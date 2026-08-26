10 romanzi in uscita a settembre 2026 dei bestseller italiani e stranieri

Settembre segna il rientro dalle vacanze estive e il momento in cui i romanzi tornano a riempire le librerie con un’ondata travolgente di novità. Negli ultimi scorci d’estate, gli scaffali si ripopolano con i titoli più attesi firmati dagli autori bestseller italiani e internazionali: centinaia di copertine fresche di stampa arrivano per accompagnare la ripartenza della routine quotidiana.

Dalla narrativa d’autore ai thriller psicologici ad alta tensione, fino ai fenomeni Romance e Fantasy che dominano le classifiche mondiali, la selezione dei libri in uscita a settembre si preannuncia ricchissima.

Tra le tantissime pubblicazioni in arrivo nelle prossime settimane, abbiamo selezionato 10 romanzi da leggere firmati da autori bestseller, ordinati in rigoroso ordine cronologico. Buona lettura!

Ecco il calendario dei romanzi in uscita a settembre 2026

1 Settembre

Carrie Leighton – Unfair Play. Ultimo tempo (Magazzini Salani)

In questo secondo e conclusivo capitolo della dilogia sports-romance/dark romance firmata Carrie Leighton, il tempo dei giochi è ufficialmente finito. Dopo anni di esitazioni, attriti e paure, Leila Collins e Vincent Rise (atleta fuoriclasse e playboy, nonché migliore amico del fratello di lei) hanno finalmente deciso di darsi una reale possibilità.

Tuttavia, abbassare le difese non basta a cancellare i segreti, le insicurezze e i traumi del passato. Mentre Leila deve capire se rischiare davvero di fidarsi per conquistare la propria felicità, Vincent comprenderà che le sfide più dure e decisive non si giocano sulla pista da ghiaccio.

Un finale ad alta intensità emotiva sul valore delle scelte e sulla ricerca della propria identità al di là delle aspettative altrui.

Alexis L. Menard – City of Mirth and Malice. La biblioteca di Daphne (Rizzoli)

Capitolo conclusivo della dilogia fantasy romance “Vows and Vengeance” iniziata con House of Bane and Blood. Dopo gli scioccanti eventi che hanno sconvolto la loro vita, il mondo di Nicolai è in frantumi: sua moglie Camilla, creduta morta da tutti, è in realtà prigioniera nell’impenetrabile torre di Hightower, sottoposta a crudeli esperimenti per via del misterioso potere che custodisce.

Consumato dalla vendetta, Nicolai stringe patti con il mercato nero e alleanze con i suoi nemici pur di orchestrare un disperato assalto alla prigione. Ma la liberazione della “Principessa del Vapore” è solo l’inizio: in una Lynchaven sull’orlo della guerra civile e minacciata dall’Ordine, Nico e Milla dovranno scegliere con cautela di chi fidarsi per affrontare la verità e salvarne i discendenti.

Penelope Douglas – Coprifuoco a mezzanotte. Midnight Curfew (Newton Compton)

Dall’autrice bestseller del New York Times e definita “la papessa del dark romance”, un romanzo ad altissima tensione dove l’estate soffocante del sud della Florida diventa il teatro di uno scontro inevitabile.

Da un lato c’è Dallas Jaeger, orgoglioso e impulsivo difensore di Sanoa Bay, il quartiere dimenticato oltre i binari; dall’altro Callum Ames, ricchissimo principe di St. Carmen tornato dopo quattro anni con un segreto che rischia di stravolgergli la vita.

Quando una tempesta senza precedenti minaccia la costa e spinge le autorità a blindare la città, Callum propone un coprifuoco per soffocare la fazione rivale. Tra provocazioni, rabbia e un’attrazione proibita, Dallas e Callum si ritroveranno intrappolati in una guerra privata più feroce dell’uragano in arrivo.

