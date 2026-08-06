I 50 migliori thriller del XXI secolo per il New York Times: nessun italiano in classifica

Se chiedete a qualunque appassionato di letteratura dove stia andando il romanzo contemporaneo, raramente vi risponderà indicando la narrativa pura o la saggistica. È nel thriller che batte il cuore pulsante (e claustrofobico) della nostra epoca.

A dimostrarlo in modo definitivo è il New York Times Book Review, che ha deciso di ampliare la sua celebre mappa dei migliori libri del millennio interpellando 291 esperti del settore, tra cui colossi come Stephen King, John Grisham, Lee Child, Freida McFadden e Gillian Flynn. Il mandato era chiaro: classificare i 10 migliori thriller pubblicati dal 2000 ad oggi.

Il risultato è la classifica dei 50 Best Thrillers of the 21st Century, un’istantanea straordinaria che rivela non solo quali storie ci hanno tenuti svegli la notte, ma come la parola “suspense” abbia cambiato radicalmente significato negli ultimi venticinque anni. Ma c’è un dato che salta subito all’occhio del lettore europeo e nostrano: l’assoluta e rumorosa assenza dei grandi maestri della scuola italiana.

Com’è possibile che autori capaci di dominare le vendite a livello globale restino del tutto invisibili per la critica d’oltreoceano? Un interrogativo fondamentale su cui vale la pena soffermarsi prima di addentrarsi nella classifica.

Il Thriller Italiano: Un Successo Internazionale Fuori dal Canone Anglosassone

Nel leggere la selezione curata dai 291 esperti del New York Times, balza all’occhio un’assenza rilevante per il lettore europeo: quella della narrativa crime di marca italiana. Non si tratta di una mancanza legata al riscontro di pubblico o ai volumi di vendita.

Autori come Donato Carrisi vantano oltre 5 milioni di copie vendute e traduzioni in più di 30 Paesi, Gianrico Carofiglio conta oltre 6 milioni di lettori e traduzioni in 28 lingue, mentre fenomeni di costume come Andrea Camilleri superano i 30 milioni di copie nel mondo, affiancati dal successo internazionale di firme come Maurizio de Giovanni, Antonio Manzini e Sandrone Dazieri.

Questa mancata inclusione nella rassegna statunitense rivela dinamiche editoriali e culturali ben precise. Da un lato emerge una chiara divergenza di genere: la scuola italiana predilige la tradizione del noir e del “giallo di costume”, centrata sull’indagine sociale, la psicologia del territorio e l’umanità del detective.

Al contrario, la critica e il mercato anglosassone tendono a privilegiare i meccanismi ad alta tensione dell’high-concept e del domestic thriller psicologico. Dall’altro lato pesa la storica barriera delle traduzioni nel mercato anglo-americano, che riserva una quota ridottissima ai titoli esteri, fatta eccezione per il fenomeno consolidato del Nordic Noir.

L’assenza dall’elenco del New York Times non intacca quindi la statura dei maestri italiani, ma evidenzia come i confini del genere vengano spesso tracciati in base ai codici di lettura propri del mercato di riferimento.

Come è cambiato il Thriller nel XXI Secolo

L’evoluzione del thriller nel XXI secolo rappresenta uno dei fenomeni più affascinanti della letteratura contemporanea. Analizzando la recente rassegna del New York Times, emerge chiaramente come il genere si sia emancipato dalle formule rigide del passato per trasformarsi in uno specchio fedele delle nostre ansie moderne. Non si tratta più soltanto di scoprire l’assassino, ma di comprendere la fragilità della natura umana e le crepe della società.

Il punto di svolta fondamentale è rappresentato dal fenomeno Post-Gone Girl. La pubblicazione de L’amore bugiardo di Gillian Flynn nel 2012 ha tracciato una linea di demarcazione netta: c’è un prima e c’è un dopo.

Prima, la suspense si basava ampiamente sull’azione esterna, sull’indagine poliziesca o sul pericolo imminente orchestrato da minacce esterne. Flynn ha ribaltato questa dinamica portando il conflitto all’interno delle mura domestiche e distruggendo l’illusione della perfezione matrimoniale.

L’introduzione sistematica del narratore inaffidabile e la decostruzione dei ruoli di genere, celebre il passaggio sulla “Cool Girl”,hanno dimostrato che la manipolazione psicologica e la pressione sociale possono generare una tensione persino più feroce del sangue versato. Da quel momento, il “domestic thriller” è diventato il terreno privilegiato per esplorare l’ambiguità morale, trasformando la casa da rifugio sicuro a trappola mortale.

Parallelamente, assistiamo al definitivo tramonto del “detective infallibile” a favore di uno spostamento radicale dalla geopolitica alla psiche. Se nel Novecento la letteratura di genere attingeva alle tensioni della Guerra Fredda, alla grande spionaggio internazionale e alla figura del risolutore imperturbabile in stile Sherlock Holmes o Poirot, il XXI secolo guarda dentro l’individuo.

La minaccia non arriva da complotti governativi lontani, ma dai vuoti di memoria, dal trauma infantile mai rielaborato e dalla fragilità mentale dei protagonisti stessi. In capolavori come Mystic River di Dennis Lehane o In the Woods di Tana French, l’investigazione sulla scena del crimine è inscindibile da un’analisi dolorosa del passato dell’investigatore o della comunità. Il mistero diventa una lente per analizzare il senso di colpa, l’elaborazione del lutto e l’impossibilità di ricucire le ferite dell’infanzia.

E in opere estreme come Room di Emma Donoghue, la suspense si restringe a uno spazio fisico claustrofobico, dove la percezione del mondo è filtrata dagli occhi innocenti di un bambino.

Infine, un’altra trasformazione cruciale è la consacrazione del Southern Noir, guidata da autori come S.A. Cosby. Questo subgenere ha dimostrato come il thriller sappia integrarsi perfettamente con la critica sociale più spietata. Cosby non si limita a raccontare inseguimenti a gran velocità, rapine finite male o storie di vendetta viscerale; contestualizza ogni proiettile all’interno delle spaccature dell’America rurale.

