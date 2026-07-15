Le parole di Dante: “intreare” un verbo coniato dal Sommo Poeta

Tra le numerosissime innovazioni linguistiche introdotte da Dante Alighieri nella Divina Commedia, alcune sono entrate stabilmente nella lingua italiana, mentre altre sono rimaste preziose testimonianze della sua inesauribile creatività lessicale. Una di queste è il verbo intreare, un autentico conio dantesco che compare una sola volta nell’intera opera del poeta e che rappresenta uno degli…

Tra le numerosissime innovazioni linguistiche introdotte da Dante Alighieri nella Divina Commedia, alcune sono entrate stabilmente nella lingua italiana, mentre altre sono rimaste preziose testimonianze della sua inesauribile creatività lessicale. Una di queste è il verbo intreare, un autentico conio dantesco che compare una sola volta nell’intera opera del poeta e che rappresenta uno degli esempi più affascinanti della sua capacità di creare parole nuove per esprimere concetti teologici e filosofici difficilmente traducibili con il lessico esistente. Il verbo appare nel Paradiso, canto XIII, all’interno di uno dei passi dedicati al mistero della Trinità, e possiede un significato tanto preciso quanto profondamente simbolico: unirsi come terzo elemento fra altri due, diventare parte integrante di una perfetta comunione.

Dante e uno dei verbi da lui coniati

La parola deriva chiaramente dal numerale tre, preceduto dal prefisso in-, che suggerisce l’idea dell’ingresso, dell’inserimento, della partecipazione. Letteralmente, dunque, intrearsi significa “entrare nel tre”, “diventare il terzo elemento di una realtà composta da tre parti”. Non esisteva, prima di Dante, un verbo capace di esprimere con altrettanta efficacia questo particolare concetto, ed è proprio questa mancanza che il poeta colma attraverso una delle sue più felici invenzioni linguistiche.

Il celebre passo del Paradiso recita:

«Quella viva luce che sì mea

dal suo lucente, che non si disuna

da lui né da l'amor ch'a lor s'intrea,

per sua bontate il suo raggiare aduna,

quasi specchiato, in nove sussistenze,

etternalmente rimanendosi una.»

Siamo nel cuore della terza cantica, dove Dante affronta i più alti misteri della teologia cristiana. La “viva luce” rappresenta il Figlio, generato eternamente dal Padre; l’”amor ch’a lor s’intrea” è lo Spirito Santo, che procede dal Padre e dal Figlio e costituisce la terza Persona della Trinità. È proprio qui che compare il verbo s’intrea, il quale indica l’azione dello Spirito Santo che non si limita ad affiancarsi alle altre due Persone divine, ma entra nella loro perfetta comunione, mantenendo insieme distinzione personale e assoluta unità di natura.

La scelta del verbo è straordinariamente felice. Dante avrebbe potuto scrivere semplicemente “si unisce”, “si aggiunge” oppure “si accompagna”. Nessuna di queste espressioni, però, avrebbe reso con altrettanta precisione il mistero teologico della Trinità. Intrearsi non significa infatti aggiungersi dall’esterno, ma entrare a far parte di una relazione già esistente senza alterarne l’armonia. Il verbo racchiude in sé il numero tre, trasformandolo in un’azione dinamica, viva, capace di descrivere un rapporto eterno e perfetto.

La genialità linguistica di Dante emerge proprio in questi casi. Egli non crea parole nuove per semplice gusto dell’originalità, ma perché la lingua esistente gli appare insufficiente a rappresentare determinate realtà. Quando il lessico tradizionale non basta, il poeta costruisce nuovi vocaboli seguendo le regole della formazione delle parole italiane, dando vita a termini perfettamente comprensibili nel loro significato anche se completamente nuovi.

Dal punto di vista morfologico, intreare è un verbo costruito con assoluta coerenza. Il prefisso in- indica movimento verso l’interno, mentre la base tre mantiene evidente il riferimento numerico. Il risultato è un verbo che suggerisce immediatamente l’idea di un ingresso nella triade, di una partecipazione alla realtà ternaria.

Il grande commentatore medievale Francesco da Buti comprese perfettamente questa sfumatura quando spiegò il verso dantesco scrivendo:

«Cioè lo quale Spirito Santo… intrea; cioè è terzia persona.»

L’interpretazione di Buti è estremamente significativa perché dimostra come i lettori più vicini a Dante cogliessero immediatamente il valore tecnico e teologico del neologismo. Intreare significa precisamente essere la terza Persona, entrare nella relazione trinitaria come elemento indispensabile e costitutivo.

