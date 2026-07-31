Le parole di Dante: “aduggiare”, un verbo utile in estate

La Divina Commedia è un’opera straordinaria non soltanto per la profondità del suo messaggio filosofico e teologico, ma anche per la ricchezza della sua lingua. Dante Alighieri non si limita infatti a utilizzare il patrimonio lessicale del suo tempo: lo amplia, lo rinnova e, in molti casi, lo arricchisce di parole e significati nuovi. Tra…

La Divina Commedia è un’opera straordinaria non soltanto per la profondità del suo messaggio filosofico e teologico, ma anche per la ricchezza della sua lingua. Dante Alighieri non si limita infatti a utilizzare il patrimonio lessicale del suo tempo: lo amplia, lo rinnova e, in molti casi, lo arricchisce di parole e significati nuovi. Tra i numerosi vocaboli che attirano l’attenzione degli studiosi vi è il verbo aduggiare, oggi praticamente scomparso dall’uso comune, ma di grande interesse storico e linguistico.

Nella Commedia esso compare soltanto due volte: nel XV canto dell’Inferno e nel XX canto del Purgatorio. Le due occorrenze, pur partendo entrambe dall’idea concreta dell’ombra, sviluppano significati differenti e mostrano la straordinaria capacità di Dante di trasformare un’immagine materiale in una potente metafora morale e politica.

Dante e un verbo da riscoprire: “aduggiare“

Secondo gli studi lessicografici, aduggiare è una formazione parasintetica costruita sul sostantivo uggia, termine antico che indicava originariamente l’ombra, il luogo ombroso e, per estensione, una sensazione di fastidio o di sgradevolezza. Proprio da questa base derivano anche espressioni ancora oggi vive nella lingua italiana come avere in uggia o prendere in uggia, cioè provare avversione, antipatia o insofferenza nei confronti di qualcuno o di qualcosa. Il verbo aduggiare, dunque, nasce inizialmente con il significato concreto di fare ombra, coprire con la propria ombra, ma già nella lingua delle Origini tende ad assumere un valore figurato. Dante sfrutta entrambe queste possibilità espressive, dimostrando ancora una volta quanto il suo lessico sia preciso e ricco di sfumature.

La prima attestazione si trova nel XV canto dell’Inferno, durante il celebre incontro tra Dante e il suo maestro Brunetto Latini. I due stanno percorrendo uno degli argini che delimitano il fiumicello di sangue bollente del Flegetonte, nel settimo cerchio dell’Inferno, dove sono puniti i violenti contro la natura. Dante descrive così l’ambiente:

«Ora cen porta l'un de' duri margini;

e 'l fummo del ruscel di sopra aduggia,

sì che dal foco salva l'acqua e li argini.»

Qui il verbo conserva il suo significato più concreto. Il fumo che sale dal ruscello forma una specie di velo che fa ombra, protegge e scherma l’acqua e gli argini dalla pioggia di fuoco che cade incessantemente dal cielo. L’immagine è estremamente precisa. L’ombra prodotta dal fumo svolge una funzione protettiva, quasi fosse un tetto naturale che impedisce alle fiamme di consumare ciò che si trova al di sotto. Dante sceglie aduggiare invece di un più semplice coprire o ombreggiare, ottenendo un effetto di maggiore concretezza visiva e di maggiore forza poetica. Il lettore percepisce quasi fisicamente questo strato di vapore che si interpone fra il fuoco e il terreno.

Molto più complesso e suggestivo è invece l’uso del verbo nel XX canto del Purgatorio, quando parla Ugo Capeto, capostipite della dinastia dei re di Francia. In uno dei passi politicamente più intensi dell’intera cantica, il sovrano denuncia la degenerazione morale dei suoi discendenti con parole severissime:

«Io fui radice de la mala pianta

che la terra cristiana tutta aduggia,

sì che buon frutto rado se ne schianta.»

Qui il significato letterale dell’ombra lascia completamente spazio a una straordinaria metafora politica. La dinastia dei Capetingi viene paragonata a una mala pianta, cioè a un albero malato e velenoso che, crescendo, aduggia l’intera cristianità. L’immagine richiama un fenomeno naturale ben noto: un albero troppo grande può impedire alle piante sottostanti di ricevere luce sufficiente, ostacolandone la crescita fino a farle morire. Allo stesso modo la corruzione della monarchia francese si espande come un’ombra dannosa che soffoca ogni possibilità di bene.

