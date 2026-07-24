Le parole di Dante: “dame” una parola nota con un significato ignoto

La Divina Commedia è un’opera che continua a sorprendere non soltanto per la profondità del suo pensiero filosofico e teologico, ma anche per la straordinaria ricchezza della sua lingua. Dante Alighieri non si limita infatti a utilizzare il patrimonio lessicale dell’italiano delle origini: lo amplia, lo rinnova, recupera vocaboli del latino, crea neologismi e attribuisce…

La Divina Commedia è un’opera che continua a sorprendere non soltanto per la profondità del suo pensiero filosofico e teologico, ma anche per la straordinaria ricchezza della sua lingua. Dante Alighieri non si limita infatti a utilizzare il patrimonio lessicale dell’italiano delle origini: lo amplia, lo rinnova, recupera vocaboli del latino, crea neologismi e attribuisce a parole già esistenti significati particolari. Proprio questa varietà rende il poema un autentico laboratorio linguistico, nel quale ogni termine merita di essere osservato con attenzione.

Tra le numerose curiosità lessicali presenti nella Commedia vi è la parola dame, che compare nel IV canto del Paradiso in un significato ormai completamente scomparso dall’italiano moderno. Oggi, infatti, il sostantivo dama richiama quasi esclusivamente la donna di alto rango, la nobildonna, oppure il celebre gioco da tavolo. Nei versi danteschi, invece, dame significa «daini», cioè gli eleganti cervidi appartenenti alla specie “Dama dama”. Questa accezione deriva direttamente dal latino dama, che indicava appunto il daino, e rappresenta una preziosa testimonianza della continuità tra il lessico latino e quello volgare.

La parola compare nella celebre terzina del Paradiso, IV, vv. 4-6:

«sì si starebbe un agno intra due brame

di fieri lupi, igualmente temendo;

sì si starebbe un cane intra due dame.»

A una prima lettura moderna il verso può risultare enigmatico. Chi non conosce il significato storico della parola potrebbe immaginare un cane posto tra due dame, cioè due nobildonne, interpretazione che renderebbe l’immagine del tutto priva di senso. In realtà Dante descrive una scena naturale ben precisa: un cane che si trova fra due daini.

Per comprendere pienamente questa scelta lessicale è necessario analizzare il contesto del canto.

Il contesto del IV canto del Paradiso

Il quarto canto del Paradiso si apre con un’immagine di grande efficacia psicologica. Dante è combattuto da due dubbi che desidera sottoporre a Beatrice. Entrambi reclamano la sua attenzione nello stesso momento, lasciandolo incerto su quale domanda formulare per prima.

Per rappresentare questa situazione interiore, il poeta ricorre a due similitudini consecutive.

La prima è quella dell’agnello posto fra due lupi affamati:

«sì si starebbe un agno intra due brame

di fieri lupi…»

L’agnello teme entrambi i predatori e non sa da quale parte rivolgersi. La seconda similitudine presenta invece un cane collocato tra due daini:

«sì si starebbe un cane intra due dame.»

Anche in questo caso l’animale si trova in una posizione di indecisione, attratto contemporaneamente da due possibili direzioni. L’immagine risulta molto più chiara quando si comprende che dame non indica persone, bensì animali.

Dal latino dama al daino della lingua italiana

L’origine della parola è perfettamente documentata. Il latino dama designava il daino, animale appartenente alla famiglia dei cervidi, noto per il mantello maculato e per le caratteristiche corna palmiformi dei maschi. Da questo termine latino derivano numerose parole nelle lingue romanze. In italiano moderno il nome dell’animale è diventato daino, mentre il termine dama ha progressivamente cambiato significato, passando a indicare prevalentemente una donna nobile o distinta. Nel Medioevo, tuttavia, la situazione era diversa. Il vocabolo latino continuava ancora a essere vivo, soprattutto nella lingua colta e nella tradizione letteraria.

Dante, profondo conoscitore del latino classico e medievale, recupera proprio questa forma antica, dimostrando ancora una volta la sua straordinaria padronanza delle diverse tradizioni linguistiche.

L’evoluzione semantica della parola rappresenta un caso molto interessante. Nel corso dei secoli il significato zoologico di dama è progressivamente scomparso dall’italiano comune. Contemporaneamente si è affermato un altro sostantivo, anch’esso di origine latina e francese, dama, nel senso di signora di alto rango. Le due parole, pur avendo etimologie differenti, sono confluite nella stessa forma grafica. Il risultato è che oggi il significato animale è completamente uscito dall’uso, mentre è rimasto soltanto quello riferito alle persone. Quando leggiamo Dante dobbiamo quindi compiere un piccolo esercizio di ricostruzione storica, restituendo alla parola il valore che possedeva nel Trecento.

