Da “diciamo” a “cioè”: i tic verbali che usiamo istintivamente. Quando è giusto utilizzarli?

Quante volte al giorno pronunciamo “assolutamente sì” per concordare su una banalità? Quanti “diciamo” seminiamo in una conversazione di soli tre minuti? La nostra lingua quotidiana è costellata di piccoli parassiti verbali, parole e locuzioni che pronunciamo in modo quasi automatico, senza ponderarne il reale significato.

Se ci fermassimo ad ascoltare una registrazione della nostra voce durante una normale telefonata o una pausa caffè tra colleghi, rimarremmo sorpresi dalla frequenza con cui ricorriamo a queste formule riempitive. Non si tratta di semplici sbavature: i tic verbali sono la colonna sonora sotterranea del nostro parlato quotidiano.

I protagonisti delle nostre conversazioni

Se analizziamo il parlato di tutti i giorni, notiamo che alcuni tic verbali si ripresentano con straordinaria regolarità, ciascuno con una propria sfumatura espressiva:

“Assolutamente sì” (o “assolutamente no”)

Nato sotto la spinta dell’inglese absolutely e ricaricato dai media e dal linguaggio aziendale, l’avverbio assolutamente richiederebbe in realtà un aggettivo per precisare la propria polarità. Eppure, accostato direttamente al “sì” o al “no”, è diventato il superlativo assoluto della certezza, sfoggiato anche quando basterebbe un semplice assenso.

Diciamo

È il grande attenuatore della lingua italiana. Viene inserito prima di una riflessione per smussare i toni, prendere le distanze da ciò che si sta per affermare o evitare di sembrare troppo perentori.

Un attimino

Un vezzo temporale che riduce qualsiasi concetto a una dimensione microscopica. Si usa per chiedere pazienza (“aspetti un attimino”), per ridimensionare un problema (“c’è un attimino di ritardo”) o persino per ammorbidire un prezzo o un favore richiesto.

“Cioè” e “Praticamente”

I veri motori di avvio e raccordo della frase. Funzionano come ponti sintattici che collegano i pensieri mentre il cervello lavora alla ricerca della parola o del concetto successivo.

La funzione psicologica: oltre il semplice riempitivo

Dal punto di vista della psicologia della comunicazione e della sociolinguistica, questi elementi – definiti dai linguisti segnali discorsivi o riempitivi fatici – svolgono funzioni cognitive e relazionali ben precise. Scopriamole di seguito:

Guadagnare tempo di elaborazione: il cervello umano affronta costantemente una micro-discrepanza tra la velocità del pensiero e l’articolazione della parola. Pronunciare un “diciamo” o un “praticamente” permette di occupare il canale comunicativo per quelle poche frazioni di secondo necessarie a strutturare un concetto complesso o a selezionare il termine ideale.

Gestire la paura del silenzio (Horror Vacui): nella comunicazione verbale contemporanea, le pause di silenzio prolungate vengono spesso percepite come imbarazzo, esitazione o disaccordo. I riempitivi servono a mantenere il “turno di parola”, segnalando all’interlocutore che il discorso è ancora in corso.

Fungere da lubrificante sociale: espressioni come “diciamo” o “un attimino” servono a mitigare la portata di ciò che diciamo. Riducono la potenziale conflittualità, rendendo l’affermazione meno categorica e più aperta al dialogo e alla negoziazione con l’altro.

Ma è corretto usarli? Il verdetto della linguistica

La domanda sorge spontanea: dobbiamo colpevolizzarci quando cominciamo a dire “assolutamente sì” o a chiedere di attendere “un attimino”?

La risposta della linguistica moderna? Dipende strettamente dal contesto e dal canale comunicativo.

Nel parlato spontaneo e informale, l’uso dei segnali discorsivi è non solo naturale, ma del tutto fisiologico ed efficace. Una lingua parlata completamente priva di riempitivi risulterebbe robotica, fredda e innaturale. I tic verbali coordinano l’interazione, segnalano empatia e aiutano a gestire il ritmo della conversazione.

Tuttavia, il discorso cambia quando l’uso diventa abuso o quando ci si sposta nel registro formale o scritto. Nello scritto, fatta eccezione per la narrativa che riproduce intenzionalmente il parlato nei dialoghi, i tic verbali diventano veri e propri parassiti stilistici che appesantiscono la pagina. In contesti pubblici o professionali (un discorso, una lezione, un colloquio di lavoro), un’eccessiva densità di “diciamo” o “praticamente” rischia di trasmettere insicurezza, incertezza o povertà lessicale.

I tic verbali non sono errori da debellare, ma spie di funzionamento del nostro pensiero. Accoglierli con ironia nella vita di tutti i giorni ci aiuta a osservare come comunichiamo, ricordandoci che la lingua parlata vive di ritmo, pause e meravigliose imperfezioni.

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