Titoli come Blacktop Wasteland e Razorblade Tears iniettano nel genere tematiche urgenti e viscerali: il razzismo sistemico, la povertà cronica, l’omofobia interiorizzata e il peso della maschilità tossica. I protagonisti del thriller contemporaneo non lottano solo contro i criminali, ma contro istituzioni storicamente ostili e contro i propri radicati pregiudizi, dimostrando che la vera suspense nasce dallo scontro tra la disperazione personale e la durezza del mondo reale.

La Classifica dei 50 Migliori Thriller del XXI secondo il NY Times

Ecco la rassegna completa dei 50 romanzi selezionati dal New York Times, thriller letti in tutto il mondo, diventati anche serie Tv o film per il cinema e che sono considerati la punta più avanza del genere da parte dei critici coinvolti in giuria.

Il Podio e i Capolavori Assoluti (Posizioni 1 – 10)

Dai vertici del domestic thriller alle atmosfere del noir d’autore e della cospirazione politica: dieci pietre miliari che hanno riscritto le regole della suspense contemporanea.

L’amore bugiardo (Gone Girl) – Gillian Flynn (2012)

Nel giorno del loro quinto anniversario di matrimonio, la bella e brillante Amy Elliott scompare improvvisamente dalla sua casa in Missouri. La scena del crimine presenta evidenti segni di colluttazione e tracce di sangue mal ripulite. Suo marito Nick Dunne, un ex giornalista rimasto disoccupato e visibilmente distaccato, si professa innocente, ma il ritrovamento del diario segreto di Amy ne svela i lati oscuri e violenti.

Tra la pressione dei media e la caccia all’uomo orchestrata dalla polizia, la narrazione si divide a metà: da un lato la disperata ricerca di Nick, dall’altro una scioccante manipolazione premeditata che smonta il mito della coppia perfetta per rivelare una spietata guerra psicologica senza esclusione di colpi.

Mystic River – Dennis Lehane (2001)

Nella periferia operaia di Boston degli anni ’70, la vita di tre ragazzini — Jimmy, Sean e Dave — viene segnata per sempre quando uno di loro (Dave) viene caricato su un’auto da due sconosciuti e sottoposto a tremendi abusi prima di riuscire a scappare. Venticinque anni dopo, le loro strade si incrociano nuovamente per un incubo speculare: Katie, la figlia diciannovenne di Jimmy, ormai un temuto criminale locale, viene brutalmente assassinata.

Sean, diventato detective della Polizia di Stato, si occupa delle indagini ufficiali, mentre Jimmy scatena la sua giustizia privata paralitica. I sospetti ricadono proprio su Dave, uomo spezzato e schivo, tornato a casa la notte del delitto con le mani insanguinate e una storia che non convince nessuno.

In the Woods – Tana French (2007)

Nell’estate del 1984, tre bambini entrano in un bosco nei pressi di Knocknaree, vicino a Dublino, per giocare, ma solo uno di loro viene ritrovato: Adam, avvinghiato a un albero con le scarpe piene di sangue e nessun ricordo di quanto accaduto.

Più di vent’anni dopo, Adam ha cambiato nome in Rob Ryan ed è diventato un detective della Squadra Omicidi. Quando il corpo di una ragazzina di dodici anni, Katy Devlin, viene rinvenuto nello stesso bosco sopra un altare sacrificale di uno scavo archeologico, Rob accetta il caso insieme alla collega Cassie Maddox. Costretto a nascondere il proprio passato, il detective scava in un’indagine speculare che riapre le sue ferite rimaste senza risposta.

Uomini che odiano le donne – Stieg Larsson (2008)

Mikael Blomkvist, un autorevole giornalista d’inchiesta finito alla gogna mediatica per una condanna di diffamazione, viene ingaggiato dal vecchio industriale Henrik Vanger. L’incarico è insolito: fare luce sulla scomparsa della nipote Harriet, svanita nel nulla quarant’anni prima dall’isola di Hedeby durante un raduno di famiglia.

Per districarsi tra l’archivio Vanger e i segreti di una dinastia macchiata dal nazismo, Blomkvist viene affiancata da Lisbeth Salander, una hacker ventiquattrenne socialmente inadattabile, tatuata e geniale. Insieme scoprono una scia di efferati omicidi a sfondo religioso commessi ai danni di donne, collegati alle attività nascoste della famiglia.

Non è un paese per vecchi – Cormac McCarthy (2005)

Mentre caccia antilopi nei pressi del Rio Grande, il saldatore e reduce dal Vietnam Llewelyn Moss sbatte contro la scena di una transazione di droga andata a finire in un massacro. Tra le auto abbandonate scopre diversi cadaveri, un carico di eroina e una valigetta contenente oltre due milioni di dollari in contanti.

Deciso a tenersi il bottino, Moss mette in fuga la sua famiglia, scatenando la caccia spietata di Anton Chigurh, uno spietato assassino psicopatico che decide il destino delle sue vittime affidandosi al lancio di una moneta. Sulle tracce di entrambi si muove l’anziano sceriffo Ed Tom Bell, un uomo deluso e sopraffatto da una violenza moderna che non riesce più a comprendere né a contenere.

My Sister, the Serial Killer – Oyinkan Braithwaite (2018)

Korede è un’infermiera metodica, perfezionista e riservata che vive a Lagos, mentre sua sorella minore Ayoola è una ragazza meravigliosa, egocentrica e pericolosa. Ayoola ha un piccolo difetto: tende a uccidere i propri fidanzati.

Ogni volta che la ragazza invoca la “legittima difesa”, Korede interviene prontamente con guanti di gomma, candeggina e un bagagliaio capiente per smaltire i cadaveri e ripulire le scene del crimine. L’equilibrio morbosamente protettivo tra le due crolla quando Ayoola posa gli occhi su Tade, un medico affascinante e gentile dell’ospedale in cui lavora Korede, della quale quest’ultima è segretamente innamorata da anni. Korede dovrà scegliere se proteggere il suo amore o coprire ancora una volta la sorella sociopatica.

