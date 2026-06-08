“Fare un buco nell’acqua”: origine, significato e poesia di un’espressione affascinante

Scopri l’origine, il significato e la poesia dietro l’espressione “fare un buco nell’acqua”: un viaggio affascinante tra la lingua italiana, i miti e una vera resilienza.

Quante volte, di fronte a un progetto lavorativo sfumato, a un tentativo fallito o a una lunga discussione che non ha portato ad alcun risultato concreto, si pensa che si sta per “fare un buco nell’acqua”? È un’espressione che fa parte del nostro quotidiano, un modo di dire colloquiale che tutti noi, almeno una volta nella vita, abbiamo pronunciato con un misto di frustrazione e rassegnazione.

Ma vi siete mai fermati a riflettere sulla potenza visiva e poetica di questa immagine? La lingua italiana è uno scrigno inesauribile di tesori, e le sue espressioni idiomatiche sono spesso lo specchio della saggezza popolare e di un’attenta osservazione del mondo naturale. Scopriamo questo affascinante modo di dire, per comprenderne a fondo non solo l’origine, ma anche le sfumature psicologiche e letterarie.

La spiegazione del modo di dire “fare un buco nell’acqua”

Per comprendere le vere radici di questa espressione, dobbiamo abbandonare per un attimo i polverosi dizionari e immergerci nella natura. Immaginate di trovarvi sulla riva di un lago calmo e placido, oppure di fronte a una semplice bacinella colma d’acqua. Se provate a colpire la superficie liquida con un pugno, o se tentate di scavare con le mani o con un bastone, che cosa succede? L’acqua si divide per una frazione infinitesimale di secondo, accoglie il colpo, ma immediatamente dopo si ricompone.

La forza di gravità e le proprietà intrinseche dei liquidi fanno sì che l’acqua torni immediatamente al suo livello originale, cancellando ogni traccia del vostro passaggio. Non resta alcuna cicatrice, nessun solco, nessuna prova del vostro sforzo. È un’immagine di una potenza straordinaria: il “buco nell’acqua” è, letteralmente, un’impossibilità fisica.

Da questa banale eppure ineluttabile legge naturale nasce il significato figurato dell’espressione. Fare un buco nell’acqua significa compiere uno sforzo inutile, imbarcarsi in un’impresa vana che, fin dal principio, è destinata a non lasciare alcun segno tangibile. È diventato nel tempo il sinonimo per eccellenza del fallimento totale, di un’energia sprecata che svanisce nel nulla assoluto.

L’evoluzione del modo di dire e i suoi sinonimi illustri

La bellezza inestimabile della nostra lingua risiede anche nella sua capacità di declinare uno stesso concetto in molteplici forme, creando una rete di metafore che affondano le radici nella vita contadina, domestica e nella saggezza popolare. “Fare un buco nell’acqua”, infatti, non è l’unica espressione pittoresca che utilizziamo per indicare una fatica sprecata.

Gli antichi Romani, ad esempio, usavano un’espressione molto simile ma dal sapore più rurale, giunta intatta fino a noi: “Pestare l’acqua nel mortaio” (traduzione del latino aquam in mortario tundere). Anche in questo caso, l’azione di usare il pestello – che normalmente serve a frantumare e amalgamare sostanze solide, dure e resistenti come spezie o erbe – risulta completamente ridicola e inefficace se applicata a un liquido.

E come non citare il celebre e sempre attuale proverbio: “A lavar la testa all’asino si perde l’acqua e il sapone”? Qui, oltre all’inutilità dell’azione, si aggiunge una nota ironica sull’ostinazione di chi cerca di cambiare, educare o convincere una persona particolarmente testarda, sprecando non solo tempo, ma anche risorse preziose. Tutte queste espressioni condividono la medesima amarezza: quella di aver investito tempo, speranze e fatica per ritrovarsi, alla fine, con un proverbiale pugno di mosche in mano.

L’eco letteraria della fatica inutile

Il concetto di uno sforzo immane che non porta a nulla è un tópos antico quanto l’umanità stessa, abbondantemente esplorato dalla letteratura, dall’arte e dal mito. Pur non utilizzando testualmente le esatte parole “fare un buco nell’acqua”, il pensiero di un lettore forte corre subito a figure mitologiche tragiche come Sisifo, condannato per l’eternità a spingere un enorme masso fino alla cima di una montagna, solo per vederlo inesorabilmente rotolare giù ogni singola volta. Oppure al mito delle Danaidi, costrette negli Inferi a riempire d’acqua una botte bucata senza mai riuscirci.

La sensazione di compiere azioni prive di costrutto è un tema profondamente caro anche alla letteratura moderna e contemporanea, che esplora di continuo l’incomunicabilità e il senso di impotenza dell’essere umano di fronte a una realtà sfuggente e incomprensibile (pensiamo, ad esempio, al teatro dell’assurdo di Beckett o alla letteratura esistenzialista). Il buco nell’acqua, in quest’ottica letteraria, perde la sua veste colloquiale e diventa la metafora perfetta della condizione umana quando si scontra con ostacoli insormontabili, o quando si ostina a inseguire illusioni passeggere.

Fare un buco nell’acqua nella vita di tutti i giorni

Oggi l’idea di “fare un buco nell’acqua” ci terrorizza. Sul lavoro, un progetto bocciato dai superiori è vissuto come un buco nell’acqua; in amore, un corteggiamento assiduo e romantico che si conclude con un rifiuto categorico viene percepito allo stesso doloroso modo. Persino sui social media, pubblicare un contenuto curato nei minimi dettagli che non riceve l’attenzione e i “like” sperati genera un senso di frustrazione che potremmo benissimo paragonare a quel colpo a vuoto dato sulla superficie del mare.

Tuttavia, c’è una lezione preziosa che possiamo e dobbiamo trarre da questa antichissima immagine. Se è vero che l’acqua non trattiene il segno del nostro passaggio, è altrettanto vero che l’acqua non si oppone con rigidità, non si spezza. Accoglie il colpo, fluisce e torna quieta. Forse, quando la vita ci costringe a prendere atto di aver fatto un buco nell’acqua, dovremmo imparare dalla natura stessa dell’elemento liquido: la resilienza.

Ogni buco nell’acqua, per quanto invisibile e privo di risultati tangibili nel presente, è pur sempre il coraggioso frutto di un’azione, di un’iniziativa, della volontà di mettersi in gioco e di provare a scalfire la superficie delle cose. La lingua italiana, con la sua inesauribile e dolcissima poesia, ci insegna che anche le nostre sconfitte possono essere descritte con immagini di straordinaria bellezza. Perché in fondo, solo chi ha il coraggio di bagnarsi le mani e di tentare l’impossibile può sperare, prima o poi, di smuovere davvero le acque.

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