L’invenzione di Dante ebbe una fortuna limitata nella lingua comune, ma non scomparve completamente. Alcuni autori successivi ripresero il verbo proprio per il suo forte valore simbolico. Tra questi figura Giuseppe Mazza, che scrive:

«Aura di Dio, spirabil nume, Amore,

che nel gemino fonte ardi e t’intrei…»

Anche in questo caso il verbo conserva il riferimento allo Spirito Santo e alla sua presenza all’interno della relazione tra il Padre e il Figlio. Si tratta dunque di un uso consapevolmente dantesco, che richiama direttamente il lessico della Commedia.

Il fatto che intreare sia rimasto confinato quasi esclusivamente all’ambito letterario e teologico non ne diminuisce l’importanza. Al contrario, esso rappresenta uno dei migliori esempi della straordinaria capacità creativa della lingua italiana medievale e, soprattutto, del ruolo svolto da Dante nella sua formazione.

La Divina Commedia è infatti uno dei più grandi laboratori linguistici della storia europea. Dante non si limita a utilizzare il patrimonio lessicale del suo tempo, ma lo amplia continuamente. Molti vocaboli oggi comunissimi devono la loro fortuna proprio alla sua opera. Altri, come intreare, non hanno avuto la stessa diffusione, ma rimangono testimonianze preziose della libertà inventiva del poeta.

È importante osservare che Dante crea sempre parole motivate. I suoi neologismi non risultano mai arbitrari o oscuri. Essi nascono da procedimenti perfettamente trasparenti, basati sull’etimologia, sulla derivazione e sulla composizione. Chi legge intreare comprende immediatamente il riferimento al numero tre, anche senza aver mai incontrato prima il verbo. Questa trasparenza rappresenta uno dei segreti della straordinaria efficacia del lessico dantesco.

Dal punto di vista filosofico, il verbo possiede anche un valore simbolico più ampio. Il numero tre occupa infatti una posizione centrale nell’intera costruzione della Commedia. L’opera è divisa in tre cantiche; ogni cantica è composta da trentatré canti, più uno introduttivo; la terzina è la forma metrica dominante; numerosi episodi si organizzano secondo strutture ternarie. Il tre rappresenta il numero della perfezione divina, della completezza e dell’armonia.

In questo contesto, intreare diventa molto più di un semplice verbo. Esso esprime linguisticamente la perfezione del numero tre, trasformando un concetto matematico e simbolico in un’azione vivente. Lo Spirito Santo non è semplicemente “il terzo”: egli s’intrea, entra cioè eternamente nella comunione d’amore che unisce il Padre e il Figlio.

La fortuna limitata del verbo non deve sorprendere. Molti neologismi danteschi erano strettamente legati al contesto teologico della Commedia e difficilmente avrebbero potuto trovare applicazione nella lingua quotidiana. Tuttavia essi dimostrano fino a che punto Dante fosse disposto a spingersi pur di rendere esprimibili realtà che sembravano sfuggire alle possibilità del linguaggio umano.

La riflessione sul verbo intreare conduce infine a una considerazione più generale sul rapporto tra lingua e pensiero. Ogni lingua possiede strumenti potenti, ma non illimitati. Quando il pensiero raggiunge livelli di particolare complessità, può rendersi necessario creare parole nuove. È ciò che accade continuamente nella scienza, nella filosofia e nella tecnica contemporanee, dove nuovi concetti richiedono nuovi termini. Dante anticipa questo processo con straordinaria consapevolezza, mostrando come la creatività linguistica possa diventare uno strumento essenziale della conoscenza.

Intreare rappresenta uno dei neologismi più raffinati della Divina Commedia. Nato dall’esigenza di esprimere il mistero della Trinità, il verbo significa unirsi come terzo elemento fra altri due, entrando in una comunione perfetta senza alterarne l’unità. Attraverso questa invenzione lessicale Dante dimostra ancora una volta la propria capacità di modellare la lingua italiana secondo le esigenze del pensiero, creando parole nuove non per stupire il lettore, ma per dare forma linguistica a realtà che nessun vocabolo precedente era riuscito a descrivere con altrettanta precisione.

Anche se oggi intreare appartiene ormai esclusivamente alla storia della lingua e alla tradizione letteraria, esso continua a testimoniare la straordinaria forza creativa di uno scrittore che non si limitò a usare l’italiano, ma contribuì in modo decisivo a costruirlo.