The God of the Woods – Liz Moore (2024)

Nell’estate del 1975, ad Adirondacks, la tredicenne Barbara Van Laar scompare dalla sua cameretta nel campo estivo di proprietà della sua ricca e potente famiglia. Il caso scuote l’intera comunità, anche perché quattordici anni prima, nel 1961, lo stesso bosco inghiottì il fratello maggiore di Barbara, Bear, senza lasciare mai alcuna traccia.

Le indagini della polizia locale e dei federali mettono a nudo i forti squilibri di classe tra i proprietari del campo, lo staff di lavoratori e gli abitanti del luogo, rivelando una ragnatela di risentimenti, alcolismo, segreti matrimoniali e il ritratto di una madre devastata dal dolore, mentre il tempo per ritrovare la ragazza viva corre inesorabile.

Legami di sangue (Razorblade Tears) – S.A. Cosby (2021)

Ike Randolph è un uomo nero che ha pagato il suo debito con la giustizia ed è diventato un imprenditore rispettato. Buddy Lee è un uomo bianco, povero, con problemi di alcolismo e anni di prigione alle spalle.

L’unica cosa che li unisce è il dolore di aver perso i propri figli, Isiah e Derek – sposati tra loro e padri di una bimba -, massacrati a colpi di pistola da un commando di sicari. Entrambi i padri non avevano mai accettato l’omosessualità dei figli, ma sopraffatti dal senso di colpa e dalla lentezza delle indagini ufficiali, uniscono le forze. Armati fino ai denti, intraprendono una brutale spedizione punitiva nelle campagne della Virginia per scovare i mandanti del duplice omicidio.

Slow Horses – Mick Herron (2010)

Slough House è il purgatorio del servizio segreto britannico (MI5), dove gli agenti che hanno commesso errori imperdonabili – chiamati “ronzini” – vengono confinati a svolgere noiosi compiti burocratici nell’attesa che si dimettano.

A capo di questa manica di falliti c’è Jackson Lamb, un veterano della Guerra Fredda rozzo, cinico e trasandato. Quando un giovane ragazzo musulmano viene rapito da un gruppo estremista di destra che minaccia di decapitarlo in diretta streaming, il ronzino River Cartwright intravede l’opportunità di riscattarsi. Ma ciò che sembra un tragico atto d’odio si rivela in realtà una macchinazione ad altissimo livello orchestrata dai vertici di Regents Park per coprire un proprio disastro operativo.

Bluebird, Bluebird – Attica Locke (2017)

Darren Mathews è un Texas Ranger di colore cresciuto nelle contee orientali dello stato, lacerato dal contrasto tra l’amore per la sua terra e la radicata violenza razziale del posto. Sospseso dal servizio per aver aiutato un vecchio amico in un caso ambiguo, Darren si reca nella cittadina rurale di Lark lungo la Highway 59.

Lì, nel giro di pochi giorni, sono stati ripescati dal bayou due corpi privi di vita: un avvocato nero di Chicago e una ragazza bianca del luogo. L’odio razziale della comunità s’infiamma e la milizia locale del suprematismo bianco tenta di insabbiare il caso. Mathews si trova a dover condurre un’indagine spietata in un ambiente dove le leggi scritte valgono meno dell’omertà della gente del posto.

Tra Noir Urbani e Tensioni Psicologiche (Posizioni 11 – 20)

Dalle periferie americane strozzate dai debiti ai corridoi claustrofobici della mente: quando il pericolo smette di arrivare dall’esterno e scaturisce da ossessioni, traumi e scelte disperate.

Blacktop Wasteland – S.A. Cosby (2020)

Beauregard “Bug” Montage è un meccanico onesto, un padre premuroso e, soprattutto, il miglior pilota da fuga della costa orientale. Dopo aver abbandonato il crimine per avviare la sua officina, Bug si trova a un passo dal fallimento economico: le bollette si accumulano e rischia di perdere l’attività e la casa.

Quando un vecchio collaboratore gli propone una rapina ai danni di un’importante gioielleria con un premio milionario, Bug cede alla tentazione. Il piano apparentemente perfetto devia sui binari sbagliati quando una gang competitor subentra nell’operazione con le armi spianate, costringendo Bug a correre per la propria vita e a proteggere i suoi familiari da una scia di vendetta indomabile.

La ragazza del treno – Paula Hawkins (2015)

Rachel Watson è una donna emotivamente distrutta, divorziata e scivolata nell’alcolismo, che ogni mattina prende lo stesso treno per finta per andare a Londra, dopo essere stata licenziata.

Dal finestrino osserva costantemente le case lungo la linea, focalizzandosi su una coppia che lei battezza “Jess e Jason”, simbolo di un amore perfetto che lei ha perduto. Un giorno, tuttavia, Rachel nota dal treno qualcosa di strano nel giardino della casa: poche ore dopo, la donna (il cui vero nome è Megan) scompare. Spinta dal desiderio di aiutare e di sentirsi utile, Rachel si intromette nell’indagine, ma i suoi frequenti black-out alcolici ne fanno la testimone più inaffidabile di tutte… nonché la prima sospettata.

Case Histories – Kate Atkinson (2004)

Jackson Brodie, ex poliziotto e ora malinconico investigatore privato a Cambridge, si ritrova a lavorare simultaneamente su tre casi irrisolti provenienti dal passato. Il primo riguarda la scomparsa della piccola Olivia Land, svanita dalla tenda nel giardino di famiglia nel 1970. Il secondo è l’omicidio brutale di una giovane segretaria, assassinata da un maniaco all’interno dello studio legale di suo padre. Il terzo è la storia di una giovane madre che, sopraffatta dallo stress e dalle urla del neonato, ha sgozzato il marito con una scure in una fattoria isolata.

