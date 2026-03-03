“Il custode”, l’atteso ritorno in libreria di Niccolò Ammaniti con una favola nera

Niccolò Ammaniti, uno degli osservatori più acuti della nostra narrativa, torna in libreria con “Il custode” (Einaudi Stile Libero), in uscita il 5 marzo 2026. Con questo nuovo romanzo, l’autore di “Io non ho paura” torna a regalarci quella commistione tra grottesco e tenerezza che è diventata il suo marchio di fabbrica.

Il custode

In questo nuovo libro, Niccolò Ammaniti scava nei desideri nascosti di un adolescente, Nilo Vasciaveo, che con la sua famiglia custodisce un segreto antico e letale. In uno sperduto borgo della Sicilia, una striscia di case gettate alla rinfusa su una grande spiaggia, vive la famiglia Vasciaveo. Il tredicenne Nilo, la madre Agata e la zia Rosi. Ufficialmente si occupano di lavorare e rivendere marmo, ma è solo una copertura.

I Vasciaveo sono da secoli, anzi da millenni, i custodi di qualcosa di indicibile. L’arrivo in paese di Arianna – giovane donna bella e alla deriva – e della figlia Saskia rompe gli equilibri che tengono in piedi le loro esistenze. Essere custodi della cosa nel bagno equivale anche a esserne prigionieri. Un sacrificio che Nilo, dopo aver conosciuto l’amore, non potrà più sopportare.

La paura che stringe il cuore

“Il custode” è una favola nera che ci ricorda che, anche nel buio più profondo di uno scantinato siciliano, è possibile trovare la forza per guardare verso l’alto, verso quel cielo che, nonostante tutto, continua a promettere libertà.

La Sicilia descritta non è un semplice sfondo, ma un personaggio vivo, una divinità indifferente che osserva le fatiche di Nilo con la stessa impassibilità con cui guarda l’erosione delle rocce.

In poco meno di 200 pagine, Ammaniti costruisce quello che viene già definito il suo romanzo d’amore “più pauroso”. Non è la paura dei mostri sotto il letto, ma quella della verità, del distacco e della fine dell’innocenza. Lo stile è quello a cui lo scrittore romano ci ha abituati: una scrittura visiva, quasi cinematografica, capace di farci sentire il calore della sabbia siciliana e il brivido dell’oscurità.

Un ritorno tanto atteso

L’annuncio di un nuovo libro di Ammaniti non è mai solo una notizia editoriale; è un evento culturale che muove una comunità di lettori cresciuti con le sue storie. Dopo il successo televisivo di “Anna” e il trionfo de “La vita intima“, c’era molta curiosità su quale sarebbe stata la prossima mossa del “cannibale” diventato maestro. La risposta è un ritorno alle origini, a quella “linea d’ombra” che separa il mondo magico e terribile dei bambini da quello cinico e strutturato degli adulti. In uscita il 5 marzo 2026, Il custode si preannuncia come un’opera densa, viscerale e, a tratti, insostenibilmente tenera.

Perché leggere questo libro

“Il custode” non è solo un thriller psicologico o un racconto di formazione; è una riflessione profonda sulla libertà. Ammaniti ci interroga sul concetto di eredità e su quanto siamo disposti a sacrificare per proteggere le tradizioni che ci sono state imposte e su quanta forza serva per abbattere le porte dei nostri scantinati interiori. Fino a che punto la lealtà verso la famiglia è una virtù, e quando diventa una prigione?

Nilo incarna il conflitto universale del diventare grandi. Il mostro che custodisce nello scantinato non è solo un elemento narrativo da thriller, ma la metafora di tutto ciò che ci impedisce di essere liberi. Per salvarlo, o forse per salvarsi da lui, Nilo dovrà compiere il gesto più difficile: smettere di essere un custode per diventare un uomo.

Per chi ha amato la fragilità di Michele in “Io non ho paura” o l’isolamento di Lorenzo in “Io e te”, questo libro rappresenta un ritorno atteso e necessario. Una storia che, come le migliori favole nere, fa paura ma, allo stesso tempo, stringe il cuore in una morsa di pura emozione.