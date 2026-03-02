“Nobody’s Girl”. il memoir postumo di Virginia Giuffre che sta scuotendo l’America

C’è una forza quasi sacrale nelle parole di chi non ha più nulla da perdere. Virginia Roberts Giuffre, l’attivista che ha sfidato i giganti del potere mondiale, ci ha lasciato un’eredità che brucia tra le mani: il suo memoir, “Nobody’s Girl – La mia storia di sopravvivenza in nome della giustizia” (edito in Italia da Bompiani).

Ma cosa rende questo libro un vero e proprio fenomeno, capace di scalare le classifiche del New York Times e di dominare il dibattito pubblico americano?

Nobody’s Girl

Virginia Roberts Giuffre è nota come la vittima di Jeffrey Epstein e Ghislaine Maxwell che dopo anni di ripetuti abusi ha deciso di parlare del suo passato e ha contribuito alla condanna di entrambi. È la ragazza ritratta con il principe Andrew in una foto che ha fatto il giro del mondo. Ma la sua storia finora non era mai stata raccontata tutta per intero, non con le sue parole.

Nell’aprile 2025 Giuffre si è tolta la vita. Ha lasciato un memoir scritto nel corso degli ultimi anni di vita e la disposizione di pubblicarlo. Nobody’s Girl è il racconto potente e spietato della vita di una ragazza cresciuta fra straordinarie difficoltà, il resoconto del tempo passato con Epstein e Maxwell, che hanno ceduto lei e altre ragazze come merce a un gran numero di uomini potenti.

Le molestie subìte da bambina, l’adolescenza complicata, e poi, a diciannove anni, la fuga dal controllo di Epstein e Maxwell e una nuova vita: questa la sua storia. Il peso di quel passato incancellabile ha indotto Giuffre a trovare il coraggio di accusare i due e di scendere in campo a favore di altre vittime.

Un libro che da voce di chi non ha avuto voce

Negli Stati Uniti, il libro è esploso non solo per i dettagli legati allo scandalo Epstein, ma per la capacità di Virginia di trasformare una cronaca giudiziaria in un’opera profondamente intima. Lo stile, curato insieme alla giornalista Amy Wallace, è diretto, quasi confidenziale. Virginia rompe continuamente la “quarta parete”, si ferma per chiedere al lettore se ha bisogno di un respiro, consapevole della durezza di ciò che sta raccontando.

È questo approccio empatico che ha conquistato il pubblico americano: non siamo davanti a un freddo elenco di accuse, ma al ritratto di una bambina “di nessuno” che ha dovuto imparare a diventare qualcuno per non soccombere.

Perché questo libro è diventato un fenomeno in America

Il successo travolgente di Nobody’s Girl negli USA si deve a diversi fattori cruciali. Il libro getta una luce cruda sui legami tra l’élite finanziaria e politica, arrivando a toccare nomi che hanno segnato la storia recente, dai reali inglesi a figure chiave dell’amministrazione statunitense. In un’America polarizzata, la sua voce è diventata un simbolo di verità trasversale.

La morte di Virginia, avvenuta nell’aprile 2025 in circostanze che hanno alimentato il dibattito pubblico, ha conferito al libro un’aura di testamento morale. Molti americani hanno visto nell’acquisto del libro un atto di solidarietà e un modo per onorare una battaglia che lei non ha potuto vedere conclusa.

Virginia non parla solo di sé. Il libro è dedicato a tutte le sue “sorelle sopravvissute”. Ha saputo intercettare quel bisogno di giustizia sociale che il movimento MeToo ha innescato, portandolo a un livello superiore: quello della lotta contro il traffico di esseri umani.

Una lettura necessaria

Leggere Nobody’s Girl è un esercizio di empatia necessario. È un viaggio “al termine della notte umana”, come è stato definito dalla critica, che però non cede mai al vittimismo fine a se stesso. È la storia di una donna che, nonostante le ferite profonde, ha scelto di usare la sua vita per rendere il mondo un posto più sicuro per chi verrà dopo.

In Italia, il libro è già un caso editoriale. Perché, in fondo, la storia di Virginia ci riguarda tutti: ci ricorda che la giustizia non è un regalo dei potenti, ma una conquista che nasce dal coraggio di chi decide, finalmente, di non essere più “la ragazza di nessuno”.