Con il procedere delle indagini, Brodie scopre che queste tragedie separate sono unite da sottili fili di segreti di famiglia, violenze taciute e coincidenze inaspettate.

We Need to Talk About Kevin – Lionel Shriver (2003)

Nove mesi dopo che il figlio sedicenne Kevin ha massacrato sette compagni di scuola, un insegnante e un addetto alla mensa nell’aula di ginnastica del suo liceo, Eva Khatchadourian decide di scrivere una serie di lettere sincere all’ex marito Franklin. Attraverso questa fitta corrispondenza, Eva ripercorre la storia della sua maternità mai desiderata fino in fondo, ammettendo il rigetto avvertito fin dai primi mesi di vita di Kevin.

Il romanzo analizza senza sconti il contrasto tra una madre convinta di aver messo al mondo un sociopatico manipolatore e un padre che ha sempre rifiutato l’evidenza pur di difendere l’innocenza del figlio, aprendo un vuoto morale sul confine tra natura e educazione.

Dare Me – Megan Abbott (2012)

Addy Hanlon e Beth Cassidy sono amiche del cuore e le regine incontrastate della squadra di cheerleader della High School locale: Addy è il braccio destro leale, mentre Beth è la capitana carismatica e manipolatrice. Il loro dominio sociale crolla con l’arrivo di Colette French, la nuova e affascinante allenatrice che riorganizza la squadra chiedendo disciplina spietata ed estremo attaccamento fisico.

Addy rimane stregata da Colette e ne diventa la fidata confidente, fino al momento in cui la ragazza assiste a un brutto segreto della donna. Quando un uomo legato al cerchio di Colette viene trovato morto per un presunto suicidio, l’equilibrio tra ambizione, ossessione giovanile e violenza esplode nel gruppo.

The Lincoln Lawyer – Michael Connelly (2005)

Mickey Haller è un avvocato penalista di Los Angeles che preferisce gestire i suoi clienti dal sedile posteriore di una Lincoln Town Car d’epoca guidata da un ex detenuto. Abituato a difendere delinquenti di piccolo taglio, prostitute e spacciatori usando cavilli legali, Haller ottiene l’occasione della vita: la difesa di Louis Roulet, un ricco agente immobiliare di Beverly Hills accusato del tentato omicidio di una donna conosciuta in un bar.

Ciò che all’inizio sembra un caso facile e ben retribuito si trasforma in un incubo quando Haller capisce che il suo assistito è un sadico calcolatore, responsabile anche di un delitto del passato per cui un innocente sta scontando l’ergastolo.

Shutter Island – Dennis Lehane (2003)

Nell’estate del 1954, gli agenti federali Teddy Daniels e Chuck Aule sbarcano ad Ashecliffe, un ospedale psichiatrico giudiziario situato su un’isola rocciosa e inaccessibile al largo di Boston. Devono indagare sulla scomparsa di Rachel Solando, una paziente accusata di aver annegato i propri tre figli, svanita miracolosamente da una stanza chiusa dall’esterno.

Mentre un violento uragano isola completamente l’isola tagliando le comunicazioni con il continente, Teddy deve fare i conti con gli ostacoli posti dai medici della struttura, con le voci di terribili esperimenti medici condotti sui pazienti e con i fantasmi del proprio passato legato alla liberazione del campo di concentramento di Dachau.

11/22/63 – Stephen King (2011)

Jake Epping è un professore di inglese del Maine che scopre dall’amico Al Templeton, gestore di una tavola calda, l’esistenza di un portale temporale nella dispensa del locale. Il portale conduce sempre allo stesso momento preciso: le 11:58 del 9 settembre 1958.

Al, malato terminale, convince Jake a intraprendere la missione della vita: vivere nel passato per ben cinque anni per impedire l’assassinio di John F. Kennedy il 22 novembre 1963 a Dallas. Trasferitosi nel Texas degli anni ’50 sotto falso nome, Jake inizia a pedinare Lee Harvey Oswald, ma scoprirà che il passato non vuole essere modificato e oppone una resistenza perversa a ogni tentativo di cambiamento.

Sharp Objects – Gillian Flynn (2006)

Camille Preaker è una giornalista di seconda fascia a Chicago con trascorsi in un istituto psichiatrico per autolesionismo severo. Il suo direttore la manda nel suo paese d’origine, Wind Gap in Missouri, per seguire da vicino il caso di due ragazzine scomparse e poi ritrovate strangolate con i denti estratti. Il ritorno a casa costringe Camille a convivere con la madre

Adora, una donna ipocondriaca e soffocante, e con la mezza sorella Amma, tredicenne che di giorno fa la bambina modello e di notte spadroneggia nel paese. Scavando tra le ossessioni della cittadina e della sua famiglia, Camille riapre la ferita mai chiusa della morte della sorellina Marian, avvenuta anni prima in circostanze misteriose.

Broken Harbor – Tana French (2012)

Mick “Scorcher” Kennedy è uno dei migliori detective della squadra omicidi di Dublino, famoso per il rispetto maniacale delle procedure. Viene inviato a indagare a Brianstown, un insediamento residenziale rimasto incompiuto e deserto a causa del crollo del mercato immobiliare.

All’interno di una delle poche case abitate, la famiglia Spain è stata massacrata: il padre e i due bambini piccoli sono morti, mentre la madre versa in condizioni critiche in ospedale. Quello che a prima vista sembra un dramma della disperazione legato ai debiti di gioco prende una piega perturbante quando la polizia scopre fori nelle pareti, trappole nei soffitti e telecamere installate per catturare una presunta “presenza” che perseguitava la casa.

Grandi Bestseller e Sperimentazioni di Genere (Posizioni 21 – 30)

Fenomeni editoriali planetari si alternano a brillanti architetture narrative. Dalle stanze blindate alle spie a doppia identità, la dimostrazione della straordinaria versatilità del thriller moderno.

