I 10 libri più venduti in Italia nei primi 4 mesi del 2026

Scopri i libri più venduti in questa prima parte dell’anno, in un mercato che registra +3,8% a valore grazie al bonus biblioteche. Domina la narrativa con Auci e Ammaniti , mentre crescono Sud e librerie indipendenti.

Quali sono i libri più venduti in Italia in questa prima parte di anno? Il mondo del libro in Italia non si ferma e, nonostante le sfide economiche, i primi quattro mesi del 2026 ci consegnano il ritratto di un Paese che ha ancora voglia di storie, meglio se sfogliate tra gli scaffali di una libreria di quartiere. Tra saghe familiari attesissime e il fenomeno del romance, ecco come sta cambiando il nostro modo di leggere.

L’effetto “Bonus Biblioteche” e la crescita del Sud

Secondo l’analisi dell’ufficio studi dell’Associazione Italiana Editori (AIE), presentata al Salone Internazionale del Libro di Torino, il mercato nei primi quattro mesi dell’anno ha registrato una crescita a valore del 3,8%. Un dato trainato in modo significativo dal bonus biblioteche, che ha iniettato circa 35 milioni di euro nel sistema, favorendo in particolare le librerie indipendenti (cresciute dell’11,3%) e il Sud Italia, dove le vendite sono balzate del 9%.

In un contesto dove l’inflazione morde e i costi di produzione aumentano, il libro tiene botta: il prezzo medio è salito solo dell’1,2%, restando ben al di sotto del tasso di inflazione generale (2,8%).

I 10 libri più venduti in Italia nel 2026: tra conferme e grandi ritorni

La classifica dei titoli più cercati riflette perfettamente i trend del momento: il trionfo della narrativa di genere e il legame profondo con gli autori più amati dal pubblico italiano.

In vetta troviamo Stefania Auci con L’alba dei leoni. La saga dei Florio (Nord), segno che il fascino della storia siciliana non accenna a svanire. In questo nuovo capitolo della saga, l’autrice torna a raccontare l’ascesa e le sfide della famiglia Florio nella Sicilia del XIX secolo, tra ambizioni commerciali, passioni travolgenti e il legame indissolubile con la propria terra.

Segue un maestro della narrativa contemporanea, Niccolò Ammaniti, con Il custode (Einaudi). Un romanzo che esplora le fragilità umane attraverso la figura di un uomo incaricato di vegliare su un segreto o un luogo dimenticato, intrecciando grottesco e malinconia nello stile inconfondibile dell’autore.

3. Stefania S., “Cuori magnetici. Love me love me” (Sperling & Kupfer)

Al terzo posto, a conferma del boom del genere romance (+20,3%), si piazza Stefania S. con Cuori magnetici. Love me love me (Sperling & Kupfer). Un capitolo centrale della seguitissima saga romance che vede protagonisti June e James, alle prese con un’attrazione irresistibile e un passato complicato che minaccia di dividerli.

Ambientato nella metà dell’Ottocento, il romanzo segue le vicende di una giovane donna dotata di un talento particolare (o di una condanna), muovendosi tra atmosfere gotiche e critica sociale.

Un saggio divulgativo che rilegge la figura di San Francesco d’Assisi non solo come santo, ma come l’uomo che ha dato forma all’identità e alla lingua italiana.

Il celebre divulgatore ricostruisce con minuzia storica e piglio narrativo l’ascesa di Giulio Cesare, portando il lettore direttamente nel cuore della Roma antica e delle sue battaglie decisive.

7. Pera Toons, “Il gioco delle risate” (Tunué)

Una raccolta di freddure, enigmi visivi e brevi storie a fumetti che punta tutto sull’umorismo fulminante e il coinvolgimento dei lettori più giovani.

Robert Langdon torna in un’avventura mozzafiato tra simboli occulti e nuove scoperte scientifiche, cercando di svelare un mistero che potrebbe cambiare la percezione della storia umana.

9. Mel e Sheri Robbins, “La Teoria di lasciare andare” (Newton Compton)

Un manuale di crescita personale che spiega come smettere di cercare di controllare l’incontrollabile, offrendo strumenti pratici per vivere con meno ansia e più consapevolezza.

10. Piergiorgio Pulixi, “Il nido del corvo” (Feltrinelli)

Un noir serrato ambientato in Sardegna, dove un’indagine complessa costringe i protagonisti a confrontarsi con i lati più oscuri della provincia italiana e segreti sepolti dal tempo.

Generi in movimento: volano Fumetti e Romance, soffre la Saggistica

I dati parlano chiaro: cerchiamo l’evasione. I fumetti guidano la crescita con un +14% (ottime le performance di graphic novel e manga), seguiti dalla narrativa straniera (+9,4%) e dai libri per bambini (+9%).Al contrario, la saggistica e la non-fiction continuano a perdere terreno.

Preoccupa in particolare il settore universitario (-7,6%), dove il Presidente di AIE, Innocenzo Cipolletta, segnala la diffusione di un “sapere fragile” alimentato da riassunti generati dall’intelligenza artificiale, ribadendo la necessità di rimettere al centro il diritto d’autore e le fonti verificate.