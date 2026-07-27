“Dare a Cesare quel che è di Cesare”: origine, significato e attualità di un modo di dire immortale

Quante volte abbiamo pronunciato o sentito dire in una discussione accesa, in ufficio, o magari commentando un evento sportivo o politico, il modo di dire “Dare a Cesare quel che è di Cesare”? Si tratta di una di quelle massime talmente radicate nella nostra cultura da essere utilizzata con naturalezza, spesso senza nemmeno fermarsi a riflettere sul suo profondo significato originale. Eppure, dietro questa frase si nasconde uno degli episodi più affascinanti della storia antica, un vero e proprio capolavoro di abilità comunicativa, intelligenza emotiva e diplomazia.

“Dare a Cesare quel che è di Cesare”: le origini bibliche

Per comprendere appieno l’importanza di questo modo di dire, dobbiamo compiere un salto indietro nel tempo di oltre duemila anni. L’espressione completa originaria, infatti, è la celebre massima: “Rendete dunque ciò che è di Cesare a Cesare, e ciò che è di Dio a Dio”.

Il contesto di questa affermazione è riportato nei testi sacri. Secondo quanto raccontato nel Vangelo di Luca, Gesù pronunciò questa frase in risposta a degli “uomini subdoli”, descritti come emissari mandati dai sacerdoti. Questi individui si presentarono a lui con un obiettivo preciso: metterlo in difficoltà di fronte alla folla e all’autorità imperiale. Per farlo, gli domandarono se, secondo la sua visione, fosse lecito da parte di un buon ebreo pagare il tributo (ovvero le tasse) a Cesare.

La domanda era un autentico campo minato, un sofisma politico congetturato ad arte. Gli emissari speravano infatti in una sua risposta apertamente negativa, la quale avrebbe fornito loro l’assist perfetto per poterlo denunciare immediatamente ai Romani con la gravissima accusa di insurrezione ed evasione. D’altro canto, se Gesù avesse risposto con un semplice “sì, pagate le tasse all’occupante”, si sarebbe irrimediabilmente inimicato il popolo ebraico, che soffriva sotto il giogo oppressivo di Roma.

Tuttavia, Cristo non cadde nel tranello. Facendosi consegnare una moneta (il denaro del tributo), chiese ai presenti di chi fosse l’immagine impressa sul metallo. Sentendosi rispondere “di Cesare”, pronunciò la sua leggendaria sentenza. Con queste straordinarie parole, Gesù impartì una lezione epocale, insegnando che si deve obbedire alle leggi degli uomini (il potere temporale), ma senza mai trascurare i propri doveri verso Dio (il potere spirituale).

Il significato oggi: un inno al merito e all’onestà intellettuale

Con il passare dei secoli, la frase ha inevitabilmente subìto un processo di parziale secolarizzazione. Nel linguaggio comune contemporaneo, la seconda parte della citazione viene solitamente omessa. Come sottolinea anche il Dizionario dei modi di dire, questa approssimativa citazione evangelica si è tramutata in un vero e proprio invito alla giustizia.

Utilizzare questa espressione oggi equivale a un forte richiamo all’onestà intellettuale, invitando ad attribuire i giusti meriti esclusivamente a chi li ha realmente guadagnati, evitando che altre persone se ne approprino ingiustamente. Si tratta di una potente rivendicazione della meritocrazia in una società dove, troppo spesso, raccomandazioni e simpatie personali offuscano il vero talento o il duro lavoro delle persone.

Questa locuzione richiede uno sforzo di obiettività che non sempre è facile compiere. Immaginate, ad esempio, di trovarvi sul posto di lavoro: un collega con il quale avete un pessimo rapporto riesce a chiudere brillantemente un affare importante per l’azienda. Dire “bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare” in quel frangente significa spogliarsi del proprio astio, accantonare l’invidia e riconoscere pubblicamente la bravura altrui.

Lo stesso principio si applica in innumerevoli altri campi. Nello sport, un tifoso leale usa questo proverbio per ammettere la superiorità di una squadra rivale che ha giocato oggettivamente una partita migliore, superando così il mero fanatismo. Nella politica e nel dibattito pubblico, ammettere che un avversario abbia proposto un’ottima argomentazione o una buona legge dimostra maturità e imparzialità.

La saggezza millenaria a nostra disposizione

“Dare a Cesare quel che è di Cesare”, sopravvissuta allo scorrere inesorabile del tempo, è un’espressione che continua a rammentarci che la grandezza di una persona si misura anche dalla sua capacità di essere imparziale e corretta verso gli altri. Riconoscere il valore e i successi del prossimo non diminuisce mai il nostro, bensì ci nobilita e ci rende individui intellettualmente onesti. Ogni volta che ci troviamo davanti a un buon risultato, ricordiamo l’antica moneta dell’imperatore: assegnare i riconoscimenti a chi li merita è il primo, fondamentale passo verso una società più giusta ed equilibrata.

Un libro per conoscere i modi di dire italiani

Se volete conoscere espressioni idiomatiche come “Dare a Cesare quel che è di Cesare”, vi suggeriamo il libro “Perché diciamo così” (Newton Compton), volume scritto dal fondatore di Libreriamo Saro Trovato contenente ben 300 modi di dire catalogati per argomento, origine, storia, tema con un indice alfabetico per aiutare il lettore nella variegata e numerosa spiegazione delle frasi fatte. Un lavoro di ricerca per offrire al lettore un “dizionario” per un uso più consapevole e corretto del linguaggio.