Room – Emma Donoghue (2010)

Per Jack, un bambino di cinque anni, “Stanza” è l’intero universo: è il luogo in cui è nato, dove gioca, guarda la TV e dorme nell’armadio quando arriva “Old Nick”. Per sua madre, invece, la stanza è un capanno da giardino di tre metri per tre in cui è tenuta prigioniera da sette anni, da quando cioè fu rapita diciannovenne fuori dal college.

Quando Old Nick minaccia la loro sopravvivenza, la madre ordito un piano disperato per fuggire: far finta che Jack sia morto per febbre alta, avvolgerlo in un tappeto e convincere il carceriere a portarlo fuori. Ma la fuga è solo la prima parte di una transizione traumatica verso un mondo esterno incomprensibile per il piccolo.

Il giardiniere tenace (The Constant Gardener) – John le Carré (2001)

Justin Quayle è un placido diplomatico britannico di stanza a Nairobi che ama dedicarsi al giardinaggio. La sua vita tranquilla viene sconvolta dal ritrovamento del corpo di sua moglie Tessa, una giovane attivista per i diritti umani, assassinata insieme a un medico locale sulle sponde del lago Turkana. Le autorità cercano subito di far passare il delitto come un delitto di passione, insinuando che Tessa avesse un amante.

Deciso a ripulire la memoria della moglie, Justin inizia un viaggio d’indagine personale che lo porterà dalle baraccopoli africane alle sedi delle grandi multinazionali farmaceutiche europee, scoprendo la sperimentazione illegale di un farmaco per la TBC condotta su cavie umane ignare.

Il cardellino (The Goldfinch) – Donna Tartt (2013)

Theo Decker ha tredici anni quando sopravvive a un terribile attentato terroristico all’interno del Metropolitan Museum di New York, nel quale la sua adorata madre perde la vita. Tra il fumo e le macerie, un anziano signore in fin di vita lo convince a portare via con sé un piccolo quadro fiammingo di inestimabile valore, Il cardellino di Carel Fabritius.

Questo furto inconsapevole segnerà l’intera vita di Theo, costretto a spostarsi tra il lusso di New York, lo squallore delle periferie di Las Vegas e l’ambiente dell’antiquariato d’arte. Il dipinto rimane il suo segreto più grande e la sua condanna, finendo per trascinarlo in un giro sotterraneo di falsari e mercanti d’arte internazionali.

The Dry – Jane Harper (2017)

Aaron Falk, agente della Polizia Federale di Melbourne, torna nella sua città natale di Kiewarra dopo due decenni d’assenza. Il paese sta vivendo la peggiore siccità degli ultimi cinquant’anni e l’atmosfera è tesa. Falk deve partecipare al funerale del suo amico d’infanzia Luke Hadler, accusato di aver sterminato la sua famiglia prima di togliersi la vita. Falk comincia ad analizzare i conti finanziari di Luke su richiesta dei genitori di quest’ultimo, sollevando dubbi sulla versione dell’omicidio-suicidio.

Ma la presenza di Falk a Kiewarra riapre anche una vecchia ferita: la morte per annegamento della giovane Ellie Deacon vent’anni prima, un mistero per il quale Falk e Luke erano i primi indiziati.

Winter’s Bone – Daniel Woodrell (2006)

Nelle desolate e gelide montagne degli Ozark, la sedicenne Ree Dolly si fa carico della sopravvivenza della sua famiglia: accudisce i due fratellini minori e assiste la madre caduta in uno stato di catatonia. La situazione precipita quando lo sceriffo locale si presenta alla sua porta avvisandola che suo padre Jessup, uno spacciatore di metanfetamine, ha messo a garanzia della cauzione la loro casa e il terreno circostante per uscire di prigione.

Se Jessup non si presenterà al processo tra pochi giorni, la famiglia perderà tutto. Ree si incammina tra i boschi per rintracciare il padre, scontrandosi con la ferrea omertà del clan familiare e rischiando la vita contro chi vuole zittirla.

Il codice Da Vinci – Dan Brown (2003)

Robert Langdon, professore di simbologia religiosa a Harvard, si trova a Parigi per una conferenza quando viene convocato d’urgenza al Museo del Louvre. Il curatore capo Jacques Saunière è stato assassinato in modo bizzarro, disponendo il proprio corpo nudo nella posizione dell’Uomo Vitruviano e lasciando messaggi cifrati sul pavimento.

Insieme a Sophie Neveu, crittologa della polizia francese e nipote della vittima, Langdon scopre che Saunière era il Gran Maestro del Priorato di Sione, una società segreta custode del Santo Graal. Inseguiti dal capitano Fache e da Silas, un albino dell’Opus Dei pronto a uccidere, Langdon e Sophie devono decifrare indizi nascosti nelle opere di Leonardo da Vinci per svelare una verità che potrebbe scuotere le fondamenta del Cristianesimo.

Big Little Lies – Liane Moriarty (2014)

Nella ricca cittadina costiera di Pirriwee, in Australia, la vita sembra idilliaca tra caffè vista mare e ville lussuose. La storia ruota attorno a tre donne: Madeline, vulcanica e risentita verso l’ex marito; Celeste, bellissima ed invidiata ma vittima di abusi domestici da parte del consorte; e Jane, una giovane madre single tormentata da un passato oscuro. Le tensioni tra i genitori esplodono fin dal primo giorno di scuola, quando il figlioletto di Jane viene accusato di bullismo.

Pettegolezzi, tradimenti e violenze sommerse culminano durante la “Notte Trivia” della scuola, una festa a tema che finisce nel sangue con un cadavere ai piedi della scalinata e tre donne unite da un patto di silenzio.

The Perfect Nanny – Leila Slimani (2018)

“Il bambino è morto. Ci sono voluti pochi secondi.” Il romanzo si apre direttamente con l’epilogo agghiacciante: Louise, una tata all’apparenza impeccabile, ha ucciso i due bambini affidatile, Adam e Mila, tentato poi il suicidio.

