inesprimibile.