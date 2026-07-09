L’estate della cultura torna a Sampieri con “Autori & Libri” e “Cogitare”

Torna quest’estate uno tra gli appuntamenti più attesi dagli amanti della lettura e della cultura in Sicilia: la rassegna letteraria “Autori & libri, conversando a Sampieri”, giunta quest’anno alla sua straordinaria ottava edizione, in concomitanza con la terza edizione del ciclo di approfondimento “Cogitare”. Due eventi ormai sulla rampa di lancio che porteranno nel cuore del Mediterraneo alcuni dei più grandi nomi della vita culturale, sociale e politica del nostro Paese.

Un traguardo importante che conferma la manifestazione come un punto di riferimento imprescindibile nel panorama culturale dell’isola, capace di coniugare la bellezza paesaggistica del borgo marinaro di Sampieri (Scicli) con l’alto valore delle proposte editoriali e dei dibattiti sollevati.

Autori & libri, conversando a Sampieri

Il programma prenderà ufficialmente il via il 18 luglio e si concluderà il 5 settembre 2026. A ospitare gli incontri, tutti con inizio alle ore 19:00 e rigorosamente a ingresso libero, sarà la splendida località balneare di Sampieri, celebre in tutto il mondo per la sua spiaggia dorata resa mitica dalla serie televisiva “Il Commissario Montalbano”.

Il living e la nuova platea all’aperto del Pata Pata sono stati oggi trasformati in spazi d’eccezione, capaci di ospitare centinaia di posti a sedere a due passi dalla battigia, interamente attrezzati dal punto di vista tecnico e splendidamente arricchiti con alberi di essenze mediterranee. Una scenografia naturale perfetta per unire pensieri, parole e musica a due passi dal mare, offrendo spunti e riflessioni sulla società e sui flussi culturali contemporanei a un pubblico ormai numeroso e fidelizzato.

Gli autori protagonisti: una parata di grandi firme sul palcoscenico ibleo

Il cartellone di quest’anno si distingue per la straordinaria qualità degli autori e delle opere scelte, che converseranno con giornalisti e critici letterari di chiara fama, capaci di richiamare una platea eterogenea e appassionata.

L’apertura della narrativa è affidata a Simona Lo Iacono (18 luglio) con “Jonna degli Incanti” in dialogo con Evelina Barone, seguita dall’apprezzatissimo Oscar Farinetti, celebre patron di Eataly, che il 24 luglio rifletterà su “La regola del Silenzio” insieme ad Aldo Mantineo. Il mese di agosto entrerà nel vivo con la saggistica storica e l’archeologia: il 3 agosto l’archeologo di fama mondiale Paolo Matthiae presenterà “Archeologia: fascino, interesse, funzione oggi”, introdotto da Giovanni Di Stefano. Il 7 agosto sarà la volta di Maria Attanasio con “La Rosa Inversa” insieme a Elisa Mandarà, seguita l’8 agosto dal giornalista e scrittore Salvatore Lordi con “Il Giudice Gentiluomo”, intervistato da Peppe Pitrolo.

La grande politica e le istituzioni saranno protagoniste il 13 agosto con l’atteso intervento di Pierferdinando Casini che presenterà “Al centro dell’aula” con il politologo Francesco Raniolo. Il 18 agosto la scena sarà tutta per l’amatissima regina del giallo siciliano, Cristina Cassar Scalia, con “Le Terme dell’Indirizzo” insieme ad Alessandra Fassari.

Gli appuntamenti proseguiranno con l’illustratore Angelo Ruta (22 agosto) in “Cantando con gli occhi” con Giuseppe Andrea Cerra, seguito da Claudio Guerrini (31 agosto) con “Ti cercherò per sempre” insieme a Maria Vittoria Rava e Donatella Di Paolo. La rassegna si avvierà alla conclusione a settembre con l’attualità e la storia: il 3 settembre F. Spartà e M. Ubezio presenteranno “Exit The Queen” con Lilla Anagni, mentre il 5 settembre lo storico Miguel Gotor chiuderà il cerchio analizzando “L’omicidio di Pier Santi Mattarella” insieme a Emanuele Lauria.

La sezione “Cogitare” e l’omaggio alla Fornace Penna

A integrare ed elevare il dibattito culturale si inserisce la terza edizione di “Cogitare”, il format dedicato alla saggistica civile, storica e scientifica. Tra gli appuntamenti cardine spiccano la storica Michela Ponzani (27 luglio) con “La costituzione, l’Italia e la crisi mondiale” presentata da Marco Sammito, e la scrittrice Tea Ranno (25 agosto), impegnata in un affascinante excursus su “L’evoluzione della scrittura femminile siciliana nella storia della letteratura del ‘800”. Di fortissimo richiamo sarà inoltre l’intervento del celebre infettivologo e divulgatore Matteo Bassetti (27 agosto) che esaminerà la figura del medico oggi in “Essere Medico” insieme a Viviana Sammito.

Tra le grandi novità di quest’anno spicca un evento speciale inserito nel cartellone: martedì 4 agosto, alle ore 21:00, si terrà infatti il concerto per pianoforte del maestro Marcello Giordano Pellegrino dal titolo “Good Morning, Fornace Penna”. Un poetico e sentito omaggio in musica alla rinata Fornace Penna di Pisciotto, la celebre “Mannara” televisiva che domina la scogliera di Sampieri.

La partnership con Libreriamo

L’ottava edizione della kermesse segna anche una svolta cruciale sul piano della risonanza mediatica e della diffusione nazionale. L’organizzazione ha infatti stretto una prestigiosa collaborazione strategica con Libreriamo. Forte di una community attiva che conta più di un milione di follower, Libreriamo sosterrà interamente la rassegna sul piano della comunicazione e della promozione degli eventi. Questa sinergia permetterà di amplificare le voci degli ospiti e di portare le atmosfere, i dibattiti e le presentazioni di Sampieri ben oltre i confini dell’isola, dritti al cuore di una sterminata platea di amanti della lettura in tutta Italia, rispecchiando i valori di condivisione e passione per i libri che da sempre ci contraddistinguono.

Sotto la direzione artistica di Marco Sammito, la gestione operativa di Mattia Cicero e il progetto grafico di Radice Creativa Studio, “Autori & Libri” e “Cogitare” si confermano così come baluardi di un consumo della cultura per tutti, libero, inclusivo e accessibile, capace di trasformare una vacanza in un’indimenticabile occasione di crescita e di bellezza.