Il Salone del Libro di Torino apre nel segno dei ragazzi

Il Salone del Libro 2026 apre con il monito del Ministro Giuli: investire in lettura e biblioteche per difendere la libertà culturale e il futuro delle nuove generazioni.

Torino torna a essere la capitale mondiale del pensiero. Si è aperta ufficialmente la 38ª edizione del Salone del Libro, un appuntamento che quest’anno assume una valenza simbolica ancora più profonda. Sotto la cupola del Lingotto, tra il profumo della carta stampata e l’energia vibrante di migliaia di visitatori, l’inaugurazione ha lanciato un messaggio chiaro: il futuro della nostra società passa inevitabilmente attraverso le pagine di un libro.

Il tema di quest’anno, “Il mondo salvato dai ragazzini”, ispirato all’omonima opera di Elsa Morante, rappresenta un vero e proprio manifesto programmatico. Un concetto ribadito con forza dal Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, il cui intervento ha segnato l’inizio dei lavori, sottolineando il legame indissolubile tra lettura, giovani generazioni e libertà.

Una responsabilità verso il futuro

L’intervento del Ministro Giuli ha toccato corde sensibili, spostando l’attenzione dal dato puramente celebrativo a quello etico. Citando il titolo della kermesse, Giuli ha parlato di un “richiamo alla responsabilità degli adulti”.

“Dobbiamo salvare i ragazzi e le ragazze dai nostri errori, dalle nostre trascuratezze, dai sogni immaginati male e, per questo, incompiuti e imperfetti. È un invito a riconoscere nelle nuove generazioni la forza creativa capace di restituire futuro alla nostra società.”

I numeri di una rinascita: l’editoria nel 2026

Al di là delle suggestioni filosofiche, l’inaugurazione è stata l’occasione per scattare una fotografia nitida dello stato di salute dell’editoria italiana. E i dati sono sorprendentemente positivi. Il 2026 si sta rivelando un anno d’oro per il comparto con 740 mila copie vendute in più rispetto all’anno precedente e un incremento della spesa complessiva pari a 16,4 milioni di euro.

Ma da dove arriva questa spinta? Il Ministro ha evidenziato come il merito non sia solo del mercato privato, ma di un investimento strutturale nel sistema pubblico. Il fondo da 60 milioni di euro stanziato con il Decreto Cultura ha permesso alle biblioteche di tornare a essere centri nevralgici di acquisto e diffusione, sostenendo l’intera filiera.

Inoltre, è stata annunciata un’importante novità logistica e finanziaria: dal prossimo 1° luglio, grazie alla rimodulazione del costo del biglietto del Pantheon, una parte dei proventi sarà destinata direttamente al sostegno del sistema bibliotecario. Una scelta che lega i giganti del nostro patrimonio monumentale alla “polvere intelligente” degli scaffali delle biblioteche di quartiere.

Il Salone del Libro e la lezione di Olivetti: piccoli editori e grandi visioni

Un passaggio particolarmente significativo del discorso di Giuli è stato il riferimento ad Adriano Olivetti. Evocare l’imprenditore di Ivrea al Salone di Torino significa richiamare un modello di sviluppo dove l’industria e la cultura camminano di pari passo.

La scommessa del Ministero, ha spiegato Giuli, punta sulla forza generativa delle piccole realtà:

Le piccole biblioteche di provincia, spesso unico presidio culturale sul territorio.

Le librerie indipendenti, luoghi di resistenza e di consiglio umano.

I piccoli editori, veri cercatori d’oro capaci di scovare talenti fuori dai circuiti mainstream.

È questa “visione olivettiana” che può garantire all’Italia una crescita non solo economica, ma spirituale. Il libro torna a essere il mattone fondamentale per costruire una comunità che non ha paura di guardare al futuro con gli occhi dei “ragazzini”.

Il Salone del Libro di Torino

Il Salone del Libro di Torino rappresenta il luogo dove si coltiva “il piacere dell’intelligenza”. Vedere migliaia di studenti affollare i corridoi, zaino in spalla e curiosità negli occhi, è la risposta più bella a chi parla di un declino della lettura.

L’invito che arriva da Torino è quello di riscoprire lo stupore dell’immaginazione. In un mondo che corre, fermarsi a leggere un libro è un atto rivoluzionario. Il Salone 2026 ci ricorda che, finché ci sarà qualcuno pronto a sfogliare una pagina, ci sarà speranza per un futuro immaginato meglio, più compiuto e, finalmente, libero.

L’appuntamento al Lingotto prosegue nei prossimi giorni con un calendario ricchissimo di incontri, presentazioni e dibattiti. Perché, come ricordato in apertura, salvare il libro significa, in fondo, salvare noi stessi.

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