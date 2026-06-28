Serie tv thriller uscite nel 2026 da recuperare quest’estate

L’estate è il momento ideale per concedersi una maratona di serie TV. Le giornate si allungano, le vacanze regalano qualche ora libera in più e non c’è niente di meglio di un thriller ben costruito per tenere alta la tensione episodio dopo episodio. Il 2026, da questo punto di vista, ha già regalato alcune produzioni…

L’estate è il momento ideale per concedersi una maratona di serie TV. Le giornate si allungano, le vacanze regalano qualche ora libera in più e non c’è niente di meglio di un thriller ben costruito per tenere alta la tensione episodio dopo episodio. Il 2026, da questo punto di vista, ha già regalato alcune produzioni molto interessanti, capaci di spaziare dal crime classico al mistero psicologico, fino ai racconti più inquietanti.

Se siete alla ricerca di una serie che vi tenga incollati allo schermo, ecco cinque thriller usciti quest’anno che meritano di entrare nella vostra watchlist estiva.

5 Serie tv thriller uscite nel 2026 da recuperare

I romanzi di Patricia Cornwell sono finalmente arrivati sul piccolo schermo con una delle serie più attese dell’anno. Nicole Kidman interpreta la celebre anatomopatologa Kay Scarpetta, chiamata a indagare su un omicidio che sembra collegarsi a un caso irrisolto del passato.

L’indagine forense si intreccia con la vita privata della protagonista, dando vita a un thriller raffinato che alterna tensione, dramma familiare e ricostruzioni investigative estremamente dettagliate. È la scelta ideale per chi ama le serie investigative costruite con pazienza, dove ogni dettaglio può cambiare completamente la prospettiva dello spettatore.



“I Will Find You”

Harlan Coben continua a essere una garanzia per gli appassionati del thriller. Questa nuova miniserie Netflix racconta la storia di David Burroughs, un uomo condannato per l’omicidio del figlio. Quando emergono prove che suggeriscono che il bambino potrebbe essere ancora vivo, tutto ciò che sembrava certo inizia a crollare.

La serie costruisce una suspense costante, alternando misteri, depistaggi e colpi di scena fino all’episodio conclusivo. Perfetta per chi ama le storie da divorare in pochi giorni.

“Cape Fear”

Dopo il romanzo e i celebri film del 1962 e del 1991, anche Cape Fear diventa una serie televisiva. Javier Bardem veste i panni dell’inquietante Max Cady, un ex detenuto deciso a vendicarsi degli avvocati che lo hanno mandato in prigione.

Con Amy Adams e Patrick Wilson nel cast, questa nuova versione punta tutto sulla tensione psicologica, sul senso di minaccia costante e sul progressivo sgretolarsi della sicurezza familiare. È uno dei thriller più ambiziosi dell’anno.

“Oasis”

Dietro l’apparenza di un esclusivo resort turistico si nasconde un mistero destinato a sconvolgere tutti gli ospiti. Quando una persona scompare improvvisamente, nessuno può lasciare il villaggio e ogni vacanziere diventa un potenziale sospettato.

Tra lusso, segreti, bugie e tensioni crescenti, Oasis costruisce un thriller corale che sfrutta l’ambientazione estiva per trasformare un luogo da sogno in una trappola da cui sembra impossibile uscire.



“Prisoner”

Una semplice operazione di trasferimento di un detenuto si trasforma rapidamente in una lotta per la sopravvivenza. Dopo un violento agguato, il prigioniero e la guardia incaricata di sorvegliarlo sono costretti a collaborare mentre cercano di capire chi li stia realmente inseguendo.

La serie costruisce la tensione attraverso continui cambi di prospettiva e un ritmo serrato che lascia poco spazio ai momenti di pausa. È il thriller ideale per chi cerca azione, suspense e personaggi moralmente ambigui.

5 modi diversi di raccontare il thriller

Il bello del thriller contemporaneo è la sua capacità di reinventarsi continuamente. Alcune serie scelgono l’indagine classica, altre preferiscono scavare nella psicologia dei personaggi, mentre altre ancora trasformano ambientazioni apparentemente rassicuranti in luoghi dove nessuno può sentirsi davvero al sicuro.

Questi cinque titoli dimostrano quanto il genere sia oggi uno dei più vitali della serialità televisiva. Se cercate storie capaci di sorprendervi, di farvi dubitare di ogni personaggio e di spingervi a vedere “solo un altro episodio” fino a notte fonda, questa selezione rappresenta un ottimo punto di partenza per le vostre maratone estive.