L’efficacia della metafora deriva proprio dalla concretezza del verbo. Aduggiare non significa semplicemente danneggiare o opprimere: significa togliere la luce necessaria alla vita. Il male, nella prospettiva di Dante, non agisce soltanto distruggendo direttamente, ma impedendo al bene di svilupparsi. Così come una pianta privata della luce cresce debole o addirittura muore, così una società dominata dalla corruzione produce sempre meno uomini giusti e sempre meno opere virtuose. Lo conferma il verso successivo: «sì che buon frutto rado se ne schianta», cioè il buon frutto nasce ormai molto raramente.

Questa seconda occorrenza rivela una caratteristica tipica della poesia dantesca: la capacità di trasformare un semplice verbo in una parola carica di significati simbolici. L’ombra diventa il segno dell’oppressione morale, della corruzione politica e della decadenza spirituale. Non è un caso che molti commentatori antichi abbiano colto immediatamente questa sfumatura. L’Anonimo dell’Ottimo Commento, ad esempio, osserva che, come l’ombra eccessiva nuoce ai campi coltivati, così la cattiva politica dei sovrani francesi nuoce alla cristianità intera.

Dal punto di vista etimologico e storico, aduggiare rappresenta anche un’interessante testimonianza dell’evoluzione del lessico italiano. Sebbene oggi il verbo sia praticamente scomparso, la sua famiglia linguistica è sopravvissuta attraverso uggia, parola ancora viva soprattutto nell’espressione avere qualcuno in uggia. Curiosamente, il significato moderno di questa locuzione conserva ancora una traccia dell’antica metafora. Provare uggia verso qualcuno significa infatti percepirlo come una presenza sgradevole, quasi opprimente, che pesa sull’animo come un’ombra.

Cosa dice il TLIO?

Gli studi del TLIO (Tesoro della Lingua Italiana delle Origini) mostrano che nelle opere poetiche medievali aduggiare compare quasi sempre in senso figurato, mentre gli usi concreti del verbo sono relativamente rari. Esistono invece alcune attestazioni dei derivati aduggiato e aduggiamento in testi pratici del Trecento, dove indicano semplicemente ciò che è riparato dall’ombra. Dante, dunque, si inserisce in una tradizione già esistente, ma la porta a un livello espressivo molto più alto, sfruttando tutte le potenzialità simboliche del verbo.

L’immagine dell’ombra possiede del resto una lunga tradizione nella letteratura occidentale. Fin dall’antichità la luce rappresenta la verità, la conoscenza e il bene, mentre l’ombra richiama l’ignoranza, l’errore e il male. Dante utilizza questa simbologia in moltissimi passi della Commedia. L’intero viaggio ultraterreno può essere letto come un progressivo passaggio dalle tenebre alla luce. L’Inferno è il regno dell’oscurità morale; il Purgatorio è il luogo dell’alba spirituale; il Paradiso è il trionfo della luce divina. In questo quadro, un verbo come aduggiare assume un valore ancora più significativo, perché indica tutto ciò che ostacola il cammino dell’uomo verso la luce.

È interessante osservare come le due occorrenze della Commedia mostrino anche due aspetti opposti dell’ombra. Nell’Inferno il fumo che aduggia svolge una funzione positiva, proteggendo dal fuoco. Nel Purgatorio, invece, l’ombra della mala pianta diventa il simbolo della corruzione che soffoca il bene. La stessa azione fisica produce dunque effetti completamente diversi a seconda del contesto. Ancora una volta Dante dimostra di scegliere ogni parola con assoluta consapevolezza, adattandone il valore semantico alla situazione narrativa e allegorica.

Un po’ di stile

Sul piano stilistico, aduggiare appartiene a quella categoria di vocaboli che contribuiscono alla straordinaria densità linguistica della Divina Commedia. È un verbo raro, ma immediatamente evocativo, capace di suggerire immagini concrete e, nello stesso tempo, profonde riflessioni morali. In pochi caratteri racchiude il concetto di copertura, di sottrazione della luce, di ostacolo alla crescita e, infine, di danno spirituale. Si tratta di una ricchezza semantica che difficilmente potrebbe essere resa con un termine più comune.

L’esempio di aduggiare dimostra quanto il lessico dantesco sia ancora oggi una miniera inesauribile per gli studiosi della lingua italiana. Ogni parola della Commedia è scelta con estrema precisione e spesso possiede una storia complessa fatta di etimologie, significati antichi e sviluppi figurati. Anche un verbo oggi quasi dimenticato continua così a raccontare la straordinaria capacità di Dante di fondere osservazione della natura, invenzione poetica e riflessione morale. In questo senso aduggiare non è soltanto una curiosità linguistica, ma una piccola testimonianza dell’arte con cui il poeta seppe trasformare il volgare italiano in uno degli strumenti espressivi più ricchi e potenti della letteratura universale.