La narrazione ripercorre a ritroso i mesi precedenti, quando la giovane madre Myriam decide di tornare a lavorare come avvocato e assume Louise per sollevare la famiglia dalla gestione domestica. Inizialmente diviene indispensabile: cucina piatti gourmet, pulisce la casa perfettamente e conquista i bambini.

Ma dietro la facciata di devozione si nascondono problemi economici disperati, solitudine devastante e un germe di follia che si insinua lentamente nelle crepe della casa.

The Plot – Jean Hanff Korelitz (2021)

Jacob Finch Bonner era una promessa della letteratura americana dopo un brillante esordio, ma da anni non riesce più a scrivere nulla di valido ed è ridotto a insegnare in un mediocre programma di scrittura creativa.

Durante un laboratorio, un suo arrogante studente, Evan Parker, gli svela la trama del romanzo che sta scrivendo: un’idea brillante e assolutamente originale, destinata a diventare un successo mondiale. Anni dopo, scoprendo che Parker è morto senza aver pubblicato il libro, Jacob decide di appropriarsi dell’idea e scrive lui stesso il romanzo.

Il successo è clamoroso, ma mentre si gode la fama riceve una mail anonima: “Sei un ladro”. Inizia così una caccia all’uomo per proteggere la propria reputazione prima che l’oscurità del suo plagio venga svelata.

Il simpatizzante (The Sympathizer) – Viet Thanh Nguyen (2015)

Aprile 1975: Saigon sta per cadere nelle mani dei Viet Cong. Il protagonista è un Capitano dell’esercito del Sud Vietnam, un uomo dal sangue misto (padre francese, madre vietnamita) che lavora come braccio destro di un Generale fedele al regime.

Ma il Capitano è in realtà un’agente segreto doppio giochista, una spia comunista infiltrata che fa rapporto al Nord. Costretto a fuggire negli Stati Uniti insieme al Generale su un aereo di evacuazione americano, il protagonista continua a vivere a Los Angeles scisso tra due identità, spionando i rifugiati vietnamiti che organizzano la controrivoluzione e collaborando perfino come consulente per un film hollywoodiano sulla guerra, fino all’arresto e alla rieducazione finale.

Misteri Familiari, Sci-Fi e Prospettive Uniche (Posizioni 31 – 40)

Cosa accade quando il sospetto divora il nucleo familiare o quando la realtà stessa inizia a sdoppiarsi? Processi laceranti, fisica quantistica e trappole della memoria in dieci strutture narrative folgoranti.

Defending Jacob – William Landay (2012)

Andy Barber è un stimato primo assistente procuratore di Newton, un tranquillo sobborgo di Boston. La sua vita viene sconvolta quando il quattordicenne Rifkin viene trovato pugnalato a morte nel parco locale. Andy guida le indagini fino a quando un indizio devastante punta verso suo figlio Jacob, compagno di classe della vittima.

Rimosso dall’incarico e costretto a passare dalla parte della difesa, Andy deve fare i conti con un coltello trovato nella camera di Jacob e con le rivelazioni del proprio passato: il padre di Andy è un ergastolano condannato per omicidio. Tra processi mediatici e tensioni familiari, Andy difende a spada tratta il figlio, mentre sua moglie Laurie comincia a essere corrosa dal dubbio.

Notes on an Execution – Danya Kukafka (2022)

Ad Ansel Packer mancano esattamente dodici ore all’esecuzione tramite iniezione letale per l’omicidio di tre donne. Ansel sa di aver commesso i delitti, ma cerca una forma di comprensione, una logica per la sua teoria sul destino.

a narrazione procede con un conto alla rovescia inesorabile, intervallato dalle storie delle tre donne che hanno segnato la sua esistenza: la madre Lavender, che lo ha abbandonato da piccolo per sfuggire a un marito violento; la cognata Hazel, che ha assistito al dissolversi del matrimonio del serial killer; e Saffy, una detective che lo ha inseguito per anni fin da quando erano compagni in una casa famiglia.

The Witch Elm – Tana French (2018)

Toby Hennessy è un ragazzo affascinante e fortunato la cui vita cambia drasticamente dopo un’aggressione notturna subita durante un furto in casa. Riportando danni cerebrali, perdita di memoria e difficoltà motorie, Toby si trasferisce nella storica residenza di famiglia, Ivy House, per riabilitarsi e accudire lo zio catturato da un tumore terminale. Durante un gioco dei nipotini nel giardino della villa, dentro il tronco cavo di un olmo secolare viene ritrovato un teschio umano. L’indagine della polizia rivela che il cadavere appartiene a un vecchio compagno di scuola di Toby scomparso anni prima, costringendo il protagonista a dubitare dei suoi stessi ricordi e della sua presunta innocenza.

The Likeness – Tana French (2008)

La detective Cassie Maddox, ancora provata dagli eventi di In the Woods, viene chiamata sulla scena del crimine in un villaggio abbandonato fuori Dublino. La vittima è una giovane donna accoltellata al petto che non solo è la copia identica di Cassie, ma possiede documenti a nome di “Lexie Madison” — l’identità fittizia usata anni prima dalla stessa Cassie durante un lavoro sotto copertura. Il capo della polizia organizza un’operazione rischiosa: nascondere la morte della ragazza e far infiltrare Cassie al suo posto nella grande dimora d’epoca dove Lexie viveva insieme a quattro eccentrici studenti universitari, per scoprire chi tra loro sia l’assassino.

All the Sinners Bleed – S.A. Cosby (2023)

Titus Crown è un ex agente dell’FBI con un passato doloroso che torna nella sua Contea natia di Charon, in Virginia, diventandone il primo sceriffo nero della storia. La tranquillità rurale viene distrutta quando uno studente uccide a colpi di pistola uno dei professori più amati della scuola locale prima di essere abbattuto dai vice-sceriffi. Ispezionando il telefono del ragazzo, Titus scopre una serie di video raccapriccianti che ritraggono torture e omicidi ai danni di giovani ragazze di colore della zona, condotti dal professore insieme a un complice mascherato ancora a piede libero. Titus si trova a cacciare un serial killer sadico lottando contro la radicata rete del suprematismo bianco locale.

