Scopri i 10 incontri con autori più attesi al Salone del Libro di Torino 2026: una selezione delle grandi anteprime e dei dialoghi tra i protagonisti della narrativa e della saggistica contemporanea.

Il Salone del Libro di Torino si conferma, anche nel 2026, come l’evento culturale più atteso dell’anno in Italia. Dal 14 al 18 maggio, gli spazi del Lingotto Fiere tornano a popolarsi di lettori, editori, autori e pensatori provenienti da ogni angolo del globo.

Il tema scelto per la XXXVIII edizione, “Il mondo salvato dai ragazzini”, è un manifesto poetico e politico che mette al centro la creatività, la purezza e lo sguardo senza filtri delle nuove generazioni. Sotto la direzione di Annalena Benini, la kermesse promette un’immersione totale in quella “felicità creativa” che solo la letteratura sa alimentare.

Il rito dell’inaugurazione: il futuro della parola

Il Salone del Libro si apre ufficialmente giovedì 14 maggio con la tradizionale lezione inaugurale in Sala Oro della scrittrice britannica Zadie Smith. L’autrice aprirà l’evento esplorando i temi dell’identità e dell’attualità, in occasione dell’uscita della sua nuova raccolta di saggi “Vivi e morti” (Edizioni SUR).

10 incontri da non perdere al Salone del Libro 2026

Con oltre 2.000 eventi in programma, orientarsi tra i padiglioni può essere una sfida. Per aiutarvi a vivere al meglio l’esperienza del Lingotto, abbiamo selezionato i 10 appuntamenti fondamentali che definiscono l’anima di questa edizione.

Petros Markaris: La crescita che uccide (La nave di Teseo)

Giovedì 14 maggio 15:45 Sala Azzurra

Per gli amanti del noir, l’incontro con il “padre” del commissario Kostas Charitos è un appuntamento fisso. In occasione della Grecia come Paese Ospite, Markaris presenterà la sua nuova indagine, ambientata in un’Atene sospesa tra modernità e crisi, affrontando il tema della speculazione economica.

Alessandro Barbero: il Premio Strega compie 80 anni

Venerdì 15 maggio 12:00 Pad. Oval – Sala Oro

Insieme a Melania G. Mazzucco, lo storico e divulgatore più amato d’Italia celebrerà gli ottant’anni della Fondazione Bellonci. Barbero analizzerà come il Premio Strega abbia influenzato il costume e la cultura italiana nel dopoguerra, tra aneddoti storici e analisi letteraria.

Mario Calabresi e Vasco Brondi: Alzarsi all’alba (Mondadori)

Venerdì 15 maggio 14:30 Pad. Oval – Sala Oro

Un dialogo inedito e affascinante tra il giornalista Mario Calabresi e il musicista Vasco Brondi. I due rifletteranno sul tema del “nuovo inizio” e della ricerca di senso nel quotidiano, partendo dall’ultimo libro di Calabresi, tra parole e suggestioni sonore.

Emmanuel Carrère: Saga di famiglia (Adelphi)

Venerdì 15 maggio 18:30 Auditorium

Il maestro della “non-fiction” francese torna a Torino per presentare Kolchoz. In questo nuovo attesissimo libro, Carrère ricostruisce le origini della sua famiglia tra Russia e Georgia, mescolando memoria personale e grande Storia. Un evento imperdibile per chi ama la scrittura che scava nelle radici dell’identità.

Abraham Verghese: L’epopea della cura (Neri Pozza)

Sabato 16 maggio 14:30 Sala Azzurra

Il medico-scrittore etiope-americano, autore del bestseller Il patto dell’acqua, arriva a Torino per celebrare gli 80 anni della casa editrice Neri Pozza. Verghese racconterà la sua straordinaria capacità di intrecciare la precisione della scienza medica al lirismo della saga familiare.

Lea Ypi: Memoir e verità (Feltrinelli)

Sabato 16 maggio 18:15 Pad. 2 – Sala Blu

Dopo il successo mondiale di Libera, la scrittrice e accademica albanese presenta il suo nuovo memoir. Un incontro che promette di essere una lezione di storia e filosofia sui Balcani, vista attraverso gli occhi di una famiglia che ha attraversato il crollo dei regimi e la ricerca della libertà.

Luciana Littizzetto e Alessia Gazzola: Il tempo del la la la (Mondadori)

Sabato 16 maggio 18:15 Pad. Oval – Sala Oro

Un incontro all’insegna dell’ironia e della leggerezza, ma non senza profondità. La Littizzetto dialoga con la “mamma” dell’Allieva, Alessia Gazzola, esplorando le peripezie del quotidiano e il potere terapeutico della risata in un mondo sempre più complicato.

Viola Ardone: Tanta ancora vita (Einaudi)

Domenica 17 maggio 11:00 Pad. 1 – Sala Rossa

L’autrice de Il treno dei bambini torna con un romanzo che indaga la potenza dei legami universali. L’incontro sarà un momento di confronto sulla forza della resilienza femminile e sulla capacità delle storie di dare voce a chi è rimasto ai margini della Storia.

Valeria Luiselli: Inizio metà fine (Einaudi)

Domenica 17 maggio 16:00 Pad. 3 – Sala Azzurra

Una delle voci più innovative della narrativa messicana contemporanea presenta il suo nuovo romanzo, un viaggio immaginifico in Sicilia. La Luiselli esplora il concetto di memoria tramandata, confermandosi un’autrice capace di rompere gli schemi della narrazione tradizionale.

David Grossman: Una vita per la pace (Mondadori)

Domenica 17 maggio 16:15 Sala 500

Voce etica imprescindibile della nostra epoca, lo scrittore israeliano sarà protagonista di un incontro dedicato alla pubblicazione del suo Meridiano Mondadori. Sarà l’occasione per ripercorrere i suoi grandi capolavori e riflettere sul ruolo della letteratura come strumento di dialogo in tempi di conflitto.

Consigli pratici per la visita al Salone del Libro

Per godersi appieno questi appuntamenti, il consiglio è di arrivare al Lingotto con un piano preciso ma pronti a lasciarsi stupire. Utilizzate l’app ufficiale SalTo+ per prenotare gli eventi più richiesti e non dimenticate di esplorare le sale minori: spesso è proprio lì, tra i piccoli editori indipendenti, che si nascondono le vere gemme letterarie del futuro.

Scopri ulteriori dettagli sull’edizione 2026 del Salone del Libro