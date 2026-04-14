“Lacrime di coccodrillo”, origine di un modo di dire tra biologia e letteratura

Quante volte ci siamo imbattuti in un pentimento tardivo, in una scusa sussurrata quando ormai il danno era fatto, o in un dolore che appariva più recitato che sentito? Nel grande vocabolario dei sentimenti umani e delle metafore che attingono dal mondo naturale, poche espressioni sono evocative come quella di “piangere lacrime di coccodrillo”.

È un’immagine potente, quasi teatrale: un grande predatore che versa lacrime amare dopo aver consumato il suo pasto. Ma da dove nasce questa espressione che attraversa i secoli, dai bestiari medievali fino ai nostri post sui social network? Per capire la forza di questo modo di dire, dobbiamo immergerci in un viaggio che unisce la zoologia alla letteratura, passando per antiche leggende che affondano le radici nel cuore dell’Egitto.

Il mito dietro all’origine del modo di dire

La saggezza popolare, fin dall’antichità, ha sempre cercato di dare un volto umano agli istinti animali. La leggenda più celebre narra che il coccodrillo, dopo aver divorato la sua preda (spesso identificata con un uomo o, in versioni più cupe, con i propri stessi piccoli), venga colto da un improvviso e inconsolabile rimorso.

Gli antichi osservatori notavano che questi rettili, mentre banchettavano sulle rive del Nilo, sembravano avere gli occhi lucidi, come se stessero piangendo la vittima appena sacrificata alla loro fame. Da qui l’associazione immediata: il coccodrillo è l’ipocrita per eccellenza, colui che prova un dolore “di facciata” per un’azione crudele che ha appena compiuto con estrema determinazione. È l’emblema del falso pentimento, di chi simula una sofferenza che non può essere reale.

L’uso in letteratura: da Shakespeare ai Bestiari

L’espressione ha trovato terreno fertile nella letteratura mondiale, cristallizzandosi come uno dei tropi più comuni per descrivere la doppiezza umana. Già nei bestiari medievali, il coccodrillo veniva descritto come una creatura diabolica e ingannatrice.

Ma è con William Shakespeare che l’immagine acquisisce una dignità poetica e tragica. Nell’ Otello, il Moro di Venezia, accecato dalla gelosia e convinto del tradimento di Desdemona, esclama con rabbia: “Se la terra potesse partorire dalle lacrime di donna, ogni goccia che cade genererebbe un coccodrillo”. Qui, il pianto femminile (ingiustamente accusato) viene paragonato all’inganno del rettile, elevando la metafora a simbolo di una falsità pericolosa e distruttiva.

La spiegazione scientifica: tra biologia e necessità

Ma cosa succede davvero nel mondo naturale? La scienza ci ha svelato il mistero dietro questo fenomeno. I coccodrilli piangono davvero, ma non per tristezza o senso di colpa. La ragione è puramente fisiologica. Mentre mangiano, i coccodrilli emettono dei sibili e dei soffi d’aria compressa attraverso i seni nasali. Questa pressione dell’aria spinge contro le ghiandole lacrimali, forzando la fuoriuscita del liquido che normalmente serve a lubrificare e pulire l’occhio. Inoltre, la lacrimazione è un meccanismo necessario per espellere i sali in eccesso accumulati dall’organismo, dato che questi animali non possiedono un sistema di sudorazione simile al nostro.

Dunque, quelle gocce che scendono sul muso del predatore sono solo un riflesso meccanico legato alla masticazione e alla respirazione. Eppure, per noi “consumatori di storie” e amanti della cultura, è molto più suggestivo continuare a vedere in quel gesto una parvenza di umanità, seppur distorta.

Un’espressione simbolo dell’ipocrisia contemporanea

Perché questa espressione è ancora così attuale? Oggi, in una società in cui l’apparenza è tutto, le “lacrime di coccodrillo” sono più diffuse che mai. Le vediamo nei “mea culpa” pubblici dei personaggi famosi dopo uno scandalo, nelle scuse postume di chi ha ignorato un problema finché non è diventato d’attualità, o nella retorica politica che piange le vittime di tragedie che si potevano evitare.

Riscoprire l’origine di questo e altri modi di dire senza tempo è un modo per difenderci dal “rumore mediatico”. Capire la differenza tra un sentimento autentico e un riflesso condizionato (biologico o sociale che sia) ci rende lettori più attenti del mondo che ci circonda.

Che siano le acque del Nilo o il feed di un social network, le lacrime di coccodrillo continueranno a scorrere; a noi resta il compito di non farci ingannare dal loro luccichio, cercando sempre la verità che si nasconde dietro ogni parola e ogni gesto.

Come conoscere altri modi di dire italiani

Altre espressioni idiomatiche come “lacrime di coccodrillo” sono presenti all’interno del libro “Perché diciamo così” (Newton Compton), opera scritta dal fondatore di Libreriamo Saro Trovato contenente ben 300 modi di dire catalogati per argomento, origine, storia, tema con un indice alfabetico per aiutare il lettore nella variegata e numerosa spiegazione delle frasi fatte. Un lavoro di ricerca per offrire al lettore un “dizionario” per un uso più consapevole e corretto del linguaggio.

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