The Silent Patient – Alex Michaelides (2019)

Alicia Berenson è una pittrice di talento sposata con un fotografo di moda. Una sera, al rientro del marito a casa, Alicia gli spara cinque volte in volto e poi si chiude in un totale e irremovibile silenzio. L’unico indizio che lascia è un quadro dipinto nei giorni successivi, un autoritratto intitolato Alcesti. Alicia viene ricoverata nell’istituto psichiatrico ad alta sicurezza “The Grove”. Theo Faber, uno psicoterapeuta criminale affascinato dal caso, riesce a farsi assumere nella struttura con l’unico obiettivo di curare Alicia e farla tornare a parlare. Ma mentre Theo scava nel passato doloroso della donna e nelle sue convinzioni, anche la sua vita privata comincia a mostrare crepe inquietanti.

Your House Will Pay – Steph Cha (2019)

Ambientato a Los Angeles nel 2019, il romanzo mette a confronto due famiglie segnate dalla violenza razziale. Grace Park è una ragazza coreano-americana che lavora nella farmacia dei genitori e ignora i segreti del passato. Shawn Matthews è un uomo nero che ha scontato una pena in carcere e cerca di vivere una vita tranquilla per la sua famiglia. Nel 1991, durante le rivolte di Los Angeles dopo il caso Rodney King, la madre di Grace aveva sparato uccidendo la sorella sedicenne di Shawn, cavandosela con una pena minima. Quando un nuovo evento di violenza colpisce la comunità, i segreti mai sepolti esplodono, costringendo le due famiglie a fare i conti con l’eredità dell’odio.

I Am Pilgrim – Terry Hayes (2014)

“Pilgrim” è il codice di copertura di un ex agente segreto americano che dirigeva un’unità ombra dell’intelligence, autore di un manuale tecnico sulle tecniche d’indagine forense. Deciso a ritirarsi a vita privata, viene richiamato a New York per analizzare un delitto perfetto commesso in un hotel economico: una donna uccisa e immersa nell’acido, la cui scena del crimine è stata ripulita applicando proprio i trucchi descritti nel suo libro. Nel frattempo, in Medio Oriente, un medico fondamentalista noto come “Il Saraceno” sviluppa una variante letale e vaccino-resistente del virus del vaiolo con l’obiettivo di diffonderla negli Stati Uniti. Pilgrim intraprende una corsa contro il tempo per fermare l’epidemia.

Fingersmith – Sarah Waters (2002)

Nella Londra d’epoca vittoriana, l’orfana Sue Trinder cresce tra ladruncoli e ricettatori sotto la protezione di Madama Sucksby. Un truffatore noto come “il Gentiluomo” propone a Sue un piano cinico: farsi assumere come cameriera personale di Maud Lilly, una ricca ed ingenua ereditiera che vive isolata nella dimora dello zio collezionista di libri osceni. Il piano prevede che il Gentiluomo la corteggi, la sposi e poi la faccia rinchiudere in un manicomio per intascarsi l’eredità, dividendo il bottino con Sue. Ma quando Sue si trasferisce nella villa, sviluppa un’intensa attrazione d’amore ricambiata per Maud, ignara del fatto che un contropiano ancora più diabolico sta per essere messo in atto.

Dark Matter – Blake Crouch (2016)

Jason Dessen è un professore di fisica di Chicago che ha rinunciato alle sue grandi ambizioni scientifiche per sposare Daniela e crescere il figlio Charlie. Una sera viene rapito da un uomo mascherato che lo addormenta con un’iniezione. Risvegliatosi legato a una barella, Jason si ritrova in un laboratorio avanzato dove viene acclamato come un genio: in questa realtà, Jason non si è mai sposato, non ha mai avuto un figlio e ha inventato la “Scatola”, un dispositivo in grado di far viaggiare la mente attraverso le infinite possibilità del multiverso. Per ritornare dalla sua vera famiglia, Jason dovrà intraprendere un viaggio allucinante tra dimensioni alternative per sconfiggere il suo vero nemico: se stesso.

Risvolti Oscuri, Gotico e le Nuove Voci (Posizioni 41 – 50)

Dal gotico messicano agli stalker dell’era digitale, fino ai podcast true crime che sconfinano nell’incubo: le nuove declinazioni di un genere capace di rinnovarsi continuamente per continuare a inquietarci.

Tell No One – Harlan Coben (2001)

Il pediatra David Beck non ha mai superato il dolore per l’assassinio della moglie Elizabeth, rapita durante un anniversario al lago Charmaine otto anni prima da un serial killer. La sua vita si sblocca improvvisamente quando riceve una mail cifrata contenente un link a una webcam: nel video in tempo reale ripreso tra la folla compari una donna idenitca a Elizabeth che pronuncia le loro parole d’ordine segrete. Contemporaneamente, la polizia ritrova due cadaveri sepolti vicino al lago e nuove prove incriminano proprio David. Inseguito dall’FBI e da una coppia di spietati sicari, David fugge per scoprire cosa sia successo davvero quella notte.

You – Caroline Kepnes (2014)

Joe Goldberg è un libraio di East Village, affascinante e colto, che quando l’aspirante poetessa Guinevere Beck entra nella sua libreria ne rimane folgorato. Joe trasforma l’interesse in una vera e propria ossessione stalker: analizza i profili social di Beck, ne scopre l’indirizzo, la pedina di notte e ne hackerare lo smartphone per leggerne messaggi ed email in tempo reale. Convinto di essere l’unico uomo capace di capirla e amarla veramente, Joe comincia a eliminare sistematicamente (e fisicamente) ogni ostacolo che si frappone tra lui e la ragazza, dagli amici invadenti all’ex fidanzato tossico, mantenendo la facciata del compagno perfetto.