8 Settembre

Marco Malvaldi e Samantha Bruzzone – La scala di seta (Sellerio)

Nel terzo capitolo della serie ideata dalla coppia di autori, la chimica e mamma a tempo pieno Serena Martini riceve nel suo laboratorio una richiesta insolita: Chiara Sbrana, una giovane e brillante architetto, le consegna d’urgenza una misteriosa polverina da analizzare.

L’incarico sembra uno dei tanti, finché la cliente scompare senza saldare il conto. Chiara viene infatti ritrovata morta su una strada isolata a causa di un investimento apparente. L’indagine viene affidata a Corinna Stelea, sovrintendente di polizia tenace, altissima e dotata di un intuito formidabile. Proprio la natura della sostanza da analizzare — un enigmatico frammento di intonaco — spinge Corinna a chiedere nuovamente il supporto scientifico di Serena.

Nel corso dell’indagine a quattro mani emergono una misteriosa “buona notizia” promessa da Chiara alla madre prima di morire, telefonate anonime insistenti e un appartamento nel centro storico di Pisa che custodisce secreti familiari sepolti da decenni.

Tra nozioni di chimica, arte, la scienza dei materiali e persino la sorprendente resistenza della seta, Malvaldi e Bruzzone firmano un giallo ironico in cui il rigore scientifico e il fiuto investigativo diventano gli unici strumenti per fare luce sulla verità.

Freida McFadden – Cara Debbie (Newton Compton)

Dall’autrice da oltre 56 milioni di copie vendute nel mondo e regina incontrastata dei thriller psicologici ad alto ritmo, arriva una storia oscura e irriverente guidata da un’anti-eroina fuori dagli schemi. Per anni Debbie Mullen ha dispensato consigli nella sua celebre rubrica “Cara Debbie”, diventando il punto di riferimento per le mogli del New England stanche di essere sminuite o ignorate dai mariti.

Tutto cambia quando riceve una lettera misteriosa e inquietante, capace di disseppellire un passato che avrebbe dovuto rimanere nascosto per sempre. In brevissimo tempo la vita ordinaria di Debbie va in frantumi: perde il lavoro, le figlie adolescenti iniziano a comportarsi in modo strano e le sue sospette instabilità coniugali trovano conferma nell’app che installa sul telefono del marito per spiarlo.

Stanca di essere la solita persona matura, ragionevole e pratica, Debbie decide di smettere di dare consigli per passare all’azione: è arrivato il momento di fare pagare il conto a chi se lo merita davvero, dimostrando che ogni segreto ha un prezzo e la vendetta può diventare l’unica opzione possibile.

Ali Hazelwood – The Love Hypothesis. Il teorema dell’amore (Ediz. Tie-In) (Sperling & Kupfer)

Ritorna in una speciale ed elegante edizione tie-in la commedia romantica STEM per eccellenza che ha scalato le classifiche internazionali. Dottoranda in Biologia alla Stanford University, Olive Smith crede fermamente nella scienza ma non nell’amore. Quando vuole dimostrare alla sua migliore amica Anh che ha superato la cotta per Jeremy, Olive bacia improvvisamente il primo uomo incontrato nei corridoi del laboratorio.

L’uomo in questione è Adam Carlsen, giovanissimo professore e brillante ricercatore, noto in tutto il dipartimento per la sua severità da tiranno. Sorprendentemente, Adam accetta di reggerle il gioco e fingere di essere il suo fidanzato.

Tra finti appuntamenti, tesi da completare, convegni accademici e una chimica inaspettata, Olive si ritroverà costretta a mettere i propri sentimenti sotto al microscopio per scoprire che le equazioni del cuore non seguono dimostrazioni logiche.

15 Settembre

Piergiorgio Pulixi – Il fattore gatto (Marsilio)

Ci sono poche cose che il libraio Marzio Montecristo odia più dei matrimoni, ma non può sottrarsi quando la facoltosa Valérie de Gramont chiede un regalo insolito per le sue nozze con l’inglese Thomas Stuart: acquistare tutti i libri della libreria Les Chats Noirs e “trasferire” l’intero negozio a Serpentara, un isolotto selvaggio della Sardegna meridionale trasformato in un villaggio di lusso.

