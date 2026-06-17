Le parole di Dante: “abbuiare”, dove si trova nel Poema?

La lingua italiana conserva, soprattutto grazie alla letteratura, parole e verbi che oggi risultano rari o addirittura scomparsi dall’uso quotidiano, ma che continuano a testimoniare la straordinaria ricchezza espressiva della nostra tradizione linguistica. Tra questi vi è il verbo abbuiare, una forma antica che compare nella Divina Commedia di Dante Alighieri e che merita di…

La lingua italiana conserva, soprattutto grazie alla letteratura, parole e verbi che oggi risultano rari o addirittura scomparsi dall’uso quotidiano, ma che continuano a testimoniare la straordinaria ricchezza espressiva della nostra tradizione linguistica. Tra questi vi è il verbo abbuiare, una forma antica che compare nella Divina Commedia di Dante Alighieri e che merita di essere riscoperta per il suo valore storico, poetico e simbolico.

Dante Alighieri e il verbo abbuiare

Oggi il verbo abbuiare è poco frequente e viene spesso sostituito da espressioni più comuni come fare buio, imbrunire, oscurarsi o annottare. Tuttavia, nella lingua letteraria esso possiede una particolare forza evocativa, perché non si limita a descrivere il semplice arrivo dell’oscurità, ma suggerisce un lento e graduale passaggio dalla luce alle tenebre.

Dante utilizza il verbo nel XVII canto del Purgatorio:

«Or accordiamo a tanto invito il piede;

procacciam di salir pria che s'abbui,

ché poi non si poria, se 'l dì non riede.»

Il significato è chiaro: Virgilio invita Dante a proseguire il cammino e a salire lungo la montagna del Purgatorio prima che faccia buio. L’espressione «pria che s’abbui» equivale dunque a «prima che sopraggiunga la sera» o «prima che il cielo si oscuri».

Già da questo esempio emerge una caratteristica fondamentale del verbo. Abbuiare non indica un’oscurità improvvisa, ma un processo graduale. La luce si attenua lentamente, il giorno si ritira e il cielo perde progressivamente la sua luminosità. È un verbo che descrive una trasformazione, un passaggio da uno stato a un altro.

Dal punto di vista etimologico, abbuiare deriva naturalmente dalla parola buio, a sua volta proveniente dal latino obscurus attraverso una complessa evoluzione linguistica. Il prefisso a- conferisce al verbo il significato di «diventare buio» o «rendere buio». Si tratta di una formazione perfettamente coerente con molti altri verbi italiani che indicano un cambiamento di stato, come arrossire, annerire o ingiallire.

La particolarità di abbuiare consiste però nella sua forte componente poetica. Dante avrebbe potuto utilizzare altre espressioni per indicare il sopraggiungere della notte, ma sceglie proprio questo verbo per la sua efficacia sonora e visiva. Il lettore percepisce quasi fisicamente il lento spegnersi della luce lungo i pendii del monte del Purgatorio.

Abbuiare in Paradiso

Il verbo compare anche nel Paradiso, dove assume una sfumatura figurata particolarmente interessante:

«Per letiziar là su fulgor s'acquista,

sì come riso qui; ma giù s'abbuia

l'ombra di fuor, come la mente è trista.»

In questo caso Dante non descrive il tramonto del giorno, ma un fenomeno simbolico. Le anime del Paradiso manifestano la loro gioia aumentando il proprio splendore, mentre l’ombra esteriore si oscura quando la mente è triste. Qui abbuiare non riguarda soltanto la luce fisica, ma diventa una metafora dello stato d’animo.

Questo passaggio rivela una delle caratteristiche più affascinanti della lingua dantesca: la capacità di trasformare fenomeni naturali in simboli interiori. L’oscurità esterna riflette l’oscurità dell’anima, mentre la luce rappresenta la felicità, la conoscenza e la vicinanza a Dio.

Il legame tra luce e oscurità è infatti uno dei temi fondamentali della Divina Commedia. L’intero viaggio di Dante può essere interpretato come un percorso dalle tenebre alla luce. La selva oscura dell’inizio del poema rappresenta lo smarrimento morale e spirituale; il Paradiso, al contrario, è il regno della luce assoluta.

In questo contesto, il verbo abbuiare acquista una rilevanza che va oltre il semplice significato lessicale. Esso diventa parte di una più ampia simbologia che attraversa tutta l’opera.

Che tipo di verbo è?

Dal punto di vista linguistico, è interessante osservare come abbuiare appartenga a una famiglia di verbi che descrivono fenomeni naturali legati alla luce. L’italiano possiede numerosi termini di questo tipo: albeggiare, imbrunire, annottare, oscurarsi. Ognuno di essi coglie una diversa sfumatura temporale e visiva.

Albeggiare indica la nascita della luce; imbrunire il momento in cui il giorno declina; annottare l’arrivo della notte; abbuiare il processo stesso attraverso cui la luminosità si spegne. La ricchezza di queste parole dimostra quanto la lingua italiana sia attenta alla descrizione dei fenomeni naturali.

Nel corso dei secoli il verbo abbuiare ha conosciuto fortune alterne. Pur non essendo mai completamente scomparso, è diventato progressivamente meno comune nell’uso quotidiano. Oggi sopravvive soprattutto nella lingua letteraria, nella poesia e negli studi dedicati ai classici.

Eppure la sua forza espressiva rimane intatta. Dire che il cielo «si abbuiò» produce un effetto molto diverso rispetto al semplice «si fece buio». La prima espressione suggerisce un movimento, una trasformazione graduale, quasi una lenta discesa dell’ombra sul paesaggio.

Anche dal punto di vista fonetico il verbo possiede una notevole efficacia. La successione delle vocali e delle consonanti crea un suono morbido e avvolgente che sembra imitare il lento avanzare dell’oscurità. Non è un caso che i poeti abbiano continuato a utilizzarlo per secoli.

L’uso figurato del verbo è altrettanto significativo. Ancora oggi si può parlare di un volto che «si abbuiò» per la tristezza o di uno sguardo che «si abbuiò» per la preoccupazione. In questi casi il termine conserva la metafora antichissima che associa la luce alla gioia e l’oscurità al dolore.

Questa associazione è presente in molte culture e tradizioni letterarie. La luce simboleggia la conoscenza, la speranza e la felicità; il buio richiama invece l’ignoranza, la paura e la sofferenza. Dante utilizza magistralmente questo patrimonio simbolico e il verbo abbuiare ne rappresenta uno degli strumenti espressivi più raffinati.

Studiare parole come questa significa anche comprendere meglio il patrimonio linguistico italiano. Molti vocaboli antichi custodiscono sfumature che le parole moderne tendono talvolta a semplificare. Recuperarli non significa necessariamente reintrodurli nell’uso quotidiano, ma imparare ad apprezzare la ricchezza e la profondità della nostra tradizione letteraria.

Abbuiare è molto più di un semplice verbo che indica il sopraggiungere dell’oscurità. Nella Divina Commedia esso assume un valore poetico e simbolico di grande rilievo, descrivendo sia fenomeni naturali sia stati interiori dell’animo umano. Attraverso questa parola Dante dimostra ancora una volta la sua straordinaria capacità di fondere realtà e simbolo, natura e spiritualità. Sebbene oggi il verbo sia raro, continua a rappresentare una preziosa testimonianza della bellezza della lingua italiana e della potenza evocativa della poesia dantesca.