Una scelta lessicale raffinata

La decisione di Dante di utilizzare dame invece di un’altra parola non è casuale. Il poeta sceglie spesso vocaboli che gli consentono di ottenere particolari effetti fonici e ritmici. Nel caso della terzina iniziale del IV canto, la parola dame si inserisce perfettamente nell’armonia del verso.

La brevità del sostantivo, la sonorità morbida e la rima con brame contribuiscono a creare una musicalità particolarmente elegante. È uno degli aspetti più affascinanti della lingua dantesca: ogni parola svolge contemporaneamente una funzione semantica e una funzione musicale. La presenza di dame nel significato di daini rientra in una caratteristica generale dello stile dantesco.

La Commedia è ricchissima di latinismi lessicali. Molti termini vengono ripresi direttamente dal latino senza modifiche sostanziali oppure con adattamenti minimi. Questa scelta risponde a diverse esigenze. Da un lato permette a Dante di ampliare enormemente il patrimonio espressivo del volgare.

Dall’altro conferisce alla lingua poetica una particolare autorevolezza culturale, mantenendo un forte legame con la tradizione classica.

Parole come procella, serafico, immillare, intuare, inluiarsi, trasumanar e moltissime altre testimoniano proprio questa continua ricerca linguistica. Anche dame, pur trattandosi di un termine apparentemente semplice, appartiene a questo vasto fenomeno.

L’importanza delle immagini naturali

La similitudine del cane e dei daini mostra anche un altro tratto caratteristico della poesia dantesca. Dante osserva con estrema attenzione il mondo naturale. Animali domestici e selvatici, piante, fenomeni atmosferici e paesaggi diventano continuamente strumenti attraverso i quali rappresentare situazioni morali o psicologiche. L’immagine del cane fra due daini nasce probabilmente dall’osservazione delle scene di caccia, molto diffuse nel Medioevo. Il cane da caccia, trovandosi improvvisamente davanti a due possibili prede che si allontanano in direzioni diverse, rimane per un istante incerto su quale inseguire. Questa esitazione descrive perfettamente la condizione di Dante all’inizio del canto.

Il lessico come chiave di lettura

L’esempio di dame dimostra quanto sia importante conoscere il significato storico delle parole della Divina Commedia. Molti vocaboli danteschi hanno infatti modificato profondamente il proprio valore semantico nel corso dei secoli. Leggere Dante utilizzando esclusivamente il significato moderno delle parole può condurre a interpretazioni errate o addirittura incomprensibili.

Per questo motivo i commenti filologici e i vocabolari storici risultano strumenti indispensabili. Essi restituiscono ai termini il significato originario, permettendo al lettore contemporaneo di cogliere tutta la precisione e la ricchezza della lingua dantesca. La vicenda della parola dame costituisce anche un interessante esempio dei continui mutamenti che caratterizzano ogni lingua. Le parole possono cambiare significato, scomparire, rinascere oppure essere sostituite da altri vocaboli.

Il lessico non è mai immobile.

L’italiano di oggi conserva migliaia di termini ereditati direttamente dal latino, ma molti di essi hanno subito profonde trasformazioni semantiche. Studiare parole come dame significa quindi osservare da vicino il processo attraverso il quale una lingua evolve nel corso dei secoli.

La parola dame, utilizzata da Dante Alighieri nel IV canto del Paradiso, rappresenta una delle numerose curiosità linguistiche che rendono la Divina Commedia un’opera inesauribile anche dal punto di vista filologico. Nel celebre verso «sì si starebbe un cane intra due dame», il termine non indica affatto due nobildonne, bensì due daini, recuperando direttamente il significato del latino dama, da cui deriva il nome scientifico dell’animale (Dama dama). Questo uso testimonia il profondo legame di Dante con la tradizione latina e il suo gusto per un lessico ricco, preciso e culturalmente raffinato.



Al tempo stesso, la vicenda di questa parola ricorda quanto sia importante leggere i grandi classici tenendo conto dell’evoluzione della lingua: solo così è possibile cogliere appieno la bellezza delle immagini poetiche e la straordinaria consapevolezza linguistica del poeta fiorentino. Dietro una parola apparentemente semplice come dame si nasconde infatti una lunga storia di trasformazioni lessicali, di continuità con il latino e di sapiente elaborazione poetica, che conferma ancora una volta come ogni vocabolo della Divina Commedia sia stato scelto con assoluta precisione e contribuisca alla perfezione dell’intero poema.