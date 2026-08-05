5 thriller da leggere in riva al mare se quest’estate vuoi vivere agosto pieno di suspance

C’è chi in vacanza cerca letture leggere e chi, invece, vuole il contrario: una storia capace di tenere il fiato sospeso mentre il mare davanti agli occhi è immobile e il sole sembra rallentare il tempo. I thriller estivi hanno un fascino particolare. Le spiagge diventano luoghi del delitto, le località turistiche nascondono segreti e…

C’è chi in vacanza cerca letture leggere e chi, invece, vuole il contrario: una storia capace di tenere il fiato sospeso mentre il mare davanti agli occhi è immobile e il sole sembra rallentare il tempo. I thriller estivi hanno un fascino particolare. Le spiagge diventano luoghi del delitto, le località turistiche nascondono segreti e il mare, che di giorno appare rassicurante, si trasforma nello scenario perfetto per misteri, sparizioni e verità inconfessabili.

Se quest’estate vuoi alternare un tuffo a un capitolo che ti costringa a dire “ancora uno”, questi cinque romanzi potrebbero essere la compagnia ideale.

5 thriller da leggere in riva al mare

Il rumore delle onde e quello delle pagine che si voltano hanno qualcosa in comune: entrambi invitano a lasciarsi trasportare. Questi cinque thriller sfruttano il mare non come semplice sfondo, ma come elemento narrativo capace di amplificare il mistero. Dalle coste italiane alle isole del Nord Europa, ogni romanzo dimostra che i paesaggi più belli possono diventare anche i più inquietanti. Sono letture perfette da infilare nella borsa da spiaggia, perché l’unica vera difficoltà sarà riuscire a interromperle quando arriverà il momento di fare il bagno.

“Delitto in riva al mare” di Antonio Lanzetta, Newton Compton

Una ragazza di diciannove anni viene ritrovata morta su una spiaggia di Salerno. A indagare sono il commissario Massimo Trotta e la psicologa forense Lidia Basso, ma il caso prende presto una direzione inquietante quando un giovane ricoverato in una struttura psichiatrica inizia a disegnare la vittima senza averla mai conosciuta. Da qui nasce un’indagine che intreccia traumi, follia e segreti rimasti sepolti per anni. Ambientato tra la Costiera Amalfitana e atmosfere dense di tensione, è un thriller psicologico che gioca continuamente sul confine tra ciò che è reale e ciò che sembra impossibile.

“Nero Mediterraneo” di Antonio Boggio, Mondadori

Sull’isola di San Pietro, a Carloforte, il ritrovamento del corpo di una ragazza scatena immediatamente sospetti contro alcuni migranti appena soccorsi in mare. Il commissario Alvise Terranova, però, diffida delle spiegazioni più semplici e sceglie di scavare nella vita della vittima, portando alla luce segreti molto più complessi di quanto tutti immaginassero. Antonio Boggio costruisce un giallo che intreccia cronaca, pregiudizi e grandi temi contemporanei senza rinunciare alla suspense, sfruttando la bellezza aspra del Mediterraneo come sfondo di una vicenda intensa.

“La scritta sull’acqua” di John Ajvide Lindqvist, Katia De Marco, Marsilio

Conosciuto soprattutto per Lasciami entrare, Lindqvist firma qui un thriller investigativo dal respiro internazionale. Una scrittrice di gialli e un enigmatico hacker si ritrovano coinvolti in un massacro avvenuto su un’isola dell’arcipelago di Stoccolma. Da quel momento l’indagine attraversa Europa, Asia e Caraibi seguendo una scia di denaro, potere e interessi economici globali. È un romanzo che unisce il ritmo del thriller contemporaneo con l’ironia tipica dell’autore svedese, regalando una lettura ricca di colpi di scena.

“Oltre gli abissi” di Filippo Bellini, Filippo Bellini, Brè Edizioni

Leonardo sembra avere tutto: un lavoro prestigioso, molto denaro e una relazione stabile. Dietro questa facciata, però, si nascondono dipendenze, ansia e un’esistenza costruita sulle bugie. Quando una notte si risveglia senza ricordare nulla, la sua vita precipita in una spirale fatta di violenza, corruzione internazionale e traffici che arrivano fino al Medio Oriente. Più che un semplice thriller, è una discesa psicologica nell’autodistruzione di un uomo convinto di avere il controllo della propria vita, mentre tutto gli sta sfuggendo di mano.

“Quel che la marea nasconde” di María Oruña, Elena Rolla, Ponte alle Grazie

Una donna viene trovata assassinata nella cabina di una goletta durante una cena di gala. La stanza è chiusa dall’interno, l’arma del delitto è sparita e nessuno sembra poter essere il colpevole. Tocca alla tenente Valentina Redondo affrontare un’indagine che rende omaggio ai grandi classici della “camera chiusa”, ma con personaggi moderni, complessi e credibili. Ambientato sulla costa della Cantabria, questo romanzo combina il fascino del giallo deduttivo con un’atmosfera marina che accompagna il lettore fino all’ultima pagina.