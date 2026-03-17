“Essere a cavallo”, l’origine di un modo di dire “vincente”

Vi è mai capitato, dopo aver superato l’ostacolo più ostico di una giornata infinita o aver finalmente trovato la soluzione a un problema che vi attanagliava da settimane, di esclamare con un sospiro di sollievo: “Ormai siamo a cavallo!”?

“Essere a cavallo” è un’espressione che profuma di vittoria, di traguardo vicino, di una ritrovata serenità. Ma vi siete mai chiesti perché, per sentirci al sicuro, la nostra lingua ci metta simbolicamente in sella a un destriero? Scopriamo insieme l’origine e il fascino di questo modo di dire che attraversa i secoli.

L’origine del modo di dire “Essere a cavallo”

Per comprendere appieno il significato di “essere a cavallo”, dobbiamo fare un salto indietro nel tempo, in un’epoca in cui non esistevano asfalto e ferrovie. Nel Medioevo, e ancora prima nell’Antica Roma, il cavallo non era solo un mezzo di trasporto: era un vero e proprio privilegio.

Possedere un cavallo significava appartenere a una classe sociale elevata. Chi viaggiava a piedi era esposto ai pericoli della strada, al fango, alla fatica e alla vulnerabilità dei briganti. Al contrario, chi era “a cavallo” guardava il mondo dall’alto in basso, letteralmente e metaforicamente. Essere in sella garantiva velocità nella fuga, forza nel combattimento e, soprattutto, una minore stanchezza fisica.

Dunque, dire “sono a cavallo” significava trovarsi in una posizione di netta superiorità rispetto alle avversità. Era il passaggio da una condizione di precarietà a una di sicurezza.

La metafora della battaglia e della risoluzione

In ambito militare, l’espressione assume connotati ancora più forti. Durante una battaglia, il soldato che riusciva a rimanere a cavallo aveva molte più probabilità di sopravvivere rispetto al fante che si trovava nel pieno della mischia terrena.

Nella lingua di tutti i giorni, abbiamo traslato questo concetto: quando diciamo di essere a cavallo, intendiamo che abbiamo superato la fase più critica di un’impresa. Non abbiamo ancora vinto la guerra, forse, ma abbiamo ottenuto quel vantaggio tattico che rende il successo quasi certo. È quel momento magico in cui la salita finisce e la strada diventa, finalmente, una piacevole galoppata verso la meta.

Tutti i modi di dire di origine “equina”

Il mondo equino ha regalato all’italiano una quantità industriale di metafore, a dimostrazione di quanto questo animale sia stato centrale nella nostra evoluzione culturale. Ecco alcuni esempi: “A caval donato non si guarda in bocca“: un invito alla gratitudine, ricordando che un tempo il valore di un cavallo si misurava dallo stato dei denti; “Cavalcare l’onda”: che unisce la maestria equestre alla forza della natura; “Darsi all’ippica“: un invito ironico a cambiare mestiere quando non si è portati per quello che si sta facendo; “A caval donato non si guarda in bocca” per invitare quindi ad essere sempre riconoscenti a chi ci regala qualcosa anche se di scarso valore.

Altri modi di dire diffusissimi di origine “equina” sono “campa cavallo che l’erba cresce” e “partire a cavallo e tornare a piedi” che si utilizza quando si parte pieni di speranze e si torna senza avere ottenuto niente. In questo panorama, “essere a cavallo” brilla per la sua positività. È l’antitesi del sentirsi “a piedi”, che nel gergo comune significa essere rimasti senza risorse, abbandonati o in difficoltà.

Dalla letteratura classica a oggi: l’eterno fascino della sella

La letteratura italiana è piena di cavalieri e destrieri. Da Orlando che perde il senno (e il cavallo) alle cavalcate epiche dell’Ariosto e del Tasso. Essere a cavallo, per i grandi poeti, rappresentava il dinamismo dell’eroe. Tuttavia, il modo di dire oggi ha perso la sua aura aristocratica per diventare squisitamente pop. Lo usiamo per un esame universitario andato bene (“Ho superato lo scoglio di Analisi, ora sono a cavallo!”), per un progetto di lavoro che ha ricevuto l’approvazione del capo, o persino in cucina, quando la pietanza è quasi pronta e manca solo il tocco finale.

Perché diciamo così

Espressioni come “Essere a cavallo” e altri modi di dire diffusi nella nostra lingua sono protagonisti all’interno del libro del libro “Perché diciamo così” (Newton Compton), volume scritto dal fondatore di Libreriamo Saro Trovato contenente ben 300 modi di dire catalogati per argomento, origine, storia, tema con un indice alfabetico per aiutare il lettore nella variegata e numerosa spiegazione delle frasi fatte. Un lavoro di ricerca per offrire al lettore un “dizionario” per un uso più consapevole e corretto del linguaggio.

Un “libro di società” perché permette di essere condiviso e di “giocare” da soli o in compagnia alla scoperta dell’origine e dell’uso corretto dei modi di dire che tutti i giorni utilizziamo. Un volume leggero che vuole sottolineare l’importanza delle espressioni idiomatiche. Molte di esse sono cadute nel dimenticatoio a causa del sempre più frequente utilizzo di espressioni straniere e anglicismi.