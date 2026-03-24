10 espressioni che usiamo ogni giorno senza sapere che le ha inventate Dante

Spesso pensiamo a Dante Alighieri come a un busto di marmo austero, un autore da studiare con fatica sui banchi di scuola, relegato in un trecento lontano e polveroso. Eppure, ogni volta che apriamo bocca, il Sommo Poeta è lì con noi. Non è un’esagerazione accademica: Dante ha letteralmente “plasmato” l’italiano, non solo scrivendo un capolavoro, ma inventando un vocabolario ed espressioni/modi di dire che sono sopravvissuti a sette secoli di storia, guerre e rivoluzioni digitali.

10 espressioni quotidiane che sono state inventate da Dante

In occasione del Dantedì, abbiamo selezionato 10 “espressioni dantesche” che usiamo quotidianamente e che portano la firma indelebile del padre della nostra lingua.

1. “Galeotto fu…”

Oggi lo usiamo per indicare qualcuno o qualcosa che ha favorito un incontro amoroso (es: “Galeotto fu quel concerto”). Nel Canto V dell’Inferno, Francesca spiega a Dante che a farla innamorare di Paolo fu la lettura del romanzo di Lancillotto e Ginevra, il cui mediatore era appunto il cavaliere Galeotto. Alighieri trasforma un nome proprio in un simbolo eterno della complicità amorosa.

2. “Senza infamia e senza lode”

La usiamo per descrivere qualcosa di mediocre, un film che non ci ha entusiasmato o un piatto cucinato così così. Dante la usa per descrivere gli Ignavi, coloro che in vita non hanno mai preso una posizione, né per il bene né per il male. Per il Poeta era un insulto gravissimo; per noi è diventato il giudizio standard su Amazon o TripAdvisor.

3. “Cosa fatta capo ha”

È il motto della risolutezza. Significa che una volta che un’azione è stata compiuta, non si torna indietro. Nella Commedia viene pronunciata da Mosca dei Lamberti, ma oggi è la frase perfetta per chiudere una discussione o giustificare una scelta irrevocabile.

4. “Il Bel Paese”

Siamo abituati a chiamare l’Italia così, forse pensando a una famosa marca di formaggi o a qualche slogan turistico. In realtà, è Dante nel Canto XXXIII dell’Inferno a definire l’Italia “del bel paese là dove ‘l sì suona”. Un omaggio alla musicalità della nostra lingua che ancora oggi ci rende orgogliosi nel mondo.

5. “Non mi tange”

Quante volte, per fare i superiori, abbiamo detto che una critica “non ci tange”? Deriva dal Canto II dell’Inferno, dove Beatrice spiega che le miserie dei dannati non la toccano (“la vostra miseria non mi tange”). Un modo elegante e poetico per dire che ce ne infischiamo.

6. “Stare freschi”

Se pensate che sia un’espressione gergale moderna, vi sbagliate di grosso. Dante la usa nell’ultimo cerchio dell’Inferno, dove i traditori sono immersi nel ghiaccio del Cocito. “Stare al fresco” significava letteralmente essere condannati al gelo eterno. Oggi, ironicamente, lo diciamo a chi aspetta qualcosa che non arriverà mai.

7. “Perdere il ben dell’intelletto”

Usata per indicare chi impazzisce o agisce in modo sconsiderato. Per il Sommo Poeta, il “ben dell’intelletto” era Dio, e perderlo significava la dannazione eterna. Noi lo abbiamo secolarizzato, ma la potenza dell’immagine resta intatta.

8. “Fa tremar le vene e i polsi”

Un’espressione perfetta per descrivere un’ansia da esame o un momento di grande paura. Dante la usa nel Canto I incontrando la lupa. È una descrizione fisica così accurata del terrore che è diventata parte integrante del nostro repertorio emotivo.

9. “Guarda e passa”

Spesso citata come “Non ragioniam di lor, ma guarda e passa”. È il consiglio di Virgilio a Dante davanti agli ignavi. Oggi è il mantra perfetto per sopravvivere ai troll del web o alle provocazioni inutili della vita quotidiana: un invito a non sprecare fiato con chi non merita la nostra attenzione. Scopri qui la vera origine dell’espressione legata al Sommo Poeta.

10. “A riveder le stelle”

L’augurio più bello. La parola “stelle” chiude tutte e tre le cantiche della Commedia. Uscire dall’Inferno e “riveder le stelle” è diventato il simbolo della speranza dopo ogni periodo buio. Una frase che, specialmente negli ultimi anni, abbiamo sentito e usato come promessa di rinascita.

Perché Dante è ancora “di moda”?

Leggere Dante oggi non è un esercizio di nostalgia, ma un atto di consapevolezza. Ogni volta che usiamo una di queste frasi, stiamo usando un pezzo di design linguistico che ha resistito al tempo meglio di qualsiasi monumento.

Dante non ha solo inventato l’Inferno; ha inventato il modo in cui noi italiani esprimiamo la rabbia, la paura, l’amore e la mediocrità. È il nostro primo influencer, il primo comunicatore, colui che ha capito che le parole giuste possono rendere un concetto immortale.

In fondo, la vera magia di Dante non sta solo nella struttura imponente della sua architettura ultraterrena, ma nella sua capacità di sopravvivere sulla punta della nostra lingua. Ogni volta che diciamo di “stare freschi” o che speriamo di “riveder le stelle”, stiamo citando un uomo che, sette secoli fa, ha dato voce alle nostre paure e alle nostre speranze più profonde.

Dante non è confinato tra le pagine polverose di un tomo scolastico; è vivo nel nostro quotidiano, attraversa i nostri messaggi WhatsApp e colora le nostre conversazioni al caffè. Celebrare il Dantedì, allora, significa celebrare noi stessi e quella lingua meravigliosa che ci rende unici. Perché, dopotutto, siamo tutti viandanti in cerca della nostra strada, con un verso del Sommo Poeta in tasca a farci da bussola.