Lush Life – Richard Price (2008)

Nel Lower East Side di Manhattan, quartiere culla della gentrificazione dove locali alla moda convivono con i caseggiati popolari, tre ragazzi ubriachi vengono fermati da due giovani di strada per una rapina. Uno dei tre, Eric Cash, tenta la fuga, mentre l’aspirante commediografo Ike Marcus viene ucciso a colpi di pistola. Eric racconta alla polizia di essere stati vittime di una rapina casuale, ma le sue versioni contrastanti insospettiscono i detective della omicidi Matty Clark e Lugo, che inizialmente lo arrestano per omicidio. L’indagine porta alla luce la frattura sociale della città, muovendosi tra poliziotti esausti, delinquenti adolescenti e genitori distrutti dal dolore.

Jar of Hearts – Jennifer Hillier (2018)

A sedici anni Georgina “Geo” Shaw era la spalla leale di Angela Wong, la ragazza più popolare della scuola. Quando Angela scompare senza lasciare traccia, il mistero dura per quattordici anni, finché i resti della ragazza non vengono ritrovati nel bosco dietro la casa dell’ex fidanzato di Geo, Calvin Mercer. Si scopre così la verità: Calvin era un serial killer e Geo lo aveva aiutato a occultare il cadavere. Dopo aver scontato cinque anni di carcere per complicità, Geo viene scarcerata, ma contemporaneamente in città ricominciano omicidi con le stesse modalità usate da Calvin. Un detective del loro vecchio gruppo di amici deve scoprire se Calvin ha un emulo o se Geo nasconde altri segreti.

Mexican Gothic – Silvia Moreno-Garcia (2020)

Messico, anni ’50. Noemí Taboada è una giovane ereditiera della capitale che riceve una lettera disperata dalla cugina Catalina, sposa recente dell’inglese Virgil Doyle. Catalina sostiene che il marito la stia avvelenando e che la casa sia infestata. Noemí si reca a High Place, la decadente tenuta isolata della famiglia Doyle nelle montagne di Hidalgo. Lì trova un ambiente patriarcale soffocante, servitù silenziosa e il vecchio patriarca ossessionato dall’eugenetica. Ben presto Noemí inizia a soffrire di allucinazioni e sonnambulismo, scoprendo che le pareti della dimora nascondono un fungo parassita millenario con cui la famiglia mantiene il proprio potere e la propria immortalità a spese delle giovani spose.

Before I Go to Sleep – S.J. Watson (2011)

Christine Lucas si risveglia ogni mattina in un letto sconosciuto accanto a un uomo anziano. L’uomo le spiega di essere suo marito Ben e che lei ha quarantasette anni, ma a causa di un grave incidente del passato soffre di una forma rara di amnesia anterograda: ogni volta che dorme, la sua memoria si azzera. Un giorno Christine viene contattata in segreto dal Dottor Nash, uno neuropsichiatra che la sta curando a insaputa del marito. Nash le consegna un diario che lei stessa ha tenuto nascosto nell’armadio. Sulla prima pagina Christine legge tre parole scritte di suo pugno con inchiostro rosso: “Non fidarti di Ben”.

The Push – Ashley Audrain (2021)

Blythe Connor proviene da una linea di donne segnata da maternità anaffettive e traumi. Quando nasce la sua prima figlia Violet, Blythe tenta disperatamente di essere la madre perfetta, ma avverte subito un senso di estraneità e una malvagità sottile nella bambina. Violet si mostra sgradevole e manipolatoria solo in assenza del padre Fox, che liquida le preoccupazioni della moglie come paranoia post-parto. La situazione esplode quando nasce il secondo figlio, Sam: durante un pomeriggio al parco, un tragico incidente strappa la vita al bambino. Blythe si convince che a spingere il passeggino sia stata proprio Violet, ma nessuno le crede, distruggendo il suo matrimonio e la sua sanità mentale.

All the Colors of the Dark – Chris Whitaker (2024)

Nel 1975, nella cittadina di Monta Clare in Missouri, una ragazza di buona famiglia viene adescata da uno sconosciuto. A salvarla interviene Patch, un ragazzo cieco da un occhio con la passione per i pirati, che viene rapito al suo posto. Chiuso in un seminterrato completamente al buio, Patch fa la conoscenza di Grace, un’altra ragazza prigioniera: pur non essendosi mai visti in volto, tra i due nasce un legame profondo. Quando Patch riesce a fuggire, Grace rimane nelle mani del rapitore. Nei successivi ventisette anni, ossessionato dal ricordo del buio, Patch dedica tutta la sua vita a cacciare il rapitore seriale per ritrovare la ragazza.

Magpie Murders – Anthony Horowitz (2017)

Susan Ryeland è un’editor londinese che riceve il manoscritto dell’ultimo giallo del celebre autore Alan Conway, intitolato Atticus Pünd e i delitti della Gazza. Il romanzo è un classico giallo d’epoca ambientato in un villaggio inglese negli anni ’50. Tuttavia, arrivata alle ultime pagine, Susan scopre che manca il capitolo finale con la soluzione del mistero. Poco dopo scopre che Alan Conway si è tolto la vita lanciandosi dal tetto della sua villa. Convinta che l’autore sia stato in realtà assassinato, Susan inizia un’indagine reale scoprendo che il romanzo contiene velati attacchi e segreti sconvenienti sulla vita reale dei suoi conoscenti.

None of This Is True – Lisa Jewell (2023)

Alix Summers è una podcaster di successo che festeggia il suo quarantacinquesimo compleanno in un pub locale. Lì nota Josie Fair, una donna dall’aria dimessa che scopre essere nata nello stesso identico ospedale e nello stesso giorno. Josie propone ad Alix di realizzare un podcast sulla sua vita, sostenendo di essere arrivata a uno snodo decisivo. Man mano che le registrazioni proseguono, Josie si insinua nella vita di Alix, frequentandone la casa e la famiglia. La narrazione svela segreti inquietanti sul marito di Josie e sulle sue figlie, fino a quando il confine tra intervistatrice e vittima si sgretola di fronte a una scia di manipolazioni psicologiche e morti sospette.