Marzio vi sbarca insieme ai suoi due gatti neri, Marple e Poirot, e ai suoi fidati “investigatori del martedì”, trovando perfino una replica esatta in scala reale della sua libreria. L’atmosfera idilliaca viene però spazzata via da un brutale omicidio che trasforma l’isola in una trappola senza via di fuga.

Tra famiglie miliardarie spietate dietro le quinte, rivalità, eredità e segreti di famiglia, Marzio dovrà guidare i suoi improvvisati detective per risolvere un enigma feroce ed elegante che ricorda le migliori atmosfere alla Dieci piccoli indiani.

Giusy Ferreri – Le voci interrotte. La prima indagine di Minerva (Solferino)

La celebre cantante compie il suo esordio narrativo con un noir dalle avvolgenti sfumature gotiche e fantasy. In una notte tranquilla a Pavia, la statua di bronzo della dea Minerva sembra animarsi davanti agli occhi di alcuni ragazzi, per poi svanire nell’oscurità.

Poco dopo, nel fiume affiora il cadavere di Josh River, giovane musicista che stava registrando il suo nuovo album in una misteriosa sala d’incisione immersa nel parco del Ticino.

Quando il corpo di Josh scomplete e altre morti sospette sconvolgono l’ambiente musicale, entra in scena una bellissima e misteriosa cantante di nome Minerva. Offrendosi di aiutare nelle indagini, Minerva porta con sé un piano personale per svelare la feroce e invisibile lotta di potere che si consuma sulle vite dei musicisti.

22 Settembre

Chiara Gamberale – Liberi tutti (Feltrinelli)

In una prima elementare romana come tante, accade “qualcosa di enorme” che sconvolge l’equilibrio di cinque famiglie. A guidarci nel caos è Titti, la maestra della classe, profonda conoscitrice dei suoi alunni così come dei loro genitori, che con lei si confidano.

Tra gli adulti coinvolti ci sono Toni e Rachele (lui ex musicista casalingo, lei in carriera), i superficiali “Tuttobeeene” Ludo e Nick, la conduttrice single Adele, i coniugi apparentemente perfetti Dando e Viviana e infine Irene e Salvatore, stretti nel morsa di un dolore indicibile.

Con il ritmo tesissimo di un thriller e una profonda dolcezza, Chiara Gamberale indaga sui responsabili e sulle vittime dello scandalo, mettendo al centro del racconto l’infanzia: quella dei bambini piccoli e quella mai del tutto risolta degli adulti.

29 Settembre

Gianni Biondillo – La condizione del dolore (Guanda)

L’ispettore Michele Ferraro torna protagonista in un noir sociale di feroce attualità. Sullo sfondo di una Milano piegata dall’emergenza abitativa, dai prezzi degli affitti alle stelle e dalle speculazioni edilizie, la tensione esplode nelle piazze. Dopo essere rimasto ammaccato dalle manganellate a una manifestazione sotto Palazzo Marino, Ferraro si ritrova sul divano di casa a condividere lividi e riflessioni con la figlia Giulia, pestata a sua volta durante un corteo pro-Gaza.

Tra l’alienazione di una città ormai irriconoscibile e i confini rassicuranti della sua Quarto Oggiaro, l’ispettore trova supporto solo nel fidato amico Mimmo ‘O Animalo. Il caso esplode quando un facoltoso immobiliarista viene trovato morto a bordo di un treno ad alta velocità arrivato alla Stazione Centrale, otto ore dopo essere fuggito in fretta da un hotel.

L’indagine si complica all’istante con il ritrovamento di un secondo cadavere sfigurato, vittima di un brutale omicidio legato ad ambienti dell’eversione neofascista. Tra violenza politica, speculazioni selvagge e le trame invisibili del turbocapitalismo, Ferraro dovrà seguire una scia di sangue e denaro sporco che lo spingerà fino a Taiwan.